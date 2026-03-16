Δοκιμάζουμε το Toyota Aygo X Hybrid

Έπεσε και το τελευταίο κάστρο. Ένα full hybrid σύστημα υπάρχει πλέον και στα μίνι αυτοκίνητα, από ποιόν άλλον, από την Toyota και το Aygo X φυσικά.

Κάποτε τα μίνι αυτοκίνητα (λιγότερο από 3,7 μ. δηλαδή) ήταν μία πρώτης τάξεως λύση για όσους ήθελαν ένα βολικό αυτοκινητάκι για την πόλη, ενώ ήταν και μία πιο οικονομική επιλογή για εκείνους που δεν μπορούσαν να στραφούν στα ακριβότερα (και μεγαλύτερα) σουπερμίνι.

Όλα αυτά όμως πλέον έχουν αλλάξει, καθώς αυτή η μικρότερη κατηγορία συρρικνώνεται διαρκώς, όπου τα διαθέσιμα μοντέλα λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο, ενώ το αυξανόμενο κόστος οδηγεί τους αγοραστές σε άλλες λύσεις. Αν προσθέσουμε σε αυτά και την επιπλέον πίεση που ασκούν τα ηλεκτρικά μοντέλα, τότε καταλαβαίνει κανείς γιατί το τοπίο έχει αλλάξει άρδην.

Όταν άλλοι εγκαταλείπουν (βλέπε Hyundai i10 και Suzuki Ignis) την μίνι κατηγορία, η Toyota με το Aygo X όχι μόνο παραμένει, αλλά προχωράει τώρα σε μία γενναία αναβάθμιση, κάτι που το καθιστά πλέον ως το μόνο full hybrid μοντέλο της κατηγορίας.

Σε μία κατηγορία λοιπόν όπου τα περιθώρια κέρδους είναι ισχνά, κάτι που καθιστά ασύμφορη την οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη, η Toyota καταφέρνει να εξοπλίσει το Aygo Χ με ένα full hybrid σύνολο, όταν στην καλύτερη περίπτωση στο παρελθόν είχαμε δει μόνο κάποια ταπεινότερα mild hybrid συστήματα.

Βλέπετε η Toyota δεν έχει κάποιο μαγικό ραβδάκι ελαχιστοποίησης του κόστους, αλλά ύστερα από τόσες δεκαετίες εξέλιξης των υβριδικών της συστημάτων η ιαπωνική εταιρεία έχει την τεχνογνωσία για να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την κερδοφορία ακόμα και του μικρότερου μοντέλου της.

Σκεφθείτε λοιπόν ότι μέχρι πριν από μερικούς μήνες ένα απλό Aygo Trend με τον τρικύλινδρο ατμοσφαιρικό χιλιάρη κινητήρα των μόλις 70 ίππων με ένα υποτονικό CVT κιβώτιο, κόστιζε γύρω στις 20.000 ευρώ, όσο δηλαδή σχεδόν είναι σήμερα η τιμή εκκίνησης του νέου Aygo X-Play, που διαθέτει τον μεγαλύτερο 1.500αρη κινητήρα, ένα δυνατό ηλεκτρικό μοτέρ, μία μπαταρία, το αυτόματο κιβώτιο eCVT και όλα τα παρελκόμενα συστήματα ελέγχου του υβριδικού συστήματος.

Με αυτήν την κίνηση της η Toyota κατάφερε να επιτύχει ορισμένες αξιοσημείωτες πρωτιές. Το Aygo X λοιπόν είναι το μικρότερο full hybrid αυτοκίνητο της αγοράς προσφέροντας τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ (85 γρ./χλμ) από οπουδήποτε μη επαναφορτιζόμενο (phev) υβριδικό αυτοκίνητο της αγοράς, με το ανθρακικό του αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής να είναι μειωμένο κατά 18%.

Το μοντέλο θέτει νέα πρότυπα και σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου, μιας και αυτή περιορίζεται σε 3,7 λτ./100 χλμ.σύμφωνα με τον κατασκευαστή (αλλά και εμάς όπως θα δούμε παρακάτω).Το Aygo που θα προσφέρεται πλέον αποκλειστικά ως υβριδικό, ολοκληρώνει παράλληλα τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας του Ιάπωνα κατασκευαστή.

