Ένα ευρύχωρο ηλεκτρικό C-SUV με προσιτή τιμή και πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς περιττές φανφάρες. Σε μια κατηγορία με έντονες έριδες, το Β10 της Leapmotor ζητάει από τον υποψήφιο αγοραστή… να πρυτανεύσει η λογική.

Ίσως δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε τη Leapmotor απλώς ως ακόμα μία κινεζική μάρκα από αυτές που εισέρευσαν στην ελληνική αγορά τα τελευταία δύο χρόνια. Παρότι ιδρύθηκε μόλις πριν από μία δεκαετία, η εταιρεία έχει ήδη ξεπεράσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραδόσεων, με περίπου τις μισές να πραγματοποιούνται μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως διέκρινε και η Stellantis, η οποία έσπευσε να προχωρήσει σε στενή συνεργασία με τη Leapmotor στην Ευρώπη, προσφέροντας τεχνογνωσία στην εξέλιξη των δυναμικών χαρακτηριστικών των μοντέλων της και δίνοντας παράλληλα το «πράσινο φως» για συναρμολόγηση οχημάτων στο εργοστάσιο της Σαραγόσα. Καθόλου τυχαία, για την ελληνική αγορά την αντιπροσώπευση της μάρκας έχει αναλάβει η Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη.

Το Leapmotor B10 τοποθετείται στην καρδιά της γκάμας, λίγο χαμηλότερα από το μεγαλύτερο Leapmotor C10 και πάνω από το πολυαναμενόμενο Leapmotor B03X.

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, ωστόσο η κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV με κόστος γύρω στις 30.000 ευρώ, παρουσιάζει ήδη έντονο ανταγωνισμό. Εκεί, το B10 καλείται να αναμετρηθεί με προτάσεις όπως τα BYD Atto 3, GAC Aion V, Geely EX5, Omoda 5 EV, MG S5 EV, Lynk & Co 02 και Smart #3, αλλά και με πιο… καθιερωμένα ονόματα, όπως τα Kia EV3, Skoda Elroq και Toyota C-HR+.

Το παρουσιαστικό του B10

Από την πρώτη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια πιο κοντή εκδοχή του Leapmotor C10. Τα φωτιστικά σώματα ημέρας υιοθετούν τη μορφή λεπτών φωτιζόμενων μπαρών στο εμπρός μέρος, ενώ χαμηλά στον προφυλακτήρα τα ορθογώνια ανοίγματα παραπέμπουν ξεκάθαρα στο μεγαλύτερο μοντέλο της γκάμας.

Εκεί φιλοξενούνται τόσο οι κύριοι προβολείς όσο και τα φώτα ομίχλης, ένα στοιχείο που τείνει να εξαφανιστεί στην εποχή της κυριαρχίας της τεχνολογίας LED. Στο πίσω μέρος, η λεπτότερη φωτιζόμενη μπάρα που αγκαλιάζει την καμπυλόγραμμη επιφάνεια δημιουργεί στιγμιαία οπτικούς συνειρμούς με μια (θερμική) Porsche Macan. Η εντύπωση ωστόσο διαλύεται γρήγορα, μόλις το βλέμμα σταθεί στην ευδιάκριτη αναγραφή της μάρκας.

Με συνολικόμ ήκος 4.515 χλστ. και μεταξόνιο 2.735 χλστ., το Β10 δεν αφήνει περιθώρια για γκρίνιες αναφορικά με την ευρυχωρία του. Στις πίσω θέσεις το δάπεδο είναι απόλυτα επίπεδο, διευκολύνοντας τη φιλοξενία ακόμα και τριών επιβατών κανονικού αναστήματος. Το πορτμπαγκάζ δεν σου γεμίζει το μάτι, μιας και από κάτω βρίσκεται το μοτέρ, είναι όμως απόλυτα τετραγωνισμένο φτάνοντας τα 430 λίτρα, χάρη και στον χώρο που υπάρχει κάτω από το κάλυμμά του.

Για εμάς πάντως που δεν έχουμε πρόσβαση στο application της Leapmotor, το σενάριο «έρχομαι με τα χέρια γεμάτα ψώνια» φαντάζει εφιαλτικό, αφού πρώτα πρέπει να τα αφήσεις κάτω, να ακουμπήσεις την NFC κάρτα εισόδου (δεν υπάρχει κλασικό κλειδί ή εξωτερικό κουμπί) στον αριστερό καθρέπτη, να μπεις μέσα, να περιμένεις να ανάψει η οθόνη και μετά να βρεις το εικονίδιο που ανοίγει το πορτμπαγκάζ.

Πιο εύκολο είναι να δημιουργήσεις ένα διπλό κρεβάτι, αφού τα εμπρός καθίσματα μπορούν να οριζοντιωθούν, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα φτάνει στα 1.700 λίτρα.

