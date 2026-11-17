To Epiq είναι το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda, που έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα και, με τον πολυσχιδή χαρακτήρα του να δώσει επιπλέον ώθηση στην γκάμα της τσεχικής μάρκας.

Με την προσθήκη του Epiq στη γκάμα της, η Skoda πάει ένα βήμα εμπρός, εστιάζοντας σε μια ακόμα πιο εμπορική κατηγορία, αυτή των B-SUV. Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της τσεχικής φίρμας, που έρχεται να εκδημοκρατίσει την ηλεκτροκίνηση, όντας πιο προσιτό από κάθε άλλο που διαθέτει στη γκάμα της.

Με μαζεμένες διαστάσεις και μήκος 4,17 μέτρα, καλείται να συνδυάσει την ευελιξία, με τη γνωστή πρακτικότητα και χρηστικότητα που συνοδεύει παραδοσιακά τα μοντέλα της Skoda. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η γνωστή από τον όμιλο VW πλατφόρμα MEB+, κοινή με τα ID. Polo και Cupra Raval. Εδώ όμως η προσέγγιση είναι διαφορετική, με στόχο να ξεχωρίσει από τα ομόσταυλα μοντέλα.

Δεν ακολουθεί τη ριζοσπαστική προσέγγιση του Cupra, αλλά κρατάει και σαφείς αποστάσεις από την πιο συμβατική εκτέλεση του ID. Polo. Με ψηλότερη φιγούρα, πιο κοντά σε SUV, καταφέρνει να κερδίζει τα βλέμματα με το πέρασμά του, υιοθετώντας την πιο πρόσφατη σχεδιαστική ταυτότητα Modern Solid της Skoda. Διακρίνεται για την κλειστή μάσκα, στα πρότυπα των ηλεκτρικών μοντέλων, σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, τις κάθετες εισαγωγές αέρα στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα, αλλά και το σμιλεμένο καπό με τα «νεύρα» που φιλοξενεί το όνομα της μάρκας.

Η εικόνα είναι τετραγωνισμένη και αυτό δεν έχει γίνει διόλου τυχαία, αφού στόχος είναι η μέγιστη επίτευξη αξιοποίησης των διαθέσιμων διαστάσεων στο εσωτερικό του. Πριν περάσουμε εκεί, ξεχωρίζουμε αισθητικά τα λεπτά φώτα LED σε σχήμα «T», που αγκαλιάζουν τον προφυλακτήρα και χαρίζουν προσωπικότητα στο Epiq, ενώ για χάρη της ομοιομορφίας συναντάμε παρόμοιου σχήματος φώτα στο πίσω μέρος, αλλά και κάθετες γρίλιες στον προφυλακτήρα. Το σύνολο ελκυστικό και ακόμα πιο όμορφο από κοντά, με τη δυναμική του μοντέλου να ενισχύουν οι όμορφης σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών στη βασική έκδοση ή μέχρι και 20 ιντσών προαιρετικά.

Με πλάτος 1.798 χλστ. και ύψος 1.581 χλστ., σε συνάρτηση με το μαζεμένο μήκος του, προτάσσει ως βασικό του πλεονέκτημα τις compact διαστάσεις του που του επιτρέπουν να είναι ευέλικτο στην καθημερινότητα και να χωράει εκεί όπου άλλα προσπερνούν. Με καθαρή απόσταση από το έδαφος στα 15,7 εκατοστά, υποστηρίζει έως ένα βαθμό και την crossover διάστασή του, με ένα πολυσχιδή χαρακτήρα που παίρνει κάποια απόσταση από τα κλασικά hatchback. Η τετραγωνισμένη σχεδίαση δεν προϊδεάζει για τον καλό δείκτη οπισθέλκουσας που έχουν πετύχει οι άνθρωποι της Skoda, με τιμή που περιορίζεται στο Cd 0,275, που είναι αξιόλογη επίδοση για μοντέλο του είδους.

Πρακτικότητα… Skoda

Με πλάτος 1.798 χλστ. και ύψος 1.581 χλστ., σε συνάρτηση με το μαζεμένο μήκος του, που αγγίζει τα 4,17 μ., προτάσσει ως βασικό του πλεονέκτημα τις compact διαστάσεις του, που του επιτρέπουν να είναι ευέλικτο στην καθημερινότητα και να χωράει εκεί όπου άλλα… προσπερνούν. Ωστόσο, η Skoda έχει καταφέρει να συνδυάσει τις compact διαστάσεις με έξυπνη διαρρύθμιση στο εσωτερικό του Epiq, που μεταφράζεται σε αξιοσημείωτη ευρυχωρία. Εμπρός, οδηγός και συνοδηγός έχουν άπλετο χώρο, με αξιόλογο πλάτος και ύψος, ενώ πίσω τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο μαζεμένα.

