Δοκιμάζουμε το Omoda 9 SHS

Με υψηλές φιλοδοξίες, το νεοφερμένο plug-in υβριδικό Omoda 9 SHS με τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία των 160 χιλιομέτρων μπαίνει στην αγορά για να κοιτάξει ψηλά στην κατηγορία του, με αρκετά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της ελκυστικής τιμής του.

Η Omoda μαζί με την Jaecoo είναι το παρακλάδι του κολοσσού Chery, που καταγράφει εκατομμύρια πωλήσεις ετησίως. Μπορεί η Omoda να μην έχει αυτή τη δυναμική, τουλάχιστον τώρα, αλλά δείχνει ότι έχει τις βλέψεις να ανέβει ψηλά. Αν το «5» που παρουσιάστηκε πρώτο στη σειρά από την κινεζική μάρκα ήταν ο Δούρειος Ίππος για να διεισδύσει στην αγορά, το νεότερο «9» μοιάζει να είναι το υπερσύγχρονο… αεροπλανοφόρο που θα της επιτρέψει να κατακτήσει αυτό που έχει θέσει ως στόχο.

More than you see

Πληθωρικό, με διαστάσεις (4.775 χλστ. μήκος) που το κατατάσσουν στη μεγάλη κατηγορία των D-SUV, με άφθονη πολυτέλεια και τεχνολογία, αλλά και επιδόσεις από ένα plug-in hybrid σύστημα που σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητες, όπως εξάλλου συμβαίνει και με την αισθητική του. Καταφέρνει χωρίς κόπο να εντυπωσιάσει, κερδίζοντας την προσοχή σε κάθε του πέρασμα. Οι σχεδιαστές επέλεξαν πιο ήπιες γραμμές και συνολική προσέγγιση από αυτή του σημαντικά μικρότερου «5», με τη μάσκα να διαθέτει νέα ταυτότητα.

Αυτή υπογραμμίζεται από τη λιγότερο φλύαρη προσέγγιση, με τα χαρακτηριστικά «διαμαντάκια» να δίνουν τον τόνο, ενώ τα λεπτά οριζόντια και κυρίως κάθετα φωτιστικά σώματα LED, με τη γραμμή που πλαισιώνει το όνομα της κινεζικής φίρμας στο κέντρο, να δημιουργούν μια εικόνα αναμφίβολα ξεχωριστή και συνάμα αρκετά… ευρωπαϊκή.

Το προφίλ του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ξεχωρίζει για τους μεγάλους -στάνταρ- τροχούς 20 ιντσών, που του χαρίζουν στιβαρό πάτημα, την αναδυόμενες χειρολαβές, που εξαφανίζονται όταν το αυτοκίνητο κινείται για χάρη της αεροδυναμικής, συμβάλλοντας παράλληλα στην πιο κομψή εικόνα του αυτοκινήτου. Η οροφή κατεβαίνει προς τα πίσω και σε συνδυασμό με τα πίσω κρύσταλλα με το τριγωνικό σχήμα, προσδίδουν στο μεγάλο SUV, μια πιο κουπέ αισθητική. Μια πιο premium αύρα πιθανότατα φιλοδοξεί να δώσει το λιτό χρωματολόγιο, που περιλαμβάνει απλά χρώματα: μαύρο, γκρι, ματ γκρι και λευκό.

Premium feeling

Περνώντας στο εσωτερικό του Omoda 9 συνειδητοποιείς άμεσα πόσο μεγάλο αυτοκίνητο είναι. Με μήκος 4,75μ., πλάτος 1,92 μ. και μεταξόνιο 2,8 μ. είναι εξαιρετικά ευρύχωρο, με άφθονες ανέσεις για τους εμπρός και ακόμα περισσότερο για τους πίσω. Η φαρδιά κεντρική κονσόλα προσφέρει ένα είδους ιδιωτικότητας σε οδηγό και συνοδηγό, οι οποίοι έχουν αρκετό αέρα σε όλες τις διαστάσεις και ανέσεις κορυφαίου επιπέδου.

Τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, με χειριστήρια στην πόρτα αλά Mercedes. Επιπλέον, τα στενά σχετικά και πιθανότατα για κάποιους πιο εύσωμους καθίσματα, προσφέρουν καλή στήριξη σε όλο το σώμα, ενώ διαθέτουν και κλιματισμό, όπως και λειτουργία μασάζ. Ανάλογα είναι τα πράγματα και στις πίσω θέσεις, με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και όλες τις ευκολίες, αλλά και τεράστιο χώρο για πόδια, ώμους και κεφάλι, που απογειώνουν την εμπειρία και για τους επιβάτες.

