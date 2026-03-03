Δοκιμάζουμε το νέο MGS5 EV

Το νέο S5 EV ανεβάζει σε νέα ύψη τον πήχη στη γκάμα της MG, καθώς φέρνει νέα δεδομένα σε όλους σχεδόν τους τομείς, διατηρώντας τον προσιτό χαρακτήρα που έχουν τα μοντέλα της.

Το MGS5 EV αποτελεί τον έμμεσο διάδοχο του γνωστού ZS EV, χωρίς να είναι αυτό που λέμε φυσική συνέχεια. Επί της ουσίας απέχει παρασάγγας από αυτό, με μεγάλες διαφορές από αυτό σε τομείς σχεδίασης, τεχνολογίας, και απόδοσης. Χαράσσει νέα μονοπάτια στο στέρεο δρόμο που έχει χτίσει η MG Motor της γκάμας, με νέα ταυτότητα, όπως αυτές με το «τσιπάκι», όταν αυτή του MG ZS Electric έμοιαζε με τις πρώτες χειρόγραφες ταυτότητες.

Στην πράξη αυτό ήταν κιόλας, αφού άνοιξε το χορό, με θερμικές εκδόσεις ως βάση και ηλεκτρική ως επικουρική. Η γκάμα της μάρκας με τον καιρό συμπληρώθηκε από μοντέλα με σύγχρονη υβριδική τεχνολογία, Hybrid+, με εξαιρετική απόδοση και επιδόσεις, όπως τα MG3 και MG ZS, με το προαναφερθέν επίθεμα, ενώ ενσωματώθηκαν και τα νέας γενιάς ηλεκτρικά όπως το MG4, με το φαντεζί Cyberster ως κορωνίδα και επίδειξη των δυνατοτήτων της εταιρείας.

Πάνω στην πλατφόρμα τού τελευταίου, η κινεζική εταιρεία σχεδίασε και κατασκεύασε το νέο MGS5 EV, που επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο ένα αξιόλογο ηλεκτρικό μοντέλο με προσιτό χαρακτήρα. Εξελιγμένο όμως με καλύτερα υλικά και πιο εκλεπτυσμένη και εύπεπτη σχεδίαση, που αποφεύγει την αιχμηρή προσέγγιση του παρελθόντος και σε κερδίζει με την πρώτη ματιά.

Νέα ταυτότητα

Ξεφεύγει από την τυπική προσέγγιση ενός hatchback, σαν το MG4, με ξεκάθαρες αναφορές σε SUV, όπως μαρτυρά η σιλουέτα του με το ευρύ ανάστημα που φτάνει τα 1.621 χλστ. Στο S5 EV οι καμπύλες είναι κυρίαρχες και έρχονται να διαδεχτούν τις ευθείες γραμμές του «4αριού» κόβοντας κάθε δεσμό με το αιχμηρό και τετραγωνισμένο παρελθόν της MG. Ο σμιλεμένος εμπρός κλειστός σχεδόν προφυλακτήρας, με τα λεπτά φώτα LED στο άνω μέρος και τα άλλα, λίγο πιο κάτω και στις πλευρικές εισαγωγές, με λειτουργία ημέρας, υπογραμμίζουν τη νέα ταυτότητα του S5.

Λεπτοί είναι και οι εξωτερικοί καθρέπτες, με τους τροχούς να είναι 17 ή 18 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση (Comfort ή Luxury), ενώ τα πίσω φιμέ παράθυρα έχουν μια μικρή κλίση που ακολουθεί την οροφή σε μια προσπάθεια να προσδώσουν μια πιο κουπέ αισθητική στο SUV των 4.476 χλστ. μήκους. Πίσω η αεροτομή της οροφής σε συνδυασμό με τη σταθερή στο μέσο της πόρτας του χώρου αποσκευών, ενισχύουν την πιο σπορ εικόνα του μοντέλου, ενώ και εδώ τα φώτα LED είναι λεπτά και χωρισμένα σε δύο τμήματα που ξεκινούν κάτω από το πίσω κρύσταλλα και αγκαλιάζουν το φτερό.

