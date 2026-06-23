Δοκιμάζουμε το τετρακίνητο Deepal S05 των 435 ίππων

Η κορυφαία έκδοση του Deepal S05, είναι ίσως το όχημα που δίνει την εντυπωσιακότερη απάντηση, στην ερώτηση: πόση (δύναμη), με πόσα (χρήματα);

Σε ένα περιβάλλον όπου από ό,τι φαίνεται, όποιος «φωνάζει» πιο δυνατά γίνεται και πιο γνωστός, η Deepal ως μέλος του ομίλου Changan, δείχνει πως προτιμάει τον αντίκτυπο που έχουν οι ουσιώδεις πράξεις και όχι οι εφήμερες φωνές.

Αν ρωτήσεις φίλους και γνωστούς, μάλλον το όνομα Deepal δεν θα είναι μέσα στις πρώτες τους αναφορές, κινεζικών ή μη, ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όσο όμως παραθέτεις ορισμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες, τόσο δημιουργείται ένα επιφώνημα θαυμασμού, που οδηγεί σε αναθεώρηση απόψεων.

Δεν θα σταθούμε στα γενικά (βλέπε προϊστορία Changan), ούτε ακόμα και στα ειδικότερα (βλέπε γκάμα Deepal). Θα μπούμε κατευθείαν στο ψητό, αναφορικά με το αυτοκίνητο που έχουμε στη διάθεση μας.

Πρόκειται για ένα μοντέλο, στον σχεδιασμό του οποίου έχει καθοριστική συμβολή ένας Έλληνας. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί στο Τορίνο, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στα αισθητικά και λειτουργικά γούστα του ευρωπαϊκού κοινού και υπό την εποπτεία του Έλληνα σχεδιαστή Γιώργου Κούκου, με τον οποία μιλήσαμε λίγους μήνες πριν. Μπορεί το S05 να ξεκίνησε την καριέρα του με τη βασική πισωκίνητη ηλεκτρική παραλλαγή των 272 ίππων, πρόσφατα όμως εμπλούτισε το οπλοστάσιο του με μία plug in υβριδική παραλλαγή.

Στην κορυφή όμως βρίσκεται η εντυπωσιακή ηλεκτρική δικινητήρια έκδοση των 435 ίππων. Μπορεί το νούμερο αυτό να μην εντυπωσιάζει πια για τα δεδομένα μιας ηλεκτρικής εποχής όπου κυκλοφορούν αριστερά και δεξιά αρκετές εκατοντάδες ίπποι, το άκουσμα της τελικής τιμής όμως αναγκάζει τους περισσότερους να κοντοσταθούν, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

Βλέπεται το αντίτιμο για ένα πλουσιοπάροχα εξοπλισμένο, απρόσμενα πρακτικό, τετρακίνητο D-SUV 435 ίππων με σχετικά μεγάλη μπαταρία και υψηλή δυνατότητα ταχυφόρτισης, είναι 45.290 ευρώ, που μειώνεται στα 37.490 ευρώ εάν συνυπολογιστούν όλες οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις. Μέχρι πρότινος με αυτά τα χρήματα μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα ευρωπαικό C-SUV, με μεσαίο εξοπλισμό και το ένα τρίτο της ιπποδύναμης.

Power value … for money

Δεν πρόκειται να πάρουμε κομπιουτεράκι για να αρχίσουμε να κάνουμε υπολογισμούς αναλογίας ίππων/ευρώ για να αποδείξουμε αυτά που πρεσβεύει η δυνατότερη έκδοση του S05. Το σίγουρο είναι ότι με αυτό το ποσό χρημάτων, προμηθεύεσαι μία δύναμη που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του μέσου αγοραστή.

Οι 435 ίπποι αρκούν (και με το παραπάνω) για να επιταχύνουν αυτή την μάζα των δύο τόνων, από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 5,5 δλ., τη στιγμή που η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με τη δικίνητη έκδοση των 272 ίππων του S05 που είχαμε δοκιμάσει παλιότερα, το τετρακίνητο μοντέλο είναι γρηγορότερο κατά 2 δλ., χωρίς κάποια αλλαγή στην τελική ταχύτητα. Από την άλλη υπάρχει ένα αναμενόμενο κόστος σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, που μεταφράζεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή, σε 1,6 kWh/100 χλμ. διαφορά στην μέση κατανάλωση (17,5 έναντι 15,9 kWh/100 χλμ. για τις 4WD και 2WD εκδόσεις, αντίστοιχα).