Και εγένετο πλήρως υβριδικό

Μπορεί λοιπόν η τελευταία γενιά του Aygo, που παρουσιάστηκε το 2022, να βασιζόταν στην πλατφόρμα GA-B της αρχιτεκτονικής TNGA, όπως δηλαδή και το Yaris, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μετατροπή από θερμικό σε υβριδικό ήταν εύκολη υπόθεση.

Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να χωρέσουν οι μηχανικοί, ήταν ο μεγαλύτερος κινητήρας. Για αυτό έγινε και η μοναδική αναπόφευκτη παραχώρηση σε επίπεδο διαστάσεων, με τον εμπρός πρόβολο να αυξάνεται κατά 76 χλστ. Εκεί στριμώχτηκε και η νέα μονάδα ελέγχου ισχύος PCU του υβριδικού συστήματος, κάτι που σημαίνει ότι η 12V μπαταρία κατέληξε κάτω από το δάπεδο του πόρτ μπαγκάζ.

Η υψηλής τάσης μπαταρία του υβριδικού συστήματος, χωρίστηκε σε δύο μακρόστενα τμήματα τα οποία τοποθετήθηκαν κάτω από το πίσω κάθισμα, το σύστημα ψύξης της μπαταρίας στριμώχτηκε στον χώρο του κεντρικού τούνελ, ενώ αναγκαστικά περιορίστηκε η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ στα 30 λτ.

Βγάζεις λοιπόν το καπέλο στους μηχανικούς της Toyota, που ύστερα από όλα αυτά, κατάφεραν να διατηρήσουν αμετάβλητο το μεταξόνιο των 2.430 χλστ., όπως και τον χώρο αποσκευών των 231 λίτρων. Έτσι με μήκος 3.776 χλστ, πλάτος 1.740 χλστ, και ύψος 1.525 χλστ,, το Aygo X είναι προφανές ότι διατηρεί τα καλά (αστική ευελιξία), αλλά και τα κακά (ευρυχωρία) ενός τόσο μικρού αμαξώματος.

Το πρώτο όφελος από την υιοθέτηση του υβριδικού συστήματος, προκύπτει από τις βελτιωμένες επιδόσεις, όπου παρά την αύξηση του βάρους κατά 140 κιλά, το νέο Aygo ζυγίζει 1.090 κιλά και έχοντας δυναμώσει κατά 44 ίππους, χρειάζεται τώρα για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα 9,2 δλ. (μία θεαματική βελτίωση της τάξεως των 5,6 δλ.! ), ενώ για την ενδιάμεση ρεπρίζ 80-120 χλμ./ώρα, απαιτούνται 7,4 δλ., την στιγμή που η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 172 χλμ./ώρα.

Το δεύτερο όφελος αφορά φυσικά στην κατανάλωση. Οι εργοστασιακές εξαγγελίες θέλουν τις εκπομπές ρύπων να βρίσκονται στα 85 γρ./χλμ. και την μέση κατανάλωση στα 3,7 λτ./100 χλμ., τιμές που σε αστική χρήση περιορίζονται στα 2,9 λτ./100 χλμ. και τα 66 γρ./χλμ.

Πολλές φορές έχουμε δει να υπάρχει ένα καπέλο στην πράξη, κάτι όμως που εδώ δεν ισχύει, μιας και καθ όλη την διάρκεια της δοκιμής η μέση κατανάλωση διατηρήθηκε στα 3,8 λτ./100 χλμ. (μία βελτίωση περίπου 2 λτ./100 χλμ. σε σχέση με το αυτόματο παρελθόν), τιμή που σε ήπιες αστικές συνθήκες μπορεί να πέσει ακόμα και κάτω από τα 3 λτ./100 χλμ., ενώ ακόμα και με σβέλτο ρυθμό στον ανοικτό δρόμο δεν θα ξεπεράσει τα 5 λτ./100 χλμ.

