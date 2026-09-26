MG4 77 kWh Longe Range vs Zeekr X 69 kWh Long Range: Οι δύο όψεις του νομίσματος

Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμπλουτίζεται συνεχώς, με προτάσεις που πλέον μπαίνουν και στη σφαίρα του «προσιτού». Εκεί η MG Motor έχει ήδη εδραιώσει τη θέση της, την ώρα που η Zeekr, νεότερη παρουσία στην ελληνική αγορά, έρχεται με τις δικές της φιλοδοξίες.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα μπορεί μεν να κερδίζουν δειλά έδαφος στο σύνολο των πωλήσεων, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το ότι αποτελούν πλέον τη βιτρίνα των κατασκευαστών. Καθένας έχει επιλέξει τη δική του στρατηγική, με την MG Motor να έχει ήδη εδραιωθεί στην αγορά μέσα από πιο προσιτές προτάσεις, όχι μόνο αμιγώς ηλεκτρικές, αλλά και υβριδικές, που επικεντρώνονται στον value-for-money χαρακτήρα.

Κατά έναν τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η MG έχει εκδημοκρατίσει την ηλεκτροκίνηση, με μοντέλα που δεν περιορίζονται στην καλή σχέση αξίας-τιμής, αλλά διαθέτουν και μια πιο πολυσχιδή προσωπικότητα. Στοιχείο που, συνολικά, έχει κερδίσει το κοινό, όπως αποτυπώνεται και στα υψηλά νούμερα πωλήσεων της μάρκας.

Διαφορετική είναι η προσέγγιση της Zeekr, μιας νεότερης παρουσίας τόσο στη χώρα μας όσο και γενικότερα στην παγκόσμια αγορά, υπό την ομπρέλα του ισχυρού Ομίλου Geely. Η Zeekr εστιάζεται περισσότερο στην τεχνολογία και την ποιότητα, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η στρατηγική σε επίπεδο τιμής και τοποθέτησης των μοντέλων της στην αγορά. Πρόκειται αναντίρρητα για ξεχωριστές προτάσεις.

Μάλιστα, αυτή την περίοδο το Zeekr X επωφελείται από προωθητική ενέργεια της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας, η οποία ανακατεύει την τράπουλα με μια γενναιόδωρη έκπτωση που αγγίζει τα 5.000 ευρώ, την οποία αντιπαρέρχεται η MG Motor, με μια προσφορά της τάξης των 4.000 ευρώ στην έκδοση του αυτοκινήτου της δοκιμής μας. Έτσι, έστω και πρόσκαιρα, όσο διαρκεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γίνονται ακόμα πιο προσιτά.

HATCHBACK Ή CROSSOVER;

Αμφότερα ηλεκτρικά, αλλά με διαφορετική προσέγγιση στο ίδιο θέμα. Το MG4 έχει πιο κλασικό hatchback αμάξωμα, με φουτουριστικές γραμμές όμως, όπου κυριαρχούν οι ακμές, έχοντας μήκος λίγο κάτω από τα 4,3 μέτρα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MSP (Modular Scalable Platform), πάνω στην οποία έχουν βασιστεί πολλές εκδόσεις, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση XPower, με απόδοση 435 ίππων.

Ως εισαγωγική και άκρως ελκυστική, με τιμή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», συναντάμε μια πισωκίνητη εκδοχή του μοντέλου, με μπαταρία 51 kWh και απόδοση 170 ίππων, τουλάχιστον μέχρι να έρθει το νέο MG Urban. Η έκδοση με τους 204 ίππους και την 64άρα μπαταρία αποτελεί την ενδιάμεση αλλά και χρυσή τομή σε όλα τα επίπεδα, αφού, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσoυμε κατά τη μακροχρόνια συμβίωση μαζί του σε δοκιμή μακράς διαρκείας, συνδυάζει επιδόσεις με αξιόλογη αυτονομία και ευκολία στην καθημερινότητα.