Αυτό είναι ουσιαστικά το κυριότερο θέμα που καλείται να αξιολογήσει ο υποψήφιος αγοραστής. Αν και κατά πόσο δηλαδή, χρειάζεται μία τετρακίνητη μετάδοση (με τα μεγαλύτερα περιθώρια πρόσφυσης και τις όποιες εκδρομικές βλέψεις) και την περίσσια δύναμης που αυτή συνεπάγεται, σε σχέση με τις ελαφρώς καλύτερες τιμές κατανάλωσης και αυτονομίας της δικίνητης παραλλαγής, με δεδομένο ότι βασίζονται στην ίδιας χωρητικότητας, μπαταρία των 68,8 kWh, αλλά και την μικρή διαφορά τιμής (της τάξεως των 3.400 ευρώ για την ίδια εξοπλιστική έκδοση Ultra).

Σε σχέση λοιπόν με τις 15,9 kWh/100 χλμ. της δικίνητης έκδοσης, η μέση κατανάλωση του τετρακίνητου S05 διαμορφώθηκε στις 17,8 kWh/100 χλμ., κάτι που μεταφράζεται σε μία μέση αυτονομία 386 χλμ. Χάρη στην πολύ καλή διαχείριση ενέργειας (με αρωγούς την ρυθμιζόμενη ανάκτηση και την στάνταρ αντλία θερμότητας), η αυτονομία σε συνθήκες αστικής χρήσης μπορεί να ξεπεράσει τα 450 χλμ., ενώ αντίθετα με σβέλτο ρυθμό στο εθνικό δίκτυο, μειώνεται γύρω στα 300 χλμ.

Προσφέρεται γρήγορη φόρτιση με μέγιστη ισχύ DC 200 kW, φτάνοντας από 30% σε 80% SOC σε μόλις 15 λεπτά, ενώ ο στάνταρ ενσωματωμένος AC φορτιστής, εξασφαλίζει ότι μία πλήρη φόρτιση σε ένα wallbox των 11 kW, θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει επίσης δυνατότητα φόρτισης Vehicle-to-Load (V2L) στα 6 kW, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Στον δρόμο η επιπλέον ισχύς δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τις εντυπώσεις που έχουμε ήδη αποκομίσει. Πρόκειται για έναν ικανότατο ταξιδευτή, με έμφαση πρωτίστως στην άνεση. Αν και σε πρώτη επαφή δείχνει κάπως σφικτό, εντούτοις γρήγορα αποκαλύπτονται οι άνετες προθέσεις της ανάρτησης και η αποτελεσματική απόσβεση των εγκάρσιων ατελειών του οδοστρώματος. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η εξαιρετική ηχομόνωση, όπου ακόμα και σε υψηλότερες ταχύτητες το μόνο που γίνεται αντιληπτό, είναι ένας μικρός αεροδυναμικός θόρυβος από την περιοχή των καθρεπτών.

Παρά την πισωκίνητη προδιάθεση του συστήματος μετάδοσης, δεν υπάρχει κάτι που να προκαλεί ανησυχία, αλλά ούτε και να στοιχειοθετεί μία fun to drive προσέγγιση. Η ανάρτηση δεν έχει την ακρίβεια των αντιδράσεων πιο σπορτίφ μοντέλων (βλέπε Audi Q4, Mini Countryman SE), το τιμόνι παραμένει κάπως ελαφρύ ακόμα και στο sport πρόγραμμα.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας καραδοκεί για να επαναφέρει την τάξη όταν ο οδηγός επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο μέσα στην στροφή, αλλά και σε περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης. Για αυτό και θα θέλαμε μία τόσο δυνατή κατασκευή να συνοδευόταν από ένα κορυφαίο σετ ελαστικών (όπως είχαμε εντοπίσει στο Xpeng G6), μιας και τα χαμηλής αντίστασης κύλισης οικολογικά ελαστικά καταπονούνται (πάρα) πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το τετρακίνητο S05 για λόγους αποδοτικότερης ενεργειακής διαχείρισης, κινείται συνήθως από τον ισχυρότερο πίσω ηλεκτροκινητήρα των 272 ίππων, ενώ όποτε κριθεί αναγκαίο εμπλέκεται και το μικρότερο εμπρός μοτέρ των 163 ίππων (κάτι που ισχύει σχεδόν σε μόνιμη βάση όταν επιλεχθεί το sport πρόγραμμα οδήγησης).

Τα φρένα αποδεικνύουν τις ικανότητες τους σε λογική χρήση τηρουμένων των αναλογιών του βάρους της κατασκευής, ενώ θετικό είναι το γεγονός ότι ρυθμίζεται η ανάκτηση ενέργειας (μέσω slider από την κεντρική οθόνη στο custom πρόγραμμα οδήγησης), αν και θα θέλαμε περισσότερη γραμμικότητα στην λειτουργία της.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μία πλήρη σουίτα ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης, τα οποία είναι αρκούντως παρεμβατικά, αλλά τουλάχιστον στα shortcut κουμπιά του τιμονιού μπορεί ο οδηγός να προσαρμόσει τα δύο βασικότερα συστήματα (διατήρησης στην λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχου ορίου ταχύτητας), περιορίζοντας δραματικά την συχνότητα ειδοποιήσεων.