Με ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Σημαντικά αναβαθμισμένα είναι τα πράγματα στο εσωτερικό του νέου S5. Με την πρώτη κιόλας επαφή και χωρίς πολλές σκέψεις διαπιστώνεις ότι θα μπορούσε να προέρχεται από ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, χωρίς σε τίποτα σχεδόν να θυμίζει τα μοντέλα με τα οποία διατηρεί αδελφική σχέση. Η ποιότητα έχει ανέβει αρκετές σκάλες, τόσο η απτή, όσο και στην εικόνα, με δόσεις πολυτέλειας, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στα μαλακά υλικά που επενδύουν το ταμπλό και συνδυάζονται με σατινέ αλουμίνιο στα σημεία, όπως στους διακόπτες των παραθύρων. Η σχεδίαση είναι εντελώς νέα, με την οθόνη που έχει διαγώνιο 12,8 ίντσες του συστήματος πολυμέσων να έχει ξεκολλήσει από το ταμπλό, όπως είναι στο MG 4 και τώρα να αιωρείται, δίνοντας μια πιο premium εικόνα.

Οι συντομεύσεις με φυσικά πλήκτρα για τον κλιματισμό, τη ρύθμιση της έντασης του ήχου και τον διακόπτη του αλάρμ, έχουν διατηρηθεί κάτω από την οθόνη, αλλά τώρα έχουν αρκετά πιο όμορφη σχεδίαση και κλέβουν την παράσταση στο ταμπλό. Λίγο πιο κάτω και στο κέντρο οι λεπτοί αεραγωγοί συμπληρώνουν την κομψή εν γένει εικόνα του του εσωτερικού.

Η κεντρική κονσόλα έχει ανασχεδιαστεί, με γνώμονα την πρακτικότητα και διαθέτει δύο ποτηροθήκες, στο εμπρός μέρος, ενώ πιο πίσω βρίσκεται ο περιστροφικός επιλογές ταχυτήτων και δίπλα του η βάση για το κινητό, οριζόντια, αλλά και κάθετη, που στην εξοπλιστική έκδοση Luxury προσφέρει και επαγωγική φόρτιση.

Η γέφυρα αφήνει χώρο για αποθήκευση μεγαλύτερων αντικειμένων από κάτω της και για αρκετά ακόμα στο κλειστό υποβραχιόνιο ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό. Εκεί όπου υπάρχει και ο ένας από τους επτά αερόσακους που περιλαμβάνει στον πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειάς του το S5. Επίσης, διαθέτει 16 συστήματα ADAS, που αφορούν μεταξύ άλλων: υποβοήθηση διατήρηση λωρίδας, προσαρμοζόμενος έλεγχος ταχυτήτων και ανίχνευση «τυφλών» σημείων.

Μια νέα ψηφιακή οθόνη 10,25 ιντσών στο ρόλο του πίνακα οργάνων προσφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στον οδηγό με καλή ευκρίνεια, αλλά με μικρά ψηφία, τα οποία θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα για να είναι πιο εύκολα διακριτά σε μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς. Από τη βασική κιόλας έκδοση υπάρχουν αισθητήρες παρκαρίσματος, ενώ η ανώτερη έχει και κάμερα 360ο. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας υπάρχουν Android Auto και Apple CarPlay, αλλά ενσωματωμένες εφαρμογές YouTube και Spotify για την ψυχαγωγία. Επιπλέον, η εφαρμογή MG iSmart επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει απομακρυσμένα τον κλιματισμό, αλλά και να ελέγχει την κατάσταση του αυτοκινήτου.

Με μήκος 4.476 χλστ., πλάτος 1.849 χλστ. και ύψος 1.621 χλστ., το S5 έχει τις προδιαγραφές για να είναι ευρύχωρο. Κάτι που ενισχύει και επιβεβαιώνει στην πράξη το μεγάλο του μεταξόνιο των 2.730 χλστ. Οι ανέσεις εμπρός είναι αδιαμφισβήτητες, με το S5 να είναι εντυπωσιακό στο πίσω μέρος. Έχει αρκετό αέρα για τα πόδια και το κεφάλι των επιβατών, όπως και για το ζωτικής σημασίας σημείο των ώμων. Μπορεί να φιλοξενήσει υψηλόσωμους επιβάτες με εξαιρετικές ανέσεις, ενώ δεν θα αρνηθεί και έναν πέμπτο με μικρές παραχωρήσεις, που σίγουρα δεν αφορούν τα πόδια, χάρη στο επίπεδο πάτωμα.

