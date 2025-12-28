DS N°8 FWD Long Range – Το ταξίδι ως τέχνη

Η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS, αντί επιδόσεων ή τεχνολογίας αιχμής, επιδιώκει να ξαναδώσει νόημα στην έννοια της άνεσης. Από την πρώτη κιόλας ματιά, το DS N°8 «φωνάζει» ηρεμία μέσα από μια πολυτελή εμπειρία μετακίνησης.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Η DS έχει βρει τη θέση της στον όμιλο Stellantis ως η μάρκα που ποντάρει περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική. Το N°8, το πρώτο της μεγάλο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, επιβεβαιώνει αυτή τη φιλοσοφία με τρόπο σχεδόν θεατρικό. Οποιαδήποτε απευθείας σύγκριση με τα γερμανικά πρότυπα θα είναι ανεπιτυχής, καθώς είναι προφανές ότι επιχειρεί να τα παρακάμψει, προτείνοντας μια διαφορετική ερμηνεία του premium. Μια γαλλική ανάγνωση της ηλεκτρικής πολυτέλειας, όπου η τεχνολογία υπηρετεί την άνεση και όχι το αντίστροφο.

Το N°8 δεν είναι ένα ακόμη κουπέ SUV. Ήδη ως προς τον χαρακτηρισμό, παρά και το αρκετά ψηλό κατώφλι εισόδου ελέω μπαταρίας, οι Γάλλοι διαχωρίζουν τη θέση του, κατατάσσοντάς το στα crossover. Επί της ουσίας, και πάντα βάσει όσων το εργοστάσιο «καταθέτει», πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, γι’ αυτό και η DS επιμένει να το παρουσιάζει ως «πρόσκληση στο ταξίδι», και σε μεγάλο βαθμό έχει δίκιο.

Σχεδίαση και φιλοσοφία

Με μήκος 4,82 μ., πλάτος 1,90 μ. και ύψος 1,58 μ., το DS N°8 τοποθετείται ανάμεσα στα Audi Q4 e-tron Sportback και Q6, αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα. Το αμάξωμα έχει σμιλευθεί με γνώμονα την αεροδυναμική, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας Cd να φτάνει μόλις το 0,24, τιμή κορυφαία για αυτοκίνητο του είδους, χάρη στις κλειστές εισαγωγές αέρα, τις λεπίδες φωτός DS Lightblade και τις αεροδυναμικές ζάντες. Το αποτέλεσμα είναι μια μορφή καθαρή, δυναμική αλλά όχι επιθετική, που αποπνέει κομψότητα περισσότερο παρά δύναμη.

Η αισθητική του παραμένει απολύτως αναγνωρίσιμη: λεπτομέρειες με γεωμετρικά μοτίβα, φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν σε γεωμετρικό κόσμημα, και μια coupe γραμμή οροφής που προσδίδει ελαφρότητα στο σύνολο. Η προαιρετική διχρωμία του αμαξώματος που δυστυχώς δεν υπήρχε στο κατάμαυρο «δικό» μας και οι προσεκτικά επιλεγμένοι χρωματισμοί, όπως το Topaz Blue ή το Alabaster White, ενισχύουν την αίσθηση ραφιναρίσματος. Γεγονός είναι πως, ασχέτως χρωματισμού, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως από όποια πλευρά κι αν το κοιτάξεις, ο σχεδιασμός του φωνάζει «Γαλλία».

Αρχιτεκτονική

Ως βάση του DS N°8 χρησιμοποιείται η ηλεκτρική πλατφόρμα STLA Medium, πάνω στην οποία ήδη βασίζονται πολλά μοντέλα του ομίλου Stellantis. Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις, όλες με αρχιτεκτονική 400 V. Η βασική FWD αποδίδει 230 ίππους και αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία 73,7 kWh, η οποία -όπως και η μεγαλύτερη- είναι ιόντων-λιθίου (Li-ion), τεχνολογίας NMC (Nickel-Manganese-Cobalt). Το εργοστάσιο κάθε άλλο παρά στα ψιλά περνάει ότι πρόκειται για προϊόν της γαλλικής ACC (Automotive Cells Company), μιας κοινοπραξίας των Stellantis, Mercedes-Benz και TotalEnergies/Saft, που παράγει τις μπαταρίες στο gigafactory του Μπιγί-Μπερκλό. Ειρήσθω εν παρόδω, γαλλικό είναι από την κορυφή ως τα νύχια ολόκληρο το αυτοκίνητο…

Η FWD Long Range έκδοση που είχαμε στη διάθεσή μας χρησιμοποιεί τη μεγαλύτερη μπαταρία των 97,2 kWh και αποδίδει 245 ίππους και 343 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας θεωρητική αυτονομία 750 χλμ. και πάνω από 500 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες ταξιδιού. Στην κορυφή βρίσκεται η AWD Long Range, με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 350 ίππων και 509 Nm, με αυτονομία έως 688 χλμ..