Το υπόλοιπο πακέτο του τετρακίνητου S05

Όταν αναφέραμε στην αρχή, ότι η εταιρεία δεν προτιμάει τις «φωνές», αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι που να διαφοροποιεί οπτικά την ισχυρότερη έκδοση.

Οι δυναμικές γραμμές και οι σωστές αναλογίες του το κάνουν να δείχνει πιο συμπαγές από ό,τι είναι, αποτέλεσμα της «ιταλοαναθρεμένης» σχεδίασης. Σήμα κατατεθέν, το φωτιζόμενο λογότυπο στην πίσω κολόνα (στην πλευρά του οδηγού) που δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας κατά την διάρκεια της φόρτισης.

Το εσωτερικό εκτός από τον premium αέρα ποιότητας, κερδίζει πολλούς πόντους φωτεινότητας, όχι μόνο από τη μεγάλη στάνταρ ηλιοροφή (με συρόμενο σκιάδιο), αλλά και από τη διχρωμία του ταμπλό.

Εκεί δεσπόζει η μίνιμαλ λογική, της μεγάλης κεντρικής οθόνης και της απουσίας φυσικών διακοπτών, κάτι που απαιτεί μία περίοδο προσαρμογής κυρίως για τα μενού του interface χειρισμού, παρά για την έλλειψη κλασικού πίνακα οργάνων (μιας και το στάνταρ στην έκδοση ultra, head up display, είναι ευκρινέστατο).

Από ένα όχημα που αγγίζει τα 4,6 μ. με ένα μεταξόνιο 2.880 χλστ., είναι αναμενόμενη μία αίσθηση άνεσης και ευρυχωρίας. Σε αυτό συμβάλει το επίπεδο πάτωμα, τα άνετα δερμάτινα καθίσματα (ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και εξαεριζόμενα), με τον συνοδηγό να απολαμβάνει την χαλάρωση που εξασφαλίζει το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο υποπόδιο.

Αυτό που είναι απρόσμενο, είναι η χρηστικότητα που συνοδεύει αυτή την εξαιρετική χωροταξία, αφού πέρα από τις διάφορες θήκες για μικροαντικείμενα, τους μεγάλους χώρους αποσκευών εμπρός (152 λίτρων) και πίσω (492 λίτρων), ανακαλύπτεις και τα πίσω magic seats, όπου ανασηκώνεται η έδρα απελευθερώνοντας χώρο για φόρτωση αντικειμένων μεγάλου όγκου.

Το ακαταμάχητο κερασάκι του «με πόσα»

Όπως και το μικρότερο αδελφάκι του, έτσι και το Deepal S05 των 435 ίππων, διακρίνεται για ένα εξαιρετικό value for money, αφού προσφέρει πολλά , σε μία άκρως ανταγωνιστική τιμή. Δεν είναι μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά δύναμης, μπαταρίας και φόρτισης, αλλά και το πακέτο εξοπλισμού (προσφέρεται αποκλειστικά στην πλούσια έκδοση ultra) και χώρων που το συνοδεύει.

Όλα αυτά σε ένα κόστος που διαμορφώνεται στα 37.490 ευρώ, ύστερα από τον συμψηφισμό εκπτώσεων και επιδότησης, που εμπλουτίζονται με μία εγγύηση 7 ετών (ή 160.000 χλμ.) και 8 ετών (ή 200.000 χλμ.) για την μπαταρία. Αυτή η προσιτή προσέγγιση διατηρείται ακόμα και αν μιλάμε για leasing μέσω της Hertz, όπου για πρόγραμμα διάρκειας 48 μηνών, με 9.000 ευρώ προκαταβολή και 20.000 χλμ./έτος, το μηνιαίο μίσθωμα πλέον ΦΠΑ της τετρακίνητης έκδοσης;, διαμορφώνεται στα 326 ευρώ, όταν η αντίστοιχα εξοπλισμένη δικίνητη έκδοση βρίσκεται στα 283 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DEEPAL S05 4WD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 435 ίπποι (163 εμπ. + 272 πίσω)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ: 502 Nm (212 εμπ. + 292 πίσω)

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 68,8 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.598×1.900×1.600 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.880 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 492 λίτρα (πίσω) + 152 λίτρα (εμπρός)

ΒΑΡΟΣ: 2.040 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 17,8 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 7 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 30-80% (DC): 15 λεπτά (200 kW)

TIMH: 45.290 ευρώ (37.490 ευρώ με επιδότηση και έκπτωση)