Οι θέσεις είναι τοποθετημένες πιο ψηλά, παρέχοντας καλύτερη ορατότητα στους επιβάτες, προσφέροντας παράλληλα ικανοποιητικό «αέρα» για τα πόδια ενηλίκων μέσου αναστήματος. Δεν θα στριμωχτείς, αλλά δεν θα έχεις και την άνεση που προσφέρουν αυτοκίνητα με αντίστοιχο μήκος μεταξονίου (2.601 χλστ.). Ο χώρος αποσκευών με τον όγκο του που φτάνει τα 475 λίτρα, λειτουργεί αντισταθμιστικά και αποζημιώνει στο έπακρο για τις όποιες παραχωρήσεις απαιτούνται στην καμπίνα. Εντυπωσιάζει με τον όγκο του, αλλά και το σχήμα του, με το διπλό πάτωμα, που παραπέμπει στο MegaBox του Ford Puma και προσφέρει λύσεις αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η σχεδίαση είναι λιτή, με την αρχιτεκτονική να δίνει έμφαση στην πρακτικότητα. Οι θήκες για μικροαντικείμενα πολλές, ενώ με τη μετακόμιση του επιλογέα ταχυτήτων στην κολώνα του τιμονιού, έχουν βρει θέση και δύο υποδοχές για smartphone, μία κάθετη και μία οριζόντια με επαγωγική φόρτιση. Η εικόνα είναι ποιοτική, αλλά και φιλική προς του περιβάλλον, με ανακυκλώσιμα υλικά να έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή. Το αποτέλεσμα είναι όμορφο και «ξεκούραστο» στο μάτι, αλλά και καλό στην υφή, με μαλακή αίσθηση στο πάνω μέρος και πιο σκληρή στο πιο κάτω, έχοντας σε κάθε περίπτωση άψογη συναρμογή και φινίρισμα.

Η μεγάλη οθόνη 13 ιντσών κυριαρχεί στο κέντρο του ταμπλό, με το μενού να είναι φιλικό και εύκολο στη χρήση, με πολλές συντομεύσεις που επιτρέπουν στον οδηγό να κάνει τις δικές του ξεχωριστές ρυθμίσεις. Με όλες τις πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στην κεντρική οθόνη, ο πίνακας οργάνων είναι μικρότερος, 5 ιντσών, ακολουθώντας τη λογική της Skoda που συνοδεύει και τις υπόλοιπες ηλεκτρικές υλοποιήσεις της μάρκας. Οι φυσικοί διακόπτες που βρίσκονται κάτω από την οθόνη και δίνουν πρόσβαση στον κλιματισμό, τα προγράμματα οδήγησης, αλλά και τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, συμβάλουν με τη σειρά τους στην εργονομία, που παίρνει πολύ καλό βαθμό.

Με σπορτίφ αύρα

Εντάξει δεν είναι GTi, αλλά έχει λίγο από το άρωμα ενός σπορτίφ μοντέλου, με την πιο παλιά και παραδοσιακή ερμηνεία του όρου. Η ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαπτο άξονα πίσω, έχει σφιχτή ρύθμιση, που εξαλείφει τις όποιες τάσεις για κλίσεις ή πλεύσεις, που συνοδεύουν τις περισσότερες υλοποιήσεις αυτής της κατηγορίας. Έτσι, κατά συνέπεια, σφιχτή και στιβαρή είναι και η απόσβεση, που θα ικανοποιήσει όσους έχουν προτεραιότητα την οδήγηση και δεν βλέπουν το αυτοκίνητο ως ένα απλό μέσο μεταφοράς από ένα σημείο στο άλλο. Το κάνει και αυτό το τελευταίο, με αξιόλογο τρόπο μάλιστα, αλλά δεν κρύβει τη διάθεσή του να κινηθεί ένα κλικ πιο πάνω από όσο θα περίμενες από ένα ηλεκτρικό crossover.

Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά του Epiq στον δρόμο, που ταιριάζει γάντι με τη μεγάλη έκδοση της δοκιμής μας που αποδίδει 211 ίππους και 290 Nm ροπής. Έχει τη δύναμη να το υποστηρίξει, με τη ροπή να κυριαρχεί σε κάθε πάτημα του δεξιού πεντάλ. Επιταχύνει δυνατά, ολοκληρώνοντας το 0-100 χλμ./ώρα σε 7,1 δευτερόλεπτα. Ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που θα επιλέξεις, ανάμεσα στα Eco, Normal, Sport και Individual, γίνεται πιο ήπιο ή πιο ζωηρό, με ορατή τη διαφορά στο Sport.

