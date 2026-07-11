Με αλλαγές στα σημεία, το νέο Toyota bZ4X αποτελεί πλέον μια αξιόμαχη πρόταση στα ηλεκτρικά SUV με οικογενειακό προσανατολισμό.

Η Toyota ήταν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που περίμενε αρκετά μέχρι να μπει στο… τρένο της ηλεκτροκίνησης. Υπομονετικά, χωρίς παρορμήσεις, ακολουθώντας τα σταθερά βήματα της υβριδικής τεχνολογίας, που την έχουν καθιερώσει στην αγορά για περισσότερο από 2,5 δεκαετίες. Το bZ4X ήταν η πρώτη προσπάθεια στα ηλεκτρικά, σε μια εποχή που τα μοντέλα του «είδους» γνώριζαν ήδη μεγάλη άνθηση.

Ένα μεγάλο οικογενειακό SUV, που έκανε πρεμιέρα πριν τέσσερα χρόνια και αποτέλεσε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της Toyota. Η ιδέα πληρούσε τις βασικές αξίες της ιαπωνικής φίρμας, με πρακτικό αμάξωμα και τετραγωνισμένη σχεδίαση, που έδινε προβόδισμα της ευρυχωρία, αλλά και τη γνωστή ποιότητα που χαρακτηρίζει εν γένει τα μοντέλα της Toyota. Ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην αγορά, με το ηλεκτρικό “κομμάτι” να είναι η Αχίλλειος πτέρνα του.

Δύο χρόνια μετά πέρασε από μια ανανέωση, η οποία όμως δεν άλλαξε την ουσία, στην οποία εστιάζει η νέα γενιά που κάνει πρεμιέρα επί ελληνικού εδάφους σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα του μοντέλου. Βλέπετε πλέον δεν είναι ο ένας και μοναχικός καβαλάρης που επωμίζεται όλο το βάρος της ηλεκτροκίνησης στις πλάτες του για λογαριασμό της Toyota.

Η γκάμα έχει επεκταθεί σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον το νέο C-HR+, που δεν έχει σχέση με το γνωστό μας C-HR, αλλά είναι ένα νέο μοντέλο που πατάει σε διαφορετική πλατφόρμα eTNGA, ίδια με αυτή του bZ4X. Επίσης, προστέθηκε και το μικρότερο Urban Cruiser, με ονομασία που προσδιορίζει και το προορισμό του, που είναι το αστικό περιβάλλον. Από την άλλη, ο πρωταγωνιστής της δοκιμής μας, το bXZ4X, απέκτησε πλέον και μια μεγαλύτερη έκδοση με τα διακριτικά Touring.

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Αρχικά οι πρώτες εντυπώσεις από τους νεοτερισμούς του bZ4X αφορούν την εμφάνιση του μεσαίου SUV των 4,69 μέτρων. Οι Ιάπωνες χωρίς να καταφύγουν σε υπερβολές, φρόντισαν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη στιβαρή εικόνα του μοντέλου, με αλλαγές που εστιάζουν στο εμπρός μέρος, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τη βελτίωση της αεροδυναμικής. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας πλέον είναι Cd 0,27 (από 0,29 πριν) και έρχεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα του μοντέλου, που ήταν και ένα από τα βασικά ζητούμενα σε αυτή τη φάση.

Περνώντας στο εσωτερικό, οι αλλαγές είναι εμφανείς με την πρώτη ματιά, αφού οι δύο νέες οθόνες, για το σύστημα πολυμέσων 14 ιντσών και για τον πίνακα οργάνων 7 ιντσών κυριαρχούν. Το τιμόνι παραμένει χαμηλά και κάτω από τα όργανα, σε μια όχι συνηθισμένη θέση για Toyota. Από την άλλη, βελτιωμένη είναι η εργονομία με φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό στην κεντρική κονσόλα, αλλά και πολλά περισσότερα στο τιμόνι, τα οποία μετά από τον απαιτούμενο χρόνο εξοικείωσης προσφέρουν λύσεις.

Δύο βάσεις για smartphone παρέχουν τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης, ενώ πιο πίσω βρίσκεται ο πιεζο-περιστροφικός επιλογέας κίνησης, που περιστοιχίζεται από διακόπτες για τη ρύθμιση προβολής της κάμερας, των προγραμμάτων οδήγησης και το ηλεκτρικό χειρόφρενο. Η «γέφυρα» που είναι τοποθετημένα τα πιο πάνω αφήνει χώρο από κάτω της για την τοποθέτηση αντικειμένων, ακόμα και μεγαλύτερων σε μέγεθος, κάτι που ισχύει και για το κλειστό ντουλαπάκι ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, συμβάλλοντας στην πρακτικότητα, που παίρνει έτσι και αλλιώς καλό βαθμό.

