Δοκιμάζουμε το νέο Renault Clio με τους 115 ίππους και το αυτόματο κιβώτιο

Με τούρμπο κινητήρα και αυτόματο κιβώτιο, χωρίς πολλά παραφερνάλια, το νέο Clio 1.2 TCe με τους 115 ίππους, εστιάζει στην άνεση και την… παραδοσιακή οδηγική απόλαυση.

Το νέο Clio βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της ζωής του, μετρώντας, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 36 χρόνια. Το supermini της Renault έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του κερδίζοντας περγαμηνές και εισάγοντας νεωτερισμούς στην κατηγορία, που εξαργύρωσε στο ακέραιο με τις πωλήσεις που σημείωσε και ξεπέρασαν στο πέρασμα όλων αυτών των ετών τα 17 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Στην έκτη πλέον γενιά του πλέον, είναι πιο… αιχμηρό, με πιο έντονες γραμμές και στοιχεία που του επιτρέπουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα LED εμπρός, που βρίσκονται τώρα τοποθετημένα πιο βαθιά μέσα στη μάσκα, αλλά και οι προβολείς σε σχήμα «C», είναι τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας γενιάς, όσον αφορά το εμπρός μέρος.

Τα πίσω φώτα διακρίνονται για την οκτάγωνη σχεδίαση, με μίνιμαλ προσέγγιση, που δεν κλέβει τις εντυπώσεις από την επιβλητική αισθητική που προσδίδει το προφίλ, με την κεκλιμένη οροφή προς τα πίσω. Οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών με τη σειρά τους ενισχύουν την κουπέ αίσθηση που επιθυμούν να προσδώσουν οι Γάλλοι στο νέο Clio. Οι μαύροι θόλοι, προσδίδουν έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα στο μοντέλο, ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση του πλάτους.

Το νέο Clio δεν φαίνεται απλώς μεγαλύτερο, αλλά είναι και στην πράξη. Το μήκος έφτασε στα 4.116 χλστ. και κοντά σχεδόν στα χωράφια την ανώτερης κατηγορίας, όντας 6,7 εκατοστά μεγαλύτερο από αυτό του προκατόχου του και παράλληλα είναι πιο πλατύ κατά 39 χλστ. (1.768 χλστ.). Από την άλλη έχει διατηρήσει το ίδιο μεταξόνιο, 2.591 χλστ., αλλά και το ίδιο ύψος 1.451 χλστ.

Ανάλογα μεγάλες είναι οι αλλαγές στο εσωτερικό του νέου Clio. Πλήρης ανασχεδιασμός, με διαφορετική αρχιτεκτονική, που θέλει τις δίδυμες οθόνες στο προσκήνιο. Σε οριζόντια τοποθέτηση αποκλειστικά, αυτή του συστήματος πολυμέσων έχει διαγώνιο 10,1 ίντσες και διαθέτει λογισμικό Google, που δίνει πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες, στα πρότυπα κινητών και κάνει την πλοήγηση πιο εύκολη.

Δίπλα της βρίσκεται μια ψηφιακή οθόνη 10,25 ιντσών (7 ιντσών στη βασική έκδοση) για τον πίνακα οργάνων, με καλή ευκρίνεια και πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης, που επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει την εικόνα της αρεσκείας του. Το όμορφο τιμόνι με τα τρία μπράτσα και την παχιά στεφάνι, διαθέτει χειριστήρια για τις επιμέρους λειτουργίες του αυτοκινήτου και μαζί με τα φυσικά πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα για τη ρύθμιση του κλιματιστικού συμβάλλουν στην εργονομία. Κάτι που όμως δεν συμβαίνει και με τον επιλογέα ταχυτήτων που βρίσκεται πίσω του στα δεξιά και σε συνωστισμό με το χειριστήριο για τους υαλοκαθαριστήρες.

Από την άλλη, με τη μεταφορά του επιλογέα πίσω από το τιμόνι, έχει απελευθερωθεί χώρος στην κεντρική κονσόλα, όπου είναι διαθέσιμες δύο ποτηροθήκες που μάλιστα διαθέτουν και αναδιπλούμενο καπάκι που μπορεί να καλύψει τα μικροαντικείμενα από την κοινή θέα. Γενικότερα η πρακτικότητα είναι σε καλό επίπεδο, αφού αυτή η γενιά του Clio έχει και τους μεγαλύτερους χώρους για τους επιβαίνοντες.

