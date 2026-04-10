Δοκιμάζουμε το πλήρως υβριδικό Omoda 5 SHS-H

Το Omoda 5 SHS-H είναι η νέα πρόταση στην κατηγορία των οικογενειακών υβριδικών SUV, η οποία, εκτός από χαμηλή κατανάλωση επενδύει στο τρίπτυχο: υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ανταγωνιστική τιμή και πολυετής εγγύηση.

Σε μια εποχή όπου το κόστος για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ είναι υψηλό και η ανάγκη για πιο αποδοτικές μετακινήσεις γίνεται ολοένα και πιο έντονη, τα υβριδικά μοντέλα έχουν καθιερωθεί ως μία επιλογή που συνδυάζει την ανεξαρτησία με τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής τεχνολογίας.

Με τιμή εκκίνησης από 24.900 ευρώ, το Omoda 5 SHS-H (Super Hybrid System-Hybrid) τοποθετείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά απέναντι τόσο στους παραδοσιακούς full hybrid παίχτες της αγοράς, όπως το Toyota Corolla Cross και το Nissan Qashqai όσο και σε πιο πρόσφατες αφίξεις όπως το MG ZS Max Hybrid+.

Ο στόχος του είναι σαφής: να αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο από την ολοένα διευρυνόμενη αγορά των υβριδικών –και όχι μόνο– SUV, έχοντας ως ισχυρό «σύμμαχο» το Emil Frey Group, τον επίσημο εκπρόσωπο της μάρκας στην Ελλάδα και εισαγωγέα εταιρειών όπως η Mercedes-Benz και η smart.

Σύγχρονη αισθητική χωρίς φλυαρίες

Το Omoda 5 SHS-H έχει μήκος 4.447 χλστ., πλάτος 1.824 χλστ. και ύψος που αγγίζει τα 1,6 μ. και συνεπώς τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορία των C-SUV, όντας λίγο πιο μακρύ από τη βενζινοκίνητη και την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του. Βασίζεται στην πολυτάλαντη πλατφόρμα Τ1Χ του ομίλου Chery και αποτελεί τέκνο της σχεδιαστικής γλώσσας Art in Motion που μοιάζει αρκετά εξευρωπαϊσμένη.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στον πρόβολο του αυτοκινήτου έχει η κομψή του γρίλια που προσφέρει επιβλητικότητα, την ώρα που τα οριζόντια φώτα ημέρας στις άκρες είναι πολύ «επιθετικά», ενώ τα κυρίως φώτα LED που βρίσκονται χαμηλότερα κάνουν το αυτοκίνητο να φαίνεται πιο μοντέρνο.

Στο πλάι, η coupe οροφή δίνει πόντους στον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, ωστόσο οι ζάντες της βασικής έκδοσης (και της δοκιμής), παρότι 17 ιντσών (με 215/60 R17 ελαστικά Sailun) δεν γεμίζουν αρκετά τους θόλους και η αναβάθμιση σε 18άρες μοιάζει επιβεβλημένη.

Πίσω, η σχεδίαση είναι μεν πιο συμβατική, ωστόσο ο συνδυασμός της αεροτομής στο τέλος της οροφής, του έντονα κεκλιμένου παρμπρίζ, της λεπτής μπάρας μέσα στην οποία ενσωματώνονται τα φωτιστικά σώματα και κάποιων νίκελ διακοσμήσεων, δημιουργούν ένα όμορφο αποτέλεσμα.

Συνολικά, η σχεδίαση του υβριδικού Omoda 5 μοιάζει να θέτει ως στόχο το πιο νεανικό κοινό ή τον οικογενειάρχη που θέλει να τραβήξει τα βλέμματα, χωρίς να καταφύγει σε περιττούς εντυπωσιασμούς.

Όμορφο περιβάλλον με high-tech χαρακτήρα

Η καμπίνα του Omoda 5 ξεχωρίζει άμεσα για την αισθητική και τη σχεδιαστική της προσέγγιση, καταφέρνοντας να τραβήξει το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή. Σε επίπεδο ποιότητας, στέκεται επάξια απέναντι σε αρκετά ευρωπαϊκά μοντέλα, χάρη στα μαλακά υλικά, τις δερμάτινες επενδύσεις σε ταμπλό και πόρτες, καθώς και τη γενικότερα προσεγμένη συναρμογή.

Οι φυσικοί διακόπτες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, εντοπίζονται κυρίως στο πολυλειτουργικό τιμόνι και στην υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα, η οποία ενσωματώνει αρκετές θέσεις για μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.