Το εσωτερικό ασπάζεται τα χρηστά ήθη των ηλεκτρικών μοντέλων, όπου αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο με τις οπές δίνει μια αίσθηση βάθους, αποσπώντας την προσοχή από τα σκληρά στην υφή πλαστικά. Στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6 ιντσών και ανάλυση 2,5Κ, ενώ υπάρχει και μια μικρή μακρόστενη οθόνη που εκτελεί χρέη πίνακα οργάνων.

Το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus μπορεί να δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface χειρισμού, αλλά, όπως και να ’χει, όλα ελέγχονται από την οθόνη αφής και τις φωνητικές εντολές. Είναι τέτοια η απουσία φυσικών διακοπτών, που μερικές φορές ξεχνάς ακόμα και τα βασικά, μιας και δεν σκέφτεσαι αμέσως ότι το εμπρός καπό (που δίνει πρόσβαση σε έναν μικρό χώρο 25 λίτρων για την τακτοποίηση των καλωδίων) θα ανοίγει με τον πατροπαράδοτο τρόπο.

Βολεύεσαι εύκολα στα άνετα καθίσματα που φέρνουν στον νου εκείνα τα advanced comfort της Citroen (τόσο ως προς την άνεση όσο και τη μέτρια πλευρική στήριξη) και οι μόνες παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με την ορατότητα πίσω (μετριάζεται από τα μεγάλα προσκέφαλα και την απουσία υαλοκαθαριστήρα όταν λερωθεί το κρύσταλλο), αλλά και τις ποτηροθήκες που επηρεάζονται από τη θέση της αιωρούμενης κονσόλας.

Από πλευράς εξοπλισμού διατίθενται δύο εκδόσεις. Η αρχική, Life, περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο 17 συστημάτων υποβοήθησης, περιμετρική κάμερα θέασης, διζωνικό κλιματισμό, ηχοσύστημα με 12 ηχεία, γυάλινη οροφή με συρόμενο σκιάδιο, ενώ η πλουσιότερη, Design, προσθέτει στα παραπάνω τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, τις επενδύσεις Eco leather, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα.

Παραφωνία, η έλλειψη πίσω υαλοκαθαριστήρα, αλλά και φωτιστικών σποτ για τους πίσω επιβάτες, ενώ σίγουρα θα θέλαμε ένα ψηφιακό shortcut προσωπικών ρυθμίσεων, ειδικά των συστημάτων υποβοήθησης.

Αστική οικονομία

Το Β10 είναι το πρώτο μοντέλο της Leapmotor που βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP 3.5, όπου η φιλοσοφία κεντρικής διαχείρισης (central domain controller) επέτρεψε τον περιορισμό των επιμέρους μονάδων ελέγχου αλλά και της αναγκαίας καλωδίωσης, συνεισφέροντας μεταξύ άλλων και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν ξέρουμε εάν αυτός είναι ο λόγος, αλλά από την πρώτη στιγμή το Β10 κερδίζει τις εντυπώσεις στην κατανάλωση.

Ειδικά σε αστικό περιβάλλον, με χαμηλομεσαίες ταχύτητες και λίγη προσοχή, μπορείς να δεις στον αναλυτικό υπολογιστή ταξιδιού τιμές ακόμα και κάτω από 13 kWh/100 χλμ., ενώ η μέση κατανάλωση της δοκιμής διαμορφώθηκε στις 17 kWh/100 χλμ., επιβεβαιώνοντας τον κατασκευαστή.

Στον ανοιχτό δρόμο και με μ.ω.τ. 110-130 χλμ., η κατανάλωση ανεβαίνει κοντά στις 20 kWh/100 χλμ. Έτσι, με τη μεγάλη LFP μπαταρία των 67,1 kWh (υπάρχει και η μικρότερη, στην έκδοση Life, των 56,2 kWh), το Β10 προσφέρει μια αυτονομία που κατά μέσο όρο βρίσκεται περίπου στα 400 χλμ., τιμή που μπορεί να πλησιάσει τα 500 χλμ. σε αστικό περιβάλλον.

Το Β10 διαθέτει στάνταρντ ενσωματωμένο φορτιστή ΑC 11 kW, ενώ υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 168 kW, κάτι που σημαίνει ότι, για την αναπλήρωση από 30 σε 80%, θα χρειαστούν γύρω στα 20 λεπτά. Αντίθετα με την μπαταρία, στον κινητήρα δεν προσφέρεται κάποια εναλλακτική.

Το ηλεκτρικό μοτέρ, είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος και, αν και μπορεί να παραπέμπει σε εκείνο του C10, πρόκειται για μια νέα μονάδα, που χρησιμοποιεί λάδι για την ψύξη. Αποδίδει 218 ίππους και μία μάλλον ταπεινή για ηλεκτροκινητήρα ροπή, που ανέρχεται στα 240 Nm.