Οδηγός και συνοδηγός θα καθίσουν άνετα στα αναπαυτικά καθίσματα, ενώ εξίσου άνετα θα βολευτούν και οι πίσω επιβάτες, με άπλετο χώρο για πόδια, κεφάλι και ώμους. Με την απουσία τούνελ θα καθίσουν ακόμα και τρεις χωρίς πρόβλημα στο κάτω μέρος και στα πόδια, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους αεραγωγούς κλιματισμού, θύρες φόρτισης, αλλά και θερμαινόμενα καθίσματα στις ανώτερες εξοπλιστικά εκδόσεις.

Αλλαγές ουσίας

Η νέα γενιά του bZ4X έρχεται με σημαντικές αλλαγές συνολικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα στο ηλεκτρικό του σύστημα. Νέοι κινητήρες και μεγαλύτερες μπαταρίες, με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς, το νέο bZ4X δείχνει πιο διαβασμένο και σίγουρα πιο έτοιμο να σταθεί με αξιώσεις στην απαιτητική πλέον αγορά των ηλεκτρικών SUV με οικογενειακό χαρακτήρα.

Έτσι, τώρα έρχεται πιο ισχυρό, πιο αποδοτικό και ακόμα πιο άνετο να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να χαράξει νέους δρόμους. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι δύο νέες εκδόσεις που αφορούν τη χωρητικότητα της μπαταρίας με τεχνολογία NMC. Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγική έχει μικτή χωρητικότητα 57,7 kWh (54 kWh ωφέλιμη), ενώ η μεγαλύτερη έχει χωρητικότητα 73,1 kWh (69 kWh ωφέλιμη). Η πρώτη συνδυάζεται αποκλειστικά με τις δικίνητες εκδόσεις του μοντέλου, ενώ η δεύτερη πέρα από την έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς παρέχει ενέργεια και στην κορυφαία και «δική μας» τετρακίνητη έκδοση.

Νέοι ηλεκτρικοί άξονες και ένας μετατροπέας ρεύματος φροντίζουν για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος αλλά και της ισχύος. Έτσι, τώρα το bZ4X αποδίδει από 167 ίππους έως 343 ίππους στην έκδοση του αυτοκινήτου δοκιμής μας. Ενδεικτικά της βελτίωσης που έχει σημειωθεί σε σχέση με το μοντέλο προηγούμενης γενιάς είναι το γεγονός ότι η αύξηση ισχύος που έχει σημειωθεί είναι της τάξης του 57%.

Σημαντική είναι και η βελτίωση της αυτονομίας που αποτελούσε και μέγα ζητούμενο, ξεπερνώντας τα 500 χιλιόμετρα (516 χλμ. κατά WLTP) στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία και την τετρακίνηση, ενώ στη δικίνητη έκδοση φτάνει και τα 569 χιλιόμετρα σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Άξια αναφοράς είναι και η δυνατότητα ρυμούλκησης, που έχει βελτιωθεί σημαντικά, στο διπλάσιο σε σχέση με το απελθόν μοντέλο, φτάνοντας τώρα τα 1.500 κιλά.

Στην πράξη

Το αυτοκίνητο της δοκιμής είναι η κορυφαία έκδοση με 343 ίππους και την τετρακίνηση. Πατάει σε ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και διπλά ψαλίδια πίσω, με τη ρύθμιση να είναι ήπια. Ως αποτέλεσμα προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, με καλή απορροφητικότητα, αποσβένοντας αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Αντίστοιχα υψηλού επιπέδου είναι η ποιότητα κύλισης.

Στον δρόμο είναι φιλικό, με τη μετάδοση που περνάει σε κανονικές συνθήκες στους εμπρός τροχούς, ενώ ο πίσω άξονας, μαζί με το μικρότερο ηλεκτρικό μοτέρ των 167 ίππων, εμπλέκεται όταν απαιτείται, ενώ δίνει πάντα το «παρών» στο πρόγραμμα οδήγησης Sport. Αρκετή δουλειά έχει γίνει κάτω από τον μανδύα του νέου bZ4X, με αλλαγές στην κολώνα του τιμονιού, στο εμπρός υποπλαίσιο, στις βάσεις στήριξης του ψυγείου, στο πάτωμα και στους θόλους των τροχών. Επιπλέον, αυξημένα κατά 75% είναι τα σημεία συγκόλλησης του πλαισίου, γεγονός που βελτιώνει την ακαμψία του πλαισίου, επιδρώντας θετικά στη μείωση του θορύβου και μειώνοντας δραστικά τους κραδασμών που περνάνε μέσα στην καμπίνα.