Η πλατφόρμα MEB+ του ομίλου VW αποτελεί καλή βάση, με την Skoda να έχει δουλέψει το πλαίσιο σωστά για να του προσδώσει έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα για τα δεδομένα της κατηγορίας των crossover, αφήνοντας τα σκήπτρα του πιο προσανατολισμένου στην οδήγηση στο ομόσταυλο Cupra Raval. Η αίσθηση που λαμβάνεις από όλα τα επιμέρους χειριστήρια, όπως το τιμόνι, τα πεντάλ και τα φρένα είναι θετική, χωρίς παράλληλα να υστερεί σε επίπεδο ευελιξίας. Κάτι που θα εκτιμήσεις μέσα στην πόλη, εκεί όπου επίσης το Epiq θα λάμψει με τη συμπεριφορά του. Στην άνεση θα συμβάλουν τα δύο επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, με το «D» να δίνει ένα πιο ανάλαφρο φρενάρισμα, που γίνεται πιο έντονο όταν πλησιάζεις εμπόδιο και προκειμένου να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Για πιο ολοκληρωμένη οδήγηση one-pedal πρέπει να επιλεγεί το «B», εκεί όπου το σύστημα ανάκτησης επενεργεί πιο έντονα και ανάλογα με το πρόγραμμα, μειώνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου κάθε φορά που αφήνεις το γκάζι.

Η μπαταρία χημείας NMC της έκδοσης Epiq 55, έχει καθαρή χωρητικότητα 52 kWh και προσφέρει αυτονομία 440 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Στην πράξη και κατά τη δοκιμή, με μέση κατανάλωση 14,5 kWh/100 χλμ. θα καλύψει περισσότερα από 360 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση, ενώ, υπό συνθήκες, μπορεί εύκολα να πέσει πιο χαμηλά η κατανάλωση, ανεβάζοντας τα χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί τότε υπάρχει η δυνατότητα ταχείας φόρτισης σε ρεύμα DC με ισχύ 105 kW, που διακρίνεται επιπλέον για τη γραμμή απόδοσης που φτάνει μέχρι ψηλά και πάνω από το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας, διατηρώντας ισχύ περίπου στα 50 kW. Γεγονός που μεταφράζεται σε μόλις 24 λεπτά της ώρας για το 10% έως 80%. Αν τώρα επιλεγεί το οικιακό ρεύμα η ισχύς φόρτισης είναι 11 kW και η θεωρητικά πλήρης φόρτισης από 0% έως 100% ολοκληρώνεται σε 5 ώρες και 30 λεπτά.

Όλα σε ένα

Το Skoda Epiq είναι ένα μικρό και ελκυστικό σε εμφάνιση ηλεκτρικό crossover, που συνδυάζει τις compact διαστάσεις με την αξιόλογη αρχιτεκτονική σχεδίασης εσωτερικού, που μεταφράζεται σε ευρυχωρία για επιβάτες με πολλές αποσκευές. Παρά τις διαστάσεις του δεν δίνει την αίσθηση ενός μικρού αυτοκινήτου, κάθε άλλο μάλιστα, αφού εκτός από χώρους έχει και στιβαρή συμπεριφορά στο δρόμο, με σπορτίφ προεκτάσεις. Οικονομικό σε κατανάλωση, με καλή διαχείριση ενέργειας, στη μεγάλη έκδοση της δοκιμής μπορεί να κινηθεί και πέρα από την πόλη, απαλλαγμένο από το άγχος της αυτονομίας.

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει και πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας, σε τιμή που, στη μεγάλη έκδοση Epiq 55 εκκινεί από τα 33.950 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Selection, ενώ μπορεί να διαμορφωθεί με συνδυαστικό όφελος κρατικής επιδότησης και απόσυρσης ύψους 4.500 ευρώ στα 29.450 ευρώ. Το όποιο χάντικαπ μπορεί να προκύπτει από την τιμή του, σε σχέση με τον κινεζικό ανταγωνισμό, αν αυτός μπαίνει στην εξίσωση του δυνητικού αγοραστή, το αντισταθμίζει με την ποιότητα, την ευχρηστία και τα δυναμικά χαρακτηριστικά που προσφέρει στον δρόμο, με τη Skoda να κάνει με το Epiq μια κίνηση ρουά ματ, στη δύσκολη σκακιέρα της κατηγορίας.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

SKODA EPIQ 55

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΙΣΧΥΣ: 211 ίπποι

ΡΟΠΗ: 290 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 55 kW (52 kWh ωφέλιμη)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.171×1.798×1.581 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.601 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 475 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.612 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 14,5 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 360 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 11 kW (0-100%): 5 ώρες και 30 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 105 kW (10-80%): 24 λεπτά