Η κεντρική κονσόλα που φιλοξενεί χειριστήρια για τη ρύθμιση του κλιματισμού στους πίσω, διεισδύει προς τα καθίσματα, περιορίζοντας τον χώρο για τα γόνατα του μεσαίου, ενώ σε κάθε περίπτωση δύο θα καθίσουν άνετα, έχοντας στη διάθεσή τους και ένα κεντρικό υποβραχιόνιο. Άφθονος είναι ο χώρος και για τις αποσκευές, με όγκο 660 λίτρα σε κανονικές συνθήκες, που διευρύνεται στα 1.783 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Το σχήμα του είναι κανονικό, επιτρέποντας την τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων, αλλά το κατώφλι του ψηλό δυσχεραίνοντας σε ένα βαθμό τη φόρτωση.

Σχεδιαστικά αποφεύγονται οι ακρότητες, με λιτή προσέγγιση που αναβαθμίζει την εμπειρία άνεσης και εργονομίας. Κάθεσαι ψηλά και έχεις καλή περιμετρική ορατότητα, με κάποιους μικρούς περιορισμούς προς τα πίσω. Οι κάμερες που προβάλουν όλες τις γωνίες, δίνουν λύση όταν απαιτηθεί, ενώ βοηθούν περισσότερο σε πιο δύσκολες καταστάσεις προβάλλοντας σημεία περιμετρικά του μεγάλου αμαξώματος και διευκολύνοντας τις μανούβρες.

Οι μεγάλες 12,3 ιντσών δίδυμες οθόνες, που είναι τοποθετημένες σε κοινό και κυρτό πλαίσιο, κλέβουν τις εντυπώσεις, ενώ υπάρχει και head-up display. Η σχεδίαση δύο επιπέδων στο ταμπλό κρύβει τους διακριτικούς αεραγωγούς, ενισχύοντας την premium αίσθηση. Σε αυτόν τον τόνο κινείται εξάλλου και συνολικά η κατασκευή, με υλικά υψηλής ποιότητας, από μαλακό δέρμα και ανάλογης υφής πλαστικά, ενώ και τα επιμέρους χειριστήρια έχουν συμπαγή αίσθηση. Το ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας της Sony έχει 14 ηχεία, με δύο από αυτά να είναι τοποθετημένα στα προσκέφαλα των εμπρός επιβατών, προσφέροντας πραγματικά μοναδική εμπειρία ακρόασης.

Τα γυαλιστερά μαύρα πλαστικά δείχνουν όμορφα, αλλά έχουν αντανάκλαση στον ήλιο, όπως εξάλλου και οι οθόνες, ενώ δεν αποφεύγονται και οι δαχτυλιές. Συνολικά η εικόνα είναι ποιοτική και ευχάριστη, με καλή εργονομία, αφού και τα χειριστήρια για τον κλιματισμό είναι εκτός οθόνης τοποθετημένα, δίνοντας άμεση πρόσβαση στη λειτουργία του. Το σύστημα περιλαμβάνει και ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ υπάρχουν και οριζόντιες θήκες για smartphone στην κεντρική κονσόλα με επαγωγική φόρτιση.

Η φαρδιά κεντρική κονσόλα προσφέρει επίσης μεγάλες θήκες, οι οποίες μάλιστα διαθέτουν κάλυμμα για την προστασία των αντικειμένων από τα αδιάκριτα μάτια. Το τιμόνι ρυθμίζεται ηλεκτρικά, σε επίπεδο ευκολίας, αλλά κρύβει κάποιες πληροφορίες από την ψηφιακή οθόνη του πίνακα οργάνων. Τα χειριστήρια στο όμορφο τιμόνι με το επίπεδο κάτω μέρος προσφέρουν ευκολία στο χειρισμό των επιμέρους λειτουργιών, ενώ πίσω από αυτό στην κολώνα υπάρχει τοποθετημένος ο επιλογέας του κιβωτίου ταχυτήτων, απελευθερώνοντας τον χώρο που προαναφέραμε στην κεντρική κονσόλα.

