Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Mazda 6e

Αρκεί ένα γράμμα για να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά; Η απάντηση είναι σίγουρα ναι, όταν μιλάμε για το νέο Mazda 6e όπου το e, υποδηλώνει την μετάβαση από το θερμικό παρελθόν στο ηλεκτρικό μέλλον.

Μέχρι τώρα, τα σεντάν της Mazda είχαν ένα κλασικό σχήμα τριών όγκων και ένα συμβατικό σύστημα κίνησης. Επίσης, μέχρι τώρα, η μοναδική απόπειρα ενασχόλησης της εταιρείας με τα εξηλεκτρισμένα οχήματα, ήταν το αμιγώς ηλεκτρικό MX-30, με τα καλά του (βλέπε ντιζάιν) και τα κακά του (αυτονομία) χαρακτηριστικά, ενώ αργότερα ακολούθησε και η εκτεταμένης αυτονομίας R-EV παραλλαγή του MX-30. Η ηλεκτρική εποχή της Mazda περνάει τώρα πια σε μία νέα φάση, με το Mazda 6e.

H Mazda παραμένει μία αυτόνομη ιαπωνική εταιρεία, που πολλές φορές μας έχει εκπλήξει τραβώντας τον δικό της, διαφορετικό δρόμο. Αυτή την φορά όμως επέλεξε την περπατημένη, αξιοποιώντας την συνεργασία που υπάρχει στην κινεζική αγορά με την Changan – Deepal.

Δανείστηκε ότι είχε να κάνει με την πλατφόρμα και τα ηλεκτρικά παρελκόμενα της, αλλά αξιοποίησε την δική της κουλτούρα, σε ένα σύνολο όπου το ντιζάιν και η ποιότητα αποτελούν τρανή απόδειξη των στοιχείων που αποτυπώνουν αυτή την διαφορετική, quiet luxury, φιλοσοφία της.

Μπορεί οι περισσότεροι κατασκευαστές να ασχολούνται πρωτίστως με τα SUV, η Mazda όμως αποφάσισε για αυτή την δεύτερη ηλεκτρική απόπειρα, να εστιάσει σε πιο διαχρονικές αξίες. Αυτό φαίνεται από το ότι ασχολήθηκε με τον συνεχιστή της σειράς 6, το οποίο πάντοτε ήταν πρωτίστως σεντάν και λιγότερο liftback ή station wagon.

Κάπως έτσι λοιπόν, το Mazda 6e στρέφεται προς μία κατηγορία όπου κυριαρχούν ηλεκτρικές μπερλίνες, με μοντέλα όπως τα ευρωπαϊκά: BMW i4, Mercedes CLA, Polestar 2 και VW ID.7, το κορεάτικο Hyundai Ioniq 6, το κινέζικο BYD Seal και φυσικά το Tesla Model 3. Για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, το Mazda 6e προσφέρει στις διαστάσεις σχεδόν ενός Model S, τα χαρακτηριστικά (και την τιμή) ενός βασικού Model 3, κάτι που εκ πρώτης όψεως μοιάζει ως win win συνδυασμός.

Μην νομίζεται πάντως ότι η Mazda αρκείται σε αυτά, μιας και ήδη έχει κάνει το επόμενο ηλεκτρικό βήμα, αφού και πάλι σε συνεργασία με την Changan-Deepal, ακολούθησε το ρεύμα των SUV, παρουσιάζοντας το CX-6e.

Ένεση χαρακτήρα

H νέα γενιά του 6αριου αποφάσισε να απαρνηθεί τον κλασικό τρίτο όγκο, για χάρη μιας ρευστής σιλουέτας, όπου οι αψίδες της οροφής και τα πλευρικά παράθυρα φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι την πίσω άκρη.

