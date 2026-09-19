Δοκιμάζουμε το Subaru Uncharted 2E-XCITE+: Σε αχαρτογράφητα νερά

Με αυτό το SUV η Subaru περνάει για τα καλά σε μια νέα εποχή, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα σύνθεση, που περιλαμβάνει ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αλλά και το DNA της.

Με το Uncharted η Subaru κάνει το μεγάλο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, για να κινηθεί σε ένα πεδίο άγνωστο έως σήμερα για εκείνη. Μπορεί το αμιγώς ηλεκτρικό Solterra να είχε προηγηθεί, όμως το περιορισμένο εμπορικό του αποτύπωμα δεν κατάφερε να δώσει στην ιαπωνική μάρκα την ώθηση που προσδοκούσε. Πλέον, έχοντας ξανά ως σύμμαχο την Toyota, επιχειρεί ουσιαστικά μια νέα αρχή στην κατηγορία, αλλάζοντας πλεύση – τουλάχιστον όσον αφορά τα συστήματα κίνησης.

Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η Subaru να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις τόσες ιδιαιτερότητες ως προς τις εκπομπές ρύπων και τον κυβισμό των κινητήρων. Μέχρι πρότινος, άλλωστε, η ιαπωνική εταιρεία πρόσφερε μοντέλα με κινητήρες μεγάλου κυβισμού, τα οποία συναντούσαν εμπόδια σε αρκετές αγορές, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Η εξέλιξη των μοντέλων και ο προγραμματισμός της πορείας της ιαπωνικής φίρμας είχαν ως σημείο αναφοράς κυρίως τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, αφού εκεί η ανάγκη για αυτοκίνητα με ικανή τετρακίνηση, όπως αυτή που προσφέρει η Subaru, είναι πραγματική λόγω των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, η χαμηλή τιμή της βενζίνης –με ένα γαλόνι να κοστίζει περίπου όσο ένα λίτρο στη χώρα μας– αντιστάθμιζε το μειονέκτημα της υψηλής κατανάλωσης.

Ωστόσο, όπως αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι της Subaru, η εταιρεία πρέπει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της και να εστιάσει στα ηλεκτρικά μοντέλα, αν θέλει να ανεβάσει «νούμερα». Με αυτή τη λογική παρουσιάστηκε το Uncharted, ενώ το επόμενο έτος αναμένεται το E-Outback και έως το τέλος του 2028 θα ακολουθήσουν ακόμη τέσσερα ηλεκτροκίνητα μοντέλα.

ΔΙΖΥΓΩΤΙΚΑ

Όπως τα δίδυμα που προέρχονται από διαφορετικά ωάρια και μοιράζονται περίπου το 50% των γονιδίων τους· κάτι σαν αδέλφια που γεννιούνται σε διαφορετικές περιόδους και μπορεί να μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδια. Κάπως έτσι είναι και το Uncharted με το C-HR+, που μπορεί να «πατούν» στην ίδια βάση και να μοιράζονται αρκετά στοιχεία, καταφέρνουν όμως να ξεχωρίζουν. Παρά τις κοινές τους αναλογίες, το DNA της Subaru κάνει το δικό της SUV να διαφέρει στα σημεία.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το εμπρός μέρος, όπου το Uncharted διακρίνεται από τη φωτιζόμενη μάσκα του που φέρει μια συστοιχία έξι φώτων LED. Η εισαγωγή αέρα στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα προσδίδει μια πιο σπορ εικόνα, ενώ ο ξεχωριστός χρωματισμός συνεχίζεται περιμετρικά του αμαξώματος, στο κάτω μέρος των θυρών και στα προστατευτικά των θόλων. Τα τελευταία χαρίζουν στο Uncharted πιο περιπετειώδη χαρακτήρα, τον οποίο ενισχύουν τόσο η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, που φτάνει τα 211 χιλιοστά, όσο και η διαθέσιμη τετρακίνητη έκδοση.

Ακολουθώντας τη λογική των κουπέ SUV, το Uncharted διαθέτει οροφή με έντονη κλίση προς τα πίσω. Πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα, η σχεδίαση αυτή αποφέρει όφελος και στην αεροδυναμική, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να διαμορφώνεται στο Cd 0,27.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Περνώντας στο εσωτερικό, την πρώτη εικόνα του ψηφιακού περιβάλλοντος του Uncharted συνθέτουν η φουτουριστική σχεδίαση, το πολυεπίπεδο ταμπλό, που δίνει βάθος και αίσθηση ευρυχωρίας στους επιβαίνοντες, και μια φωτεινή μπάρα που το διατρέχει σε όλο το πλάτος του, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τους αεραγωγούς.

Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός, με οθόνη LCD διαγωνίου 7 ιντσών, και προβάλλει όλες τις βασικές πληροφορίες με ευκρίνεια. Δίπλα του, στο κέντρο του ταμπλό και στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού, εδράζεται η οθόνη 14 ιντσών του συστήματος πολυμέσων. Είναι εύκολη στη χρήση και διαθέτει τις απαραίτητες συντομεύσεις ώστε να διευκολύνει τη ζωή του κατόχου, κάτι για το οποίο φροντίζουν και τα φυσικά χειριστήρια του κλιματισμού.

Πιο κάτω βρίσκεται η ογκώδης κονσόλα, με δύο θέσεις επαγωγικής φόρτισης smartphone, τον περιστροφικό επιλογέα ταχυτήτων και το ηλεκτρικό χειρόφρενο, καθώς και τα χειριστήρια για τις κάμερες, την απενεργοποίηση του συστήματος ευστάθειας και την επιλογή προγράμματος οδήγησης. Δύο ποτηροθήκες, ένα μεγάλο ντουλαπάκι ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό, ένας ακάλυπτος χώρος κάτω από τη «γέφυρα» και οι μεγάλες τσέπες στις πόρτες αναλαμβάνουν να βολέψουν τα αντικείμενα της καθημερινότητας, ελλείψει του κλασικού ντουλαπιού εμπρός από τον συνοδηγό.

Κοινά στοιχεία με το C-HR+ θα αναγνωρίσουν όσοι έχουν επαφή με το μοντέλο της Toyota, με τη βασική διαφοροποίηση του Subaru να εντοπίζεται στο πιο τετραγωνισμένο και μικρότερο τιμόνι. Η ποιότητα και η συναρμογή φέρουν ιαπωνική υπογραφή και δεν αφήνουν περιθώρια για παράπονα. Τα υλικά είναι στην πλειονότητά τους μαλακά, ενώ τα σκληρότερα περιορίζονται σε λιγότερο εμφανή σημεία και δείχνουν σχεδιασμένα για μακροημέρευση.

Με συνολικό μήκος 4.535 χλστ., το Uncharted εντάσσεται στην κατηγορία των C-SUV. Από την άλλη, όμως, η ηλεκτρική πλατφόρμα λειτουργεί ευεργετικά ως προς τους χώρους, καθώς το αυτοκίνητο διαθέτει μεγάλο για το μέγεθός του μεταξόνιο, που φτάνει τα 2.750 χλστ.

Οι εμπρός επιβάτες θα καθίσουν άνετα, με τον οδηγό να έχει στη διάθεσή του πολλές –και μάλιστα ηλεκτρικές– ρυθμίσεις για το κάθισμά του, οι οποίες του επιτρέπουν, ανεξάρτητα από τον σωματότυπό του, να βρει εύκολα τη θέση που του ταιριάζει. Πίσω τα πράγματα είναι λιγότερο άνετα και αυτό δεν αφορά μόνο τον διαθέσιμο χώρο για το κεφάλι, λόγω της κλίσης της οροφής, αλλά και εκείνον για τα πόδια. Κάθεσαι σχετικά χαμηλά, με τα γόνατα πιο ψηλά και κοντά στο εμπρός κάθισμα, ειδικά αν το ύψος σου ξεπερνά το 1,80 μ.

Ακόμη πιο πίσω, στον χώρο αποσκευών, ο διαθέσιμος όγκος δεν εντυπωσιάζει για το μέγεθος του αυτοκινήτου, αν και τα 403 λίτρα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά. Στις ευκολίες του προσθέστε το διπλό πάτωμα και στις απουσίες το frunk.

ΜΕ DNA SUBARU

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-SGP, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία εκδόσεων με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς. Επιπλέον, διαθέτει βελτιωμένο σύστημα ψύξης και θέρμανσης της μπαταρίας LFP, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη απόδοση.

