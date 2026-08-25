Δοκιμάζουμε το Xpeng Ρ7+ στην έκδοση long range των 313 ίππων, το οποίο είναι ένα (πολύ) μεγάλο fastback, που διατηρεί τον εξαιρετικό συνδυασμό άνεσης, τεχνολογίας και λογικού κόστους που χαρακτηρίζει την ανερχόμενη αυτή μάρκα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

H Xpeng από την πρώτη στιγμή που μας συστήθηκε στην επίσκεψή μας, στην γενέτειρά της, την Guangzhou, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι απλά μία ακόμα κινεζική εταιρεία αυτοκινήτων. Προβάλει πρώτα την τεχνολογία της που βασίζεται κατά κόρον στην τεχνητή νοημοσύνη και κατόπιν έρχονται και τα αυτοκίνητα, ως ένα μόνο μέρος του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων της.

Δε φαίνεται λοιπόν, προς το παρόν, να στοχεύει σε χαμηλομεσαίες κατηγορίες, εστιάζοντας κυρίως στα ανώτερα τμήματα της αγοράς. Αυτό φάνηκε από τα πρώτα δείγματα γραφής, που είναι τα μεγάλα SUV, G6 και G9, ενώ πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας, οι πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο L03.

Σε ότι αφορά πάντως στα εγχώρια πεπραγμένα, μετά τα SUV, σειρά παίρνει το P7+, το οποίο συγκαταλέγεται στην κατηγορία των μεγάλων σεντάν, προβάλλοντας όμως μία fastback σιλουέτα.

Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν αντιλαμβάνεται κανείς από την πρώτη στιγμή το πόσο μεγάλες είναι οι διαστάσεις του Ρ7+, μιας και το μήκος ξεπερνάει τα 5 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο είναι ακριβώς 3 μέτρα, με το πλάτος να πλησιάζει τα 2 μέτρα. Για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, σκεφτείτε ότι μία κανονική λιμουζίνα, όπως η Mercedes S-Class, είναι μόλις 12 πόντους μακρύτερη.

Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με την ευρωπαϊκή έκδοση του μοντέλου (που κατασκευάζεται μάλιστα επί Αυστριακού εδάφους, στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr), η οποία είναι ελαφρώς διαφορετική (κυρίως στα πίσω φώτα) από εκείνη που κυκλοφορεί στην κινεζική αγορά. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής παράδοξο, το γεγονός δηλαδή ότι ήδη έχει παρουσιαστεί και κυκλοφορεί στην Κίνα, η επόμενη γενιά του Ρ7, που διατηρεί τον ίδιο τύπο αμαξώματος, αλλά με ένα αρκετά ιδιαίτερο ντιζάιν.

Στο P7+ πάντως τον πρώτο λόγο έχει η αεροδυναμική σχεδίαση, με τον σχετικό συντελεστή να επιτυγχάνει την εξαιρετική τιμή, 0,211. Ο πίσω όγκος δεν διακρίνεται, καθώς η αψίδα της οροφής καταλήγει μέχρι την πίσω άκρη και ένα μικρό σπόιλερ, ενώ την κουπέ εικόνα ενισχύουν και οι πόρτες χωρίς πλαίσιο στα παράθυρα.

Οι τεράστιες σκουρόχρωμες γυάλινες επιφάνειες των παραθύρων και της οροφής οριοθετούν έτσι το ανώτερο τμήμα, που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο αμάξωμα. Καθοριστική συνεισφορά στο θέμα της αεροδυναμικής έχουν και οι μεγάλες θυρίδες στο κάτω τμήμα του ρύγχους, με καλύμματα που ανοιγοκλείνουν ανάλογα με την ταχύτητα.

Περνώντας στο εσωτερικό, έρχεσαι αντιμέτωπος με την εικόνα που έχουμε εισπράξει και από τα SUV της εταιρείας. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ουσιαστικά όμως όλες οι λειτουργίες διεκπεραιώνονται από την κεντρική οθόνη αφής των 15,6 ιντσών. Υπάρχει όμως και ένα head up display, με διευρυμένες δυνατότητες απεικόνισης, όπου εκτός από τις πληροφορίες των συστημάτων πλοήγησης και υποβοήθησης οδήγησης, μπορεί να προβάλλεται μέχρι και η κάμερα οπισθοπορείας.

Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο κεντρικός καθρέπτης, ο οποίος εάν το επιθυμεί ο οδηγός μπορεί να αναπαράγει τις εικόνες από την κάμερα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις με σαφείς επιρροές από την Tesla, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη, λιγότερα φυσικά χειριστήρια και μεγαλύτερη έμφαση στο λογισμικό. Αυτό απαιτεί μία περίοδο εξοικείωσης, μιας και όλα ελέγχονται από την κεντρική οθόνη.