Ταξιδιάρικο…

Με δεδομένο ότι η συνολική αυτονομία που ανακοινώνει η Omoda για 9 SHS (Super Hybrid System) ξεπερνάει τα 1.100 χιλιόμετρα (WLTP), σκεφτήκαμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτό ισχύει ή αν θέλετε να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σε μικτές συνθήκες κίνησης, χωρίς απαραίτητα να εξαντλήσουμε την αυτονομία του. Η σκέψη έπεσε στο τραπέζι και μετά από αρκετές προτάσεις, υπερίσχυσε αυτή του φωτογράφου, αφού συνοδεύονταν από όμορφα μέρη για ανάλογες εικόνες.

Ξεκινήσαμε λοιπόν για Αράχωβα, περίπου 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα, επί δύο με την επιστροφή και τα επιπλέον χιλιόμετρα που θα χρειάζονταν να διανύσουμε για την εύρεση σημείων φωτογράφισης και πραγματοποίηση αυτής. Δηλαδή συνολικά κοντά στα 400 χιλιόμετρα, που σίγουρα είναι ενδεικτικά για τις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Αυτό που εισπράττεις άμεσα από το Omoda 9 είναι ποιότητα που κινείται στο δρόμο.

Πατάει με αυτοπεποίθηση και παρά τους μεγάλους στάνταρ τροχούς 20 ιντσών, δεν επιτρέπει σε τίποτα να περάσει στην καμπίνα των επιβατών. Το γκάζι είναι άφθονο, χωρίς ωστόσο να δίνεται με… άχαρο τρόπο και υπερβολές στην απόδοση. Το εξελιγμένο σύστημα φροντίζει για την ομαλή απόδοση της ισχύος και της ροπής, που στις συνδυαστικές τιμές τους είναι 537 ίπποι και 650 Nm αντίστοιχα.

Κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης άμεσου ψεκασμού 1.499 κ.εκ. Συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τριών σχέσεων Super Hybrid DHT και δύο ηλεκτροκινητήρες εμπρός. Ένας ακόμα ηλεκτρικός βρίσκεται πίσω και δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς, ανεξάρτητα από το εμπρός σύστημα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά.

Η μπαταρία των 34,46 kWh είναι μεγάλη για plug-in υβριδικό σύνολο και ικανή να προσφέρει αυτονομία που με χαρακτηριστική ευκολία ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο των 100 χιλιομέτρων και στην πράξη τα 120 χιλιόμετρα, όπως διαπιστώσαμε. Όχι ιδιαίτερα κοντά στα 169 χιλιόμετρα που ανακοινώνει η κατασκευάστρια εταιρεία, θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στο δεξί πόδι, αλλά σε κάθε περίπτωση διόλου άσχημα για αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους και βάρους.

Με το σύστημα σε πλήρη ανάπτυξη και το πόδι στο πάτωμα, το θηριώδες SUV που αγγίζει σε βάρος τους 2,3 τόνους, επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώρα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Η συνεργασία των κινητήρων γίνεται αρμονικά, με το σύστημα να δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, φροντίζοντας παράλληλα να διατηρεί ένα ποσοστό ενέργειας, μίνιμουμ 20% πάντα διαθέσιμο. Αυτό το κάνει φορτίζοντας και εν κινήσει, ενώ παρέχει τη δυνατότητα και φόρτισης DC 65 kW, που είναι υψηλή για αυτοκίνητο του «είδους».

Όταν πιέσεις το γκάζι περισσότερο ή οι συνθήκες το απαιτήσουν, ο θερμικός κινητήρας εμπλέκεται χωρίς δράματα και ιδιαίτερα ήσυχα, χωρίς να ενοχλεί. Με ρεζερβουάρ καυσίμου 70 λίτρων και κατανάλωση κάτω από 7 λτ./100 χλμ. σε μέση τιμή, αλλά και αρκετά χαμηλότερα σε πιο ευνοϊκές συνθήκες, πέριξ των 5 λτ./100 χλμ., το Omoda 9 SHS μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από τον οδηγό, αφού το σύστημα λειτουργεί για λογαριασμό του.