Στη συγκεκριμένη, μεσαία έκδοση, κάτω από το εμπρός καπό βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 224 ίππων (165 kW), ο οποίος συνδυάζεται με μπαταρία 77 kWh. Υπάρχει επίσης μια εισαγωγική έκδοση 167 ίππων, με μπαταρία 57,7 kWh, καθώς και η κορυφαία τετρακίνητη, ισχύος 343 ίππων, με τη μεγάλη μπαταρία.

Επί του προκειμένου, το σύστημα κίνησης διακρίνεται για την ήπια απόκριση στην ελαφριά πίεση του δεξιού πεντάλ, προς όφελος της άνεσης στην καθημερινή κίνηση. Η αυξημένη ισχύς αναμενόμενα γίνεται αισθητή αν πιέσεις το γκάζι στο τέρμα, αλλά και πάλι, μετά το αρχικό σπινάρισμα, το προσθιοκίνητο Uncharted περνά αποτελεσματικά τη δύναμη στον δρόμο, με το ενδεικτικό «0-100» να επιτυγχάνεται σε 7,3 δευτερόλεπτα, τιμή αξιόλογη αν αναλογιστεί κανείς ότι ζυγίζει 1.915 κιλά.

Η ρύθμιση της ανάρτησης, με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και διπλά ψαλίδια πίσω, αποτελεί έργο της Subaru, είναι σχετικά σφιχτή, με γνώμονα την ανάδειξη ενός πιο σπορτίφ οδηγικού προφίλ. Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται στον δρόμο σε καλή ποιότητα κύλισης, με συμπαγείς, χωρίς χαλαρότητα αντιδράσεις και συνολικά αξιοσημείωτη άνεση. Σε αυτό αναμφίβολα συμβάλλει και η επιλογή ελαστικών υψηλού προφίλ 235/60, σε ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Υπό πίεση θα πάρει κλίσεις, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την κατευθυντικότητά του, καθώς ακολουθεί πιστά τις εντολές του οδηγού, χωρίς πάντως να διεκδικεί σπορ δάφνες. Το τιμόνι, με τη μεστή αίσθηση, διαθέτει paddles για τη ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας και, παρότι το σύστημα δεν προσφέρει λειτουργία one-pedal, η σωστή επιλογή της έντασής της συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της αυτονομίας.

Το μερίδιό της στη συνολική αποδοτικότητα έχει και η αντλία θερμότητας, με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 17 kWh/100 χλμ., τιμή που επιτρέπει στο Uncharted να καλύψει περίπου 450 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση. Με μετρημένο γκάζι αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτικό, περιορίζοντας την κατανάλωση κοντά στις 13 kWh/100 χλμ., ενώ υπό σχετική πίεση, σε συνθήκες ταξιδιού, ανεβαίνει στις 18 με 19 kWh/100 χλμ.

Για την αναπλήρωση της ενέργειας υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 22 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου τρεισήμισι ώρες για μία πλήρη φόρτιση, ενώ σε συνεχές ρεύμα φτάνει τα 150 kW και απαιτεί 28 λεπτά για τη διαδικασία από το 10% έως το 80%, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία.

ΣΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Το Uncharted αποτελεί μια αξιόλογη πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV και παράλληλα δείχνει να είναι το αυτοκίνητο που αναζητούσε η Subaru, προκειμένου να χαράξει τη νέα πορεία της και να επιστρέψει δυναμικά στην αγορά. Για χάρη της αισθητικής θυσιάζει μέρος των χώρων του, από την άλλη, όμως, προσφέρει ποιότητα, άνεση και τεχνολογία, μαζί με μεγάλη αυτονομία, σπορτίφ χαρακτηριστικά και το DNA της Subaru, ενώ η ιαπωνική αξιοπιστία συνοδεύεται από εγγύηση οκτώ ετών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

SUBARU UNCHARTED 2E-XCITE+

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 224 ίπποι

ΡΟΠΗ: 268 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Και στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 77 kWh (ωφέλιμη: 72 kWh)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.535 × 1.870 × 1.625 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.750 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 403 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.915 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Δοκιμής): 16,2 kW/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 592 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 450 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (AC 22 kW): 3 ώρες και 30 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC 150 kW): 28 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 37.970 ευρώ (με κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ)

ΥΠΕΡ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΤΙΜΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΤΑ

ΧΩΡΟΙ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ONE-PEDAL