Ένα σκαλί πιο πάνω, για τους πιο απαιτητικούς, ήρθε να προστεθεί η έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh και αυξημένη ισχύ, που φτάνει τους 245 ίππους, με μετάδοση στους πίσω τροχούς. Αυτή είναι και η έκδοση της δοκιμής μας, που έρχεται να αντιμετωπίσει το Zeekr X. Ένα μοντέλο που ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία προάγει έναν πιο crossover χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα SEA (Sustainable Experience Architecture), γνωστή από τα «αδελφά» μοντέλα Volvo EX30 και Lynk & Co 01.

Πιο ψηλό αμάξωμα και πιο μακρύ, ξεπερνά ελαφρώς τα 4,4 μέτρα, με μια σιλουέτα εξίσου ξεχωριστή, αλλά με περισσότερες καμπύλες, που ταυτόχρονα επικεντρώνεται στην αεροδυναμική, με συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) 0,28.

Στη βάση της γκάμας του τοποθετείται μια έκδοση με μπαταρία 49 kWh και απόδοση 272 ίππων, με μετάδοση της κίνησης στους πίσω τροχούς. Πιο πάνω συναντάμε τη Long Range εκδοχή, με μεγαλύτερη μπαταρία, 69 kWh, του αυτοκινήτου της δοκιμής μας. Όπως και το MG4, έτσι και το Zeekr X έχει μια κορυφαία τετρακίνητη έκδοση, που δίνει έμφαση στην απόδοση με 428 ίππους και φυσικά στις επιδόσεις.

ΘΕΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αμφότερα ξεχωριστά, καθένα με τον τρόπο του. Το MG4 επιλέγει μια πιο αιχμηρή προσέγγιση, με έντονες ακμές, τόσο στο αμάξωμα όσο και στα φωτιστικά σώματα LED. Οι μεγάλοι αεραγωγοί στο εμπρός μέρος ενισχύουν τη δυναμική του αυτοκινήτου, αφού ως ηλεκτρικό δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε αέρα, ενώ στο προφίλ οι μεγάλοι τροχοί των 18 ιντσών φροντίζουν να προσδιορίσουν την ταυτότητα της πιο ισχυρής έκδοσης. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η μεγάλη σπαστή αεροτομή στο πάνω μέρος της πίσω πόρτας, όπως και ο διαχύτης στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα.

Εντελώς διαφορετική είναι η προσέγγιση στο Zeekr X, όπου οι καμπύλες πρωταγωνιστούν. Ο εμπρός προφυλακτήρας ακολουθεί τη φιλοσοφία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όντας κλειστός χωρίς μεγάλες εισαγωγές. Τα φωτιστικά σώματα LED με τη λεπτή και περίτεχνη σχεδίαση αποτελούν αναμφίβολα τη φωτεινή ταυτότητα του μοντέλου. Πιο ήπιο στο πλάι, με μια τεθλασμένη γραμμή να δίνει την όποια ένταση στο προφίλ του «X».

Μια μικρή οθόνη στη μεσαία κολόνα σε καλωσορίζει με ένα emoji και σε ενημερώνει για το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας κατά τη φόρτιση, πριν ακόμη μπεις στο εσωτερικό του. Η φαρδιά τρίτη κολόνα είναι η πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια του Zeekr, με τη φωτεινή μπάρα που διατρέχει όλο το πλάτος της πέμπτης πόρτας και τα κάθετα φώτα στις άκρες του προφυλακτήρα να ολοκληρώνουν την εικόνα.