Μεγάλος είναι και ο χώρος αποσκευών, με ανταγωνιστική τιμή, στα 453 λίτρα σε κανονικές συνθήκες, διαθέτοντας και διπλό πάτωμα για καλύτερη τακτοποίηση των πραγμάτων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων εκτοξεύεται στα 1.441 λίτρα.

Σύστημα κίνησης

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MSP (Modular Scalable Platform) της MG Motor που διακρίνεται για χαμηλό βάρος (1.723 κιλά) και διαθέτει ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη στο πίσω μέρος, εκεί όπου περνάει και η μετάδοση. Συνδυάζεται με δύο μπαταρίες 49 και 64 kWh, LFP (φωσφορικού σιδήρου και λιθίου) η πρώτη και NCM (νικελίου, κοβαλτίου και μαγγανίου) η δεύτερη, με μέγιστη συνδυασμένη αυτονομία από 340 έως 480 χιλιόμετρα, που στην πόλη μπορεί να φτάσουν τα 491 έως 682 χιλιόμετρα αντίστοιχα, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η απόδοση της μικρής έκδοσης είναι 125 kW (170 ίπποι), ενώ στη μεγαλύτερη είναι 170 kW (231 ίπποι). Η ροπή είναι 250 και 350 Nm αντίστοιχα. Όσον αφορά τις επιδόσεις, η μικρή έκδοση επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,0 δευτερόλεπτα και η μεγάλη σε 6,3 δλ., έχοντας μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ./ώρα και 190 χλμ./ώρα αντίστοιχα.

Στην πράξη και όσον αφορά την έκδοση S5 64 kW της δοκιμής μας, η αίσθηση που λαμβάνει είναι ενός εύρωστου συνόλου, με νεύρο και καλή απόκριση σε κάθε περίπτωση. Νιώθεις ότι είναι πιο ισχυρό από όσο ο κατασκευαστής ανακοινώνει, χωρίς να είναι νευρικό και απότομο στο πάτημα του γκαζιού, όπως έχουμε συνηθίσει από τα ηλεκτρικά μοντέλα, λόγω της άμεσης απόκρισης. Ήπιο με μετρημένο γκάζι, αλλά πρόθυμο να επιταχύνει δυναμικά αν ο οδηγός το επιδιώξει.

Στον δρόμο

Οι πίσω τροχοί φροντίζουν για τη μετάδοση, με τη δύναμη να περνάει ομαλά στο δρόμο, χωρίς να επηρεάζει την αίσθηση του τιμονιού, που είναι σχετικά βαριά για ηλεκτρικό μοντέλο. Η ανάρτηση με τη σφιχτή σχετικά ρύθμιση ελέγχει αποτελεσματικά τις κινήσεις του αμαξώματος, προσδίδοντας στο αυτοκίνητο ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα, που υπερισχύει έναντι της άνεσης, χωρίς ωστόσο να κουράζει.

Τα προγράμματα οδήγησης επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε ήπια ή σπορ λειτουργία απόδοσης του κινητήρα και να ρυθμίσει το «βάρος» του τιμονιού. Ακόμα και στο «Sport» πρόγραμμα, που παρέχεται όλη η δύναμη, η απόδοση είναι ομαλή και γραμμική, με την πρόσφυση να είναι αρκετή και την οδήγηση ευχάριστη. Τα φρένα έχουν καλή απόδοση, για την οποία η ίδια η εταιρεία υπερηφανεύεται, καθώς χρησιμοποιεί ένα νέα σύστημα της Continental, με ενίσχυση που μειώνει τις αποστάσεις ακινητοποίησης από 100-0 χλμ./ώρα σε μόλις 35,5 μέτρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας.

