Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Toyota RAV4 AWD

Η έκτη γενιά του RAV4 έρχεται να συνεχίσει το σχεδόν ατελείωτο εμπορικό πάρτι ενός μοντέλου που δημιούργησε την κατηγορία του, εξελίχθηκε και έφτασε να γίνει ένα μεγάλο D-SUV, με plug-in υβριδικό σύστημα, τετρακίνηση και άφθονο Toyota DNA.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την ιστορία του RAV4 μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα στοιχεία που καθιστούν τη συγκεκριμένη περίπτωση σχεδόν μοναδική και αξίζει να υπογραμμιστούν. Κατ’ αρχάς, μπορεί να υπάρχει το γνωστό ερώτημα σχετικά με την κότα και το αυγό, εδώ όμως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: το RAV4 ήταν εκείνο που, το 1994, ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία η οποία αργότερα έγινε γνωστή με τον κυρίαρχο πλέον όρο SUV.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη των διαστάσεών του. Πρόκειται για μια μάλλον μοναδική περίπτωση, καθώς ξεκίνησε ως μοντέλο της κατηγορίας Α, με μήκος μικρότερο από εκείνο ενός σημερινού Aygo, και 32 χρόνια αργότερα έχει καταλήξει τέσσερις κατηγορίες ψηλότερα, ως ένα μεγάλο D-SUV.

Αυτή η μετάβαση κάνει ακόμη πιο αξιοσημείωτη την εμπορική του απήχηση, η οποία, όπως είναι φυσιολογικό, στην εγχώρια αγορά δεν μετριέται πλέον με τις «καραβιές» των τριών πρώτων γενιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δυναμική του RAV4 ανατρέπει τους καθιερωμένους κανόνες του μάρκετινγκ σχετικά με τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Πολύ απλά, την περασμένη χρονιά ήταν το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο παγκοσμίως. Ένα επίτευγμα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι αφορούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν ήδη στον τελευταίο χρόνο της εμπορικής του πορείας.

The Winds Of Change

Η μετάβαση από γενιά σε γενιά συνοδευόταν πάντοτε από σημαντικές αλλαγές. Αυτή τη φορά μπορεί το μαχαίρι να μην μπήκε τόσο βαθιά, το τελικό αποτέλεσμα όμως παραμένει αρκούντως διαφορετικό.

Εξωτερικά, το νέο RAV4 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Hammerhead, με ένα πιο αιχμηρό εμπρός μέρος, όπου κυριαρχούν η νέα μάσκα, τα λεπτά διχαλωτά φωτιστικά σώματα και οι πιο μυώδεις ακμές. Εμφανές είναι και το έντονο περίγραμμα στους θόλους των τροχών, που εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοντέλου.

Η κορυφαία έκδοση GR Sport ξεχωρίζει από μακριά, ενώ οι υπόλοιπες υιοθετούν τη «διχτυωτή» μάσκα, μια σχεδιαστική επιλογή που αρχίζει πλέον να χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από την ιαπωνική εταιρεία. Καλοδεχούμενη θα ήταν και η τρίτη εκδοχή του εμπρός μέρους που διατίθεται στην Αμερική, με περισσότερο τονισμένα off-road χαρακτηριστικά, η οποία όμως δεν προβλέπεται να εισαχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει το νέο λογότυπο του μοντέλου, το οποίο πλαισιώνεται από μακρόστενα φωτιστικά σώματα με κάθετα φωτιζόμενα στοιχεία. Η γραμμή της οροφής χαμηλώνει προς τα πίσω και καταλήγει σε ένα ευδιάκριτο σπόιλερ.

Στο εσωτερικό, πάντως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιληφθεί κανείς το εύρος των αλλαγών, καθώς είναι εμφανείς οι επιρροές από τα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας.

Το νέο RAV4 συνεχίζει να βαδίζει στα χνάρια του προκατόχου του, διατηρώντας τη σκληροτράχηλη εικόνα στο εσωτερικό. Ακόμη και έτσι, όμως, τα σκληρά στην αφή πλαστικά είναι μάλλον περισσότερα απ’ όσα μπορούν να δικαιολογήσουν τόσο η τιμολογιακή του τοποθέτηση όσο και ο ανταγωνισμός.

Σε αντίθεση με το πιο κλασικό ταμπλό της προηγούμενης γενιάς, τώρα ακολουθείται μια πολυεπίπεδη σχεδιαστική λογική, με έντονες ακμές, εσοχές και αυτόνομες οθόνες.

Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη αφής των 12,9 ιντσών. Η απλοποιημένη δομή των μενού δεν δημιουργεί λειτουργικές σκοτούρες — μακάρι η ίδια λογική να είχε ακολουθηθεί και στον χειρισμό των διαφόρων συστημάτων υποβοήθησης.

