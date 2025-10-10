Δοκιμάζουμε το Skoda Enyaq Coupe 85x

Η κουπέ έκδοση του Enyaq, δίνει μία άλλη έννοια στην ηλεκτρική κινητικότητα, με το ανανεωμένο μοντέλο να τονίζει τα δυναμικά και όχι μόνο, χαρακτηριστικά της έκδοσης 85x Sportline.

Με 509.400 παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων (+13,6%) έκλεισε η Skoda το πρώτο 6μηνο του 2025, ενώ κατέκτησε την 3η θέση σε επίπεδο πωλήσεων στην Ευρώπη (ΕΕ-27, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία). Στην Ευρώπη, οι ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις ξεπέρασαν το 22,8% των παραδόσεων, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα οδηγεί με συνέπεια τη μετάβαση στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Βασικός πυλώνας μέχρι τώρα σε αυτή την ηλεκτρική μετάβαση αποτελεί το Enyaq, το οποίο ανανεώθηκε, προκειμένου να φρεσκάρει την ανταγωνιστικότητα του. Μάλιστα η Skoda συνεχίζει την στρατηγική των δύο αμαξωμάτων, με το απλό Enyaq να δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και το Enyaq Coupe να προβάλει μία δυναμικότερη εικόνα.

Σε ότι αφορά την τελευταία, στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση RS των 340 ίππων, ενώ ένα σκαλί χαμηλότερα, τοποθετείται η επίσης τετρακίνητη έκδοση 85x Sportline των 286 ίππων, την οποία και δοκιμάζουμε εδώ.

Η ανανεωμένη εμφάνιση του Enyaq Coupe

Το νέο Škoda Enyaq ενσωματώνει τη φιλοσοφία «Modern Solid», που εισήγαγε το Elroq. Κεντρικό θέμα αποτελεί η νέα γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face, που συμπληρώνεται από την φωτεινή λωρίδα Light Band και τους στενόμακρους πλέον προβολείς τεχνολογίας Matrix LED..

Στο πλάι ξεχωρίζουν τα βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος μαρσπιέ, ενώ πίσω μικρές αλλαγές έχουν γίνει στα φώτα και την αναγραφή του κατασκευαστή. Την εικόνα ολοκληρώνουν στην προκειμένη περίπτωση οι μαύρες λεπτομέρειες της έκδοσης Sportline.

Η αεροδυναμική του Enyaq είναι εξαιρετική, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να φτάνει το 0,225 για το Enyaq Coupé, κάνοντάς το ένα από τα πιο αεροδυναμικά ηλεκτρικά οχήματα στην κατηγορία του.

Στο εσωτερικό η ανανέωση περιοριστικέ σε μικροεπεμβάσεις στις επενδύσεις των θυρών και του ταμπλό, ενώ στο νέο τιμόνι αναγράφεται πλέον το όνομα του κατασκευαστή αντί για το σήμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Enyaq συνεχίζει να διαφοροποιείται από τα πρότυπα της VW σε ότι αφορά τους διακόπτες των παραθύρων που είναι τέσσερις και τον επιλογέα του κιβωτίου που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.

Εύχρηστες είναι και οι αλλαγές που έγιναν στα μενού χειρισμού του infotainment., με την ευκρίνεια που προσφέρει η κεντρική οθόνη των 13 ιντσών. Ιδιαίτερα εύχρηστα είναι τα εικονίδια πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες (όπως εκείνο των συστημάτων υποβοήθησης), ενώ κάτω από τους αεραγωγούς υπάρχουν και φυσικού διακόπτες για ορισμένες λειτουργίες.

Τον πίνακα οργάνων των 5 ιντσών, συμπληρώνει το έξτρα head up display, με ορισμένες απεικονίσεις επαυξημένης πραγματικότητας.

Το Skoda Enyaq Coupe παραμένει ένα μεγάλο SUV, με το μήκος να φθάνει τα 4.658 χλστ. και το μεταξόνιο τα 2.766 χλστ. Αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία ευρύχωρη και φωτεινή (χάρις στην γυάλινη ηλιοροφή, χωρίς όμως κάποιο συρόμενο σκιάδιο) καμπίνα για τους πέντε επιβάτες.

Ανάλογα μεγάλος είναι και ο χώρος αποσκευών των 570 λίτρων, που επεκτείνεται στα 1.610 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Μπορεί να μην υπάρχει εμπρός frunk, το παρόν όμως δίνουν μία σειρά από εύχρηστες simply clever λύσεις.

Πολύ καλή είναι η θέση οδήγησης, όπου η Sportline έκδοση περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με λειτουργία μασάζ στο κάθισμα του οδηγού και βελτιωμένη στήριξη του κορμού.

To σύστημα κίνησης

Η ανανέωση έφερε και ένα συμμάζεμα στην διαθέσιμη γκάμα. Η αρχική έκδοση 60 με την μικρότερη μπαταρία δεν εισάγεται στο Enyaq Coupe, το οποίο διατθεται στην έκδοση 85 των 286 ίππων και την κορυφαία RS των 340 ίππων.