Η λογική λέει πως έκδοση που είχαμε στη διάθεσή μας είναι και η πιο ισορροπημένη, με την επιτάχυνση «0-100» σε 7,8 δλ. να είναι επαρκής για το μέγεθος και το βάρος του αυτοκινήτου, την ώρα που η μέση κατανάλωση των 17 kWh/100 χλμ. που καταγράψαμε, έρχεται να επιβεβαιώσει τη δουλειά που έχει γίνει σε αεροδυναμική και στη διαχείριση ενέργειας. Η απόδοση δεν είναι εντυπωσιακή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά η ροή της ισχύος και η αίσθηση προοδευτικότητας ταιριάζουν απόλυτα με τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοστασίου επιβεβαιώθηκαν στα χέρια μας και αναφορικά με το χρόνο φόρτισης, αφού, ενδεικτικά, σε 60άρη ταχυφορτιστή το είδαμε να φορτίζει σταθερά στις 59 kW μέχρι το 80%. Σε κάθε περίπτωση, βάσει προδιαγραφών μπορεί να φορτίσει σε ταχυφορτιστή 160 kW, με ανάκτηση έως 200 χλμ. σε δέκα λεπτά, ενώ σε οικιακό δίκτυο η μπαταρία γεμίζει πλήρως σε έξι ώρες σε φορτιστή 11 kW ή σε τρεισήμισι με τον προαιρετικό 22 kW.

Από την άνεση του καναπέ

Η καμπίνα του DS N°8 αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα περιβάλλοντα στην κατηγορία των ηλεκτρικών premium crossover. Η ησυχία είναι σχεδόν απόλυτη, με την ηχομόνωση ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες να λειτουργεί σαν κουκούλι. Η DS έχει καταφύγει σε διπλά κρύσταλλα, ειδικά ηχοαπορροφητικά υλικά και προσεγμένη μόνωση τροχών και αναρτήσεων, δημιουργώντας μια αίσθηση πολυτέλειας που δεν προκύπτει από τα υλικά, αλλά από την απουσία θορύβου. Τα υλικά πάντως είναι εξαιρετικά.

Για τις εκδόσεις Etoile προβλέπεται αλκαντάρα, ενώ στις Pallas, όπως η δική μας, δέρμα Nappa με φυτική επεξεργασία. Οι ραφές, τα κουμπιά και οι μεταλλικές λεπτομέρειες αποπνέουν χειροποίητη φροντίδα. Τα εμπρός καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά, διαθέτουν θέρμανση, αερισμό, μασάζ, ακόμα και θέρμανση στην περιοχή του αυχένα. Στο πίσω μέρος, όμως, το κουπέ προφίλ περιορίζει το ύψος για τα κεφάλια, όπως περιορισμένος δεδομένου του μήκους του αυτοκινήτου, είναι και ο χώρος για τα γόνατα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 620 λίτρα, με πλήρως επίπεδο δάπεδο, ενώ προφανώς η πόρτα είναι ηλεκτρικά ανοιγόμενη.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το N°8 διαθέτει ρεζέρβα ανάγκης, κάτι σπάνιο πια στην εποχή των κιτ επισκευής. Είναι μικρή λεπτομέρεια, αλλά ενδεικτική της φιλοσοφίας ενός αυτοκινήτου που θέλει να προσφέρει ηρεμία στον ταξιδιώτη.

Το infotainment αποτελεί τη λιγότερο πειστική πλευρά του DS N°8. Παρότι το σύστημα ενσωματώνει ChatGPT, connected navigation, remote charge control και πλήρη συνδεσιμότητα με Android Auto και CarPlay, η απόκριση είναι αργή και τα γραφικά υστερούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η λογική των μενού δεν είναι πάντα σαφής, αλλά συνολικά για τη λειτουργία του πάντα παραμένει ζωντανή η ελπίδα των αναβαθμίσεων over-the-air. Αντίθετα, το Head-Up Display και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι ευκρινή και λειτουργικά.

