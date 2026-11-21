Για όσους θέλουν να διαφοροποιηθούν από τον κανόνα των SUV, υπάρχει το χάτσμπακ Leapmotor B05, που εκτός από το προσιτό κόστος και τους χώρους, προσπαθεί και για το κάτι παραπάνω στην οδική συμπεριφορά.

Μπορεί για αρκετούς η Leapmotor να είναι ακόμα μία άγνωστη μάρκα από την Κίνα, αυτό όμως είναι κάτι που αλλάζει με γοργό ρυθμό, καθώς εμπλουτίζεται ολοένα και περισσότερο η γκάμα της. Μέχρι τώρα την τιμητική είχαν τα SUV, με τα C10 και Β10 να ανοίγουν τον χορό, ενώ πολύ πρόσφατα ακολούθησε ο βενιαμίν της γκάμας, το B03X.

Τώρα όμως, ήρθε η ώρα για κάτι λιγάκι διαφορετικό. Βλέπετε μετά από έναν ατελείωτο καταιγισμό από SUV όλων των μεγεθών, έχουμε φτάσει να θεωρούμε ένα χάτσμπακ, ως κάτι αναζωογονητικά διαφορετικό.

Μπορεί η αρχή της ηλεκτρικής κοσμογονίας στα μέρη μας να έγινε με χάτσμπακ οχήματα, όπως το VW ID.3 και το από την Ευρώπη και το MG4 από την Κίνα, η συνέχεια όμως ήταν συντριπτικά υπέρ των SUV.

Κάτι μου θυμίζει

Στο σύγχρονο Κινέζικο ομογενοποιημένο ντιζάιν, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις σχεδίων που ξεχωρίζουν από τον σωρό, καθώς φέρνουν στο νου κάτι οικείο. Μία τέτοια είναι η περίπτωση του Leapmotor B05, στου οποίου το «νυσταγμένο» ρύγχος με το καμπυλόγραμμο καπό, μπορείς να διακρίνεις την εικόνα ενός Golf.

Οι επιρροές από VW δεν σταματούν εδώ. Καθώς το μάτι πάει προς το πίσω μέρος, θα έλεγε κανείς ότι η φαρδιά όρθια πίσω κολώνα και οι έντονοι ώμοι του αμαξώματος, θυμίζουν κάτι από Scirocco, αίσθηση που ενισχύεται και από την έλλειψη πλαισίου στα παράθυρα. Led μπάρες ενώνουν τα φώτα εμπρός και πίσω, ενώ με μαύρο χρώμα αποτυπώνονται τα μαρσπιε και τα κεντρικά τμήματα χαμηλά στους προφυλακτήρες.

Ένα κέρδος στην εμφάνιση εντοπίζεται στο ρύγχος. Δεν πρόκειται για κάποια εντυπωσιακή σύλληψη, αλλά ακόμα και αυτή η μικρή μείωση στο ύψος του προφυλακτήρα, δημιουργεί μία οικεία εικόνα σε σχέση με την μεγάλη, «ουδέτερη» επιφάνεια που προκύπτει από μία καλυμμένη μάσκα.

Δεν πρόκειται βέβαια για ένα τυπικό χάτσμπακ, τουλάχιστον όχι όπως το ξέραμε από το Golf και τους ομοίους του. Μοιάζει περισσότερο με ένα χαμηλωμένο SUV, κάτι που δεν απέχει από την πραγματικότητα, καθώς οι δεσμοί με το Β10 είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς, αφού μοιράζονται το ίδιο μεταξόνιο με μόλις 85 χλστ. διαφορά στο μήκος.

Η οπτική -και όχι μόνο-, συγγένεια με το Β10 δεν κρύβεται, με κυριότερη διαφορά την μείωση του ύψους, διατηρώντας πάντως μία απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 154 χλστ. Με το μήκος να ξεπερνάει τα 4,4 μ., το Β05 είναι σαφώς μεγαλύτερο από τα ID.3, Born, MG4, ακόμα και από το επερχόμενο Nissan Leaf και έτσι τοποθετείται στο ανώτερο άκρο της κατηγορίας C.

Η ευρυχωρία του Β05 με ένα αλλά

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ευρύχωρης καμπίνας, χάρη και στο μεταξόνιο των 2,74 μ., εξασφαλίζοντας την φιλοξενία ακόμα και πέντε επιβαινόντων κανονικού αναστήματος. Στις πίσω θέσεις ο χώρος για τα κάτω άκρα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικός, σε σημείο που εύκολα θα μπορούσε να υπάρχει ένα συρόμενο κάθισμα.

Το τελευταίο θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση στο χώρο αποσκευών, ο οποίος αναπόφευκτα περιορίζεται στα 345 λίτρα, λόγω της ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων και την φιλοξενία του ηλεκτρικού μοτέρ. Κάπως έτσι αρχίζει και δημιουργείται ένα ζήτημα με το που μπορεί να βολευτούν τα καλώδια φόρτισης όταν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο, αφού έχει εκμηδενιστεί ο χώρος κάτω από το κάλυμμα του δαπέδου, ενώ δεν υπάρχει χώρος κάτω από το εμπρός καπό.

