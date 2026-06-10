Δoκιμάζουμε το νέο Nissan Micra

Το νέο Nissan Micra επιμένει στο μικρό μέγεθος, αλλά πλέον με αμιγώς ηλεκτρική υπόσταση και γαλλική τεχνογνωσία. Δοκιμάζουμε την έκδοση των 150 ίππων και ανακαλύπτουμε την ευχάριστη έκπληξη που επιφυλάσσει η νέα γενιά.

Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έχει αλλάξει προσωπικότητα περισσότερες φορές και από διαγωνιζόμενο στο τηλεοπτικό show «your face sounds familiar», αυτό είναι το Nissan Micra, το οποίο ύστερα από σχεδόν 45 χρόνια στις αγορές, πούλησε περισσότερα από έξι εκατομμύρια αντίτυπα. Λες και το Micra έβαζε πάντα κάποιο στοίχημα με τον εαυτό του, ότι μπορεί να τα αλλάζει όλα και να παραμένει εξίσου πετυχημένο, είτε επρόκειτο για το «αυγό» της τρίτης γενιάς, είτε για το low budget story No4, είτε για το απελθών alter ego του Clio. Περισσότερα για αυτά που προηγήθηκαν μπορείτε να διαβάσετε σε ξεχωριστό άρθρο, μιας και τώρα θα ασχοληθούμε με το νέο στοίχημα που ξαναέβαλε το μικρό των Ιαπώνων.

Μπορεί να διατηρεί του αδελφικούς δεσμούς με του Γάλλους, με μία μονοκοντυλιά όμως, διέγραψε όλο το θερμικό παρελθόν του, με εξαίρεση το όνομα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλο για τη Nissan, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα μιας επιθετικής προϊοντικής στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση τεσσάρων νέων ηλεκτρικών μοντέλων, μέσα στην επόμενη διετία.

Εκτός αυτού όμως το Micra έχει μία ακόμα σημαντική αποστολή να επιτελέσει, καθώς θα κληθεί να πρωταγωνιστήσει σε ένα τμήμα της αγοράς, το οποίο φαίνεται πως θα είναι εξίσου ανταγωνιστικό με εκείνο των SUV, τηρουμένων των αναλογιών.

Σε αυτό το τμήμα θα βρεθούν κατά βάση ηλεκτρικά χάτσμπακ μοντέλα των κατηγοριών Β και C, που θα προέρχονται από τους Κινέζους (Aion UT, Dongfeng Box, Geely EX2, MG4 Urban, Nio Firefly), τους Κορεάτες (Hyundai Ioniq 3, Kia EV2) και φυσικά τους Ευρωπαίους (τόσο τα υπάρχοντα Citroen eC3, Fiat Grande Panda electric, Opel Corsa e, Peugeot e208, όσο και μελλοντικές ελεύσεις από τις Cupra, VW και Ford)

Round eyes

H συγγένεια μεταξύ Renault 5 και Niisan Micra είναι αναμφισβήτητη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσπάθειες διαφοροποίησης. Οι δυο τους μοιράζονται πλατφόρμα, γραμμή παραγωγής (στο εργοστάσιο του Ντουέ στη Γαλλία), διαστάσεις και τεχνολογία. Καθώς η Renault ακολουθεί ευλαβικά μία στρατηγική ρετρο αναβίωσης (κάτι στο οποίο συνηγορούν το 4αρη αλλά και το Twingo), η Nissan επέλεξε ποντάρει στην οπτική διαφοροποίηση, μιας και οι δημιουργοί του λένε πως, συγκριτικά με το Renault 5, μόνο το εμπρός παρμπρίζ και η οροφή έμειναν ίδια.

Βλέπεται το Micra δεν ράφτηκε στους μόδιστρους της Γαλλίας, μιας και προήλθε από το Λονδίνο και το Nissan’s Design Europe (NDE), που εδρεύει εκεί. Σχεδιαστικά μπορεί ίσως να διακρίνει κανείς επιρροές από την τρίτη γενιά, όχι τόσο σε ότι έχει να κάνει φυσικά με την σιλουέτα, όσο με τα χαρακτηριστικά στρογγυλά «μάτια». Βέβαια για να ακριβολογούμε τα κυρίως φώτα του νέου Micra είναι στην ουσία λεπτά παραλληλόγραμμα, που περικυκλώνονται από LED δακτύλιους.