Το τεχνολογικό προφίλ του αυτοκινήτου είναι υψηλό και εκφράζεται μέσα από δύο πλήρως ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών. Η μία λειτουργεί ως πίνακας οργάνων, παρέχοντας τις βασικές πληροφορίες όπως η ταχύτητα και κάποια στοιχεία ταξιδιού, χωρίς όμως να προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, ενώ η γραμματοσειρά και τα γραφικά θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα.

Δίπλα της τοποθετείται η δεύτερη οθόνη, η οποία «κρύβει» στο εύχρηστο περιβάλλον της το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών: από το σύστημα ψυχαγωγίας και τον κλιματισμό μέχρι τα προγράμματα οδήγησης και τα πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης (πάνω από 15 συνολικά).

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με 7 αερόσακους και, σε συνδυασμό με την στιβαρή κατασκευή του αμαξώματος, έχει αποσπασει την ανώτατη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP.

Χωρίς πλεονέκτημα σε χώρους

Σε ό,τι αφορά τους χώρους, το Omoda 5 SHS-H δεν συγκαταλέγεται στα κορυφαία της κατηγορίας. Το πίσω κάθισμα είναι σχετικά περιορισμένο σε πλάτος, ενώ η έντονα κατηφορική γραμμή της οροφής επηρεάζει τον διαθέσιμο «αέρα» για τα κεφάλια, ειδικά για επιβάτες άνω του 1,80 μ..

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το πορτ-μπαγκάζ, το οποίο με χωρητικότητα 372 λίτρων (ή 1.079 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα) τοποθετείται κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας, υστερώντας ακόμα και σε σύγκριση με τον υβριδικό ανταγωνισμό.

Αγαπά την πόλη και την οικονομία καυσίμου

Πηγή ισχύος της έκδοσης SHS-H είναι ένα full hybrid σύνολο που αποτελείται από έναν τούρμπο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες και μία μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh, μεγάλη για τα δεδομένα κατηγορίας που, όμως επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για περισσότερο διάστημα μέσα στην πόλη.

Η συνδυαστική απόδοση του συνόλου ανέρχεται σε 224 ίππους και 295 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταδίδεται αποκλεστικά στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου DHT. Σε ό,τι αφορά τους ηλεκτροκινητήρες, ο ένας αναλαμβάνει να κινεί τους τροχούς και αποδίδει 204 PS, ενώ ο δεύτερος παίρνει το ρόλο της γεννήτριας.

Όπως κάθε full hybrid αυτοκίνητο, η φόρτιση της μπαταρίας δεν γίνεται από κάποια εξωτερική πηγή αλλά μέσω του συστήματος ανάκτησης ενέργειας και της λειτουργίας του συστήματος, χωρίς να απαιτείται κάποια επέμβαση από τον οδηγό, πέρα από την επιλογή του προγράμματος οδήγησης και του επιπέδου ανάκτησης ενέργειας (υπάρχουν τρία επίπεδα, με το ισχυρότερο από αυτά να επιβραδύνει το αυτοκίνητο σχετικά απότομα).

Αυτό που «μένει» στο χρήστη είναι η χαμηλή κατανάλωση που υπόσχεται και, στην πράξη, πετυχαίνει το Omoda 5 SHS-H, ανάλογα τις συνθήκες οδήγησης. Οι δρόμοι της πόλης φαίνεται πως είναι το περιβάλλον που προτιμά το υβριδικό σύστημα του αυτοκινήτου, αφού η κατανάλωση, χωρίς προσπάθεια, περιορίστηκε εύκολα στα 4,5 λτ./100 χιλιόμετρα. Διαφορετική είναι η πραγματικότητα στον αυτοκινητόδρομο, όπου αυξάνεται η εμπλοκή του βενζινοκινητήρα, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να ανεβαίνει στα 7,5 λτ./100 χλμ., μεταβολή λογική για αυτοκίνητα full hybrid τεχνολογίας.

Κάνοντας κάποια μαθηματικά, αφού το Omoda 5 SHS-H πληροφορεί τον οδηγό μόνο για τη μέση κατανάλωση των 50 τελευταίων χιλιομέτρων που έχει διανύσει, η μέση μικτή κατανάλωση φτάνει τα 5,5 λτ./100 χλμ., νούμερο που σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 51 λτ., κάνει το χρήστη σποραδικό επισκέπτη των πρατηρίων καυσίμου.