Μία ακόμα παράπλευρη βελτίωση έχουμε και σε ότι αφορά το κιβώτιο. Σε σχέση λοιπόν με τον ανταγωνισμό που προσφέρει συνήθως την οικονομική λύση του αυτοματοποιημένου συμπλέκτη ή ενός CVT (όπως ίσχυε και στο απελθών Aygo X), η βελτίωση είναι σημαντική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιτυγχάνεται το τέλειο.

Παραδοσιακά το eCVT κιβώτιο (πρόκειται για μία εξηλεκτρισμένη διάταξη με πλανητικά γρανάζια) που πλαισιώνει το υβριδικό σύστημα της Toyota, έχει κατηγορηθεί για την λειτουργία του. Όταν χρειαστεί να πιεστεί αυτό το βουητό που παραπέμπει το παρατεταμένο πατινάρισμα, κάνει την εμφάνιση του και εδώ.

Ο συνδυασμός όμως χαμηλού βάρους, επιπλέον δύναμης και αμεσότητας ηλεκτροκινητήρα, περιορίζει το πλήθος και την διάρκεια των πιέσεων που ασκεί ο οδηγός στο δεξί πεντάλ. Σε αστική χρήση δεν υπάρχει κανένα θέμα και μόνο στον ανοικτό δρόμο σε ένα ταξίδι θα γίνει αντιληπτή κάποιες φορές αυτή η ηχητική χροιά.

Θα θέλαμε επίσης κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά την ανάκτηση ενέργειας, καθώς πλέον συναντάμε υβριδικά συστήματα με δύο και τρεις βαθμίδες έντασης. Το σύστημα της Toyota προσφέρει μόνο την λειτουργία Β στο κιβώτιο, η οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιπλέον φρένο κινητήρα σε παρατεταμένες κατωφέρειες και όχι ως εντονότερη ανάκτηση, μιας και το αυτοφορτιζόμενο σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί στην θέση D.

Μία έμμεση χείρα βοηθείας στην ανάκτηση, προσφέρει το proactive drivind assistant (PDA), το οποίο είναι ένα προληπτικό σύστημα υποβοήθησης, που αξιοποιεί την κάμερα και το ραντάρ για ήπιες επιβραδύνσεις στις στροφές και σε προπορευόμενα οχήματα.

Για τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του PDA (όπως και για όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες της σουίτας Toyota Safety Sense), ο οδηγός θα πρέπει να ανατρέξει στα μενού του πίνακα οργάνων μέσω των πλήκτρων του τιμονιού, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μία αγχολυτική απόλαυση να οδηγείς το Aygo X στην πόλη. Χωράει παντού, ελίσσεται με μεγάλη ευχέρεια (4,7 μ. Ακτίνα στροφής), παρκάρει με ευκολία χάρη στην στάνταρ κάμερα οπισθοπορείας, το τιμόνι έχει καλή αίσθηση κάτι που ισχύει και για τα φρένα (τα οποία πλέον αποτελούνται από δίσκους σε όλους τους τροχούς), ενώ η ανάρτηση περνάει από τις κακοτεχνίες του δρόμου χωρίς να τις ισοπεδώνει, αλλά και χωρίς ενοχλητικά παρατράγουδα.

Θετικό αντίκτυπο στην οδική συμπεριφορά, είχε η αναδιάταξη των τμημάτων του υβριδικού συστήματος που χαμήλωσε το κέντρο βάρους κατά 44 χλστ., χωρίς να μειωθεί η απόσταση από το έδαφος.

Το Aygo X Hybrid μάλιστα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο και σε έκδοση GR Sport, με τροποποιήσεις στα συστήματα ανάρτησης και διεύθυνσης για μια πιο δυναμική συμπεριφορά στον δρόμο, κάτι όμως που ανεβάζει το κόστος σε υψηλά επίπεδα..

Το υπόλοιπο πακέτο του υβριδικού Aygo X

Δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσεις το νέο υβριδικό Aygo X, αν το κοιτάς από εμπρός, καθώς οι λίγες εξωτερικές αλλαγές έχουν εστιαστεί στο ρύγχος, με νέα φώτα (τα οποία όμως στην αρχική έκδοση εξοπλισμού έχουν λαμπτήρες αλογόνου) που ακολουθούν την διαμόρφωση της μάσκας.

