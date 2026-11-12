Δοκιμάζουμε το νέο AION UT

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό UT έρχεται να παντρέψει την πρακτικότητα με την αποδοτικότητα, προσφέροντας σε μια compact συσκευασία, τους χώρους που υπόσχεται το μήκους 4,3 μ. αμάξωμά του, με τις επιδόσεις του ισχυρού ηλεκτροκινητήρα των 204 ίππων, αλλά και τη μεγάλη αυτονομία που μπορεί να προσφέρει μια μπαταρία 60 kWh, με την οποία εφοδιάζεται.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Η έλευση των ηλεκτρικών μοντέλων έχει αλλάξει τα δεδομένα αξιολόγησης της αγοράς ενός αυτοκινήτου. Ο αρχικός προβληματισμός, όταν έκαναν τα πρώτα τους βήματα, αφορούσε την αυτονομία, τον ανεφοδιασμό και το δίκτυο. Ωστόσο, με την εξέλιξη των πραγμάτων και με δεδομένο ότι πλέον αποτελούν μια ρεαλιστική λύση και όχι απλά θεωρητική, το μεγάλο ζητούμενο είναι η τιμή τους. Απάντηση σε αυτό το θέμα προσπαθούν να δώσουν κάποιοι κατασκευαστές, με την παρουσίαση compact μοντέλων, με χαμηλό κόστος.

Επί του προκειμένου, η πρόταση της νέας στην ελληνική αγορά Aion, θυγατρική της κινεζικής Gac, που, υπό τη σκέπη της Inchcape Hellas, την εταιρεία που αντιπροσωπεύει και την Toyota στη χώρα μας, έκανε πρεμιέρα με το Aion V, ένα μεσαίο SUV, τώρα έρχεται με το Aion UT, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback μοντέλο, να θέσει τις βάσεις πιο… χαμηλά. Ξεκινώντας από τα 25.400 ευρώ, τιμή που με την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» διαμορφώνεται στα 22.400 ευρώ. Πιο σωστή διάσταση παίρνει η τιμή, αν υπολογίσουμε ότι αφορά ένα αυτοκίνητο μήκους 4,27 μέτρων, που δείχνει ικανό να καλύψει με αξιώσεις τις ανάγκες ακόμα και μιας οικογένειας.

ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΥΡΑ

Η αισθητική του UT έχει την υπογραφή του Advanced Design Center της Gac στο Μιλάνο. Αποφεύγει τις υπερβολές, επιδιώκοντας ένα σύγχρονο χαρακτήρα που συνδυάζει «καθαρές» γραμμές, με έντονες καμπύλες, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα LED, μια τετράδα με pixel-style γραφικά, που βρίσκουν εφαρμογή στο κάτω μέρος του εμπρός κλειστού προφυλακτήρα, αλλά και στο πίσω μέρος, που έχει επιλεγεί μια πιο ήπια προσέγγιση.

Στο προφίλ ξεχωρίζουν τα μεγάλα κρύσταλλα των θυρών, που ενισχύουν τη φωτεινότητα στην καμπίνα, ενώ ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί η σχεδιαστική λεπτομέρεια στην τρίτη κολώνα, που παραπέμπει σε φινιστρίνι. Ενίσχυση στη δυναμική του μοντέλου επιδιώκουν να προσδώσουν οι μεγάλοι τροχοί αλουμινίου 17 ιντσών και τα προστατευτικά των θόλων σε μαύρο χρώμα. Στον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του μοντέλου συμβάλει και η πλούσια γκάμα χρωματικών επιλογών, που περιλαμβάνει πέρα από τα πιο κλασικά Rococo White, Seine Silver, Cosmo Black και τα πιο φανταχτερά Emerald Green και Twilight Lavender, όπως αυτό που έχει το αυτοκίνητο δοκιμής μας.

