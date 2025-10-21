Δοκιμάζουμε το Leapmotor C10 REEV

Η έκδοση REEV του C10 χαρίζει στο μεγάλο SUV της Leapmotor την ελευθερία κινήσεων που προσφέρει η βενζίνη, παράλληλα με την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, υποσχόμενη αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα. Πάμε μέχρι τη Μεθώνη να δούμε αν τα καταφέρνει.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Η Leapmotor είναι μια νεοσύστατη κινεζική εταιρεία, που έκανε πρόσφατα την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά υπό τη σκέπη της Stellantis και στη χώρα μας έχει δώσει το «παρών» με το μικρό αμιγώς ηλεκτρικό T03, αλλά και το μεγάλο D-SUV, το C10. Οι πρώτες μας θετικές εντυπώσεις, τόσο σε απόδοση, όσο και σε ποιότητα, αφήνουν βάσιμες υποσχέσεις για τα μοντέλα που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον, όπως τα B05 και B10.

Κοινός παρονομαστής για τα δυο πιο πάνω που βρίσκονται ήδη στην κυκλοφορία είναι το σύστημα κίνησης. Αμφότερα ηλεκτρικά και είναι γεγονός ότι τα μοντέλα του «είδους» δημιουργούν κάποιο άγχος που αφορά την αυτονομία τους. Στη θεωρία δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τα μοντέλα βενζίνης, αφού αμφότερα έχουν κάποιο περιορισμό, μεγαλύτερο ή μικρότερο, με την ειδοποιό διαφορά να είναι ο ανεφοδιασμός και κυρίως ο χρόνος και ο τόπος.

Τα περιορισμένα, -σχετικά με τα πρατήρια καυσίμων-, σημεία φόρτισης, είναι ένα σημείο τριβής για τους πολέμιους των ηλεκτρικών και όχι μόνο, ενώ ένα άλλο είναι ο χρόνος που απαιτείται όταν βρεις επιτέλους το σταθμό. Και αυτό είναι η αλήθεια, αφού δεν έχει καμία σύγκριση με τον ανεφοδιασμό καυσίμου, καθώς στην καλύτερη περίπτωση, απαιτούνται τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά της ώρας για ένα 20%-80% ή 30%-80% της αναπλήρωσης ενέργειας της μπαταρίας.

ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΟ

Στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει λύση η τεχνολογία range extender, με διεύρυνση της αυτονομίας μέσω ενός θερμικού κινητήρα. Αυτήν και υιοθετεί στο C10 η Leapmotor, με το επίθεμα της ονομασίας του πλέον να είναι REEV (Range Extender Electric Vehicle). Στην πράξη έχουμε να κάνουμε με ένα ηλεκτρο-υβριδικό μοντέλο, με κίνηση όμως να περνά στους τροχούς αποκλειστικά από το ηλεκτρικό μοτέρ. Βλέπετε εδώ ο θερμικός κινητήρας 1,5 λίτρων με απόδοση 50 kW δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση με τους τροχούς, παράγοντας ρεύμα μέσω της γεννήτριας.

Αυτή η τεχνολογία λοιπόν είναι το προτελευταίο βήμα πριν τα αμιγώς ηλεκτρικά και έρχονται σε σειρά μετά τα υβριδικά και plug-in hybrid, λειτουργώντας δίχως άλλο κατά του άγχους της αυτονομίας, που μπορεί να προκαλεί ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο. Η αίσθηση που λαμβάνεις όμως από το C10 REEV είναι παρόμοια με ενός ηλεκτρικού, με άμεση απόδοση στο πάτημα του δεξιού πεντάλ και χωρίς καθόλου κομπιάσματα που συνοδεύουν τα θερμικά μοντέλα. Η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα είναι 158 kW (215 ίπποι) και 320 Nm ροπής, με την κίνηση να περνάει μόνο στους πίσω τροχούς.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 28,4 kWh και χαρίζει στο C10 REEV αυτονομία 145 χιλιομέτρων σε μικτές συνθήκες σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία ή 191 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, όπου οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές, με περισσότερες ευκαιρίες για ανάκτηση ενέργειας. Μαζί με τη συνδρομή του θερμικού κινητήρα που φροντίζει να διατηρεί τα επίπεδα ενέργειας της μπαταρίας σε υψηλά επίπεδα, υπό το ανάλογο πρόγραμμα οδήγησης «Fuel», η συνολική αυτονομία που ανακοινώνεται από την Leapmotor φτάνει και τα 970 χιλιόμετρα.

