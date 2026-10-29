Δοκιμάζουμε το MG HS Hybrid+

Το MG HS βγαίνει από την πρίζα, συνεχίζοντας όμως με άλλο, το δικό του τρόπο, τον πλήρως υβριδικό, να είναι αποδοτικό και οικονομικό, προσφέροντας αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα.

Το HS έκανε πρεμιέρα με τη μεγάλη επαναφορτιζόμενη έκδοση ή αν θέλετε plug-in hybrid 272 ίππων, που δοκιμάσαμε πρώτη επί ελληνικού εδάφους, έχοντας δίπλα της μια «απλή» θερμική έκδοση να αποτελεί τη βάση του. Σήμερα το μεσαίο SUV της MG, έρχεται με μια πλήρως υβριδική αυτοφορτιζόμενη έκδοση, με τα διακριτικά HS Hybrid+, να εμπλουτίσει τη γκάμα των full hybrid μοντέλων της κινεζικής φίρμας και παράλληλα να δώσει περισσότερο βάθος στη γκάμα του μοντέλου.

Όσον αφορά τα full hybrid μοντέλα της MG, στέκεται δίπλα στο MG ZS Max Hybrid+, αλλά και το μικρότερο MG3 Hybrid+. Κοινός παρονομαστής το επίθεμα Hybrid+, αλλά μέχρι εκεί, αφού δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της εκτέλεσης. Τα δύο άλλα μοντέλα εφοδιάζονται με θερμικό κινητήρα βενζίνης που είναι ατμοσφαιρικός, ενώ στην περίπτωση του HS ο κινητήρας είναι υπερτροφοδοτούμενος, με τη συνδυαστική απόδοση να φτάνει τους 224 ίππους και την αυτονομία του να ξεπερνάει σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία τα 1.000 χιλιόμετρα, χωρίς να απαιτεί φόρτιση σε εξωτερική πηγή.

Σταχυολογώντας

Σχεδιαστικά η νέα έκδοση Hybrid+ δεν έχει διαφορές σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις της οικογένειας HS. Διακρίνεται για τη μοντέρνα του προσέγγιση, όπου οι ακμές κυριαρχούν και η μάσκα, με τη μεγάλη εισαγωγή αέρα, σε συνδυασμό με τις πλευρικές σε στιλ μπούμερανγκ δένουν αρμονικά με τα λεπτά φώτα LED και σε συνδυασμό με το μακρύ καπό ενισχύουν τη δυναμική του μοντέλου, αλλά και ενισχύουν την αίσθηση του… μεγάλου. Το MG HS δεν φαίνεται απλώς μεγάλο, αλλά είναι κιόλας. Με μήκος 4.670 χλστ. εντάσσεται στην κατηγορία των D-SUV, αφήνοντας βάσιμες υποσχέσεις για την ευρυχωρία που μπορεί να προσφέρει στο εσωτερικό του.

Το προφίλ του τονίζεται από την κεκλιμένη οροφή που «πέφτει» στο τελείωμά της και ακολουθείται από το τρίτο κρύσταλλο με το πιο κυρτό σχήμα, σε μια προσπάθεια των σχεδιαστών να προσδώσουν μια κουπέ λογική στην κατασκευή. Πατάει σε μεγάλους τροχούς αλουμινίου 19 ιντσών, με ελαστικά 225/55 της Bridgestone, που γεμίζουν τους θόλους με τα μαύρα προστατευτικά, το οποία με τη σειρά τους ενισχύουν την περιπετειώδη εικόνα του HS. Στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα με τις ακμές ενώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια φωτεινή μπάρα, που «κόβει» από τον όγκο του αυτοκινήτου.