Περνώντας στο εσωτερικό, κοινός παρονομαστής είναι οι δύο οθόνες. Μία μικρότερη για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία μεγαλύτερη για το σύστημα πολυμέσων. Το MG4, σε αυτή την έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία, επωφελείται από τον πλουσιότερο εξοπλισμό με τον οποίο είναι εφοδιασμένο από τη βασική, αλλά κορυφαία στην γκάμα του μοντέλου έκδοση Luxury και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα πιο σπορ καθίσματα. Ελλείψεις δεν παρουσιάζονται επίσης στον τομέα της ποιότητας, αλλά και της εργονομίας, με αξιόλογη πρακτικότητα που παρέχει η αρχιτεκτονική σχεδίασης του εσωτερικού.

Η οθόνη του infotainment έχει διαγώνιο 10,25 ίντσες και είναι τοποθετημένη στο κέντρο του ταμπλό και ψηλά, σε εργονομικό σημείο. Φυσικά πλήκτρα συντομεύσεων για τον κλιματισμό και την ένταση του ηχοσυστήματος είναι τοποθετημένα ακριβώς από κάτω της, ενισχύοντας την ευκολία στη χρήση.

Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί τον περιστροφικό επιλογέα ταχυτήτων, όπως και μια βάση για το smartphone, ενώ κάτω από τη γέφυρα υπάρχει άπλετος χώρος, με ποτηροθήκες και μεγάλη θήκη για αντικείμενα, η οποία μάλιστα καλύπτεται. Το σπορ τετραγωνισμένο τιμόνι έχει δύο μπράτσα και συντομεύσεις για τις επιμέρους λειτουργίες του αυτοκινήτου, με δυνατότητα παραμετροποίησης μέσα από την οθόνη.

Στο Zeekr X η προσέγγιση είναι πιο μίνιμαλ, με την κεντρική οθόνη των 14,6 ιντσών του infotainment να είναι πιο χαμηλά τοποθετημένη. Εκεί προβάλλονται όλες οι πληροφορίες, γεγονός που είναι θετικό σε επίπεδο οργάνωσης, καθώς δεν απαιτείται να ψάχνεις, αλλά θέλει κάποιον χρόνο εξοικείωσης προκειμένου οι κινήσεις να γίνονται αυτόματα.

Η οθόνη του ψηφιακού πίνακα οργάνων είναι πιο μικρή και πιο ορθογώνια, με διαγώνιο 8,8 ίντσες και καλή ανάλυση, όπως και ευκρίνεια. Επιπλέον, το «X» διαθέτει και head-up display 24,3 ιντσών.

Στον τομέα των χώρων, με μεταξόνιο 2.750 χλστ., το Zeekr X είναι μεγαλύτερο από το MG4 (2.705 χλστ.), ενώ έχουν το ίδιο πλάτος (1.836 χλστ.) και στην πράξη προσφέρουν αξιόλογη άνεση για τέσσερις επιβάτες. Στους επιμέρους τομείς, το «X» προσφέρει καλύτερο χώρο για τα πόδια, με τους πίσω επιβάτες να κάθονται πιο ψηλά, ενώ το MG4 αντιπαρέρχεται με τον περισσότερο αέρα που παρέχει σε πλάτος και στην περιοχή των ώμων, αλλά και τις περισσότερες θήκες. Σχεδόν ισοπαλία έχουμε στον χώρο αποσκευών, με 350 λίτρα για το MG4 και 362 λίτρα για το Zeekr, το οποίο όμως διαθέτει και 21 λίτρα επιπλέον στο εμπρός μέρος, το επονομαζόμενο «frunk», για την τοποθέτηση των καλωδίων.

ΟΛΑ ΠΙΣΩ

Τα ηλεκτρικά μοντέλα ήρθαν να αλλάξουν τη θεώρησή μας για τη μετάδοση της κίνησης, η οποία στην πλειονότητα των θερμικών μοντέλων είναι στον εμπρός άξονα. Εύκολα πλέον οι κατασκευαστές μπορούν να τοποθετήσουν τον ηλεκτροκινητήρα πίσω, στέλνοντας τη μετάδοση στον ίδιο άξονα· όπως στην περίπτωση των μοντέλων της δοκιμής μας.