ΔΡΟΜΟ ΠΑΙΡΝΩ ΔΡΟΜΟ ΑΦΗΝΩ…

Για να διαπιστώσουμε αν οι ισχυρισμοί της εταιρείας βρίσκουν εφαρμογή στην πράξη οργανώσαμε ένα ταξίδι στην άκρη της Πελοποννήσου. Προς Πύλο με στόχο να καλύψουμε περίπου 300 χιλιόμετρα μέχρι εκεί και τα διπλά με την επιστροφή δηλαδή, καταγράφοντας συμπεριφορά και καταναλώσεις σε πραγματικές και το σημαντικότερο διαφορετικές συνθήκες. Την επιλογή του ακριβή προορισμό την αφήνουμε στον φωτογράφο, που θα ντύσει το θέμα με εικόνες, με τη γραφική Μεθώνη και το όμορφο κάστρο της, να γίνεται τελικά το… κάδρο μας.

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και την ένδειξη στο υπολογιστή ταξιδίου να είναι 145 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και 830 με βενζίνη ξεκινούμε από το κέντρο της Αθήνας. Με επιλεγμένο το πρόγραμμα «Καύσιμο» όπως αποκαλείται στο ελληνικό μενού που διαθέτει το αυτοκίνητο, που είναι το ιδανικό για ταξίδι και δίνει προβάδισμα στην υβριδική λειτουργία, εμπλέκοντας τον θερμικό κινητήρα ως υποστηρικτικό, όπως έχουμε προαναφέρει και χωρίς να δίνει δύναμη στους πίσω τροχούς, όπου και περνάει η μετάδοση. Επιπλέον, υπάρχουν τα προγράμματα «EV+», «EV» για αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, που έχουν προορισμό την πόλη, αλλά και το «Ισχύς+» με έντονη υποβοήθηση από τον θερμικό κινητήρα για μέγιστη ισχύ.

Στο δρόμο, η κίνηση μέχρι τη γέφυρα του Σχιστού ξεπερνάει τα συνηθισμένα, καθώς κάναμε πάνω από μιάμιση ώρα να περάσουμε αυτό το σημείο. Κανένα πρόβλημα όσον αφορά την κατανάλωση, καθώς το C10 REEV δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ενέργεια σε αυτές τις συνθήκες. Όταν ο δρόμος επιτέλους άνοιξε το μεγάλο SUV έδειξε να είναι στο στοιχείο του. Με ταχύτητες εντός των νόμιμων ορίων αποδεικνύεται ξεκούραστο, άνετο και ευθύβολο.

Η πληροφόρηση από το τιμόνι στα πολλά χιλιόμετρα γίνεται πιο μεστή. Το νιώθεις πιο στιβαρό, σε σχέση με την πόλη, όπου οι χαμηλές ταχύτητες σε συνδυασμό με το επιμέρους πρόγραμμα «Άνεση» το κάνουν πιο… απορροφητικό, με υψηλά επίπεδα άνεσης, κάτι που δεν στερείται φυσικά ούτε στον ανοιχτό δρόμο. Το τράβηγμα από τον κινητήρα είναι θετικό και πιο δυνατό από όσο τα νούμερα τυπικών επιταχύνσεων 0-100 χλμ./ώρα σε 8,5 δλ. υπόσχονται.

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Στόχος μας όμως δεν είναι να ανακαλύψουμε τις επιδόσεις, αλλά τις δυνατότητες αυτονομίας του αυτοκινήτου. Κινούμαστε σε ήπιους ρυθμούς, χωρίς να υπερβαίνουμε τα όρια ταχύτητας, με τον υπολογιστή στο ταξίδι προς Μεθώνη, όπου είναι ο τελικός προορισμός μας, να δείχνει 6,0 λτ./100 χλμ. κατανάλωση βενζίνης και 15,1 kWh/100 χλμ. ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολικά η διαχείριση ενέργειας του συστήματος είναι αρκετά καλή, καθώς, όπως διαπιστώσαμε, φτάσαμε στη Μεθώνη έχοντας ακόμα 109 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, αφού ο θερμικός κινητήρας φροντίζει να κρατά υψηλά τα επίπεδα ενέργειάς της, χωρίς παράλληλα να ζημιώνει σημαντικά την κατανάλωση βενζίνης. Ανάλογα τα πράγματα στην επιστροφή και σημαντικά καλύτερα μέσα στην πόλη, όπου ο δείκτης κατανάλωσης έπεσε και ελαφρώς κάτω από τα 5 λτ./100 χλμ. σε βενζίνης και από τις 13 kWh/100 χλμ. σε ρεύμα, με τη μέση τιμή της δοκιμής να είναι στα 5,8 λτ./100 χλμ. και 13,7 kWh/100 χλμ. αντίστοιχα.