Πιο αποτελεσματικό είναι και στον δρόμο πλέον, όσον αφορά την οδική συμπεριφορά του, με το τιμόνι να δίνει περισσότερη πληροφόρηση στα χέρια του οδηγού, ενώ και η ανάρτηση ελέγχει πιο αποτελεσματικά τις κλίσεις του αμαξώματος. Ανάλογα, ο οδηγός μπορεί να ελέγξει την ανάκτηση ενέργειας από τα paddles πίσω από το τιμόνι. Προσφέρει τέσσερα επίπεδα, με διακριτή διαφορά μεταξύ τους, αλλά όχι όμως και one pedal λειτουργία με πλήρη ακινητοποίηση χωρίς χρήση φρένου.

Με καθαρή απόσταση από το έδαφος 201 χλστ., το bZ4X λοξοκοιτά και πέρα από τα όρια που θέτει η άσφαλτος. Αν προσθέσεις σε αυτό και τη δυνατότητα υπέρβασης υδάτινου κολλήματος 500 χλστ. τότε έχεις μια πιο σαφή εικόνα, που δείχνει ότι δεν θα διστάσει να πατήσει χώμα και μάλιστα με αποτελεσματικότητα. Το σύστημα X-Mode με λειτουργίες snow/dirt και deep snow/mud συμβάλει με τη σειρά του στην «προσαρμοστικότητα» του αυτοκινήτου σε σχεδόν κάθε είδους συνθήκη. Από την άλλη όμως τα ελαστικά για άσφαλτο θέτουν τα όρια και ακόμα περισσότερα τα νέα με το χαμηλό συντελεστή αντίστασης για λόγους αποδοτικότητας.

Οι επιδόσεις του δεν περνούν απαρατήρητες και πώς θα μπορούσαν άλλωστε, αφού το bZ4X των δύο σχεδόν τόνων βάρους, επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,1 δευτερόλεπτα, ενώ εντυπωσιάζει και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις, με μέγιστη ροπή που αγγίζει τα 438 Nm. Αν επιλέξεις να κινηθείς χωρίς να έχεις το πόδι στο πάτωμα, τότε το ηλεκτρικό SUV αποδεικνύεται και ιδιαίτερα αποδοτικό. Με μέση κατανάλωση 16,9 kWh/100 χλμ. μπορεί να κάνει 408 χιλιόμετρα με μια μόνο φόρτιση. Ακόμα καλύτερα θα τα πάει σε αστικό περιβάλλον και την δέουσα προσοχή από τον οδηγό, με την κατανάλωση να πέφτει κάτω από τις 15 kWh/100 χλμ. και την αυτονομία σε αυτή την περίπτωση να φτάνει τα 470 χιλιόμετρα.

Αν τα πολλά δεν είναι αρκετά

Το νέο Toyota bZ4X σε αυτή την κορυφαία τετρακίνητη και πανίσχυρη έκδοση, προσφέρει περισσότερα από όσα ίσως αναζητάς από ένα ηλεκτρικό SUV με οικογενειακό χαρακτήρα. Άνετο και ξεκούραστο στην άσφαλτο, με δυνατότητες και πέρα από εκεί, χάρη στο σύστημα τετρακίνησης και το αυξημένο καθαρό ύψος του. Δεν είναι off-road animal, αλλά είναι αποτελεσματικό, όσο και αποδοτικό, με αξιοσημείωτη αυτονομία που μετράει σε αυτή την κατηγορία. Φυσικά δεν του λείπουν οι χώροι και οι ανέσεις, ούτε η αίγλη που προσφέρει το όνομα της Toyota, με την ανάλογη αξιοπιστία και υποστήριξη σε βάθος χρόνου, αντισταθμίζοντας εν πολλοίς την όχι και ευκαταφρόνητη τιμή του.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΥΟΤΑ bZ4X 4WD 343 ps

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 343 ίπποι (224 εμπρός / 167 πίσω)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 438 Nm (268 εμπρός / 169 πίσω)

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 73,1 kWh (69 net)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.690×1.860×1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.850 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 2.040 κιλά

0-100 χλμ./ώρα: 5,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ: 16,9/14,7 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ: 408/469 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (AC): 4,8 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (AC): 2,2 ώρες (22 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 28 λεπτά (150 kW)

TIMH: Από 46.820 ευρώ (43.820 ευρώ με επιδότηση)