Η απόδοση έρχεται πιο αβίαστα πλέον, όπως μαρτυρά και το MG4 της δοκιμής μας, που ανέβασε την ισχύ από τους 204 στους 245 ίππους, έχοντας ροπή 350 Nm.

Στην περίπτωση του Zeekr η ισχύς είναι 272 ίπποι, με τη ροπή να είναι παρόμοια, στα 354 Nm. Με βάρος 1.855 κιλά, επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα, ενώ το MG4 των 1.751 κιλών χρειάζεται για την ίδια διαδικασία 6,5 δευτερόλεπτα.

Ανάλογη είναι η αίσθηση που δίνουν στον δρόμο, με το MG4 να προάγει έναν πιο GT χαρακτήρα, με ευκολία στον χειρισμό, ακόμα και υπό πίεση. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, φιλτράροντας την… ταχύτητα και τις όποιες επιπτώσεις έχει, δίνοντας αυτοπεποίθηση στον οδηγό. Και όλα αυτά με εργοστασιακές ρυθμίσεις και όχι παραμετροποιημένες, κάτι που παρέχει το MG4, για να σφίξεις περισσότερο το τιμόνι ή ακόμα και την απόκριση των πεντάλ.

Το Zeekr X, με τη σειρά του, δείχνει μια ιδιαίτερη ζωηράδα, τόσο λόγω της μεγαλύτερης ισχύος του, όσο και λόγω της ρύθμισης απόκρισης του γκαζιού. Μπορεί να μην το εκτιμήσεις στην καθημερινότητα και στην πόλη, αφού ακόμα και στο πρόγραμμα Eco είναι δυναμικό, αλλά αναντίρρητα θα το απολαύσεις όταν αναζητήσεις τις απόλυτες επιδόσεις. Το τιμόνι με την ελαφριά αίσθηση –στα πρότυπα των ηλεκτρικών μοντέλων– φιλτράρει αρκετές από τις πληροφορίες που ίσως θα ήθελε κάποιος οδηγός στα χέρια του, αλλά γενικότερα είναι θετικό και ελαφρώς πιο επικοινωνιακό από αυτό του MG4, που είναι πιο ήπιο, με έμφαση στην άνεση.

Η πιο σφιχτή ανάρτηση του «X» θα διαβάσει καλά το ανάγλυφο όταν κινείσαι γρήγορα, κάτι που όμως δεν επιθυμείς σε χαμηλότερες ταχύτητες, αφού περνάει στο εσωτερικό κάποιες αντιδράσεις, που σίγουρα φιλτράρονται καλύτερα από το MG4. Το τελευταίο δείχνει μια υπεροχή στον τομέα της κατανάλωσης και της αυτονομίας, καθώς κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήταν πιο φειδωλό σε απαιτήσεις ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, σε κοινή διαδρομή ο υπολογιστής ταξιδίου έδειξε 16,1 kWh/100 χλμ., όταν η αντίστοιχη τιμή του Zeekr ήταν 17,2 kWh/100 χλμ.

Έτσι, με μπαταρία 77 kWh, το «4άρι» μπορεί να καλύψει πάνω από 460 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση, ενώ το «X» με μικρότερη μπαταρία, 69 kWh, θα ξεπεράσει τα 370 χιλιόμετρα. Έχοντας όμως αρχιτεκτονική 400V, υποστηρίζει φόρτιση 150 kW που του επιτρέπει να «κάνει» το 20% έως 80% σε 29 λεπτά, ενώ ο AC φορτιστής του είναι 22 kW, το οποίο μεταφράζεται σε τέσσερις ώρες για μια πλήρη φόρτιση. Από την άλλη, το MG4 έρχεται με 11άρη φορτιστή και χρειάζεται περίπου επτά ώρες για πλήρη φόρτιση, ενώ σε συνεχές ρεύμα DC φτάνει τα 144 kW, που αντιστοιχούν σε 39 λεπτά για το 10% έως 80%.

