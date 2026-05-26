Δοκιμάζουμε το Suzuki e Vitara 2WD 61 kWh

Αλλαγή σελίδας για το Vitara, με τη Suzuki να περνάει στη νέα εποχή της, προσθέτοντας το πρόθεμα «e» από το electric στην ονομασία του μοντέλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη φιλοσοφία του.

Το Vitara αισίως πέρασε στη νέα, ηλεκτρική του εποχή, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ένα τεράστιο βήμα για τη Suzuki, που χρησιμοποιεί ως βάση ένα δοκιμασμένο όνομα, με μεγάλη ιστορία, που αξίζει μιας αναφοράς – αναδρομής για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς έφτασε εδώ και μέσα από ποια διαδρομή.

Το Vitara είναι ένα μοντέλο συνυφασμένο με εκτός δρόμου περιπέτειες και παράλληλα ένα από τα μακροβιότερα μοντέλα στη γκάμα της Suzuki, μετρώντας σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ζωής. Έκανε πρεμιέρα το 1988, αποτελώντας την προσπάθεια της ιαπωνικής εταιρείας στα τετρακίνητα μοντέλα, με πιο lifestyle φιλοσοφία.

Πρωτοπόρο για την εποχή του και ακόμα περισσότερο που ήταν διαθέσιμο σε 3θυρο αμάξωμα, κλειστό και… ανοιχτό. Το βασικό μειονέκτημα σε χώρους ήρθε να καλύψει η 5θυρη έκδοση που παρουσιάστηκε τρία χρόνια αργότερα, το 1991. Με αναβαθμισμένους κινητήρες και ακόμα μεγαλύτερες εκτός δρόμου δυνατότητες.

Το 1998 μια νέα εποχή ανέτειλε, με το Vitara να αποκτά το πρόθεμα Grand. Διαθέσιμο με μικρό και μεγάλο αμάξωμα με τρεις και πέντε πόρτες αντίστοιχα και μήκος πέριξ των τεσσάρων μέτρων, με το μεγαλύτερο να αγγίζει σχεδόν τα 4,2 μ. Σε αυτή τη γενιά πέρα από τις δύο προαναφερθείσες εκδόσεις προστέθηκε και μια μεγάλη με 7θέσιο εσωτερικό και ονομασία XL7.

Το 2005 έδωσε τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά του μοντέλου, που διακρίνονταν για την πιο εξευρωπαϊσμένη αισθητική του, με περισσότερες ακμές. Επιπλέον, σκαρφάλωσε σε διαστάσεις πάνω από τα τέσσερα μέτρα ακόμα και στη μικρή του εκδοχή, ενώ άγγιξε τα 4,3 μ. στη μεγαλύτερη. Αν και πιο μοντέρνο, διατήρησε τις εκτός δρόμου δυνατότητες, σήμα κατατεθέν του μοντέλου, μακροημερεύοντας, με τον διάδοχό του να παρουσιάζεται το 2015.

Η νέα γενιά του μοντέλου ήταν για τα δεδομένα της Suzuki και την εν γένει φιλοσοφία του Vitara η πιο ριζοσπαστική. Σε αυτή τη φάση έγινε ένα σύγχρονο SUV, που δεν απαρνήθηκε όμως τις ρίζες του, συνεχίζοντας να προσφέρει εκδόσεις με τετρακίνηση (AllGrip), αναθεωρώντας όμως στη βάση του την γκάμα κινητήρων του, αφού σε αυτή συμπεριλήφθηκαν και υβριδικά σύνολα.

Καμία σχέση

Με όνομα ίδιο και στη νέα γενιά, που ξεχωρίζει με την προσθήκη ενός ευνόητου προθέματος «e» που μαρτυρά ξεκάθαρα τη νέα φιλοσοφία του. Και εγένετο το e Vitara, που επί της ουσίας δεν είναι ο άμεσος συνεχιστής του θερμικού Vitara, το οποίο συνεχίζει να διατίθεται, αλλά ένα νέο μοντέλο, που δεν μοιράζεται μηχανικά μέρη με το συνονόματο μοντέλο. Προϊόν συνεργασίας με τις Toyota και Daihatsu, πατάει στην πλατφόρμα (HEARTECT-e) που προορίζεται για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και χρησιμοποιείται και στην κατασκευή του Toyota Urban Cruiser.

Μπροστάρης αυτού του έργου, με την παροχή των ηλεκτροκινητήρων, είναι η Suzuki, η οποία υποστηρίζει ότι ο χρόνος λειτούργησε ευεργετικά σε αυτήν, καθώς μπορεί να μπαίνει σχετικά ετεροχρονισμένα στα αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά απόλυτα προετοιμασμένη, με ένα προϊόν που έχει όλα τα εφόδια να ξεχωρίσει.

Σε σχέση με το ομώνυμο μοντέλο, το ηλεκτρικό e Vitara είναι μεγαλύτερο. Πιο συγκεκριμένα, με μήκος 4.275 χλστ., είναι πιο μακρύ κατά 9 εκατοστά, έχοντας πλάτος 1.800 χλστ. (+25 χλστ.) και ύψος 1.635 χλστ. (+35 χλστ.). Η μεγαλύτερη διαφορά όμως προκύπτει στο μεταξόνιο, το οποίο κέρδισε 20 εκατοστά, φτάνοντας τώρα τα 2,7 μ.

Μοντέρνο

Αισθητικά ακολουθεί τη νέα προσέγγιση «High-Tech & Adventure» όπως την αποκαλεί η Suzuki, συνδυάζοντας στοιχεία από SUV με σύγχρονη προσέγγιση από ηλεκτρικά μοντέλα. Με ξεχωριστό αναμφίβολα τρόπο που καθιστά το e Vitara διαφορετικό από έναν ανταγωνισμό που έχει πολλές ομοιότητες.

Η τετραγωνισμένη σχεδίαση κυριαρχεί με την κλειστή μάσκα να αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης της νέας ηλεκτρικής του ταυτότητας. Οι «όγκοι» είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με το υβριδικό Vitara, με το ηλεκτρικό μοντέλο να δείχνει πιο επιβλητικό. Τον περιπετειώδη χαρακτήρα του ενισχύουν οι τονισμένοι θόλοι των μεγάλων τροχών αλουμινίου, 18 ιντσών στη βασική έκδοση GL, όπως αυτή της δοκιμής μας και 19 ιντσών στην ανώτερη GLX.

Μια πιο κουπέ αισθητική προσδίδει η κεκλιμένη στο τελείωμά της οροφή, με την τρίτη κολώνα και την χειρολαβή στο πάνω μέρος της πίσω πόρτας να είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νέου e Vitara. Πίσω ξεχωρίζουν τα ενιαία φωτιστικά σώματα που δημιουργούν μια φωτεινή μπάρα και σε συνδυασμό με τα εμπρός τριών σημείων δημιουργούν μια σύγχρονη εικόνα στο μοντέλο.

Πιο hi-tech…

Περνώντας στο εσωτερικό του νέο e Vitara διαπιστώνεις με την πρώτη ματιά ότι η αλλαγές που έχουν συντελεστεί είναι μεγάλες. Στην πράξη δεν έχει καμία σχέση με το υβριδικό Vitara, αφού εξάλλου είναι ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο, κάτι που υποστηρίζει και εμφατικά με την αισθητική του. Οι δύο ψηφιακές οθόνες, του πίνακα οργάνων και του συστήματος πολυμέσων, 10,25 και 10,1 ιντσών αντίστοιχα, είναι τοποθετημένες σε ένα ενιαίο πλαίσιο, αναβαθμίζοντας το ψηφιακό περιβάλλον, που εν γένει υιοθετεί μια πιο μοντέρνα προσέγγιση.

Με μοντέρνα προσέγγιση σε επίπεδο εικόνας, το infotainment προβάλει όλες τις πληροφορίες ξεκούραστα και με καλά γραφικά, χωρίς να μπερδεύει τον οδηγό, με μια μικρή υστέρηση στην απόκριση, που όμως δεν χαλά την εν γένει καλή εμπειρία που προσφέρει με την απλότητά του το μενού.

Για χάρη της εργονομίας έχουν διατηρηθεί φυσικά πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα, για τον έλεγχο του κλιματισμού. Οι αεραγωγοί τώρα είναι ορθογώνιοι με κάθετη τοποθέτηση και συμμετρικά τοποθετημένοι στα τέσσερα σημεία του ταμπλό, ενώ μια φάσα το χωρίζει οριζόντια, χαρίζοντας μια πιο… παιχνιδιάρικη εικόνα στο εσωτερικό. Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται είναι σκληρά, αλλά με καλή συναρμογή, που αφήνουν βάσιμες υποσχέσεις για μακροημέρευση.

Η κλασική για ηλεκτρικό αυτοκίνητο «γέφυρα» προσφέρει έναν επιπλέον χώρο αποθήκευσης από κάτω της, που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και μεγαλύτερα πράγματα, διαθέτοντας και θύρες φόρτισης, με πρόσβαση που δεν είναι και η… ευκολότερη. Πάνω από τη γέφυρα στην κεντρική κονσόλα είναι τοποθετημένος ο περιστροφικός επιλογέας ταχυτήτων, μαζί με το ηλεκτρικό χειρόφρενο, αλλά και πλήκτρα συντομεύσεων για τα προγράμματα οδήγησης και το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας.

Ο οδηγός κάθεται ψηλά με εποπτική ορατότητα και έχει εμπρός του ένα τετραγωνισμένο τιμόνι, με χειριστήρια για τις επιμέρους λειτουργίες του αυτοκινήτου, που αναβαθμίζουν την εργονομία, όταν επέλθει η εξοικείωση μαζί τους. Το κάθισμα είναι άνετο, με καλή πλευρική στήριξη για το σώμα ψηλά, αλλά όχι το ίδιο και χαμηλά, όπως θα διαπιστώσεις αν κινηθείς σβέλτα σε στροφές.

Η αρχιτεκτονική της σχεδίασης του εσωτερικού έχει γίνει με γνώμονα την ευελιξία. Κάτι το οποίο υποστηρίζει με το πίσω κάθισμα που μετακινείται σε ράγα μήκους 16 εκατοστών, αυξομειώνοντας αντιστρόφως ανάλογα το χώρο για τους επιβάτες και τις αποσκευές, ανάλογα με τις ανάγκες. Σε κανονικές συνθήκες, τέσσερα άτομα θα φιλοξενηθούν με άνεση, με τους χώρους να επαρκούν σε όλα τα σημεία.

Από την άλλη ο χώρος αποσκευών, λόγω της ηλεκτρικής φύσης του μοντέλου περιορίζεται στα 238 λίτρα με τα πίσω καθίσματα πλήρως ανεπτυγμένα, ενώ αν τραβηχτούν εμπρός φτάνει τα 310 λίτρα. Σημειώνεται ότι με την αναδίπλωσή τους η τιμή μπορεί εκτοξεύεται στα 1.052 λίτρα. Ένα δεύτερο πάτωμα από κάτω, με διαχωριστικά, διατηρεί τακτοποιημένα τα είδη πρώτης ανάγκης καλώδια, αλλά και τα καλώδια φόρτισης.

Αποδοτικότητα

Το νέο Suzuki e Vitara είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις απόδοσης, με 144, 174 και 184 ίππους, που συνδυάζονται με δύο μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου) που προέρχονται από την BYD, 49 και 61 kWh, ενώ υπάρχουν εκδόσεις με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς. Η εισαγωγική έκδοση, είναι διαθέσιμη μόνο με κίνηση στους δύο τροχούς και αποκλειστικά σε επίπεδο εξοπλισμού GL. Από την άλλη η μεγαλύτερη σε χωρητικότητα μπαταρία 61 kWh είναι διαθέσιμη και στις δύο εξοπλιστικές εκδόσεις GL και GLX.

Η τετρακίνητη εκδοχή του μοντέλου αποδίδει 184 ίππους και συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα σε κάθε άξονα. Η «δική μας» έκδοση είναι αυτή με τη μεγάλη μπαταρία και την απόδοση των 174 ίππων και 193 Nm ροπής, που σημαίνει ότι έχει ένα ηλεκτρομοτέρ και κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς. Σε απόλυτα νούμερα το e Vitara «μας» επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,7 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 150 χλμ./ώρα, όπως εξάλλου έχουν όλες οι εκδόσεις.

Σβέλτο, με άμεση απόκριση, χωρίς ξεσπάσματα και απότομες αντιδράσεις, προάγει έναν πιο φιλικό χαρακτήρα που θα εκτιμηθεί δεόντως στην καθημερινότητα. Αθόρυβο, όπως αρμόζει σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο, ξεκούραστο στην πόλη, χάρη και στην προσεγμένη ανάρτηση με την ήπια ρύθμιση, που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, προάγει έναν ευχάριστο χαρακτήρα. Το τιμόνι με την ελαφριά αίσθηση, «κόβει» αρκετά κάνοντας τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον εύκολη υπόθεση. Για το παρκάρισμα σύμμαχος είναι και η κάμερα οπισθοπορείας και ακόμα περισσότερο το σύστημα απεικόνισης 360 μοιρών που είναι διαθέσιμο στην ανώτερη έκδοση GLX.

Στο δρόμο, εκτός από το φιλικό του χαρακτήρα θα δείξει και μια αξιόμαχη πλευρά όταν θα πιέσεις. Υπάκουο στις εντολές του οδηγού, θα κρατήσει τον σβέλτο ρυθμό που θα τους επιβάλεις, χωρίς άσχημες αντιδράσεις. Οι κλίσεις του αμαξώματος έρχονται ως φυσική συνέπεια της ήπιας ρύθμισης της ανάρτησης, με το αυτοκίνητο όμως να ακολουθεί την πορεία που θα χαράξει ο οδηγός με το καλό αλλά ελαφρώς λιποβαρές τιμόνι του. Η απόδοση βγαίνει γραμμικά, χωρίς εξάρσεις που μπορεί να διαταράξουν την ισορροπία του εμπρός μέρους. Δεν είναι σπορ, αφού δεν είναι και αυτός ο σκοπός του, αλλά αναντίρρητα ένα ευχάριστο, φιλικό, εύκολο και αποτελεσματικό αυτοκίνητο, που κρύβει και βάρος του, που αγγίζει τα 1.760 κιλά.

Η στάνταρ αντλία θερμότητας συμβάλει στο μερίδιο που της αναλογεί στην αυτονομία η οποία έτσι και αλλιώς αποδεικνύεται περισσότερο από ικανοποιητική. Η τιμή που ανακοινώνει ο κατασκευαστής είναι 426 χιλιόμετρα, ενώ στην πράξη μπορεί να φτάσει τα 400 χιλιόμετρα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, με τη μέση τιμή δοκιμής να είναι 380 χιλιόμετρα, όπως προκύπτουν από τις 16,1 kWh που καταναλώσαμε. Φυσικά η τιμή αυτή μπορεί να περιοριστεί, ακόμα και κάτω από τις 15 kWh μέσα στην πόλη και με επιπλέον προσοχή από τον οδηγό.

Στο επίκεντρο…

Το νέο e Vitara με τον φιλικό χαρακτήρα του, έρχεται να ενσωματωθεί σε μια κατηγορία πλούσια σε επιλογές. Η Suzuki όμως φαίνεται ότι αντέστρεψε σε πλεονέκτημα το γεγονός ότι ακολουθεί σε… δεύτερο χρόνο από τον ανταγωνισμό, καθώς όπως και η ίδια δηλώνει «είμαστε προετοιμασμένοι». Η τιμολογιακή πολιτική της, αντικατοπτρίζει εν μέρει αυτή την προσέγγιση, αφού το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της έρχεται με ελκυστική τιμή, από 26.670 ευρώ (e Vitara 49 kWh) να τοποθετηθεί στο κάτω άκρο της κατηγορίας. Η «δική μας» έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία και την κίνηση στους εμπρός τροχούς είναι διαθέσιμη από 29.670 ευρώ, περιλαμβάνοντας το όφελος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και την προωθητική ενέργεια της Suzuki.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SUZUKI eVITARA 2WD 61 kWh

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 174 ίπποι

ΡΟΠΗ: 193 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 61 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.275 × 1.800 × 1.635 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.700 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 238-310-510-1.052 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.760 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,1 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA WLTP – ΔΟΚΙΜΗΣ: 426 – 380 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100%: 4,5-5,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (70 kW): 10-80%: 45 λεπτά

ΤΙΜΗ: GL 33.670 ευρώ (29.670 ευρώ με κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και προωθητική ενέργεια Suzuki)