Δεν μας ενόχλησε τόσο το γεγονός ότι η πέμπτη πόρτα δεν είναι ηλεκτροκίνητη, όσο το ότι δεν διαθέτει υαλοκαθαριστήρα, κάτι που επιβαρύνει την ορατότητα που δεν είναι η καλύτερη δυνατή, λόγω του κεκλιμένου πίσω παρμπρίζ και του σταθερού μεσαίου προσκέφαλου. Τουλάχιστον η κάμερα περιμετρικής θέασης σώζει την κατάσταση.

Το ταμπλό αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της συγγένειας με το Β10. Ιδανικά θα θέλαμε μία προσπάθεια διαφοροποίησης, τουλάχιστον σε ότι αφορά το πλαίσιο με τα οβάλ ανοίγματα, το οποίο θα μπορούσε να λείπει.

Από εκεί και πέρα το παρών δίνουν η μικρή οθόνη 8,8 ιντσών για το πίνακα οργάνων, η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών και η διώροφη κονσόλα με την θέση επαγωγικής φόρτισης, τις δύο ποτηροθήκες και το μεγάλο υποβραχιόνιο. Καμία διαφορά δεν υπάρχει και στην φιλοσοφία χειρισμού, καθώς τα πάντα διεκπεραιώνονται από την κεντρική οθόνη αφής, μιας και οι φυσικοί διακόπτες είναι ελάχιστοι.

Χρειάζεται φυσικά μία περίοδος προσαρμογής μέχρι να βρει κανείς τα «πατήματα» του. Ακόμα και έτσι όμως η διαδικασία απενεργοποίησης των βασικών συστημάτων υποβοήθησης, παραμένει δύσχρηστη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η ενόχληση από τις ηχητικές- και όχι μόνον, παρεμβάσεις, είναι αξιοσημείωτη.

Για την είσοδο στο όχημα, θα πρέπει να ακουμπήσει η κάρτα NFC στον αριστερό καθρέπτη (όχι ότι ευκολότερο όταν είσαι φορτωμένος με ψώνια), ειδάλλως υπάρχει η εφαρμογή της εταιρείας, που δίνει πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες.

Τα αναμενόμενα και το απρόσμενο

Οι ομοιότητες με το Β10 συνεχίζονται και στα τεχνικά, όπου πέρα από την Leap 3.5 platform με μοτέρ 218 ίππων, η μοναδική εναλλακτική αφορά στην χωρητικότητα της LFP μπαταρίας, 56,2 και 67,1 kWh που του χαρίζουν αυτονομία 401 και 482 χιλιόμετρα, αντίστοιχα, κατά WLTP.

Στην διάθεσή μας είχαμε την έκδοση Max, αυτή με την μεγαλύτερη μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 65 kWh, με την ισχύ φόρτισης AC και DC να φτάνει στα 11 και 168 kW αντίστοιχα. Να σημειώσουμε και την ύπαρξη λειτουργίας V2L που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών μέσω ειδικού αντάπτορα.

Η μέση κατανάλωση κατά την διάρκεια της δοκιμής διαμορφώθηκε στις 16,7 kWh/100 χλμ., ενώ σε αστικό περιβάλλον με προσεκτική οδήγηση, μπορεί να μειωθεί γύρω στις 14 kWh/100 χλμ., κάτι που αντίστοιχα μεταφράζεται σε μία αυτονομία 390 και 457 χλμ.

Μπορεί να πρόκειται για ένα χάτσμπακ, η ζυγαριά όμως είναι αμείλικτη για ένα ηλεκτρικό όχημα αυτών των διαστάσεων, καθώς σταματάει στα 1.837 κιλά. Παρόλα αυτά ο κινητήρας των 218 ίππων δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε οποιοδήποτε προσπέρασμα. Η ροπή όμως, των 240 Nm, δεν είναι από τις υψηλότερες που έχουμε συναντήσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Το απρόσμενο στοιχείο έχει να κάνει με την προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει μία αύρα δυναμισμού. Σε πρώτη (και μάλλον ανούσια) φάση υπάρχει launch control για την επιτάχυνση από στάση. Κρατώντας πατημένα και τα δύο πεντάλ, εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων ένα πολύχρωμο γραφικό που υποδηλώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία. Απελευθερώνεις το φρένο και σε 6,7 δλ. το ταχύμετρο έχει φτάσει σε τριψήφια ένδειξη.

Πρόκειται ίσως για την πιο «αναίμακτη» διαδικασία, καθώς δεν υπάρχουν απότομα κλωτσήματα και τυμπανοκρουσίες, με την επιτάχυνση να χτίζεται απόλυτα ομαλά χωρίς την βιαιότητα που έχουμε συναντήσει σε πολύ δυνατότερα ηλεκτρικά οχήματα.