Παράλληλα τα νέα ρουλεμάν που χρησιμοποιούνται μειώνουν την αντίσταση κύλισης σε σχέση με το MG 4 και προσφέρουν πιο ελεγχόμενη αναγεννητική πέδηση. Η τελευταία δεν απενεργοποιείται πλήρως, διαθέτοντας τέσσερα επίπεδα, με το μέγιστο να προσφέρει λειτουργία one-pedal, ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο ομαλά και ελεγχόμενα, αναβαθμίζοντας την άνεση και βελτιώνοντας παράλληλα την αυτονομία. Η ρύθμιση γίνεται από το τιμόνι, αφού πρώτα έχει γίνει η επιλογή του πλήκτρου από την οθόνη και όχι από paddles.

Η αυτονομία που ανακοινώνει η MG για S5 EV με τη μεγάλη μπαταρία είναι 480 χιλιόμετρα, που μπορεί να φτάσει και τα 682 μέσα στην πόλη, όπου το σύστημα ανάκτησης ενέργεια αναλαμβάνει πιο δυναμικά έργο και επιστρέφει στην μπαταρία ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη επιπλέον χιλιομέτρων. Στην πράξη και σε μικτές συνθήκες, που περιλάμβαναν εθνικό δίκτυο, επαρχιακό, ακόμα και φωτογράφιση, η μέση τιμή μπορεί να κυμανθεί ανάμεσα στις 15 με 16 kWh/100 χλμ.

Τιμή που μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την οδήγηση, καθώς στον ανοιχτό δρόμο απαιτεί περισσότερη ενέργεια, αλλά ρίχνει γρήγορα την κατανάλωση μόλις οι συνθήκες γίνουν πιο ευνοϊκές, βελτιώνοντας εύκολα τη μέση τιμή της. Το ιδανικό περιβάλλον είναι μέσα στον αστικό ιστό, όπου καταφέρνει να διατηρήσει την κατανάλωση αρκετά χαμηλότερα από τη μέση τιμή που είδαμε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο μάλιστα.

Στο ταμείο

Το MGS5 EV ήρθε σημαντικά αναβαθμισμένο από τα μοντέλα που έχουμε γνωρίσει στη γκάμα της κινεζικής εταιρείας να δείξει το δρόμο, αλλά και την καλή δουλειά που γίνεται στους κόλπους της φίρμας. Η λιγότερο αιχμηρή σχεδίαση, με πιο… γήινες γραμμές χρησιμοποιούνται για τις συστάσεις και αποτελούν το διαβατήριο του νέου αυτού MG, προϊδεάζοντας παράλληλα για αυτό που θα εισπράξεις. Ένα ποιοτικό αυτοκίνητο, τόσο απτά όσο και σε εικόνα, με ευχάριστο εσωτερικό και ευρύχωρο εσωτερικό που θα εξυπηρετήσει με χαρακτηριστική άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας. Το πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας (5 αστέρια στον Euro NCAP).

Η εισαγωγική έκδοση MGS5 EV με την μπαταρία των 49 kWh και το εξοπλιστικό πακέτο Exclusive στοιχίζει 33.650 ευρώ, τιμή που διαμορφώνεται στα 26.950 ευρώ με την προωθητική ενέργεια της MG Motor και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Η ίδια εξοπλιστική έκδοση του μοντέλου αλλά με τη μεγαλύτερη μπαταρία του μοντέλου της δοκιμής έχει τιμή εκκίνησης τα 37.250 ευρώ (34.250 ευρώ με Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ), με την ανώτερη Luxury να διαμορφώνεται στα 39.950 ευρώ (36.950 ευρώ με Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ).

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MGS5 EV 64 kWh

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 170 kW (231 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 350 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 64 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.476×1.849×1.621 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.730 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 453-1.441 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.725 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 190 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,0 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 420+ χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 7,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 10-80%: 1 ώρα 46 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (150 kW): 10-80%: 28 λεπτά

ΤΙΜΗ: Exclusive 37.250 ευρώ (34.250 ευρώ με κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ)

Luxury 39.950 ευρώ (36.950 ευρώ με κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ)