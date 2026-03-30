Δοκιμάζουμε το Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD

Το Swift έρχεται φρεσκαρισμένο σε τεχνολογία, με πιο «πράσινο» χαρακτήρα, διατηρώντας πάντα τον τίτλο του πιο προσιτού τετρακίνητου μοντέλου στην έκδοση 1.2 Hybrid 4WD και συνάμα εξαιρετικά οικονομικού σε κατανάλωση.

Το Swift ξεκίνησε πριν δύο χρόνια την εμπορική του πορεία στην αγορά μας και σήμερα έρχεται αναβαθμισμένο και εναρμονισμένο με το αυστηρότερο πρότυπο προδιαγραφών ρύπων Euro 6e-bis και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει στο κινητήριο σύνολο. Επί της ουσίας δηλαδή δεν πρόκειται για κάποια βαριά ανανέωση, ούτε καν για επιδερμική, αλλά κάτω από τον μανδύα, που καθιστά το ιαπωνικό supermini ακόμα πιο «καθαρό».

Ένα μοντέλο που έχει κερδίσει ήδη την αποδοχή του κοινού που το φέρνει ψηλά στην κατάταξη των «μικρών», αλλά και τις εντυπώσεις με τον οικονομικό και αναλογικό χαρακτήρα του. Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι αναντίρρητα άξιο αναφοράς, ειδικά τώρα, σε μια εποχή όπου όλα τείνουν να γίνουν ψηφιακά και με περισσότερα φίλτρα, το Swift διατηρεί την εικόνα του αρετουσάριστη.

Σε αυτή έχει ποντάρει εξάλλου με εκδόσεις που έχουν κίνηση στους δύο τροχούς, αλλά και στους τέσσερις, προσφέροντας έτσι την πιο προσιτή έκδοση τετρακίνητη πρόταση στην αγορά. Μακριά από τα SUV που κατακλύζουν την αγορά, σε μια μικρή και ευέλικτη συσκευασία που διατηρεί και τον αστικό χαρακτήρα του μοντέλου και τον συνδυάζει με έναν πιο περιπετειώδη, που δεν θα διστάσει να πατήσει χώμα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ασφάλεια γλιστερές επιφάνειες.

Στην πράξη έχουμε να κάνουμε με ένα Swift που σε κανονικές συνθήκες στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς, ενώ σε συνθήκες όπου θα χαθεί η πρόσφυση, το αυτόματο σύστημα AllGrip μεταφέρει τη ροπή στους πίσω τροχούς μέσω ενός πολύδισκου συνεκτικού συμπλέκτη που εδράζει εμπρός από το πίσω διαφορικό. Όλα αυτά σε αγαστή συνεργασία με τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας.

Ευέλικτο…

Στο τομέα των διαστάσεων το Swift 4WD σε σχέση με τη δικίνητη έκδοση του μοντέλου, διατηρεί το ίδιο μήκος (3.860 χλστ.) και πλάτος (1.735 χλστ.), έχοντας όμως μεγαλύτερο κατά 25 χλστ. ύψος (1.520 χλστ.)., ενώ ίδιο είναι επίσης το μεταξόνιο 2.450 χλστ. Όσον αφορά τα μετατρόχια υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσε στις εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός και στους τέσσερις τροχούς.

Πιο συγκεκριμένα, μεγαλύτερο κατά 5 χλστ. είναι το μετατρόχιο πίσω 1.525 χλστ. και κατά 5 χλστ. μικρότερο εμπρός (1.535 χλστ.) με τροχούς 15 ιντσών, με τη διαφορά να διατηρεί την ίδια τιμή (5 χλστ.) και με τους μεγαλύτερους τροχούς 16 ιντσών, αλλά διαφορετικό αποτέλεσμα, που διαμορφώνεται στα 1.515 χλστ. εμπρός και 1.525 χλστ. πίσω, αλλάζοντας ελαφρώς τη γεωμετρία της ανάρτησης που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Μεγάλη είναι η διαφορά που προκύπτει στον τομέα του βάρους, αφού το τετρακίνητο Swift ζυγίζει 995 ως 1.037 κιλά, όταν στη δικίνητη χειροκίνητη επίσης έκδοση ο δείκτης της ζυγαριάς σταματάει στα 919 με 949 κιλά. Ακόμα και έτσι όμως το Swift διατηρεί το πλεονέκτημα που χαρακτηρίζει το μοντέλο και έχει να κάνει με το χαμηλό βάρος, το οποίο διατηρείται πέριξ του ενός τόνου και είναι από τα χαμηλότερα που συναντάμε στην αγορά.

Άνετο και οικονομικό…

Αυτό όμως που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το Swift είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στον κινητήρα του. Ο 3κύλινδρος 12βάλβιδος 1.197 κ.εκ. κινητήρας αποτελεί τη βάση, συνεπικουρούμενος από ένα ήπια υβριδικό σύστημα 12V, με τις διαφορές τώρα να αφορούν στην απόδοσή του.

Από 82 ίππους που απέδιδε πριν τώρα έχει πέσει στους 81 ίππους, που βγάζει όμως στις ίδιες στροφές (5.700 σ.α.λ.), ενώ μειωμένη ελαφρώς είναι και η ροπή, από τα 112 Nm στα 110 Nm. Εδώ όμως έχουμε μια μεγαλύτερη αλλαγή, αφού πλέον είναι διαθέσιμη αρκετά πιο νωρίς, στις 2.900 σ.α.λ., αντί στις 4.500 σ.α.λ. που ήταν πριν. Το αποτέλεσμα είναι ορατό στη καθημερινότητα, καθώς τώρα το Swift «τραβάει» από πιο χαμηλά και χωρίς να χρειάζεται να πιέσεις έντονα προς αναζήτηση της ροπής.

Αλλαγές δεν υπάρχουν σε επιδόσεις, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Έτσι, σε συνεργασία με ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων, η διαδικασία 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 13,6 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να είναι 160 χλμ./ώρα. Σε σύγκριση με τι δικίνητη έκδοση είναι πιο αργό κατά 1,1 δλ. στην επιτάχυνση και κατά 5 χλμ./ώρα σε τελική ταχύτητα. Από την άλλη όμως παραμένει το ίδιο φειδωλό σε απαιτήσεις καυσίμου, με μέση κατανάλωση δοκιμής στα 5,4 λτ./100 χλμ., που μπορεί να πέσει και κάτω από το «5» σε ευνοϊκές συνθήκες.

Αισθητικά πέρα από το αυξημένο ύψος που μπορεί να μην γίνεται και άμεσα αντιληπτό, το τετρακίνητο Suzuki Swift ακολουθεί απαρέγκλιτα τη σχεδιαστική φιλοσοφία που έχει λανσάρει η γενιά που κυκλοφορεί ήδη στους δρόμους. Διακρίνεται για τον μεγάλο προφυλακτήρα που έχει ανεβάσει το καπό πιο επάνω και τα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα ρόμβου, που αγκαλιάζουν την εισαγωγή αέρα με το κυψελοειδές σχήμα. Στο προφίλ διακρίνονται οι χειρολαβές των πίσω θυρών, που είναι φανερές πλέον, ενώ στις εκδόσεις με διχρωμία δίνεται η εντύπωση της «αιωρούμενης» οροφής.

Στο εσωτερικό η εικόνα επίσης παραμένει ίδια σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις του μοντέλου. Η οθόνη 9 ιντσών δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό και παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, δίνοντας πρόσβαση και στα στοιχεία ψυχαγωγίας. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας υπάρχει Android Auto (ασύρματο) και Apple CarPlay. Ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός και συνοδεύεται από μια μικρή ψηφιακή οθόνη στο κέντρου που προβάλει πληροφορίες, ακόμα και πλοήγησης μέσω Android Auto.

Συντομεύσεις, με τη μορφή πλήκτρων, για τις επιμέρους λειτουργίες ασφάλειας, υπάρχουν αριστερά του τιμονιού, στο ταμπλό, για να απενεργοποιείς το σύστημα ελέγχου ευστάθειας, την διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας, την αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης, το Stop & Start, αλλά και τους αισθητήρες παρκαρίσματος. Επιπλέον, φυσικά πλήκτρα υπάρχουν και για τον κλιματισμό, αναβαθμίζοντας έτσι την έτσι και αλλιώς καλή εργονομία. Οι χώροι ικανοποιούν για τέσσερα άτομα, με τα καθίσματα να είναι άνετα και αυτό του οδηγού να διαθέτει και ρύθμιση ύψους. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 265 λίτρα και για το μέγεθος του αυτοκινήτου κρίνεται καλός.

Ευχάριστο…

Στο δρόμο το Swift σε κερδίζει με την ομοιογένειά του, την ευελιξία και την άνεση που προσφέρει. Το μικρό βάρος λειτουργεί αντισταθμιστικά στη χαμηλή δύναμη, με τη νέα ρύθμιση του κινητήρα που δίνει τη ροπή πιο χαμηλά το καθιστά και πιο εύκολο και ευχάριστο εν γένει. Αναζητώντας το μέγιστο της δύναμης όμως θα πρέπει να σκαρφαλώσεις ψηλά σε στροφές, όπως αρμόζει σε έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα.

Η αίσθηση από το τιμόνι είναι μεστή και αποτελεί ευχάριστη έκπληξη στην εποχή των ηλεκτρικών με τα όχι και τόσο «πληροφοριακά» συστήματα. Ανάλογα τα φρένα είναι θετικά στο πάτημα και στην απόδοση, λειτουργώντας αποτελεσματικά σε κάθε πίεση. Η ανάρτηση διαβάζει καλά το δρόμο, χωρίς να κουράζει, ενώ το αυξημένο ύψος του τετρακίνητου Swift δεν επηρεάζει αρνητικά την καλή οδική συμπεριφορά του.

Από την άλλη θα περάσει με ευκολία από την άσφαλτο στο χώμα, χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα ή να χάσει την πρόσφυσή του, αφού ο πίσω άξονας εμπλέκεται χωρίς να γίνεται αντιληπτός από τον οδηγό, για να ξεπεράσει κάθε δυσκολία. Δεν θα κάνεις σκληρό off-road με το τετρακίνητο Swift, αλλά δεν θα σταματήσεις και σε πατημένο χώμα ή ακόμα και μικρά εμπόδια, ενώ θα αναγνωρίσεις την αποτελεσματικότητα του συστήματος σε γλιστερά εδάφη.

Στον ανοιχτό δρόμο είναι ευθύβολο και ξεκούραστο όταν κινείται στα εντός των ορίων ταχύτητας εθνικών δρόμων, με μοναδικό μεμπτό να αποτελεί ο αεροδυναμικός θόρυβος που παρουσιάζεται πάνω από τα 120 χλμ./ώρα, αλλά και αυτός από την κύλιση. Μικρό το τίμημα για το πιο προσιτό τετρακίνητο μοντέλο της ελληνικής αγοράς, που μπορεί να μην ανήκει στην κατηγορία των SUV, αλλά σε αυτή των supermini και διακρίνεται επιπλέον για την αξιοσημείωτη ευελιξία του, που το καθιστά και έναν άξιο σύμμαχο στην καθημερινότητα εντός των πυλών. Και όλα αυτά με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση που περιορίζεται στα 5,4 λτ./100 χλμ.

Συμπερασματικά

Το Suzuki Swift Hybrid 4WD προτάσσει τον αναλογικό του χαρακτήρα ως βασικό πλεονέκτημα σε μια αγορά που λείπει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, με τιμή από 19.600 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση GL, είναι και το πιο προσιτό τετρακίνητο μοντέλο της ελληνικής αγοράς, που συνδυάζει με έναν εξαιρετικά οικονομικό χαρακτήρα σε επίπεδο κατανάλωσης. Οι μικρές διαστάσεις του του στερούν λίγο από ευρυχωρία, αλλά το επιστέφουν πολλαπλάσιο σε ευελιξία, που είναι ένα από τα ζητούμενα στην μικρή κατηγορία. Σε αυτά προσθέστε και τον πλήρη εξοπλισμό ασφάλειας, αλλά και την ελεύθερη είσοδο στο δακτύλιο του κέντρου και την εγγύηση 5 ετών που προσφέρει η εταιρεία και έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μικρό ιαπωνικό μοντέλο.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

SUZUKI SWIFT 1.2 HYBRID 4WD

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ 3κύλινδρος 12βάλβιδος ψεκασμού πολλαπλών σημείων

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.197 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 81 ίπποι/5.700 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 110 Nm/2.900 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 3.860×1.735×1.520 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.450 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 140 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 265-980 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 995-1.037 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 13,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,4 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 110-111 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 19.600 ευρώ