Το επιμηκυμένο καπό, η χαμηλή γραμμή της οροφής, δημιουργούν της αίσθηση ενός κομψού τετράθυρου κουπέ, κάτι που τονίζεται από λεπτομέρειες όπως οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι χωνευτές χειρολαβές, αλλά και την απόχρωση «λιωμένου χαλκού» του αυτοκινήτου της δοκιμής μας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε κατηγορήσει κινέζικα αυτοκίνητα για ομογενοποίηση και έλλειψη διαφορετικότητας. Εάν θέλει κανείς να καταλάβει τι εννοούμε, δεν έχει παρά να αντιπαραβάλει το αδελφό Deepal SL03 (που διατίθεται στην αγορά της Κίνας) με το Mazda 6e.

Την στιγμή που το κινέζικο μοντέλο διαθέτει μία τυπική εικόνα στο ρύγχος με την κλειστή μάσκα, η Μazda ενισχύει τον χαρακτήρα, τονίζοντας την μάσκα η οποία είναι σε μαύρο χρώμα και διαθέτει μία πολύ εντυπωσιακή φωτεινή μπορντούρα (η οποία δεν εκτελεί μόνο χρέη φως ημέρας, αλλά ενημερώνει και για την διαδικασία φόρτισης).

Εξίσου κομψό είναι και το πίσω μέρος, με την χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή η οποία αποτελείται από τα καμπυλόγραμμα φώτα και μία λεπτή μπάρα στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η αναγραφή του κατασκευαστή, αντί για το γνωστό σήμα.

Την εικόνα ολοκληρώνει το μετακινούμενο πίσω σπόιλερ, το οποίο ανοίγει πάνω από τα 90 χλμ./ώρα, ένα στοιχείο που κερδίζει τις εντυπώσεις, περισσότερο σε οπτικό, παρά σε ουσιαστικό επίπεδο.

Το γεγονός ότι τα χαμηλά αυτοκίνητα αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα των SUV, αντικατοπτρίζεται με τον πλέον παραστατικό τρόπο στην θέση οδήγησης. Δεν σκαρφαλώνεις, αλλά χαμηλώνεις για να χωθείς στο κάθισμα.

Εκεί αντικρίζεις ένα ταμπλό, που διαθέτει, ορισμένα πιο κλασικά στοιχεία στην διαμόρφωση του, όπως η καλύπτρα του πίνακα οργάνων, η διαμόρφωση του ανώτερου τμήματος, οι αεραγωγοί και η χρήση χρωμίου στις λεπτομέρειες, που συμπληρώνεται στην πλούσια έκδοση Takumi Plus της δοκιμής μας, από την διχρωμία της συγκεκριμένης έκδοσης, με tan nappa, αλκαντάρα και δέρμα.

Στην κορυφή της διώροφης κεντρικής κονσόλας υπάρχει από ένα ζευγάρι θήκες για ποτήρια και smartphone, καθώς και ένα μεγάλο υποβραχιόνιο, ενώ στο κάτω τμήμα βρίσκεται ένας ανοικτός χώρος για μικροαντικείμενα και θύρες usb.

Η μεγάλη διαφορά για τα δεδομένα της Mazda, έχει να κάνει με τις οθόνες. Εκεί που μας είχε συνηθίσει η Mazda σε εν μέρει αναλογικά όργανα, με μικρή κεντρική οθόνη και αρκετούς διακόπτες, πλέον έχει περάσει στην απόλυτη ψηφιοποίηση και το δόγμα, one screen for all.

Σε κάθε περίπτωση δεσπόζει η πολύ μεγάλη κεντρική οθόνη των 14 ιντσών, που δεν θα μπορούσε, φυσικά λόγω μεγέθους, να βρίσκεται μέσα στο ταμπλό όπως μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα η εταιρεία και πλαισιώνεται από τον πίνακα οργάνων των 10,2 ιντσών και ένα μεγάλο head up display.

Κυριαρχεί η απουσία φυσικών διακοπτών, μιας και όλα ελέγχονται μέσα από την κεντρική οθόνη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα φώτα και υαλοκαθαριστήρες, στοιχεία που τουλάχιστον θα μπορούσαν να βρίσκονται στους μοχλοδιακόπτες της κολώνας του τιμονιού.