Περνώντας στο εσωτερικό, γίνεται άμεσα αντιληπτή η προσοχή που έχει δοθεί στην κατασκευή, με καλά υλικά σε όλα τα σημεία που αγγίζεις. Με μεταξόνιο 2.765 χλστ., η ευρυχωρία είναι δεδομένη, όπως ήδη γνωρίζουμε από το plug-in hybrid MG HS και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση του πλήρως υβριδικού παρουσιάζεται ενισχυμένη. Αυτό καθώς η μεγάλη μπαταρία που έκλεβε χώρο από τις αποσκευές δεν υπάρχει εδώ, αφού είναι πλέον μικρότερη 1,83 kWh και έχει μετακινηθεί στο κέντρο του αμαξώματος κάτω από το πάτωμα, με τον όγκο των αποσκευών να φτάνει πλέον τα 507 λίτρα από τα 441 λίτρα του HS PHEV.

Σε επίπεδο αισθητικής οι ευθείες γραμμές κυριαρχούν, όπως και οι μεγάλες δίδυμες οθόνες 12,3 ιντσών. Ότι δεν κερδίζει με τα γραφικά του το σύστημα πολυμέσων το κάνει με την ευχρηστία που προσφέρει, αφού έχει αρκετές συντομεύσεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και είναι σε πρώτο πλάνο. Επίσης, το HS Hybrid+ προσφέρει ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay, αλλά και με Android Auto πλέον, χωρίς να χρειάζεται καλώδιο σύνδεσης, όπως πριν. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής iSmart δίνει δυνατότητα απομακρυσμένη πρόσβαση στο αυτοκίνητο μέσω smartphone, ενώ το MG Pilot περιλαμβάνει περισσότερα από 16 συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης του οδηγού.

Επί της ουσίας

Η μεγάλη αλλαγή της συγκεκριμένης έκδοσης βρίσκεται στο… μηχανοστάσιο. Το σύστημα Hybrid+ είναι γνωστό ως όνομα από τα MG3 Hybrid+ και MG ZS Max Hybrid+ και τώρα βρίσει εφαρμογή στο μεγάλο HS. Στην πράξη όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό των αδελφών μοντέλων, αφού εκεί τη βάση αποτελεί ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων, ενώ εδώ ένα υπερτροφοδοτούμενος.

Πιο αναλυτικά, στην έκδοση με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα, η συνδυαστική απόδοση είναι 197 ίπποι, ενώ στην περίπτωση το MG HS Hybrid+ φτάνει τους 224 ίππους. Σημαντική αλλαγή σε ισχύ, αλλά και ροπή, αφού ο τούρμπο βενζινοκινητήρας του HS αποδίδει 143 ίππους και 230 Nm ροπής, με τον ηλεκτροκινητήρα να έχει 199 ίππους και 340 Nm ροπής. Για τη μετάδοση της κίνησης που περνάει στους εμπρός τροχούς φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δύο σχέσεων (τρεις στα άλλα Hybrid+ μοντέλα της MG).

Η μπαταρία τεχνολογίας NCM, έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και για τη φόρτισή της φροντίζει η γεννήτρια που κινεί ο κινητήρας βενζίνης, ενώ λαμβάνει ενέργεια από το σύστημα ανάκτησης που λειτουργεί κατά την επιβράδυνση. Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες και ανάγκες. Στις χαμηλές ταχύτητες δίνει προτεραιότητα στο ηλεκτρικό μοτέρ, ενώ πιο πάνω, ο βενζινοκινητήρας εμπλέκεται προκειμένου να προσφέρει ισχύ, αλλά και να δώσει ενέργεια στην μπαταρία, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να προσφέρει την ισχύ της όταν απαιτηθεί.

Το σύνολο παρουσιάζεται πιο «γεμάτο», με τη ροπή να κυριαρχεί και τη δύναμη να μην λείπει. Το βάρους 1.690 κιλών HS Hybrid+ επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα 7,9 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να είναι 190 χλμ./ώρα. Επιδόσεις που ταιριάζουν με τον ταξιδιάρικο χαρακτήρα του μοντέλου, που παρουσιάζεται αρκετά ήσυχο, όχι μόνο όταν λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και όταν εμπλέκεται και ο βενζινοκινητήρας.