Σε δεύτερη φάση, υπάρχει η ουσιαστικότερη έκπληξη. Αυτή της ανάρτησης. Όταν τα περισσότερα κινέζικα αυτοκίνητα (μεταξύ αυτών και τα άλλα μοντέλα της Leapmotor) δείχνουν να μην ενδιαφέρονται να βάλουν τον πήχη ψηλότερα από μία απλώς ικανοποιητική κύλιση, το B05 φαίνεται ότι προσπαθεί για το κάτι παραπάνω. Αυτό δεν έγινε τυχαία, καθώς το χεράκι τους έβαλαν οι μηχανικοί της Stellantis με την δουλειά που έγινε στο περίφημο κέντρο εξέλιξης στο Μπαλόκο της Ιταλίας.

Εντάξει, το Β05 δεν μεταμορφώθηκε σε hot hatch. Οι μικρές αλλά σημαντικότατες αλλαγές που έγιναν σε αμορτισέρ, ελατήρια, αντιστρεπτικές και επιμέρους ρυθμίσεις, δημιούργησαν μία συμπεριφορά που σε προδιαθέτει να ανεβάσεις ρυθμό σε μία ωραία διαδρομή, με μοναδική παραφωνία την μέτρια πλευρική στήριξη των καθισμάτων.

Μπορεί μέσα σε όλα αυτά να τους ξέφυγε το τιμόνι που διατηρεί μία αποκομμένη αίσθηση (στο sport πρόγραμμα απλώς βαραίνει λίγο περισσότερο), το πλαίσιο όμως διαχειρίζεται με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις αντιδράσεις στις στροφές και το εμπρός μέρος δεν σπεύδει να εμφανίσει τάσεις υποστροφής.

Απενεργοποιώντας το ESP (μέσω ενός μικρού εικονιδίου που βρίσκεται στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης), υπάρχει ένα μικρό περιθώριο να διαπιστώσεις ότι πρόκειται για μία πισωκίνητη μετάδοση, προτού επέμβουν τα ηλεκτρονικά για να επαναφέρουν την τάξη.

Σημαντικό είναι επίσης ότι παρά το 45αρη προφίλ των τροχών, οι επεμβάσεις στην ανάρτηση δεν κόστισαν σε άνεση, πέρα από κάποιες απότομες αντιδράσεις σε εγκάρσιες κακοτεχνίες και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους ομοεθνείς κατασκευαστές.

Σε όλα αυτά βοηθούν και τα ελαστικά, που δεν προέρχονται από κάποιον Κινέζο κατασκευαστή, καθώς έχουν τοποθετηθεί Hankook iOn Evo (με τα πίσω να έχουν ελάχιστα φαρδύτερο πέλμα). Τα φρένα λειτουργούν σωστά, χωρίς να μπερδεύονται στην αλληλεπίδραση με την ανάκτηση. Η τελευταία ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα. Για να ενεργοποιηθεί όμως η λειτουργία one pedal, θα πρέπει πρώτα να ακινητοποιηθεί το όχημα και να επιλεχθεί το P στο κιβώτιο, κάτι που περιορίζει την καθημερινή αξιοποίηση της.

Το καλύτερο για το τέλος

Το καλύτερο, είναι φυσικά η τιμή. Η βασική Life με την μπαταρία των 56,2 kWh κοστίζει 22.790 ευρώ, ενώ για την μεγαλύτερη μπαταρία, το κόστος ανεβαίνει στα 24.790 ευρώ για την Life Max και τα 26.290 ευρώ για την πλουσιότερη Design Max της δοκιμής μας. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σε αυτές τις τιμές συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ και η προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, ύψους 2.500 ευρώ.

Ακόμα και η αρχική έκδοση Life είναι πληρέστατη από πλευράς εξοπλισμού, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόταση της Leapmotor. To Β05 έρχεται να καταθέσει μία διαφορετική πρόταση από την πλειάδα των SUV, με ένα crossover όπου κυριαρχεί η αίσθηση του χάτσμπακ, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχωρήσεις στους χώρους επιβατών, έστω και αν το πορτ μπαγκάζ δεν είναι αυτό που θα περίμενες.

Με ανταγωνιστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά στις επιδόσεις, στην κατανάλωση και στην αυτονομία, το Β05 διαθέτει μία πιο ενδιαφέρουσα οδική συμπεριφορά σε σχέση με τους ομοεθνείς του και σχεδόν σε αντίστοιχα επίπεδα με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LEAPMOTOR B05 EV Max

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/k πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 218 ίπποι

ΡΟΠΗ: 240 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 67,1 kWh (LFP)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.430×1.800×1.520 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.735 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 345-1.400 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.837 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ: 16,7/14,2 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ: 390/457 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (30-80%) : 3 ωρ. 30 λ. (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (30-80%): 17 λ. (168 kW)

TIMH: από 24.790 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται επιδότηση και έκπτωση)