Μια επιπλέον ευρωπαϊκή νότα έρχεται να προσδώσει στο UT η τοποθεσία κατασκευής του, που είναι οι εγκαταστάσεις της Magna Steyer στο Graz της Αυστρίας. Μια κίνηση που αποτελεί μέρος της στρατηγικής «In Europe, For Europe» και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της Γηραιάς Ηπείρου, που έχουν στη διάθεσή τους ένα μοντέλο που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Ευρώπη και δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα εισαγόμενο προϊόν από την Κίνα.

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ

Με μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,85 μ. και ύψος 1,57 μ., το Aion UT δεν είναι ένα κλασικό μοντέλο της κατηγορίας B, αφού ξεπερνάει αρκετά τα θεωρητικά όριά της, ενώ φλερτάρει ανοιχτά με αυτά της κατηγορίας C. Έτσι, αν στην εξίσωση βάλουμε και την τιμή του, τότε διαπιστώνουμε ότι το νέο κινεζικό ηλεκτρικό μοντέλο έρχεται να ανταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα τα Volkswagen ID. Polo και τα λοιπά μοντέλα της οικογένειας, όπως το Cupra Born, αλλά και το Renault 5 E-Tech Electric, ενώ όσον αφορά το φυσικό του αποτύπωμα, κοιτά στα μάτια μοντέλα όπως το Volkswagen ID.3, MG4 ή και το μεγαλύτερο Leapmotor B05. Μια ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα της τοποθέτησής του δίνει το μήκος του μεταξονίου, το οποίο αγγίζει τα 2,75 μέτρα και προϊδεάζει θετικά για τους διαθέσιμους χώρους που είναι ικανό να προσφέρει. Κάτι που διαπιστώνεις άμεσα μόλις περάσεις στο εσωτερικό του.

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η εικόνα στην καμπίνα του UT μπορεί να μην δρέπει δάφνες πρωτοτυπίας, αλλά εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική των ηλεκτρικών μοντέλων νέας κοπής. Λιτό σε σχεδίαση, με τις παράλληλες οριζόντιες γραμμές που κυριαρχούν να ενισχύουν την αίσθηση του πλάτους. Η μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 14,6 ιντσών του συστήματος πολυμέσων δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό, σκαρφαλώνοντας ψηλά για να βρεθεί πιο κοντά στο οπτικό πεδίο οδηγού και συνοδηγού.

Ορθογώνιοι αεραγωγοί από κάτω της και ακροβολισμένοι στο ταμπλό συμπληρώνουν την εικόνα, με την ψηφιακή οθόνη 8,8 ιντσών του πίνακα οργάνων να αποτελεί τη φυσική συνέχεια της σχεδίασης. Οι φυσικοί διακόπτες, πέρα από αυτούς στο τιμόνι με τα δύο μπράτσα, λάμπουν δια της απουσίας τους από το ταμπλό, με όλες τις εντολές να περνάνε μέσα από την οθόνη. Το μενού απαιτεί κάποιο χρόνο εξοικείωσης, με το σύστημα όμως να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων, για να κάνει ρυθμίσεις ο οδηγός σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ υπάρχουν και φωνητικές εντολές.

Το σύστημα έχει ελληνικό μενού, ενσωματωμένη πλοήγηση και ασύρματη σύνδεση με Android Auto και Apple CarPlay. Σε επίπεδο ποιότητας τα πλαστικά στο εμπρός μέρος του ταμπλό είναι μαλακά στην υφή, κάτι που δεν ισχύει όμως και για αυτά που βρίσκονται στο επάνω μέρος ή γενικότερα πιο χαμηλά στην καμπίνα, με τη συναρμογή όμως να είναι συνολικά καλή, όπως και η γενικότερη αίσθηση που αφήνει η κατασκευή.

Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα ή ακόμα και κλιματιζόμενα στην ανώτερη εξοπλιστικά έκδοση Luxury καθίσματα, με επενδύσεις από συνθετικό δέρμα, αναβαθμίζουν την αισθητική του εσωτερικού, ενώ προσφέρουν ικανοποιητική στήριξη και άνεση στο σώμα. Επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα πλήρους ανάκλησης, για περισσότερη άνεση όταν ο οδηγός βρίσκεται για παράδειγμα στην αναμονή για φόρτιση. Από την άλλη όμως, ο περιορισμός πολλαπλών ρυθμίσεων στο τιμόνι, με έλλειψη τηλεσκοπικής ρύθμισης απαιτεί κάποιους συμβιβασμούς όσον αφορά τη θέση οδήγησης.

Σε επίπεδο πρακτικότητας όμως το UT κάνει κλικ σε όλα τα κουτάκια, αφού μεταξύ άλλων προσφέρει 24 αποθηκευτικούς χώρους μέσα στην καμπίνα. Επιπλέον, η πλατιά κεντρική κονσόλα προσφέρει μια αίσθηση ιδιωτικότητας σε οδηγό και συνοδηγό και παράλληλα μπορεί να φιλοξενήσει δυο ποτήρια και το smartphone σε μια βάση με επαγωγική φόρτιση ισχύος 50W. Επιπλέον ανοιχτός χώρος δημιουργείται και κάτω από τη γέφυρα, ενώ ένα κλειστό ντουλαπάκι με περίτεχνο χειριστήριο ανοίγματος, μπορεί να κρατήσει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα κάποια επιπλέον αντικείμενα. Εκεί όμως που ξεχωρίζει πραγματικά το UT είναι οι χώροι για τους πίσω επιβάτες.

Ο αέρας για τα πόδια είναι μεγάλος, χάρη στο μεταξόνιο των 2,75 μ., ενώ το επίπεδο πάτωμα προσφέρει ακόμα περισσότερη άνεση. Χωράει ακόμα και τρία άτομα, ενώ δύο θα βολευτούν με όλες τους τις ανέσεις. Ανάλογα μεγάλος και με κανονικό σχήμα είναι ο χώρος αποσκευών, που έχει όγκο 440 λίτρα και φτάνει τα 1.600 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι διαθέτει μέχρι και πόρτα που ανοίγει ηλεκτρικά (στην κορυφαία έκδοση), εξοπλισμός που συνήθως βρίσκουμε σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας τιμής.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα που είναι τοποθετημένος εμπρός, εκεί όπου περνάει και η μετάδοση της κίνησης, φτάνει τους 204 ίππους και τα 210 Nm ροπής. Αρκετά για επιταχύνουν το UT από 0-100 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα και να επιτρέψουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα. Για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού μοτέρ φροντίζει η Magazine Battery 2.0, όπως την αποκαλεί η Aion. Μια μπαταρία LFP 60 kWh, που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια και τη θερμική σταθερότητα, με χρήση θερμομονωτικών υλικών ανάμεσα στις κυψέλες που περιορίζουν τη μεταφορά θερμότητας από τη μία περιοχή στην άλλη.

Έτσι, σε θεωρητικό επίπεδο και σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις, το UT, που διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του αντλία θερμότητας, που συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, προσφέρει αυτονομία 430 χιλιομέτρων σε μικτό κύκλο WLTP. Στην πράξη, η μέση κατανάλωση που καταγράψαμε κατά τη δοκιμή ήταν 16,5 kW/100 χλμ., που αντιστοιχεί σε περίπου 360 χιλιόμετρα αυτονομίας με μια πλήρη φόρτιση. Φυσικά σε αστικό περιβάλλον η κατανάλωση μπορεί να πέσει αρκετά πιο χαμηλά, ανεβάζοντας έτσι την αυτονομία του αυτοκινήτου, ενώ υπό συνεχή πίεση, σε ανοιχτό δρόμο, οι παραπάνω τιμές αντιστρέφονται. Όσον αφορά τη φόρτιση, το UT προσφέρει ισχύ 11 kW σε ρεύμα AC, ενώ σε συνεχές φτάνει τα 87 kW, που του επιτρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία φόρτισης από το 10% έως το 80% σε 32 λεπτά. Στα θετικά του και η λειτουργία V2L που επιτρέπει στο όχημα να δώσει ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές.

