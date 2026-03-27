Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Νέο MG4 Urban και πρώτη ημιστερεάς κατάστασης μπαταρία

Δύο σημαντικές πρεμιέρες σηματοδοτούν τη νέα εποχή για τη MG. Το νέο MG4 Urban είναι η νέα πρόταση της μάρκας στην ηλεκτρική αστική κινητικότητα, ενώ η μπαταρία MG SolidCore, η πρώτη με τεχνολογία semi solid-state που μπαίνει σε μαζική παραγωγή, υπόσχεται βελτιωμένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων.

Η MG κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας στη Φρανκφούρτη τις νέες της τεχνολογικές καινοτομίες, με αιχμή το νέο MG4 Urban και τη μπαταρία ημιστερεάς κατάστασης MG SolidCore.

MG4 άλλης φιλοσοφίας

Σε πρώτο επίπεδο, το νέο MG4 Urban σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρικής παρουσίας της MG στην Ευρώπη. Παρότι μοιράζεται την ονομασία του με το ήδη γνωστό MG4, πρόκειται για μια πλήρως διαφορετική κατασκευή, με ξεχωριστή φιλοσοφία και προσέγγιση.

Σχεδιαστικά, το MG4 Urban απομακρύνεται από τις αιχμηρές γραμμές του MG4, υιοθετώντας πιο στρογγυλεμένες και απαλές επιφάνειες, στοιχείο που το φέρνει αισθητικά πιο κοντά στο MG Cyberster.

Ελαφρώς διαφορετικά είναι τα φωτιστικά σώματα, αρκετά πιο συντηρητική είναι η σχεδίαση του πίσω μέρους, ενώ η θύρα φόρτισης είναι πλέον στο μπροστινό μέρος του αμαξώματος. Σε σχέση με το MG4, είναι κατά 11 εκατοστά μεγαλύτερο στα 4.395 χλστ., έχει το ίδιο πλάτος στα 1.842 χλστ. και κατά 5 εκ. μεγαλύτερο ύψος και μεταξόνιο στα 1.549 και 2.750 χλστ. αντίστοιχα.

Σημαντικές διαφορές στην καμπίνα

Στο εσωτερικό, παρότι το τιμόνι και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των ιντσών που βρίσκεται πίσω του είναι δάνειο από το MG4, η κεντρική οθόνη αφής για το infotainment (συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto) είναι μεγαλύτερη (12,8”).

Στο MG4 Urban, οι αλλαγές σχέσεων γίνονται πλέον με μοχλό πίσω από το τιμόνι και όχι μέσω περιστροφικού διακόπτη ψηλά στην κονσόλα, αλλαγή που έχει απελευθερώσει χώρο ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα.

Η παρουσία μαλακών υλικών δεν είναι εκτενής, ωστόσο το φινίρισμα των μπουτόν μοιάζει πιο προσεγμένο, ενώ συνολικά, η αισθητική της καμπίνας φαίνεται πως ακολουθεί πιο mainstream και ώριμα μονοπάτια.

Όσον αφορά τους χώρους, το μεταξόνιο των 2,75 μ. προσφέρει καλούς χώρους για τους πίσω επιβάτες τόσο για τα γόνατά τους όσο και για τα κεφάλια τους, ενώ όσον αφορά το πορτ-μπαγκάζ, η MG ανακοινώνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να μεταφέρει από 577 έως 1.377 λτ. με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Στην αρχή με LFP, ακολουθεί η ημιστερεάς κατάστασης μπαταρία

To MG4 Urban βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική E3 και σε αντίθεση με το MG4, είναι προσθιοκίνητο. Αρχικά, το αυτοκίνητο θα συνδυάζεται με μπαταρίες τύπου LFP χωρητικότητας 42,8 και 53,9 kWh, με ισχύ 150 και 160 ίππων αντίστοιχα και αυτονομία που φτάνει έως τα 415 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες.