Η καμπίνα διακατέχεται από μία premium αύρα, με soft-touch επιφάνειες, καθίσματα με λειτουργίες άνεσης (πλήρως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και εξαεριζόμενα) και υλικά που στοχεύουν να δώσουν εικόνα ακριβότερης κατηγορίας, όπως δέρμα Nappa και επένδυση οροφής από συνθετικό σουέτ μικροϊνών.

Σε επίπεδο ηχομόνωσης, πέρα από τα οφέλη που εξασφαλίζει η καλή αεροδυναμική, η εταιρεία έχει υπερθεματίσει, με 62 σημεία στοχευμένης μείωσης θορύβου, 26 μονωτικά υλικά στις διάφορες κοιλότητες και 36 ηχοαπορροφητικά στοιχεία.

Όλα αυτά πάντως, δεν είναι παρά το ορεκτικό. Το κυρίως πιάτο είναι η άνεση. Οι πίσω επιβάτες, που μπορεί να είναι ακόμα και τρείς κανονικού αναστήματος, έχουν άφθονο χώρο για τα πόδια τους, σαν να βρίσκονται σε αεροπορική θέση business class (τα καθίσματα ρυθμίζονται, υπάρχει μία 8αρα οθόνη στο κέντρο, όπως και τραπεζάκι στην πλάτη του δεξιού καθίσματος), ενώ σε ανάλογα υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και η πρακτικότητα με κάμποσους αποθηκευτικούς χώρους να είναι διάσπαρτοι στο εσωτερικό.

Η χωροταξική αυτή αφθονία, συνεχίζεται και στον χώρο αποσκευών, όπου εύκολα θα μπορούσε να υπάρχει και ένα μεγάλο εμπρός frunk. Τι να το κάνεις όμως όταν η τεράστια (ηλεκτροκίνητη φυσικά ) πέμπτη πόρτα, αποκαλύπτει ένα χώρο αποσκευών, χωρητικότητας 573 λίτρων, που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.931 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Η τεχνολογία του P7+

Το τεχνολογικό υπόβαθρο του P7+, αποτελεί η πλατφόρμα SEPA 2.0 της XPeng που υποστηρίζει ηλεκτρικό κύκλωμα 800 V και υπερταχεία φόρτιση 5C. Καταλυτική είναι η συνεισφορά του επεξεργαστή Turing, που προσφέρει υπολογιστική ισχύ έως και 750 TOPS (τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο), παρέχοντας αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης όσον αφορά στην ανίχνευση του περιβάλλοντος, στην στάθμευση και στην επεξεργασία των δεδομένων.

Η γκάμα του P7+ διαθέτει τρεις εκδόσεις, με την μεσαία Long Range RWD που δοκιμάζουμε εδώ, να φαντάζει ως η πιο ισχυροποιημένη. Αυτό γιατί εξοπλίζεται με την μεγάλη μπαταρία των 74,9 kWh (έναντι των 61,7 kWh της Standard Range) και πίσω μοτέρ από την δυνατότερη έκδοση, που αποδίδει 313 ίππων, προσφέροντας τελικά την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία, που σύμφωνα με τον κατασκευαστή φθάνει στα 530 χλμ. Με το βάρος να βρίσκεται στα 2.100 κιλά, το P7+ χρειάζεται 6,2 δλ. Για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να βρίσκεται στα 200 χλμ./ώρα.

Αν το ζητούμενο είναι οι επιδόσεις μέσα από μία τετρακίνητη αρχιτεκτονική, υπάρχει η έκδοση AWD Performance όπου οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνδυαστικά 503 ίππους (140 kW εμπρός + 230 kW πίσω), με αυτονομία που ανέρχεται στα 500 χλμ. (WLTP).

Η άνεση πάντα στο προσκήνιο

Αυτό λοιπόν που εισπράττεις από το εσωτερικό της καμπίνας, ενισχύεται από την συνολική συμπεριφορά του P7+ στον δρόμο. Το P7+ είναι μία λιμουζίνα με τα όλα της και δεν χάνει ευκαιρία να το δείχνει, καθώς σε προκαλεί να χαλαρώσεις και να απολαύσεις οποιαδήποτε διαδρομή, από την κίνηση στην πόλη έως και το ταξίδι στον ανοικτό δρόμο.

Η ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω και διπλά ψαλίδια εμπρός, οι μαλακές ρυθμίσεις και το μεγάλο μεταξόνιο, καταπίνουν τις περισσότερες ατέλειες του δρόμου, αντιδρώντας κάπως ξερά μόνο στις απότομες εγκάρσιες ατέλειες της ασφάλτου.

Φυσικά και δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σπορ αυτοκίνητο, λόγω των ράθυμων αντιδράσεων του μεγάλο μεταξονίου. Η επιλογή του προγράμματος οδήγησης sport ή ακόμα και του individual, δεν μεταβάλει ουσιαστικά την αίσθηση που εισπράττει οδηγός, ακόμα και αν επέμβει, στην απόσβεση των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αμορτισέρ και το προφίλ λειτουργίας του τιμονιού.