Οδηγώντας

To Omoda 5 SHS-H δεν στοχεύει στο να προσφέρει έντονες σπορ συγκινήσεις, αλλά επιλέγει συνειδητά μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην άνεση και τη φιλικότητα προς το χρήστη. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή και προσφέρει καλή ορατότητα προς τα εμπρός και τα πλάγια. Ωστόσο, η ορατότητα προς τα πίσω είναι περιορισμένη, λόγω της έντονης κλίσης του πίσω παρμπρίζ, της θέσης των προσκεφάλων του πίσω καθίσματος και της σχεδίασης του πίσω μέρους. Σε αυτό το σημείο, η στάνταρ κάμερα οπισθοπορείας αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη και διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς.

Μέσα στην πόλη και όταν το αυτοκίνητο κινείται με μικρή ταχύτητα, το υβριδικό Omoda 5 λειτουργεί το περισσότερο χρόνο με ρεύμα σαν ηλεκτρικό, με τις διαστάσεις του να μην προβληματίβουν καθώς περνάει απρόσκοπτα μέσα από στενούς δρόμους. Η ανάρτηση του (γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και πολλαπλούς πίσω) έχει μαλακό προσανατολισμό που βοηθάει στην αποτελεσματική απορρόφηση των κακοτεχνιών του δρόμου, με τον οδηγό και τους επιβάτες να αισθάνονται μόνο τις έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες. Ο κύκλος στροφής των 10,9 μέτρων είναι ικανοποιητικός, όμως όταν χρειαστεί να γίνει μια μανούβρα, ο οδηγός πρέπει να είναι ακριβής με το πάτημα του φρένου και την επιλογή της ταχύτητας για να πετύχει την εναλλαγή από τη θέση Drive (D) στην όπισθεν (R) και αντίστροφα.

Όταν ο ρυθμός ανέβει, ο οδηγός καταλαβαίνει γρήγορα ότι το συνολικό set-up δεν είναι ρυθμισμένο για να του προσφέρει σπορ συγκινήσεις. Η συμπεριφορά του αυτοκινήτου είναι ουδέτερη, με την πιο προηγμένη και σοφιστικέ πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (οι ανταγωνιστές έχουν προτιμήσει τον ημιάκαμπτο άξονα) να προσφέρει υψηλά επίπεδα ελέγχου σε κάθε περίπτωση.

Το ελαφρύ τιμόνι είναι ιδανικό όταν το αυτοκίνητο κινείται μέσα στην πόλη, όμως όσο η ταχύτητα ανεβαίνει -και παρότι βαραίνει στο mode Sport- δεν έχει μεστή αίσθηση και δεν μεταφέρει αρκετή πληροφορία. Στον αυτοκινητόδρομο, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι είναι υπαρκτοί, όπως και ένα παραπάνω βουητό (κατά την επιτάχυνση) από το μηχανικό σύνολο, ωστόσο δεν θα διαταράξουν την ηρεμία των επιβάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Omoda 5 SHS-H συνδυάζεται με μια πλήρη γκάμα από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που λειτουργούν ως φύλακας-άγγελος του οδηγού, είναι όμως ανώριμα στην λειτουργία τους, παρεμβαίνοντας πολλές φορές περισσότερο από όσο χρειάζεται, ενώ παράλληλα η -έστω μερική- απενεργοποίησή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα.

Εν κατακλείδι

Συνολικά, το Omoda 5 SHS-H αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία των υβριδικών C-SUV, χωρίς να λείπουν κάποιοι επιμέρους συμβιβασμοί σε χώρους και στην οδηγική εμπειρία. Στα δυνατά του σημεία συγκαταλέγονται η μοντέρνα και προσεγμένη σχεδίαση, το ποιοτικό και high-tech εσωτερικό, και η άνεση που προσφέρει μέσα στην πόλη αλλά κυρίως το αποδοτικό υβριδικό σύστημα που εξασφαλίζει πολύ καλή οικονομία καυσίμου, ειδικά σε αστικό περιβάλλον.

Σε όλα τα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί η ανταγωνιστική του τιμή, που το κάνει ένα από τα πιο προσιτά πλήρως υβριδικά SUV της ελληνικής αγοράς και η 7ετής εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), η οποία μαζί με την 8ετή εγγύηση για τη μπαταρία αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη που δείχνει η Omoda & Jaecoo στο προϊόν της.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

OMODA 5 SHS-H

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κύλινδρος τούρμπο β/κ και 2 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 215 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ 1: 204 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ 1: 310 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ 2: 136 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ 2: 120 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 224 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 295 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο DHT (Dedicated Hybrid Transmission)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.447×1.824×1.588 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.610 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 372-1.079 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.621 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,3 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 120 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 24.900 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Comfort