Ενσωματωμένος είναι ο φορτιστής AC με ισχύ 11 kW, ενώ σε ταχυφοριστή DC η ισχύς μπορεί να φτάσει έως τα 87 kW. Υπό ιδανικές συνθήκες, χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για τη φόρτιση από 10% έως 80% με ταχυφορτιστή 150 kW.

Το MG4 Urban διαθέτει πολλά επίπεδα ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας αλλά και λειτουργία one-pedal, με την οποία ο οδηγός μπορεί να αυξομειώνει την ταχύτητα του οχήματος χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού. Διαθέσιμα υπάρχουν 5 οδηγικά modes (Eco, Normal, Sport, Snow και Custom) και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ασφάλειας.

Το MG4 Urban θα λανσαριστεί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, ενώ προς τα τέλη του 2026, θα γίνει το πρώτο μοντέλο της MG που θα διατεθεί με semi solid-state μπαταρία.

Η πρώτη ημιστερεάς κατάστασης μπαταρία μαζικής παραγωγής

Η MG εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση, καθώς, ισχυρίζεται ότι γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως που καταφέρνει να περάσει στη μαζική παραγωγή μπαταριών ημιστερεάς κατάστασης. Η νέα αυτή τεχνολογία, που φέρει την ονομασία MG SolidCore, αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Τι καινούργιο φέρνει η ημιστερεάς κατάστασης μπαταρία

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, είτε τύπου LFP είτε NCM, οι οποίες χρησιμοποιούν υγρό ηλεκτρολύτη για τη μεταφορά ιόντων λιθίου μεταξύ των ηλεκτροδίων, η MG SolidCore μπαταρία βασίζεται σε μια σύνθεση που είναι κατά 95% στερεάς κατάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του υγρού ηλεκτρολύτη αντικαθίσταται από στερεά υλικά, δημιουργώντας ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό περιβάλλον λειτουργίας, με τη MG να αναφέρει πως ο στερεός ηλεκτρολύτης σχηματίζει ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από τα ηλεκτρόδια.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας είναι η βελτιωμένη κινητικότητα των ιόντων λιθίου. Στις συμβατικές μπαταρίες, η κίνηση των ιόντων είναι μονοδιάστατη (1D) στις LFP και δισδιάστατη (2D) στις NCM, ενώ στη MG SolidCore μπαταρία επιτυγχάνεται τρισδιάστατη (3D) κίνηση.

Αυτή η εξέλιξη έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση, ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπου οι συμβατικές μπαταρίες παρουσιάζουν σημαντικές απώλειες. Συγκεκριμένα, η MG αναφέρει αύξηση της ταχύτητας φόρτισης κατά 15% σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

Περισσότερη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα

Η νέα μπαταρία, σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρει επίσης περισσότερη ισχύ κατά 20%, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερες επιδόσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα που τη χρησιμοποιούν και περισσότερη αξιοπιστία, επίσης κατά 20%, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερότητα στη λειτουργία.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια. Η σημαντική μείωση της περιεκτικότητας σε υγρά στοιχεία περιορίζει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης. Παράλληλα, η MG έχει δοκιμάσει τη SolidCore Battery σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, από -30°C έως και +1000°C, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

Παράλληλα, η MG δεν σταματά εδώ αλλά συνεχίζει να προσπαθεί για το επόμενο βήμα, αναπτύσσοντας ήδη μπαταρίες πλήρως στερεάς κατάστασης, οι οποίες στο μέλλον θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.000 χιλιόμετρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MG4 URBAN

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ μπροστά

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 160 ίπποι

ΡΟΠΗ: 250 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους μπροστά τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 53,9 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.395×1.842×1.549 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.750 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 577 – 1.364 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.520 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 16,2 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 416 χλμ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 87 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 5 ώρες και 45 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (150 kW): 10-80%: 31 λεπτά

ΤΙΜΗ: Δεν έχει ανακοινωθεί