Μεταφορά υψηλών προσώπων

Η DS περιγράφει το N°8 ως «το πιο χαλαρωτικό αυτοκίνητο της κατηγορίας», κάτι που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Από τα πρώτα μέτρα γίνεται φανερό ότι το αυτοκίνητο έχει ρυθμιστεί για άνεση. Η ανάρτηση DS Active Scan Suspension (στις ακριβότερες εκδόσεις – δοκιμάσαμε σε δρόμους στη Δανία) σαρώνει το οδόστρωμα με κάμερα και προσαρμόζει τα αμορτισέρ σε πραγματικό χρόνο, εξουδετερώνοντας τις ανωμαλίες πριν καν τις νιώσεις. Η ποιότητα κύλισης παραπέμπει σε πολυτελή σεντάν, με εντυπωσιακή απόσβεση, ενώ στην πόλη οι κακοτεχνίες είναι σαν να αντιμετωπίζονται με γαλλική αδιαφορία. Αυτή όλη… η χαλαρότητα δεν γίνεται αντιληπτή στον ανοιχτό δρόμο και στις υψηλότερες ταχύτητες, όπου το N°8 αποδεικνύεται αρκούντως σταθερό και παντού «σιωπηλό».

Το τιμόνι, που λόγω αυτού του ιδιαίτερου σχεδιασμού με το μεγάλο Χ αρχικά προδιαθέτει για απουσία εργονομίας, αποδεικνύεται υποδειγματικό τόσο ως προς τη διάμετρό του όσο και αναφορικά με την εργονομία, αλλά κυρίως με τη φυσική αίσθηση που παρέχει και τη σωστή υποβοήθηση. Μπορεί να μη μεταφέρει πολλά από τον δρόμο, αλλά είναι ακριβές και βοηθητικό ως προς την άμεση κατευθυντικότητα ενός αυτοκινήτου αυτού του μεγέθους, το οποίο, τελικά, ως προς τις αντιδράσεις θυμίζει περισσότερο sedan παρά crossover.

Παρότι η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, η πρόσφυση είναι υψηλή και μόνο σε βρεγμένο οδόστρωμα μπορεί να νιώσεις τη διακριτική επέμβαση του traction control. Βέβαια, σε αυτό ρόλο παίζει και η ισχύς, που συγκριτικά με άλλα αμιγώς ηλεκτρικά αυτού του όγκου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χαμηλή, όπως και η ροπή, που έρχεται προοδευτικά, χωρίς απότομα ξεσπάσματα.

Σε άλλα ζητήματα, η λειτουργία One-Pedal λειτουργεί υποδειγματικά, ενώ τα τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις προτιμήσεις. Βάζοντας… στην εξίσωση το Drive Assist 2.0 με προσαρμοζόμενο cruise control, διατήρηση λωρίδας και ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας, το ταξίδι σε μεγάλες διαδρομές αποδεικνύεται το «πεδίο» του DS N°8, το οποίο σε τέτοιες συνθήκες μάς έδειξε κατανάλωση 17 kWh/100 χλμ. που αντιστοιχεί σε πραγματική αυτονομία 450-500 χλμ., επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητά του. Pas mal!

Δρομέας

Το DS N°8 επιχειρεί να ορίσει αλλιώς την έννοια του premium ηλεκτρικού. Δεν είναι αυτοκίνητο για όποιον μετρά επιδόσεις ή επιταχύνσεις, αλλά για εκείνον που θέλει να ταξιδεύει με ηρεμία, μέσα σε ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο σαλόνι. Η ποιότητα κύλισης και η αίσθηση του τιμονιού το φέρνουν πιο κοντά σε λιμουζίνα, ενώ η κατανάλωση του δείχνει ότι πίσω από την πολυτέλεια υπάρχει ουσία. Πρόκειται σαφώς για μια διαφορετική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών premium crossover η οποία με τιμή που στη Γαλλία ξεκινά από περίπου 63.000 ευρώ για την έκδοση Long Range, στέκεται απέναντι σε μοντέλα όπως τα Audi Q4 Sportback, BMW i4, Polestar 4 και Tesla Model Y.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DS N°8 FWD Long Range

ΙΣΧΥΣ: 245 ίπποι (180 kW)

ΡΟΠΗ: 343 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 97,2 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.820 x 1.937 x 1.580 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.900 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 620 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.308 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 190 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 17 kWh/100 χλμ.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 500+ χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 6 ώρες (11 kW) / 3,5 ώρες (22 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 20-80% (DC): 27 λεπτά (160 kW)