Εδώ μάλιστα είναι από τις λίγες φορές, που δεδομένου του χαρακτήρα της κατασκευής, θα αρκούμασταν και σε μία οικολογικότερη επιλογή ελαστικών, μιας και όπως είχαμε εντοπίσει στο G6, έτσι και εδώ το P7+ της δοκιμής, φόραγε τα σπορ Michelin Pilot Sport 4 EV.

Η ισχύς πέδησης είναι παραπάνω από επαρκής, αλλά η μετάβαση από την ανάκτηση ενέργειας στα συμβατικά φρένα, δεν είναι τόσο γραμμική όσο θα θέλαμε. Η ανάκτηση ενέργειας πάντως ρυθμίζεται σε τρεις βαθμίδες, ενώ στην ισχυρότερη λειτουργία one pedal, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει εάν θέλει την πλήρη ακινητοποίηση.

Ένα από τα στοιχεία που προβάλει η Xpeng, έχει να κάνει με τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, όπως εκείνο που είχαμε δοκιμάσει στην επίσκεψη μας στην Κίνα και μας είχε εντυπωσιάσει με τις αυτόνομες δυνατότητες του.

Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, το προσαρμοζόμενο cruise control, αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό, με εξαίρεση την κάπως απότομη προδιάθεση στην φάση της επιτάχυνσης (όταν δηλαδή αποσύρεται το προπορευόμενο όχημα και το σύστημα προσπαθεί να ανακτήσει την επιλεγμένη ταχύτητα ταξιδιού), αλλά και μία δυσκολία στην αναγνώριση των χεριών στο τιμόνι.

Τέλος, σε ότι αφορά στην κατανάλωση, οι ισχυρισμοί του κατασκευαστή φαίνεται να επιβεβαιώνονται στην πράξη, αντικατοπτρίζοντας την καλή δουλειά που έχει γίνει στην διαχείριση της ενέργειας και την αεροδυναμική. Η μέση τιμή που καταγράψαμε ήταν κάτω από 18 kWh/100 χλμ., ακόμα και με «νόμιμες» ταχύτητες στην εθνική, διατηρήθηκε γύρω στις 20 kWh/100 χλμ., ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να κατέβει ακόμα και κάτω από τις 16 kWh/100 χλμ..

Το εντυπωσιακό στοιχείο όμως αφορά την δυνατότητα ταχυφόρτισης. Μπορεί η μέγιστη τιμή των 446 kW να μένει κατά βάση ανεκμετάλλευτη στο εγχώριο δίκτυο φορτιστών, μία επίσκεψη όμως στον 300αρη φορτιστή της ΔΕΗ, επέτρεψε στην μπαταρία να φθάσει από το 30-90% σε περίπου 20 λεπτά, διατηρώντας ισχύ 270 kW.

Η ανταγωνιστική τοποθέτηση

Συνοψίζοντας το P7+, είναι ένα πολύ άνετο ηλεκτρικό όχημα, που απευθύνεται σε εκείνους που δεν συμπαθούν τα ψηλά SUV και θα προτιμούσαν μία χαμηλή λιμουζίνα, με άπλετους χώρους, εξαιρετική ποιότητα και άφθονο εξοπλισμό. Δεν μας έλειψε ποτέ η δύναμη, ενώ είναι κρίμα να μην επενδύσει ο υποψήφιος αγοραστής αυτό το μικρό ποσό χρημάτων, που συνεπάγεται η ενδιάμεση έκδοση Long Range.

Με την τιμή του Xpeng P7+ Long Range RWD να διαμορφώνεται στα 43.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης και κρατικής επιδότησης), η Xpeng και η ελληνική αντιπροσωπεία κατάφερε να προσφέρει στην τιμή ενός Model 3, ένα όχημα με τα χαρακτηριστικά ενός Model S (το οποίο βέβαια έχει πια καταργηθεί), ενώ στην εμπορική του πορεία θα βρει απέναντι του ανταγωνιστές όπως το VW ID.7, το ανανεωμένο Hyundai Ioniq 6 αλλά και το ελαφρώς μικρότερο Zeekr 7GT.

Xpeng P7+ Long Range RWD

ΥΠΕΡ

ΧΩΡΟΙ, ΑΝΕΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Xpeng P7+ Long Range RWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 313 ίπποι

ΡΟΠΗ: 450 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πέντε συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ (gross/net) : 74,9 / 73 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 5.071×1.937×1.512 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 3.000 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 573 – 1.931 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.100 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 606 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 8 ωρ. (0-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (446 kW): 12 λ. (10-80%).

ΤΙΜΗ: 49.990 ευρώ (43.990 με επιδότηση και έκπτωση)