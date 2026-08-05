Δοκιμάζουμε το Kia EV2 Air Standard Range: Easy Living

Με το EV2 η Kia κατεβαίνει ακόμη ένα σκαλοπάτι σε μέγεθος, επιχειρώντας να μεταφέρει στα μικρά ηλεκτρικά μοντέλα την πρακτικότητα και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν τη νεότερη γκάμα της.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Το νέο EV2 αποτελεί κομβικό μοντέλο για την Kia, καθώς έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ήδη ισχυρή παρουσία της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση. Οι φίλοι της κορεατικής φίρμας ίσως θυμούνται το ηλεκτρικό Soul, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από περίπου μία δεκαετία. Μπορεί να μην είχε την αναμενόμενη εμπορική απήχηση, άφησε όμως το αποτύπωμά του, κυρίως χάρη στην ιδιαίτερη αισθητική του και λιγότερο με την παρουσία του στους δρόμους.

Από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Η Kia έχει περάσει σε μια νέα εποχή όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας μοντέλα με ξεχωριστή σχεδίαση και σαφώς διακριτή προσωπικότητα. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό EV6. Ακολούθησε το μεγάλο EV9, στη συνέχεια το πιο κόμπακτ EV3 και, πιο πρόσφατα, το EV4.

Όπως σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές, έτσι και η Kia επιχείρησε αρχικά να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία. Οι μεγάλες μπαταρίες τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχου μεγέθους αμαξώματα, προσφέροντας μεν μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την κίνηση, όχι όμως πάντοτε και την αποδοτικότητα που θα περίμενε κανείς από ένα ηλεκτρικό μοντέλο, λόγω του αυξημένου όγκου και βάρους.

Με το νέο EV2 η Kia επιχειρεί να εξορθολογίσει ακόμη περισσότερο την γκάμα της, παρουσιάζοντας το μικρότερο μέχρι σήμερα ηλεκτρικό μοντέλο της. Τουλάχιστον έως την άφιξη του EV1, το οποίο αναμένεται μέσα στο 2028.

ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ EV5

Επί του παρόντος, το EV2 είναι ένα B-SUV που εστιάζεται στην αποδοτικότητα, τη χρηστικότητα και την ευελιξία. Παράλληλα, γίνεται το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της Kia, σπάζοντας το ψυχολογικό φράγμα των 25.000 ευρώ.

Σε αυτό συμβάλλουν τόσο η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», όσο και η προωθητική ενέργεια των 4.000 ευρώ από την εισαγωγική εταιρεία.

Με μήκος 4.060 χλστ., είναι ελαφρώς μικρότερο από το συγγενικό Stonic και αποτελεί το πιο κόμπακτ ηλεκτρικό μοντέλο της Kia. Στην αγορά θα βρεθεί απέναντι σε έναν νέο κύκλο ανταγωνιστών, όπως τα VW ID. Cross και ID. Polo, αλλά και το Cupra Raval, τα οποία αναμένονται επίσης μέσα στη χρονιά.

Σχεδιαστικά, το EV2 ακολουθεί τις φόρμες που καθιέρωσαν τα ηλεκτρικά μοντέλα της Kia, εμπλουτισμένες όμως με ορισμένα νέα στοιχεία. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η ανασχεδιασμένη «Tiger Nose», η οποία, σε συνδυασμό με τα λεπτά κάθετα φώτα LED που αγκαλιάζουν τα φτερά και τέμνουν οπτικά τον προφυλακτήρα, διαμορφώνει τη φωτεινή υπογραφή που η Kia αποκαλεί «Star Map».

Το φαρδύ και επίπεδο καπό συναντά έναν ενιαίο προφυλακτήρα χωρίς εμφανείς εισαγωγές αέρα, όπως συνηθίζεται στα ηλεκτρικά μοντέλα. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το προφίλ του EV2, το οποίο αντλεί έμπνευση από το μεγαλύτερο EV5. Η φαρδιά τρίτη κολόνα ενισχύει τη στιβαρή του εικόνα, ενώ τα ασημί προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών προσδίδουν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα στο αστικό SUV. Ανάλογα με την έκδοση, οι τροχοί ειδικής σχεδίασης έχουν διάμετρο από 16 έως 19 ίντσες.

COMPACT ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟ

Παρά τις κόμπακτ διαστάσεις του –με μήκος λίγο πάνω από 4 μ., πλάτος 1,8 μ. και ύψος σχεδόν 1,6 μ.– το EV2 καταφέρνει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την ηλεκτρική πλατφόρμα του, προσφέροντας χώρους που ξεπερνούν τις αρχικές προσδοκίες. Το μεταξόνιο των 2.565 χλστ. αποτελεί μια πρώτη ένδειξη, όμως εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η ευελιξία με την οποία μπορεί να διαμορφωθεί το πίσω μέρος της καμπίνας.