Λόγω όμως της αμεσότητας στην απόδοση ενός ηλεκτρικού μοτέρ και της απουσίας αλλαγών σχέσεων, η ελαστικότητα ικανοποιεί απόλυτα για τον χαρακτήρα της κατασκευής, κάτι που φαίνεται και από τις επιδόσεις. Η απόκριση δεν έχει την εκρηκτικότητα που συναντάμε σε ορισμένα –πολύ δυνατά– ηλεκτρικά μοντέλα, κάτι που οφείλεται εν μέρει και στο βάρος της κατασκευής, που προσεγγίζει τα 1.800 κιλά.

Έτσι, το B10 χρειάζεται 8 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 170 χλμ./ώρα. Αν και δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη ηλεκτρική (ισχυρότερη ή τετρακίνητη) έκδοση, αυτό δεν σημαίνει ότι η Leapmotor θα αφήσει παραπονεμένους όσους θα ήθελαν κάτι περισσότερο.

Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση REEV, στα πρότυπα του αντίστοιχου C10, όπου η φόρτιση της μπαταρίας (περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη της ηλεκτρικής έκδοσης) θα γίνεται από έναν θερμικό κινητήρα, αλλά και από εξωτερική πηγή, πολλαπλασιάζοντας έτσι τη συνολική αυτονομία.

Οι ήπιοι τόνοι κυριαρχούν και κατά την κίνηση του Β10 στον δρόμο. Καθώς το αυτοκίνητο έκανε το άλμα από τη γενέτειρά του στη Γηραιά Ήπειρο, οι μηχανικοί της Stellantis πρόλαβαν να βάλουν το χεράκι τους σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των δυναμικών χαρακτηριστικών, με κύριο μέλημα τη βελτίωση της ποιότητας κύλισης. Το να πετύχεις ένα άνετο αποτέλεσμα είναι μάλλον εύκολο.

Το να πετύχεις όμως αυτή την άνεση, χωρίς παρατράγουδα στις εγκάρσιες ατέλειες του οδοστρώματος, είναι πιο δύσκολο. Το Β10 όμως, από την πρώτη στιγμή, σου μεταδίδει αυτή τη χαλαρωτική κύλιση, υιοθετώντας μαλακές ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να μη διαθέτουν κάποια σπορτίφ χαρακτηριστικά, αλλά ακόμα και με σβέλτο ρυθμό τού επιτρέπουν να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, παρά τα LingLong ελαστικά του.

Μέσω των τριών διαθέσιμων προγραμμάτων, ο οδηγός μπορεί να επέμβει στην αίσθηση του τιμονιού (η οποία όμως παραμένει σε μέτρια επίπεδα) και στην απόκριση του γκαζιού, ενώ, σε ό,τι αφορά την ανάκτηση ενέργειας, καμία από τις τρεις βαθμίδες δεν έχει χαρακτηριστικά one pedal.

Λεπτή ισσοροποία

To B10 δεν είναι το μοντέλο που θα ανακατέψει την τράπουλα της αγοράς και θα αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Πρόκειται για ένα πολύ λογικό ηλεκτρικό SUV, με απόλυτα ικανοποιητική ευρυχωρία, λειτουργικότητα, τεχνολογία που εξαργυρώνεται σε ενεργειακή αποδοτικότητα παρά σε εντυπωσιακή απόδοση και με ωραία ποιότητα κύλισης.

Όλα αυτά έρχεται να τα ντύσει με μία ελκυστική τιμή, που βρίσκεται στα 27.122 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας και κρατικής επιδότησης. Είναι μάλλον ανούσιο να γλυτώσεις 1.500 ευρώ για την μικρότερη μπαταρία, ενώ με μόλις 1.500 ευρώ επιπλέον ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται στην πλουσιοπάροχη έκδοση Design.

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρέχει πενταετή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και οκταετή (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Αυτό σημαίνει ότι, στην τιμή που βρίσκεις τα περισσότερα ηλεκτρικά B-SUV, η Leapmotor προσφέρει ένα ηλεκτρικό C-SUV όπως το Β10, ενώ αναμένεται και η επαναφορτιζόμενη υβριδική του έκδοση.

LEAPMOTOR B10 Max

ΥΠΕΡ

ΤΙΜΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ, ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΚΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

LEAPMOTOR B10 Max

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 218 ίπποι

ΡΟΠΗ: 240 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 67,1 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.515 × 1.815 × 1.655 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.735 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 430-1.700 (+25) λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.845 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 17 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA (ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ): 394/497 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC: 11 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 30-80%: 20 λ. (140 kW)

ΤΙΜΗ: 27.122 ευρώ (συμπ. έκπτωση και επιδότηση)