Στο δρόμο η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση κρατά κάθε είδους κακοτεχνία εκτός καμπίνα, με οδηγό και επιβάτες να απολαμβάνουν κορυφαίου επιπέδου ανέσεις. Δεν κρύβει τον ταξιδιάρικο χαρακτήρα, το αντίθετο μάλιστα, με τον ανοιχτό δρόμο να είναι το πεδίο δράσης του. Διαθέτει τρία προγράμματα ρύθμισης για την ανάρτηση: Normal, Mid και Sport, αλλά και έξι ακόμα για την οδήγηση: Normal, Eco και Sport που είναι τα συνηθέστερα που επιλέξει κάποιος, ενώ υπάρχουν και τα Snow, Mud και Off-road για πιο ειδικές καταστάσεις.

Το Omoda 9 δεν θα διστάσει να βγει και εκτός δρόμου, χωρίς μάλιστα να θυσιάσει μεγάλο μέρος της άνεσης που προσφέρει. Αποτελεσματικό και κυρίως ήρεμο σε χωμάτινες διαδρομές, θα ξεπεράσει εμπόδια που δεν φαντάζεσαι ότι μπορεί να κάνει, ίσως με κάποιο σπινάρισμα αρχικό από τον τροχό που δεν έχει πρόσφυση και μέχρι το σύστημα να διαβάσει τις ανάγκες και να στείλει εκεί που χρειάζεται τη δύναμη για να συνεχίσει ακάθεκτο. Κάτι στο οποίο βοηθάει και η άμεση ροπή και ισχύς από τους ηλεκτρικούς κινητήρες.

Η αίσθηση από το τιμόνι είναι ελαφριά στο πρόγραμμα Comfort, ενώ στο Sport σφίγγει χωρίς αντίκρισμα στα χέρια του οδηγού, που δεν εισπράττει αρκετή πληροφόρηση από τα δρώμενα των εμπρός τροχών, με την Omoda να επιλέγει την άνεση έναντι της αμεσότητας. Δεν είναι σπορ, εξάλλου δεν είναι αυτός ο σκοπός ενός τόσο μεγάλου SUV, αλλά έχει καλή οδική συμπεριφορά, που με την εξοικείωση που επέρχεται με το χρόνο, επιτρέπει στον οδηγό να αξιοποιήσει τη μεγάλη δύναμη και να απολαύσει τις επιδόσεις του, με το πεντάλ των φρένων να έχει συμπαγή αίσθηση, που απαιτεί κάποια εξοικείωση επίσης, προσφέροντας όμως και δυνατή πέδηση.

Στο ταμείο

Το Omoda 9 SHS (Super Hybrid System) είναι ένα μεγάλο και ευρύχωρο D-SUV, με έμφαση στην άνεση και την πολυτέλεια. Προσφέρει μεγάλη αυτονομία, συνολική και ηλεκτρική, ενώ διαθέτει και ισχυρή ταχυφόρτιση για plug-in hybrid μοντέλο, όπως και μια πλειάδα συστημάτων ασφάλειας, αλλά και πέντε αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Επιπλέον διαθέτει εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιόμετρα.

Εντυπωσιάζει με τις παροχές του και γιατί όχι και με την εικόνα του, αν και υποκειμενικό αυτό το χαρακτηριστικό. Αναμφίβολα το καταφέρνει και με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, που αφορά την τιμή του, η οποία ορίζεται από την Omoda & Jaecco Hellas του Ομίλου Emil Frey, επίσημου εισαγωγέα και των Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, στα 46.900 ευρώ. Η απλή ανάγνωση της τιμής μπορεί να τρομάζει, αλλά σε σχέση με αυτά που προσφέρει είναι ένα μοντέλο με εξαιρετικό δείκτη αξίας-τιμής, που βάζει δύσκολα στον ανταγωνισμό.

Φωτογραφίες: Μάριος Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

OMODA 9 SHS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, τούρμπο β/κ + 3 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 215 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ 1 εμπρός: 75 kW (102 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ 1 εμπρός: 170 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ 2 εμπρός: 90 kW (122 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ 2 εμπρός: 220 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ 3 πίσω: 175 kW (238 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ 3 πίσω: 310 Nm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 395 kW (537 ίπποι)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ: 650 Nm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 70 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 34,46 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 3 σχέσεων (DHT)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον (Ηλεκτρομαγνητική)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων (Ηλεκτρομαγνητική)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.775 × 1.920 × 1.671 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.800 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 660-1.783 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 2.270 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,8 λτ./100 χλμ.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ηλεκτρική): 120+ χλμ.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (συνολική): 1.000+ χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW): 5,5 ώρες (30-80%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (65 kW): 28 λεπτά (30%-80%)

ΤΙΜΗ: Από 46.900 ευρώ