Εμπρός, τα άνετα καθίσματα και το μεγάλο εύρος ρυθμίσεων επιτρέπουν σε οδηγό και συνοδηγό να βρουν εύκολα τη σωστή θέση. Πίσω, τα πράγματα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η διάταξη αλλάζει ανάλογα με την έκδοση.

Η εισαγωγική Light, η οποία συνδυάζεται αποκλειστικά με τη μικρή μπαταρία των 42,2 kWh, είναι τετραθέσια και διαθέτει δύο ανεξάρτητα συρόμενα καθίσματα. Μετακινώντας τα κατά τον διαμήκη άξονα, μπορεί κανείς να δώσει προτεραιότητα είτε στον χώρο για τους επιβάτες είτε στις αποσκευές. Στην τελευταία περίπτωση, η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 403 λίτρα, ενώ υπάρχει και ένα μικρό frunk 15 λίτρων, ιδανικό για τα καλώδια φόρτισης.

Οι εκδόσεις Air, Earth και GT-Line ακολουθούν πιο συμβατική πενταθέσια διάταξη και διατίθενται με τις μπαταρίες των 42,2 και 61 kWh. Εδώ, ο χώρος αποσκευών περιορίζεται στα 362 λίτρα, διαθέτει όμως διπλό δάπεδο που διευκολύνει την καθημερινή χρήση. Οι πίσω επιβάτες έχουν αρκετό χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, ενώ ακόμη και η μεταφορά τριών ατόμων δεν αποτελεί απαγορευτικό σενάριο.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η έκδοση Standard Range, με μπαταρία 42,2 kWh και εξοπλιστικό επίπεδο Air. Στο εσωτερικό, η Kia υιοθετεί μια lounge αισθητική, εμπνευσμένη, σύμφωνα με την ίδια, από την ιδέα του «Picnic Box». Οι ήπιες γραμμές και η ανοιχτή σχεδίαση δημιουργούν περισσότερο «αέρα» από όσο προδιαθέτουν οι εξωτερικές διαστάσεις, ενώ τα υφάσματα και τα πλαστικά βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο για την κατηγορία, τόσο σε υφή όσο και σε όψη.

Στο ταμπλό κυριαρχεί μια ενιαία οπτικά διάταξη τριών οθονών. Οι δύο μεγαλύτερες, με διαγώνιο 12,3 ίντσες, εξυπηρετούν τον πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων, ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλεται μια μικρότερη οθόνη 5,3 ιντσών για τον κλιματισμό. Οι χαμηλά τοποθετημένοι και διακριτικά ενσωματωμένοι αεραγωγοί ενισχύουν τη λιτή εικόνα της καμπίνας.

Ευπρόσδεκτη είναι και η παρουσία φυσικών διακοπτών, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες και ενισχύουν την ήδη καλή εργονομία. Παράλληλα, οι αρκετές θήκες στο ταμπλό και στις πόρτες επιβεβαιώνουν ότι η πρακτικότητα δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους για επιβάτες και αποσκευές.

Το σύστημα πολυμέσων ccNC Lite αποτελεί την απλούστερη εκδοχή του ccNC που χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της Kia, χωρίς όμως να δίνει την αίσθηση μιας «φτωχής» υλοποίησης. Υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις over-the-air και διαθέτει εύχρηστη, κατανοητή δομή μενού.

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το EV2 έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για αστικές μετακινήσεις και οι ρυθμίσεις του δίνουν προτεραιότητα στην ομαλή απόδοση της ισχύος και της ροπής, εξασφαλίζοντας την άνεση που περιμένεις από ένα αυτοκίνητο του είδους. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι υπολείπεται σε απόλυτες επιδόσεις. Η έκδοση Standard Range αποδίδει 147 ίππους και 250 Nm ροπής, ολοκληρώνοντας την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 8,7 δλ. – ή σε 8,5 δλ. στην τετραθέσια έκδοση. Αντίθετα, το Long Range με τη μεγαλύτερη μπαταρία αποδίδει 135 ίππους, διατηρώντας την ίδια ροπή.

Η μικρότερη ισχύς της έκδοσης Long Range μοιάζει εκ πρώτης όψεως οξύμωρη, εξυπηρετεί όμως τον στόχο της μεγιστοποίησης της αυτονομίας. Στο Standard Range, από την άλλη, η Kia επέλεξε περισσότερη ισχύ και ζωηρότερες αντιδράσεις, αποδεχόμενη τον σχετικό συμβιβασμό στην εμβέλεια. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η αυτονομία σε μεικτές συνθήκες φτάνει τα 448 χλμ. για το Long Range και τα 317 χλμ. για το Standard Range.

