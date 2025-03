Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό KGM Torres EVX

Η KGM κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά, με μια πλούσια γκάμα SUV μοντέλων. Κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις δοκιμάζοντας το πρώτο της ηλεκτρικό, το Torres EVX.

Μια ακόμα new entry εταιρεία έχουμε στην ελληνική αγορά, αυτή της KGM. Για την ακρίβεια δεν είναι εντελώς νέα, αφού πίσω από αυτό το νέο όνομα βρίσκεται η κορεατική SsangYong, γνωστή στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, με αξιοσημείωτη πορεία και αρκετά μοντέλα με έμφαση στην περιπέτεια. Το Torres είναι ένα νέο μοντέλο, που τοποθετείται στη μεγάλη κατηγορία των SUV, με μήκος 4,715 μ.

Προέκυψε στη νέα εποχή της KGM, για να δώσει φρέσκια πνοή στην εταιρεία, δίπλα στα πιο γνωστά μας Musso, που τώρα είναι διαθέσιμο ως pick up και Korando, που είναι μια έξυπνη συντομογραφία του Korean Can Do και έχει μήκος 4,45 μ. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε και το μικρό Tivoli, το B-SUV της κορεατικής μάρκας, το οποίο είναι και αυτό διαθέσιμο στη νέα εποχή της κορεατικής φίρμας.

Όσον αφορά την ιστορία της SsangYong, αυτή ξεκινάει από το 1954, τότε που ιδρύθηκε ως Ha Dong-Hwan Motor, με τη μετονομασία της να έρχεται αρκετά χρόνια αργότερα, το 1986. Από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε τα επόμενα χρόνια, ήρθε να την βγάλει η Daewoo, η οποία προχώρησε στην εξαγορά της το 1997, χωρίς ωστόσο καλή συνέχεια, καθώς με τη σειρά πτώχευσε λίγα χρόνια αργότερα.

Η SAIC, ο κολοσσός από την Κίνα ανέλαβε τα ηνία το 2004, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, συμμετοχή έχει και η ινδική Mahindra. Το 2020 η KG Group, ένας μεγάλος όμιλος με δραστηριότητα στα μεταλλεύματα, αναλαμβάνει την SsangYong και δημιουργεί την εταιρεία KGM (KG Mobility), δίνοντας το τελικό σχήμα της εταιρείας, που τρέχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, με την αντιπροσώπευσή της στην ελληνική αγορά να έχει αναλάβει η Νικ. Ι. Θεοχαράκης.

Φουλ του SUV η γκάμα…

Η KGM διαθέτει μια γκάμα αποκλειστικά με SUV και μάλιστα όλα είναι διαθέσιμα και σε εκδόσεις με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή της για προσφορά μοντέλων με περιπετειώδη χαρακτήρα. Φυσικά υπάρχουν και οι δικίνητες εκδόσεις, όπως αυτή του ηλεκτρικού Torres EVX, που έχει τη μετάδοση της κίνησης μόνο στους εμπρός τροχούς, ενώ υπάρχει και θερμική έκδοση του Torres με τετρακίνηση.

Ξεκινώντας από τη σχεδίαση, το Torres ακολουθεί μια μοντέρνα προσέγγιση, με τα φωτιστικά σώματα LED στο εμπρός μέρος να αποτελούν την ταυτότητα του μοντέλου. Η κάθετη μάσκα, κλειστή κατά τα πρότυπα των ηλεκτρικών μοντέλων, ενισχύει τη δυναμική του, ενώ οι χειρολαβές στο μεγάλο και μυώδες καπό, δίνουν μια ακόμα νότα περιπέτειας στο αυτοκίνητο. Κοιτώντας από εμπρός το Torres δεν μπορεί να μην διαπιστώσεις τις σχεδιαστικές αναφορές του στο Hummer νέας γενιάς, ενώ… ταξιδεύοντας με τη ματιά προς τα πίσω, θα διαπιστώσεις ότι έχει αναφορές και από Land Rover Defender.

Η πόρτα πίσω κρύβει δυο όμορφες λεπτομέρειες, Η μία που αφορά τη χειρολαβή στην άκρη της πέμπτης πόρτας του χώρου αποσκευών. Σε κάνει να πιστεύεις ότι ανοίγει προς το πλάι, όπως στα παλιά καθαρόαιμα εκτός δρόμου μοντέλα, χωρίς όμως να ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς ανοίγει προς τα επάνω, όπως στα περισσότερα μοντέλα. Επιπλέον, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η σχεδίαση μιας εξωτερική θήκη, που μοιάζει να κρύβει τον εφεδρικό τροχό, αλλά είναι απλώς ένα σχεδιαστικό τρικ.