Στο εσωτερικό πέρα από τις βιώσιμες αλλαγές στα υλικά των επενδύσεων, η εμφανέστερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην στάνταρ υιοθέτηση ψηφιακού πίνακα οργάνων 7 ιντσών, που πλαισιώνεται από μία οθόνη αφής 9 ιντσών (10,5 ιντσών στις πλουσιότερες εκδόσεις).

Στις εύχρηστες λεπτομέρειες θα συμπεριλάβουμε τον αυτόματο κλιματισμό με ξεχωριστό πάνελ χειρισμού και το ηλεκτρικό χειρόφρενο. Καθώς όμως πρόκειται για μία ανανέωση και όχι νέα γενιά, έχουν διατηρηθεί κάποια στοιχεία που συνεχίζουν να δίνουν τροφή για γκρίνιες.

Η διάταξη παραμένει αυστηρά τετραθέσια όπως και πριν, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια βελτίωση για τους πίσω επιβάτες, σε ότι αφορά την πρόσβαση από τα μικρά ανοίγματα, την απουσία παραθύρων που κατεβαίνουν, ενώ πολύ μικρά είναι τα χωροταξικά περιθώρια για τα γόνατα και το κεφάλι.

Στις εμπρός θέσεις η κατάσταση είναι συγκριτικά καλύτερη, στην θέση οδήγησης το κάθισμα στηρίζει ικανοποιητικά το σώμα αλλά το τιμόνι συνεχίζει να μην διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης στον διαμήκη άξονα, ενώ δεν υπάρχουν αεραγωγοί που να φέρνουν φρέσκο αέρα στο σώμα των επιβατών (υπάρχει μόνο ένα μη ρυθμιζόμενο άνοιγμα στο επάνω μέρος του ταμπλό).

Ανταγωνιστική τοποθέτηση

Άμεσοι ανταγωνιστές παραπλήσιου μεγέθους με φουλ υβριδικό υπόβαθρο δεν υπάρχουν, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις των εναπομεινάντων μικρών μοντέλων, έχουμε να κάνουμε με πιο αδύναμες υλοποιήσεις με χειροκίνητο κιβώτιο.

Οι αμεσότεροι αντίπαλοι είναι το MG3 Hybrid και το αδελφό Toyota Yaris, τα οποία προσφέρουν αντίστοιχες υβριδικές υλοποιήσεις και περισσότερους χώρους, όντας μεγαλύτερα σουπερμίνι.

Με το κόστος του Aygo X Hybrid να ξεκινάει από τα 19.670 ευρώ, είναι προφανές ότι το ιαπωνικό μικρό έχει αφήσει οριστικά πίσω του την κατηγορία των 17.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά στην τιμή εξισορροπείται από τα πλεονεκτήματα του υβριδικού συστήματος στην κατανάλωση και την ευκολία χρήσης, χωρίς κάποιες εκπτώσεις στον απαραίτητο εξοπλισμό.

Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις εξοπλισμού για να διαλέξει κανείς αυτό που του αρέσει (συνεχίζει να προσφέρεται ακόμα και η ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή), ακόμα και αν χρειαστεί να φθάσει στο υψηλότερο σκαλί των 26.860 ευρώ του GR Sport.

Το Aygo X παραμένει ένα πολύ εύχρηστο αυτοκίνητο πόλης, που μπορεί να πάει και πιο μακριά. Το ζήτημα παραμένει η πολύ κόμπακτ καμπίνα του, όπου οι χωροταξικοί περιορισμοί στην ευρυχωρία των πίσω θέσεων και του πόρτ μπαγκάζ, είναι αυτοί που θα καθορίσουν την τελική επιλογή (σε σχέση με τον ανταγωνισμό που αναφέραμε παραπάνω) του υποψήφιου αγοραστή.

Toyota Aygo X Hybrid

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:: full hybrid β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.490 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 91 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 120 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 80 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 141 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 116 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 3.776×1.740×1.525 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.430 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 231 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.090 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 172 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 3,8 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 85 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: από 19.670 ευρώ