Στην περίπτωση της 85αρας έκδοσης, ο υποψήφιος αγοραστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει την μονοκινητήρια παραλλαγή με κίνηση στους πίσω τροχούς, είτε την δική μας 85x, με δύο μοτέρ και κίνηση στους τέσσερις τροχούς.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι το εμπρός μοτέρ συνεισφέρει μόνο στην τετρακίνηση και όχι στην συνολική απόδοση, που παραμένει στα 210 kW ή τους 286 ίππους του πίσω μοτέρ. Για αυτό και σε σχέση με παραπλήσιας τιμής ανταγωνιστές που προσφέρουν μεγαλύτερη δύναμη, εδώ η επίδοση για ο 0-100 χλμ. είναι 6,7 δλ. με τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Είναι φανερό ότι οι μηχανικοί της εταιρείας προτίμησαν να εστιάσουν ενεργειακή αποτελεσματικότητα, παρά στις εντυπωσιακές επιδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η πολύ καλή αεροδυναμική με τις μικροαλλαγές στο σύστημα κίνησης, χαρίζει μία θεωρητική αυτονομία 591 χλμ στην δικίνητη έκδοση 85, ή 552 χλμ. στην τετρακίνητη παραλλαγή που είχαμε στην διάθεση μας.

Στην πράξη βέβαια τέτοιες επιδόσεις μπορεί να τις πλησιάσει κανείς μόνο σε ιδανικές αστικές συνθήκες, μιας και στα χέρια μας, η μέση αυτονομία διαμορφώθηκε στα 395 χλμ. ή τα 466 χλμ. σε αστική χρήση (η αντλία θερμότητας, χρεώνεται έξτρα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε χειμερινή χρήση).

Η φόρτιση είναι ένα από τα σημεία που έχουν βελτιωθεί. Η έκδοση 85x υποστηρίζει πλέον DC ταχυφόρτιση έως 175 kW, πράγμα που σημαίνει ότι η μπαταρία φτάνει από το 10% στο 80% σε 28 λεπτά. Σε AC wallbox 11 kW, η πλήρης φόρτιση διαρκεί 8 ώρες.

Στον δρόμο, η αίσθηση είναι αυτή ενός GT οχήματος, ιδανικό για σβέλτους ρυθμούς στον ανοικτό δρόμο. Σε μία στενή διαδρομή, οι διαστάσεις και το βάρος που ξεπερνάει τους 2,2 τόνους, θέτουν το όριο.

Η τετρακίνηση πέρα από επιφάνειες με μειωμένο συντελεστή τριβής (όπου ενδείκνυται το πρόγραμμα οδήγησης Traction), θα βοηθήσει και σε κάποιες στιγμές υπερβολικού ενθουσιασμού, στέλνοντας περισσότερη ροπή στους εμπρός τροχούς. Γενικά όμως ο αγοραστής θα πρέπει να σταθμίσει πολύ προσεκτικά τις ανάγκες του, μιας και στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τοπίσω μοτέρ αποτελεί την βασική πηγή κίνησης.

Η ανάρτηση έχει εκείνα τα καλοδουλεμένα χαρακτηριστικά που διατηρούν την αποτελεσματικότητα της ακόμα και υπό πίεση, ενώ το αυτοκίνητο που είχαμε στην διάθεση μας ήταν εξοπλισμένο με το ηλεκτρονικό σύστημα απόσβεσης.

Καθώς μέσω του προγράμματος οδήγησης individual, (υπάρχουν άλλα πέντε προφίλ οδήγησης Eco, Normal, Comfort, Sport, Traction) o οδηγός μπορεί να επιλέξει μία από τις 15 βαθμίδες, η ανάρτηση μπορεί να ανταπεξέλθει με αρκετή αποτελεσματικότητα στις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, ενώ σε ένα σβέλτο ρυθμό περιορίζει τις κλίσεις.

Το Enyaq Coupe ελίσσεται εύκολα στην πόλη, ενώ το τιμόνι είναι ακριβές και με αρκετά καλή αίσθηση. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η απουσία του εμπρός μοτέρ στην δικίνητη έκδοση, εξασφαλίζει σημαντικά μικρότερο κύκλο στροφής (9,3 μ.) έναντι της τετρακίνητης έκδοσης (10,8 μ.)

Τα φρένα (εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι με διπίστονες δαγκάνες και πίσω ταμπούρα) έχουν καλή αίσθηση, ενώ η ανάκτηση ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα μέσω paddles στο τιμόνι, ενώ υπάρχει και το εντονότερο πρόγραμμα «Β» στο κιβώτιο. Δεν είναι σαν την λειτουργία one pedal, μιας και δεν ακινητοποιεί πλήρως το όχημα, αλλά είναι η συνηθέστερη επιλογή για αστική χρήση, περιορίζοντας στο ελάχιστο την χρήση του αριστερού πεντάλ.

Κάνοντας ταμείο

Η κουπέ εκδοχή του ανανεωμένου Enyaq συνεχίζει να αποπνέει μία δυναμική εικόνα, την οποία υποστηρίζει και κατά την οδήγηση με το τετρακίνητο φορμά της έκδοσης 85x. Είναι άνετο, με σωστή εργονομία και καλό εξοπλισμό, με το κόστος να βρίσκεται στα 57.950 ευρώ.

Στα χαρτιά όμως η αρχική δικίνητη έκδοση 85, ίδιας απόδοσης, προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερη ευελιξία, ενώ είναι και 7.000 ευρώ φθηνότερη, οπότε η τελική επιλογή θέλει σωστή αξιολόγηση από πλευράς του υποψήφιου αγοραστή.

SKODA ENYAQ COUPE 85x

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 286 ίπποι

ΡΟΠΗ: 545 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Δύο, μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ (gross/net) : 82 / 77 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.658×1.879×1.621 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.766 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 570 – 1.610 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.234 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 19,5* /16,5** kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 395* /466 ** χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100%: 8 ώρ.

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% (175 kW): 28 λ.

ΤΙΜΗ: 57.950 ευρώ

*μικτές συνθήκες / **πόλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ! ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