Ευρυχωρία…

Με συνολικό μήκος 4,715 μ. και μεταξονίου 2,680 μ., το Torres προσφέρει ό,τι υπόσχεται. Άπλετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Με σωστά μελετημένη διαρρύθμιση, που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, είναι ικανό να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες της καθημερινότητας, χάρη στις πολλές και στρατηγικά τοποθετημένες θήκες. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί το χειριστήριο του επιλογέα ταχυτήτων, με θέσεις P (Parking), D (Drive) και R (Reverse) όπισθεν, με τη διαδοχή από τη μία στην άλλη να γίνεται σειριακά και κάποια μικρή καθυστέρηση. Πίσω του υπάρχει επίσης το μπουτόν του ηλεκτρικού χειρόφρενου, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη στάση.

Για το ταμπλό έχουν επιλεγεί ανοιχτά χρώματα σε αποχρώσεις του γκρι, που φωτίζουν το εσωτερικό. Στο άνω μέρος τα υλικά είναι μαλακά, με τη ραφή που διατρέχει όλο το πλάτος να δίνει μια πιο premium εικόνα, την οποία δεν χαλούν τα πιο σκληρά πλαστικά που συναντάμε στα πιο χαμηλά σημεία. Τα καθίσματα με τις δερμάτινες επενδύσεις ξεχωρίζουν, τόσο για την ποιότητα που προσθέτουν στην εν γένει εικόνα της καμπίνας, όσο και με την άνεση που προσφέρουν, ενώ είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και κλιματιζόμενα, με θέρμανση και ψύξη.

Μια ωραία λεπτομέρεια, όσο και πρακτική που διαθέτει το κάθισμα του συνοδηγού, είναι τα χειριστήρια στην αριστερή πλευρά, στο ύψος της πλάτης και προς τον οδηγό, που επιτρέπουν σε αυτόν να το μετακινήσει όταν λείπει ο συνοδηγός. Στον πλούσιο επίπεδο εξοπλισμό του περιλαμβάνονται επίσης, θερμαινόμενο τιμόνι και επαγωγική φόρτιση του smartphone. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ανέσεις κορυφαίας κατηγορίας, αλλά και διακριτικότητα, με φιμέ κρύσταλλα και πτυσσόμενα κουρτινάκια.

Οι δίδυμες οθόνες 12,3 ιντσών βρίσκονται τοποθετημένες σε ενιαίο πλαίσιο, φιλοξενώντας όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Απουσία φυσικών πλήκτρων απαιτείται κάποια εξοικείωση με το σύστημα, προκειμένου να το χειριστείς απρόσκοπτα. Μερικά από τα στοιχεία έχουν μικρά ψηφία και θα φέρουν σε δύσκολη θέση αυτούς που δεν έχουν άριστη όραση. Κάτι που διαπιστώνεις και κατά τη χρήση των υπό-μενού, τα οποία σύροντας τις «αναμονές» τους περνάνε το ένα επάνω στο άλλο, έχοντας ως βάση την κεντρική οθόνη. Στον τομέα της συνδεσιμότητας δεν υπάρχουν ελλείψεις, καθώς έχει Bluetooth, Android Auto ασύρματο, αλλά και Apple CarPlay με καλώδιο.

Με γνώμονα την άνεση…

Παρά την περιπετειώδη εμφάνισή του, το Torres EVX είναι αποκλειστικά δικίνητο, με μετάδοση στους εμπρός τροχούς, μέσω ενός κιβωτίου μονής σχέσης. Η δύναμη προέρχεται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα απόδοσης 152 kW (207 ίππων) και 339 Nm ροπής. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 73,4 kWh και προσφέρει αυτονομία 462 χιλιομέτρων σε μικτή χρήση, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, που σε μεγάλο βαθμό, αφού σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να ξεπεράσει τα 400 χιλιόμετρα, ενώ με χρήση κλιματισμού θα πρέπει να υπολογίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα λιγότερα.

Η άμεση απόκριση του συστήματος καθιστά το Torres EVX εύκολο στην οδήγηση και άμεσο στο πάτημα του γκαζιού. Διαχειρίζεται πολύ καλά τα 1.915 κιλά του αμαξώματος και σε επίπεδο επιδόσεων ολοκληρώνει την τυπική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 175 χλμ./ώρα. Η πλούσια ροπή είναι κυρίαρχη στον τρόπο κίνησης του ηλεκτρικού Torres EVX, το οποίο επιταχύνει με… θέρμη και δίχως δισταγμούς. Με συγκράτηση στο δεξί πόδι δεν είναι δύσκολο να δεις μέση κατανάλωση ανάμεσε στις 17 με 18 kWh/100 χλμ., που επιτρέπουν στην αυτοκίνητο να αγγίξει τα 400 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας.

Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας διαθέτει τρεις βαθμίδες που ρυθμίζονται από τα paddles που είναι τοποθετημένα πίσω από το τιμόνι. Η διαφορά είναι αισθητή, με το τρίτο επίπεδο ανάκτησης να φρενάρει έντονα το αυτοκίνητο χωρίς ωστόσο να το ακινητοποιεί, επιτρέποντας την one pedal οδήγηση. Από την άλλη, τα φρένα, που αποτελούνται από αεριζόμενους δίσκους εμπρός και δίσκους πίσω, διακρίνονται για την αποτελεσματικότητά τους και την αίσθηση, η οποία δεν επηρεάζεται σημαντικά από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Στο δρόμο κυρίαρχη είναι η ποιότητα κύλισης που προσφέρει η ανάρτηση του Torres EVX, με την άνεση να ακολουθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρουσιάζοντας μειωμένη αποτελεσματικότητα σε πιο ακραίες συνθήκες. Οι τροχοί των 18 ιντσών, με τις όμορφες σε σχεδίαση ζάντες αλουμινίου, συνδυάζονται με ελαστικά 225/60 και μοιάζουν σωστή επιλογή για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Πλούσια είναι η σουίτα των συστημάτων ασφάλειας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης, διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση «τυφλού» σημείου και προσοχής οδηγού. Οι αισθητήρες επιδεικνύουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία, «επιπλήττοντας» τον οδηγό σε κάθε λοξή ματιά που θα ρίξει πέρα από το οπτικό πεδίο εμπρός του αυτοκινήτου. Υπάρχει και η δυνατότητα απενεργοποίησης της ηχητικής ειδοποίησης, που κάνει τα πράγματα πιο ήσυχα στην καθημερινότητα, χωρίς να θυσιάζει την ασφάλεια που προσφέρει το αυτοκίνητο.

Πολλά με… λίγα

Το νέο ηλεκτρικό KGM Torres EVX προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο, σε μεγάλων διαστάσεων αμάξωμα, με πλούσιο εξοπλισμό, σε ενδιαφέρουσα τιμή, που το καθιστά ως μια value for money επιλογή, καθώς η τιμή εκκίνησης είναι τα 39.190 ευρώ (χωρίς επιδότηση) για τα δεδομένα της κατηγορίας του, ενώ υπάρχει και βασική έκδοση του μοντέλου, με κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων και 163 ίππων με τιμή που ξεκινάει από τα 28.236 ευρώ.

Οι χώροι είναι κυρίαρχοι, με την άνεση να ακολουθεί και τον εξοπλισμό να συμπληρώνει, περιλαμβάνοντας καλούδια που δύσκολα θα βρεις σε αυτοκίνητο. Η περιπετειώδης εμφάνιση είναι ένα -έστω και υποκειμενικό- ατού του, χωρίς να συνοδεύεται από απεριόριστες δυνατότητες εκτός δρόμου, δικίνητο γαρ.

Ωστόσο, δεν θα αρνηθεί να πατήσει και πέρα από εκεί που τελειώνει η άσφαλτος, όπως στο «σπαστήρι» του Υμηττού, που πήγαμε για τη φωτογράφισή του και διαπιστώσαμε ότι απορροφά με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα όλες τις κακοτεχνίες, χωρίς να περνά μέσα στην καμπίνα κραδασμούς και άλλες ενοχλητικές αντιδράσεις, κάνοντας το ηλεκτρικό Torres EVX πιο ολοκληρωμένο και πιο ελκυστικό._4Τ

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KGM TORRES EVX

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Ένας ηλεκτροκινητήρες >ΙΣΧΥΣ: 207 ίπποι >ΡΟΠΗ: 339 Nm >ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων >ΜΠΑΤΑΡΙΑ: kWh >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.715 x1.890 x1.725 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.680 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 703-1.662 λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 1.915 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,1 δλ. >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 17 kWh/100 χλμ. >AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 400+ χλμ. >ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 9 ώρες (11 kW) >ΦΟΡΤΙΣΗ 20-80% (DC): 37 λεπτά (100 kW) >ΤΙΜΗ: Από 39.190 ευρώ