Η κατανάλωση διατηρείται χαμηλά, με την εργοστασιακή τιμή να είναι 5,5 λτ./100 χλμ. και να επιβεβαιώνεται από τη δοκιμή μας. Σε ανοιχτό δρόμο μπορεί να ανέβει ελαφρώς, αλλά εύκολα θα επανέρθει και θα πέσει κάτω από τη μέση τιμή της σε πιο ευνοϊκές συνθήκες πόλης, όπου το ηλεκτρικό μοτέρ πρωταγωνιστεί. Ανάλογα χαμηλά είναι και τα επίπεδα θορύβου και θα αυξηθούν μόνο σε πλήρη επιτάχυνση, όπου ο θερμικός κινητήρας ανεβάζει ψηλά σ.α.λ. και τις κρατάει για όσο ο οδηγός πιέζει το δεξί πεντάλ.

Η ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω είναι ήπια ρυθμισμένη, ακολουθώντας την οικογενειακή φιλοσοφία του μοντέλου και προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης. Κάτι στο οποίο συμβάλουν με τη διάστασή τους και τα ελαστικά 225/55 R19 της Bridgestone που προσφέρουν αξιόλογη πρόσφυση αν επιχειρήσεις να το «κυνηγήσεις»

Αν και αυτό το τελευταίο δεν είναι κάτι που σε προδιαθέτει το MG HS Hybrid+, το οποίο προτάσσει τον φιλικό χαρακτήρα του ως βασικό του πλεονέκτημα και θα σε ανταμείψει με το παραπάνω αν τους φερθείς με αυτόν τον τρόπο. Το ελαφρύ τιμόνι του δεν θα ενθουσιάζει στο επαρχιακό δίκτυο, αλλά θα το εκτιμήσεις στους επιτόπιους ελιγμούς, όπως και σε κίνηση στην πόλη, συμβάλλοντας και αυτό με τη σειρά στην εν γένει άνετη αίσθηση που προσφέρει το HS Hybrid+. Όσον αφορά τα φρένα, έχουν προοδευτική αίσθηση, που κρατούν απόσταση από το σύστημα ανάκτησης και δίνοντας επιβράδυνση που ελέγχεται ευθέως ανάλογα με την πίεση του μεσαίου πεντάλ.

Συμπερασματικά

Η έκδοση HS Hybrid+ με το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης ήρθε να συμπληρώσει τη γκάμα του μεγάλο SUV της MG με επιτυχία. Λειτουργεί αποτελεσματικά, αποδοτικά και ταιριάζει με το μεγάλο αμάξωμα του HS, χωρίς να υστερεί σε επιδόσεις. Κληρονομώντας το καλό επίπεδο εξοπλισμού από τις άλλες εκδόσεις της οικογένειας HS, παρουσιάζεται και πλήρες σε αυτόν τον τομέα, που αφορά πέρα από την άνεση και την ασφάλεια, αφού εξοπλίζεται με 13 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, ενώ έχει και μια καμπίνα που δεν της λείπει τίποτα. Επιπλέον ατού και η τιμή του, αφού τα 31.900 ευρώ, που διαμορφώνονται στα 30.900 ευρώ με μια προσφορά που τρέχει αυτό το διάστημα από την εισαγωγική εταιρεία, το καθιστούν μια πρώτης τάξης πρόταση στην κατηγορία των μεσαίων SUV, που αξίζει την προσοχή σας.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

MG HS HYBRID+

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κύλινδρος τούρμπο β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.496 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 143 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 230 Nm/4.000 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 146 kW (199 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ): 340 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 224 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 340 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 2 σχέσεων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 1,83 kWh

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.670 x 1.890 x 1.663 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.765 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.690 κιλά

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 507-1.484 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 190 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP – ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,5 – 5,9 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 126 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 30.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας 1.000€)