Επιπλέον, αμφότερα τα αυτοκίνητα της δοκιμής μας διαθέτουν σύστημα ανάκτησης ενέργειας, που λειτουργεί αποτελεσματικά σε τρία επίπεδα, επιστρέφοντας ενέργεια στην μπαταρία κατά τη χρήση και την πέδηση. Επίσης υπάρχει δυνατότητα οδήγησης one pedal, φρενάροντας δυνατά μέχρι και το σημείο ακινητοποίησης, κάτι που βελτιώνει την αυτονομία αλλά και την ευκολία στη χρήση μέσα στην πόλη.

Ο αστάθμητος παράγοντας

Η MG Motor είναι γεγονός ότι παίζει καλά το παιχνίδι του «προσιτού» στην πλούσια γκάμα της, που περιλαμβάνει φυσικά και τα ηλεκτρικά. Το MG4 με τη μικρή μπαταρία των 51 kWh εκκινεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ενώ με την 64άρα μπαταρία και τους 204 ίππους στοιχίζει 33.750 ευρώ. Αυτή η έκδοση θα μπορούσε μάλιστα να είναι η ανταγωνιστική του Zeekr X Long Range με την 69άρα μπαταρία, επιτρέποντας στο MG να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα στο ακέραιο.

Ωστόσο, εδώ έχουμε την έκδοση του MG4 με τους 245 ίππους και την ακόμα μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh, που ανεβάζει σημαντικά την αυτονομία αλλά και την τιμή του, που είναι 39.450 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης, ενώ με μια προωθητική ενέργεια ύψους 4.000 ευρώ που τρέχει αυτό το διάστημα, πέφτει στα 35.450 ευρώ.

Το Zeekr X στοιχίζει 39.900 ευρώ, επίσης με κρατική επιδότηση, με την τιμή να αλλάζει δραστικά η προσφορά που «τρέχει» αυτό το διάστημα από την εισαγωγική εταιρεία και ανέρχεται στις 5.000 ευρώ. Έτσι η τιμή του X Long Range κατεβαίνει στα 34.990 ευρώ, που του δίνει ένα ανεπαίσθητο πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα, έναντι των όποιων υποκειμενικών κριτηρίων περί αισθητικής ή άλλων πιο αντικειμενικών που αφορούν την άνεση ή την εν γένει συμπεριφορά του στον δρόμο. Ως προς τα τελευταία χαρακτηριστικά, το MG4 έχει έναν πιο GT και εύκολο χαρακτήρα, ενώ, απέναντί του και όχι μόνο, το X αποδεικνύεται πιο σπορτίφ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MG 4 LONG RANGE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 245 ίπποι

ΡΟΠΗ: 350 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 77 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.287 × 1.836 × 1.504 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.705 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 350-1.165 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.751 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 165 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,1 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA WLTP-ΔΟΚΙΜΗΣ: 520-460+ χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 0-100% (11 kW): 7 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% (144 kW): 38 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 42.450 ευρώ (39.450 € με κρατική επιδότηση και από 35.450 € μαζί με προωθητικό πρόγραμμα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ZEEKR X LONG RANGE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 272 ίπποι

ΡΟΠΗ: 343 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 69 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.432 × 1.836 × 1.566 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.750 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 362-1.182 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.780 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 190 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 17,2 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA WLTP-ΔΟΚΙΜΗΣ: 446-370+ χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 0-100% (22 kW): 4 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 20-80% (150 kW): 29 λ.

ΤΙΜΗ: Από 42.990 ευρώ (39.990 € με κρατική επιδότηση και από 34.990 € μαζί με προωθητικό πρόγραμμα)

MG4 245 PS 77 kWh

ΥΠΕΡ

ΑΝΕΣΗ

AYTONOMIA

ΚΑΤΑ

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ

ZEEKR X LONG RANGE

ΥΠΕΡ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