Στην πράξη, το αυτοκίνητο της δοκιμής μας απέδειξε ότι μπορεί να κινηθεί ιδιαίτερα αποδοτικά, ειδικά στο φυσικό του περιβάλλον, την πόλη. Εκεί, η ένδειξη του υπολογιστή ταξιδιού μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από τις 10 kWh/100 χλμ., χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια ή εξοικείωση από τον οδηγό.

Στον ανοιχτό δρόμο, όπως είναι αναμενόμενο, η κατανάλωση αυξάνεται. Με ταχύτητες από 90 έως 120 χλμ./ώρα, διαμορφώνεται κατά μέσο όρο γύρω στις 15 kWh/100 χλμ., όμως ακόμη και μια αύξηση κατά 10 χλμ./ώρα μπορεί να την επηρεάσει αισθητά, φέρνοντάς την κοντά στις 20 kWh/100 χλμ. Παρ’ όλα αυτά, το EV2 αποδεικνύεται συνολικά ιδιαίτερα αποδοτικό και επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία που ανακοινώνει η Kia.

Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, η αρχιτεκτονική των 400 V επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας LFP με εναλλασσόμενο ρεύμα ισχύος 11 kW ή, προαιρετικά, 22 kW. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος, η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται, σύμφωνα με την Kia, σε 29 ή 42 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση.

Κατά την οδήγηση, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι, ενώ διαθέτει επίσης και λειτουργία one-pedal. Τέλος, οι λειτουργίες V2L και V2G επιτρέπουν αντίστοιχα την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών και την επιστροφή ενέργειας από το αυτοκίνητο προς το δίκτυο.

Η ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Η πρώτη αίσθηση πίσω από το τιμόνι του νέου EV2 είναι εκείνη της άνεσης. Η ανάρτηση ακολουθεί μια διαδεδομένη διάταξη, με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, έχει όμως ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποσβένει αποτελεσματικά τις περισσότερες κακοτεχνίες του δρόμου, περνώντας σχεδόν αδιάφορα ακόμη και πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμμαχος σε αυτό είναι και η επιλογή ελαστικών της δικής μας έκδοσης, διάστασης 205/65 σε ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ένας συνδυασμός που μοιάζει ιδανικός για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Μέσα στην πόλη το EV2 είναι ευχάριστο και εύχρηστο, με ελαφριά χειριστήρια και ένα τιμόνι που κρατάει μακριά από τα χέρια του οδηγού την… πολυλογία. Κάποιοι ίσως αναζητήσουν περισσότερη πληροφόρηση σε δρόμους με στροφές, όμως στην καθημερινή χρήση η συγκεκριμένη ρύθμιση λειτουργεί προς όφελος της άνεσης.

Όταν η ταχύτητα αυξηθεί, διαπιστώνεις ότι η καμπίνα παραμένει ήσυχη και καλά μονωμένη. Από την άλλη, το EV2 εμφανίζεται ευαίσθητο στους έντονους πλευρικούς ανέμους, ενώ η μαλακή ρύθμιση της ανάρτησης ακολουθεί πιο έντονα το ανάγλυφο ενός κατσαρού οδοστρώματος.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης συμβάλλουν στην ασφάλεια, αν και οι παρεμβάσεις τους είναι αρκετά αυταρχικές, δίνοντας συχνά την αίσθηση ότι εκείνα έχουν τον πρώτο λόγο.

Θετική είναι, τέλος, η απόδοση των φρένων, όπως και η αίσθηση του πεντάλ, ιδιαίτερα όταν η επιβράδυνση δεν επηρεάζεται έντονα από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Με το EV2 η Kia συμπληρώνει προς τα κάτω την ηλεκτρική της γκάμα, αξιοποιώντας πιο ορθολογικά τους διαθέσιμους πόρους ώστε να προσφέρει ένα ελκυστικό μικρό ηλεκτρικό, τόσο σε εμφάνιση όσο και σε τιμή, η οποία με την κρατική επιδότηση και το προωθητικό πρόγραμμα της εισαγωγικής εταιρείας υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 25.000 ευρώ.

Πέρα από την τιμή, όμως, το EV2 πείθει κυρίως με την άνεση, την ευκολία χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Δεν επιχειρεί να εντυπωσιάσει, αλλά να κάνει τις μετακινήσεις απλούστερες, πιο ευχάριστες και ασφαλείς. Με άλλα λόγια, υπηρετεί με συνέπεια την ιδέα του «Easy Living» που υπόσχεται ήδη από τον τίτλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KIA EV2 AIR STANDARD RANGE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 147 ίπποι/4.200-8.600 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 250 Nm/4.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 42,2 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.060 × 1.800 × 1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.565 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 362 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.550 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΗΤΑ: 161 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 317-435 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 300-400 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-100% (AC 11 kW): 4 ώρες και 53 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC 50 – 350 kW): 42 – 29 λεπτά

ΤΙΜΗ: (Light) Από 27.490 ευρώ (με 4.000 € όφελος KIA)

ΥΠΕΡ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