ΑΝΕΤΟ

Πίσω από το τιμόνι του η πρώτη αίσθηση που λαμβάνεις είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση. Η ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, έχει ρυθμιστεί ήπια, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να αποσβένει αποτελεσματικά σχεδόν όλες τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Προάγει έναν άνετο τρόπο οδήγησης, χωρίς υπερβολές σε γκάζι, που σίγουρα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν με αξιώσεις οι 204 ίπποι του.

Ένα βαθύ πάτημα στο δεξί πεντάλ αρκεί για να σπάσει την πρόσφυση των πρώτης τοποθέτησης ελαστικών Chao Yang με χαρακτηριστικά M+S (Mud+Snow), που, παρά τις σωστές για το χαρακτήρα του αυτοκινήτου διαστάσεις τους, 215/55, φαίνεται να αδικούν το σύνολο, το οποίο εν γένει είναι προβλέψιμο στις αντιδράσεις του. Το τιμόνι με τη σειρά του ακολουθεί τη γενικότερη φιλοσοφία, με την αίσθηση που περνάει στα χέρια του οδηγού να είναι ελαφριά, που μετατρέπεται σε απόλυτο πλεονέκτημα εντός πόλης. Τρία προγράμματα οδήγησης: Comfort, Sport και Eco είναι διαθέσιμα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ρύθμισης μέσα από την οθόνη της ανάκτησης της ενέργειας σε τρία επίπεδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει λειτουργία one pedal.

Σε επίπεδο ασφάλειας το Aion UT έχει αποσπάσει την ανώτερη διάκριση πέντε αστέρων από τον Euro NCAP, ενώ διαθέτει και μια πλειάδα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού που φτάνουν τα 20 στον αριθμό, με L2 επίπεδο υποβοήθησης στον βασικό εξοπλισμό. Μεταξύ αυτών διαθέσιμα είναι το προσαρμοζόμενο Cruise Control, που διατηρεί την ταχύτητα και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, αλλά και το όχημα εντός της λωρίδας. Επιπλέον, υπάρχουν τα συστήματα για προειδοποίηση αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα, όπως και παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού. Όλα λειτουργούν με γνώμονα την ασφάλεια, αλλά όμως κάποιες φορές γίνονται περισσότερο παρεμβατικά από όσο κάποιος θα ήθελε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η δυνατότητα απενεργοποίησης, για αυτούς που δεν μπορούν τις… υποδείξεις.

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το νέο Aion UT προσφέρει αξιόλογους χώρους, άνεση και πλούσιο εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να του λείπει η δύναμη και η αυτονομία. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μέγεθος που φλερτάρει με την κατηγορία C, αλλά προσφέρεται σε τιμή ανταγωνιστική με μοντέλα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας. Ξεκινάει από τα 25.400 ευρώ, στην εισαγωγική έκδοση Premium που δεν έχει ελλείψεις, ενώ σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», μπορεί να πέσει στα 22.400 ευρώ, διεκδικώντας με αξιώσεις, εκτός των άλλων, τον τίτλο της value for money επιλογής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

AION UT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 204 ίπποι

ΡΟΠΗ: 210 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 60 kWh (ωφέλιμη: 72 kWh)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.270 × 1.850 × 1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.750 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 440-1.600 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.670 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Δοκιμής): 16,5 kW/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 430-620 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 360 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (AC 11 kW): –

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC 87 kW): 32 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 30-80% (DC 87 kW): 24 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 22.400 ευρώ (με κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ)

ΥΠΕΡ

Χώροι

Άνεση

Τιμή

Εξοπλισμός

ΚΑΤΑ

Αίσθηση τιμονιού και απουσία τηλεσκοπικής ρύθμισης

Ελαστικά πρώτης τοποθέτησης M+S