Ωστόσο, σε περίπτωση που έχει καταναλωθεί η ενέργεια της μπαταρίας, με ελάχιστο όριο που ορίζεται από τον κατασκευαστή το 30% της χωρητικότητάς της, ακόμα και με χρήση προγράμματος EV ή EV+, ο κινητήρας βενζίνης τότε δουλεύει υπερωρίες και αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση βενζίνης και θορύβου. Η μεν κατανάλωση ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν αγγίζει διψήφια νούμερα, πέφτοντας γρήγορα όταν ανέβει η στάθμη της μπαταρίας, ενώ και τα dB δεν είναι πολλά, με αυτό που πιθανότατα θα ενοχλήσει να είναι η μονότονη χροιά του κινητήρα που δουλεύει σε σχεδόν σταθερές στροφές.

Σε κάθε περίπτωση η μόνωση είναι προσεγμένη και κρατά κάθε είδους ενόχληση έξω από την καλοφτιαγμένη και ευρύχωρη καμπίνα των επιβατών. Η εργονομία ακολουθεί τη φιλοσοφία των ηλεκτρικών, με αρκετά στοιχεία από Tesla. Η απουσία φυσικών χειριστηρίων είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο και απαιτεί εξοικείωση για τον… αυτόματο έλεγχο των επιμέρους λειτουργιών, μέσα από την οθόνη. Κάτι που μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολο και πρακτικό, όπως για παράδειγμα όταν είσαι στην εθνική οδό με περίπου 80 χλμ./ώρα και μετά την καμπή εμφανίζεται ξαφνικά ομίχλη και εσύ καλείσαι να βρεις τα φώτα ομίχλης μέσα στο μενού. Νέα ήθη… Όχι όμως μόνο σε εργονομία, αλλά και σε αυτονομία, καθώς, με την πολύ καλή αυτοδιαχείριση του συστήματος και ένα 50άρι ρεζερβουάρ, βλέπεις τιμές που μέχρι πρότινος δεν θα μπορούσες να επιτύχεις ούτε με πολλά από τα οικονομικά σε κατανάλωση θερμικά μοντέλα.

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ…

Με περισσότερα από 600 χιλιόμετρα σε εθνικό δίκτυο, αλλά και επιπλέον περίπου 200 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού, παραδώσαμε το αυτοκίνητο στην αντιπροσωπεία με υπόλοιπο 180 χιλιομέτρων. Οι απλές πράξεις βγάζουν 980 χιλιόμετρα και δείχνουν ότι το Leapmotor C10 REEV επιβεβαιώνει τη θεωρητική αυτονομία του, κάτι που επιτυγχάνει χάρη στην καλή αυτοδιαχείριση του συστήματος και χωρίς να απαιτεί από τον οδηγό ειδικές ικανότητες.

Είναι ένα βήμα πριν την ηλεκτροκίνηση και αυτό που μπορεί να σε κάνει να την αγαπήσεις, χωρίς το άγχος της αυτονομίας, συνδυάζοντας μάλιστα την ευρυχωρία για τους επιβάτες ενός αυτοκίνητου 4,7 μ., με την αξιόλογη ποιότητα και τον πλούσιο εξοπλισμό, με τιμές 38.900 ευρώ και 40.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας 2.000€ της Leapmotor, που το καθιστούν μια άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LEAPMOTOR C10 REEV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 4κύλινδρος β/κ και η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 60 kW (82 ίπποι)

ΡΟΠΗ (β/κ) 125 Nm

ΙΣΧΥΣ (η/κ) 158 kW (215 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ) 320 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους πίσω τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 28,4 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.739x1.990x1.680 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.825 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 400-1.375 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.950 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 8,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 170 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (β/κ) 0,4 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (β/κ) 6,4* λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (β/κ) 5,8 λτ./100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ WLTP 145 χλμ. (191 χλμ. πόλη)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 130+

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ WLTP 980

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 980+

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW) 0%-100% 4,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (60 kW) 0%-80% 30 λεπτά

ΤΙΜΗ Από 38.900 ευρώ (με προωθητική ενέργεια Leapmotor 2.000€)

*ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LEAPMOTOR C10 REEV

ΥΠΕΡ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

ΑΝΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