Στην κεντρική κονσόλα, ο νέος μίνιμαλ επιλογέας του κιβωτίου έχει απελευθερώσει περισσότερο χώρο για θήκες, ενώ ο χειρισμός του κλιματισμού γίνεται πλέον μέσω της κεντρικής οθόνης. Κάτω από τους αεραγωγούς ξεχωρίζουν δύο μεγάλοι τετράγωνοι διακόπτες.

Ο αριστερός χρησιμοποιείται για την επιλογή του προγράμματος οδήγησης και της λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, ενώ μέσω του δεξιού ενεργοποιούνται τα συστήματα για εκτός δρόμου χρήση.

Ευτυχώς, το RAV4 σταμάτησε να μεγαλώνει, γιατί διαφορετικά θα άρχιζε να πλησιάζει επικίνδυνα το Land Cruiser. Άλλωστε, ανάμεσα στα δύο υπάρχει πλέον και το ηλεκτρικό bZ4X Touring.

Το συνολικό μήκος διατηρήθηκε στα 4,6 μ. και το μεταξόνιο στα 2,69 μ., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το νέο RAV4 στερείται χώρων. Στις πίσω θέσεις θα καθίσουν άνετα ακόμη και επιβάτες με ύψος άνω του μέσου όρου, ενώ το κεντρικό τούνελ της μετάδοσης δεν προεξέχει ενοχλητικά.

Θα μπορούσε, πάντως, να υπάρχει ένα συρόμενο πίσω κάθισμα, κάτι που θα λειτουργούσε προς όφελος του χώρου αποσκευών. Στην προκειμένη περίπτωση, η χωρητικότητά του περιορίζεται στα 446 λίτρα, μια απλώς ικανοποιητική τιμή για ένα μεγάλο D-SUV. Ως προς τη διαμόρφωσή του, η μπαταρία του συστήματος και το ρεζερβουάρ, που διατηρεί τη χωρητικότητα των 55 λίτρων, δημιουργούν ένα υπερυψωμένο δάπεδο. Το κατώφλι είναι χαμηλό, όμως το σχήμα του χώρου δεν είναι εντελώς κανονικό, καθώς οι θόλοι των τροχών προεξέχουν αισθητά.

Eco power

Ήδη από την προηγούμενη γενιά, το RAV4 είχε ασπαστεί πλήρως τον υβριδισμό. Η έκτη γενιά συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος, με αυτοφορτιζόμενα και επαναφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα, καθώς και επιλογή ανάμεσα σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την κορυφαία έκδοση της γκάμας, την PHEV AWD. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων, απόδοσης 143 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με έναν ιδιαίτερα ισχυρό εμπρός ηλεκτροκινητήρα 206 ίππων και ένα μικρότερο ηλεκτρικό μοτέρ 55 ίππων, που κινεί αποκλειστικά τους πίσω τροχούς.

Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 309 ίππους ‒ως συνήθως, η Toyota δεν ανακοινώνει τη συνδυαστική ροπή‒ επιτρέποντας στο σχεδόν δύο τόνων RAV4 να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 5,8 δλ. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίου έως 2.000 κιλά.

Το σημαντικότερο στοιχείο της νέας γενιάς, ωστόσο, είναι η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου. Η ενεργειακή χωρητικότητά της έχει αυξηθεί κατά 30%, φτάνοντας πλέον τις 22,7 kWh. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μετρήσαμε ηλεκτρική αυτονομία περίπου 110 χλμ. κατά μέσο όρο, ενώ σε ήπιες αστικές συνθήκες μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 130 χλμ.

Για την αναπλήρωση της ενέργειας, πέρα από τη λειτουργία του ίδιου του υβριδικού συστήματος, φροντίζει ο ενσωματωμένος AC φορτιστής των 11 kW, ο οποίος μπορεί να γεμίσει την μπαταρία σε περίπου 3 ώρες.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας δεν διέθετε δυνατότητα ταχυφόρτισης, ωστόσο, σύμφωνα με τον κατασκευαστή προσφέρεται και DC φόρτιση ισχύος 50 kW, πιθανότατα στα υψηλότερα επίπεδα εξοπλισμού. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα σε ένα μακρινό ταξίδι, καθώς επιτρέπει την αναπλήρωση σημαντικού μέρους της ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας σύντομης στάσης.

Ακόμη και με αποφορτισμένη μπαταρία, πάντως, το σύστημα διαχείρισης ενέργειας έδειξε ότι τα καταφέρνει αρκετά καλά στον τομέα της κατανάλωσης. Σε ταξίδι, η μέση τιμή διαμορφώθηκε γύρω στα 6,7 λτ./100 χλμ., ενώ σε ήπιες αστικές συνθήκες μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και κοντά στα 5,5 λτ./100 χλμ.