Από εκεί και πέρα ο χειρισμός των μενού είναι ικανοποιητικός, αλλά αποσπά την προσοχή και σίγουρα θα χρειαζόντουσαν κάποια shortcut ομαδοποίησης προσωπικών επιλογών.

Σε ότι αφορά τις χωροταξικές δυνατότητες της καμπίνας, καθώς το μήκος φθάνει τα 4.921 χλστ. και το μεταξόνιο αγγίζει τα 2,9 μ., οι χώροι που αναλογούν για τους επιβάτες θα έπρεπε να είναι πλουσιοπάροχοι.

Στις εμπρός θέσεις δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ενώ πίσω θα βολευτούν ακόμα και τρία άτομα κανονικού αναστήματος, με την μεγάλη ηλιοροφή να μειώνει ελαφρά τον διαθέσιμο χώρο για το κεφάλι.

Το υπερυψωμένο, λόγω της μπαταρίας, δάπεδο, γίνεται αντιληπτό κυρίως στις πίσω θέσεις, αναγκάζοντας τα πόδια να είναι κάπως λυγισμένα, κάτι που ίσως αποδειχθεί κουραστικό σε μεγάλα ταξίδια.

Από την άλλη όμως οι πίσω επιβάτες, έχουν στην διάθεση τους μία οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ελέγξουν την θερμοκρασία του κλιματισμού και το σκιάδιο της ηλιοροφής.

Η τεράστια ηλεκτροκίνητη πέμπτη πόρτα αποκαλύπτει έναν χώρο αποσκευών, με κανονικό σχήμα, αλλά απλά ικανοποιητικό σε ότι αφορά την χωρητικότητα (336 λτ. μέχρι το ύψος της εταζέρας, όταν ο ανταγωνισμός προσφέρει χωρητικότητες που ξεπερνούν τα 400 ή και τα 500 λίτρα γενικά), ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο frunk κάτω από το εμπρός καπό, χωρητικότητας 74 λίτρων.

The Mazda way

Από την στιγμή που η ιαπωνική εταιρεία αποφάσισε να βασιστεί στην πλατφόρμα του Κινέζου συνεργάτη της, αυτό συνεπάγεται ορισμένους περιορισμούς. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία του ανταγωνισμού, η Mazda ήταν υποχρεωμένη να μείνει μακριά από ένα performance τμήμα της αγοράς, με τετρακίνητες δικινητήριες παραλλαγές.

Έτσι, το Mazda 6e είναι διαθέσιμο σε δύο πισωκίνητες εκδόσεις. Στην εισαγωγική έκδοσή του βρίσκουμε μία μπαταρία LFP (φωσφορικού λιθίου σιδήρου) 68,8 kWh, με αυτονομία 479 χλμ. απόδοσης 258 ίππων και 320 Nm., με μέγιστη ισχύ ταχυφόρτισης στα 165 k.W.

Η έκδοση Long Range της δοκιμής μας, φοράει μπαταρία NMC (νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου) 80 kWh, η οποία αυξάνει μεν την αυτονομία στα 552 χλμ., θυσιάζοντας όμως, λίγο από την ισχύ του κινητήρα (246 ίπποι) και πολύ από την ισχύ DC φόρτισης (90 kW).

Η πολύ καλή αεροδυναμική εξαργυρώνεται σε μία πολύ καλή μέση κατανάλωση που διατηρείται κάτω από τις 17 kWh/100 χλμ, ενώ πλησιάζει τις 20 kWh/100 χλμ., στο ταξίδι στην εθνική. Αυτό μεταφράζεται σε μία αυτονομία που κατά μέσο ΄ρο βρίσκεται γύρω στα 450 χλμ.

Η ροπή των 320 Nm έχει παραμείνει αμετάβλητη στην έκδοση Long Range και παρά το βάρος που ξεπερνάει τους 2 τόνους, η επιτάχυνση από στάση μέχρι 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 175 χλμ./ώρα.

Μπορεί τα νούμερα να μην εντυπωσιάζουν (μιας και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εκδόσεις με μερικές εκατοντάδες ηλεκτρικών ίππων), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει το κάποιο περιθώριο για γκρίνιες.

Από την πρώτη στιγμή άλλωστε το Mazda 6e φροντίζει να σε κερδίσει με τον τρόπο που κάθεσαι. Δεν κοιτάς αφ’ υψηλού τον δρόμο (αναμενόμενα το έντονα κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ χωρίς υαλοκαθαριστήρα, δεν προσφέρει και την καλύτερη δυνατή ορατότητα), ο πίνακας οργάνων είναι σχεδόν εμπρός στα μάτια σου και όχι κάπου χαμηλά, ενώ το (θερμαινόμενο και εξαεριζόμενο) κάθισμα έχει καλή πλευρική στήριξη.

Η προσεγμένη ηχομόνωση, αναδεικνύει τις ικανότητες του ηχοσυστήματος της Sony (με επιπλέον ηχεία «θαμμένα» στο προσκέφαλο του οδηγού), πλαισιώνοντας ιδανικά την ωραία ποιότητα κύλισης.

Αν και η πρώτη εντύπωση, είναι ότι η απόσβεση μοιάζει κάπως σφικτή, η ανάρτηση καταφέρνει να τα βγάλει πέρα ακόμα και με τις εγκάρσιες ατέλειες των ελληνικών δρόμων, ενώ ξεχωρίζει στα μεγάλα ταξίδια στην εθνική.

Σε μία πιο σφικτή διαδρομή με στροφές, το Mazda 6e στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, αν και στερείται σπορ χαρακτηριστικών. Σε αυτό συνηγορούν τα χειριστήρια (τιμόνι, φρένα) με την ηλεκτρική αίσθηση, ενώ τα 19αρια Michelin Primacy δεν θυσιάζουν την πρόσφυση στον βωμό της οικολογίας.

Ο οδηγός έχει στην διάθεση του τρία προγράμματα λειτουργίας και μπορεί να ρυθμίσει την απόκριση του μοτέρ, την αίσθηση του τιμονιού και τον βαθμό ανάκτησης (υπάρχουν τέσσερα επίπεδα, χωρίς όμως κανένα να είναι one pedal).

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην σημειώσουμε την ύπαρξη μιας πλήρης σουίτας συστημάτων υποβοήθησης, η οποία μεταξύ άλλων έχει συμβάλει για την κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP.

Ανταγωνιστικό με οπτικά ατού

Το Mazda 6e είναι ένα ηλεκτρικό όχημα που δεν περνάει απαρατήρητο. Πως θα μπορούσε άλλωστε, με μία τόσο εντυπωσιακή εικόνα μέσα έξω.

Βασίζεται κυρίως σε αυτό, μαζί με τον αέρα ποιότητας και πολυτέλειας που αποπνέει το εσωτερικό του και λιγότερο στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Με τιμή 39.090 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης και κρατικής επιδότησης) η Long Range έκδοση είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα αρχικά μοντέλα άλλων κατασκευαστών, ενώ δεν μας έλειψε καθόλου η επιπλέον δύναμη κάποιων τετρακίνητων μοντέλων.

Στο τέλος της ημέρας πάντως δεν είσαι βέβαιος εάν θα την επέλεγες έναντι της Standard έκδοσης του Mazda 6e, που έχει ελαφρώς μικρότερη αυτονομία, με πολύ μεγαλύτερη όμως ισχύ ταχυφόρτισης και τιμή που ξεκινάει από τα 37.490 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης και κρατικής επιδότησης).

Mazda 6e Long Range

ΥΠΕΡ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ, ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ

ΙΣΧΥΣ DC ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ

Mazda 6e Long Range

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 246 ίπποι

ΡΟΠΗ: 320 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 80 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.921×1.890×1.491 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.895 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 336-1.074 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.962 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 454 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100%: 8,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80%: 47 λ. (90 kW)

ΤΙΜΗ: 42.090 ευρώ (συμπ. κρατική επιδότηση)