Οι εμπρός θα καθίσουν άνετα, με τον οδηγό να έχει πολλαπλές ρυθμίσεις σε τιμόνι και κάθισμα. Ανάλογα, πίσω δύο ενήλικες θα βολευτούν καλά, με χώρο σε όλους του τομείς, ενώ με παραχωρήσεις θα καθίσει και ένας τρίτος, ελαφρώς πιο ψηλά όμως από τους άλλους. Μεγάλος είναι και ο χώρος αποσκευών, με όγκο 391 λίτρα και πιο τετράγωνη σχεδίαση από αυτόν του μοντέλου προηγούμενης γενιάς. Επιπλέον, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η τιμή ανεβαίνει στα 1.176 λίτρα.

Η ουσία…

Αυτό όμως που κάνει διαφορετική αυτή την έκδοση είναι το μηχανικό σύνολο. Ένας νέος 3κύλινδρος κινητήρας τούρμπο 1,2 λίτρων και ένα αυτόματο κιβώτιο, είναι αυτά που καθορίζουν την ταυτότητά του. Έρχεται να τοποθετηθεί πάνω από τη βασική έκδοση με τον ίδιο κινητήρα, αλλά χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, και κάτω από τη νέα πλήρως υβριδική. Κάτι σαν μέση λύση, όπως αυτό αποτυπώνεται και από τη διαφορά τιμής, που είναι 1.700 ευρώ κάτω από την υβριδική και 1.800 ευρώ περισσότερα από τη χειροκίνητη 1.2 TCe.

Η απόδοση του αυτοκινήτου δοκιμής 1.2 TCe 115 PS EDC, είναι όπως μαρτυρά και η ονομασία του 115 ίπποι, με τη ροπή να αγγίζει τα 190 Nm. Η μετάδοση περνάει στους εμπρός τροχούς, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, με έξι σχέσεις, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 10 δευτερόλεπτα, αναπτύσσοντας μέγιστη ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται εντελώς αυτόματα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ο οδηγός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, επιλέγοντας σχέση από τα paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Η διαδοχή των σχέσεων πραγματοποιείται γρήγορα και σχεδόν ανεπαίσθητα στο ανέβασμα και με μια μικρή υστέρηση στο κατέβασμα, όταν είναι επιλεγμένο το πρόγραμμα Eco ή Normal. Από την άλλη όμως στο Sport γίνεται πιο άμεσο, όπως εξάλλου και ο κινητήρας, που διατηρεί στροφές ψηλά δίνοντας προτεραιότητα στις επιδόσεις.

Σε αυτή την περίπτωση θα κινηθείς πιο σβέλτα, πληρώνοντας όμως και το αντίτιμο σε κατανάλωση καυσίμου, που μπορεί να σκαρφαλώσει ψηλά πλησιάζοντας απειλητικά και τα διψήφια νούμερα. Σε πιο ήπιους ρυθμούς θα δεις τιμές κοντά στα 7 λτ./100 χλμ., που θεωρείται μια ρεαλιστική τιμή σε κανονικές συνθήκες, αλλά αρκετά μακριά από τις τιμές που βγάζει η υβριδική εκδοχή του μοντέλου.

Η ανάρτηση ακολουθεί τη γαλλική φιλοσοφία, με ρυθμίσεις ήπιες, που όμως προσφέρουν στιβαρό πάτημα, χωρίς σε καμία περίπτωση να κουράζει, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και σε έντονες κακοτεχνίες, όπου ο πίσω ημιάκαμπτος άξονας ίσως να αντιδράσει πιο… άκομψα. Συνολικά είναι απολαυστικό στο δρόμο, με ωραίο «πάτημα» που προάγει την άνεση, χωρίς να υστερεί σε οδική συμπεριφορά. Το αντίθετο μάλιστα, αφού ήταν και παραμένει ένα από τα πιο καλοστημένα αυτοκίνητα της κατηγορίας, ειδικά τώρα που έχουν μείνει λίγα.

Η έκδοση Clio 1.2 TCe 115 PS EDC δεν αποτελεί μόνο τη μέση λύση σε επίπεδο τιμής για το supermini της Renault, αλλά και μια ισορροπημένη επιλογή ανάμεσα στις άλλες δύο που προαναφέραμε. Έχει μια διαφορά που δεν μπορείς να αγνοήσεις σε αυτό το επίπεδο τιμής και στέκεται στην αγορά με χαρακτήρα ενός ολοκληρωμένου και άνετου αυτοκινήτου, τόσο από την ανάρτηση, όσο και λόγω του αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων, που του χαρίζει σημαντικούς πόντους από το χειροκίνητο.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

REANULT CLIO 1.2 TCe 115 PS EDC

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ 3κύλινδρος 12βάλβιδος τούρμπο άμεσου ψεκασμού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 115 ίπποι/4.500-5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 190 Nm/1.750-4.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.116 × 1.768 × 1.451 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.591 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 391-1.176 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.178 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,9 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 115-123 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 23.200 ευρώ