Στον δρόμο με το νέο RAV4

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα αντιλαμβάνεσαι τα μεγάλα βήματα προόδου που έχουν γίνει τόσο στην ποιότητα κύλισης όσο και στην ηχομόνωση. Κατ’ αρχάς, η ανάρτηση έχει βελτιωθεί αισθητά, αποβάλλοντας τη χαλαρότητα που χαρακτήριζε τις αντιδράσεις της προηγούμενης γενιάς. Χωρίς να θυσιάζεται η άνεση, η συμπεριφορά στις στροφές είναι πλέον πιο σαφής και ελεγχόμενη, κάτι που ισχύει και για την αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης.

Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν γιατί η Toyota επιμένει σε έναν τόσο μεγάλο ατμοσφαιρικό θερμικό κινητήρα τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, όταν η συντριπτική πλειονότητα του ανταγωνισμού έχει στραφεί σε κόμπακτ υπερτροφοδοτούμενα σύνολα 1,5 λίτρου. Σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, πάντως, δεν δημιουργούνται παρατράγουδα. Αυτό πρέπει να πιστωθεί τόσο στις νέες ρυθμίσεις της ανάρτησης όσο και στο χαμηλό κέντρο βάρους που εξασφαλίζει η τοποθέτηση της μπαταρίας.

Φυσικά, το RAV4 δεν είναι ένα σπορ αυτοκίνητο που θα σε παρακινήσει να αναζητήσεις τα όρια της πρόσφυσής του στο στεγνό. Η Toyota, ωστόσο, έχει φροντίσει να δώσει απάντηση και σε όσους ζητούν κάτι περισσότερο, τόσο δυναμικά όσο και αισθητικά, με την κορυφαία έκδοση GR Sport.

Η απλή έκδοση όμως είναι τόσο σωστά ζυγισμένη, με τους τροχούς των 18 ιντσών και το προφίλ 60 των ελαστικών να απορροφούν τις περισσότερες κακοτεχνίες εντός και εκτός δρόμου, ώστε δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε για ποιο λόγο θα ήθελε κάποιος να διαταράξει αυτή την ισορροπία.

Σε άλλες… γραμμές, εξακολουθούμε να προβληματιζόμαστε γύρω από τη φιλοσοφία της Toyota ως προς τη χειροκίνητη επιλογή σχέσεων. Αντίθετα, τα φρένα με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εμπνέουν εμπιστοσύνη και λειτουργούν ομαλά, χωρίς η μετάβαση ανάμεσα στην ανάκτηση ενέργειας και στη συμβατική πέδηση να γίνεται αντιληπτή. Θα θέλαμε, πάντως, περισσότερες βαθμίδες ανάκτησης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει, τέλος, στην εξαιρετική λειτουργία του προσαρμοζόμενου cruise control, το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα που έχουμε δοκιμάσει. Σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αξιοποιεί αποτελεσματικά τον ηλεκτροκινητήρα, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικά ομαλό σταμάτα-ξεκίνα. Παράλληλα, διατηρεί σωστές αποστάσεις και διαχειρίζεται χωρίς απότομες αντιδράσεις τις σφήνες άλλων οχημάτων.

Δύσκολοι καιροί για θρύλους

Σίγουρα έχουν περάσει οι εποχές κατά τις οποίες το όνομα RAV4 και η υποστήριξη της Toyota αρκούσαν από μόνα τους για να εξασφαλίσουν πωλήσεις που σήμερα θα φάνταζαν αδιανόητες. Τα δεδομένα της κατηγορίας, οι αυξημένες τιμές και η πίεση από τον εντονότατο ανταγωνισμό δυσκολεύουν αισθητά την κατάσταση.

Το RAV4, όμως, έχει ήδη χτίσει τον μύθο του, κατακτώντας όσα άλλοι ακόμη πασχίζουν να πετύχουν. Παράλληλα, η νέα γενιά προβάλλει έναν ξεκάθαρα οριοθετημένο χαρακτήρα, συνδυάζοντας σε σωστές αναλογίες την άνεση, τους χώρους, τις εκτός δρόμου ικανότητες, τις χαμηλές καταναλώσεις και τη σκληροτράχηλη φύση που παραδοσιακά συνοδεύει το όνομά του.

TOYOTA RAV4 PHEV AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ με 2 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ β/κ: 2.487 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι/4.800 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 227 Nm/3.200 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ εμπρός η/κ: 206 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 309 ίπποι

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 22,7 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.600 × 1.855 × 1.700 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.690 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ : 186 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 446 λίτρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 55 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.960 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤ.: 6,7 λτ./100 χλμ. *

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 110/133 χλμ.**

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 3 ώ. (0%-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 30 λ. (10%-80%)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO₂: 120 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 49.300 ευρώ

* Με αφόρτιστη μπαταρία

** Αμιγώς ηλεκτρική, μέση/πόλη