Ευτυχώς στην λεπτή μαύρη λωρίδα που ενώνει τους προβολείς δεν κρύβεται κάποια πολυφορεμένη φωτιζόμενη μπάρα, ενώ στα χαμηλότερα τμήματα του αμαξώματος οι μαύρες γυαλιστερές επιφάνειες ενισχύουν οπτικά την αίσθηση ενός χαμηλού κέντρου βάρους.

Τους θόλους γεμίζουν τροχοί 18 ιντσών, που ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό και προσφέρονται σε τρία διαφορετικά σχέδια, ενώ καθοριστική συμβολή στην δημιουργία των χρωματικών εντυπώσεων, είναι η διαθέσιμη παλέτα των 14 αποχρώσεων, με συνοδευτικές διχρωμίες οροφής, σε γκρι ή μαύρη απόχρωση, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Στο εσωτερικό το έργο των σχεδιαστών για την επίτευξη μιας πολυπόθητης διαφοροποίησης ήταν σαφώς πιο δύσκολο. Μόνο οι αλλαγές στις επενδύσεις και το χαραγμένο μοτίβο του όρους Φούτζι ανάμεσα στα δύο εμπρός καθίσματα δεν αρκούν για να δημιουργηθεί μια διαφορετική προσωπικότητα από εκείνη του Renault, με το χαρακτηριστικό φαρδύ ράφι στο ταμπλό και τις δύο οθόνες.

Προφανώς και το κόστος πιέζει, αλλά θα μπορούσαν να είχαν επιλεγεί άλλα γραφικά στις δίδυμες οθόνες των 10,1 ιντσών (οι ενσωματωμένες εφαρμογές της Google είναι πάντως πολύ εύχρηστες), διαφορετικά καθίσματα και τιμόνι, ενώ ιδανικά θα θέλαμε μία άλλη λύση για τον επιλογέα των ταχυτήτων.

Υπάρχουν αρκετοί φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό και για ορισμένες άλλες λειτουργίες, με κυριότερη αυτή του «my perso», του πρακτικότατου shortcut δηλαδή για το σετάρισμα των συστημάτων υποβοήθησης.

Η ποιότητα είναι πολύ καλή παρά τα σκληρά στην υφή πλαστικά που καλύπτουν το ανώτερο τμήμα ταπλό και θυρών, ενώ οι τρεις διαθέσιμες εκδόσεις (Comfort, Chill, Audacious) έρχονται να καλύψουν από τις πιο λιτές μέχρι τις πιο εκφραστικές απαιτήσεις των υποψηφίων αγοραστών.

Με δεδομένο πάντως τον διευρυμένο ανταγωνισμό που αναφέραμε στην αρχή, ο οποίος θα περιλαμβάνει αναπόφευκτα ελαφρώς μεγαλύτερα χάτσμπακ και SUV crossover, το ουσιαστικότερο μειονέκτημα της πλατφόρμας, που κληροδοτείται στο νέο Micra, έχει να κάνει με την εκμετάλλευση των χώρων. Με μήκος που βρίσκεται οριακά κάτω από τα 4 μέτρα και μεταξόνιο που αγγίζει τα 2,54 μ., το Micra είναι ξεκάθαρα αστικών προδιαγραφών, με αρκετά καλή εικόνα στις εμπρός θέσεις.

Αντίθετα, οι πίσω επιβάτες έχουν λίγο διαθέσιμο χώρο για τα γόνατα και τα κάτω άκρα. Ο χώρος αποσκευών των 326 λίτρων είναι ικανοποιητικός για το μέγεθος του αυτοκινήτου, αν και πλέον ο πήχης έχει ανέβει, καθώς υπάρχουν τετράμετρα ηλεκτρικά μοντέλα με χώρο αποσκευών στα 440 λίτρα.

Challenge accepted

Το κληροδότημα της πλατφόρμας, έχει όμως και έναν πολύ θετικό αντίκτυπο, όπως διαπιστώνει κανείς στον δρόμο. Ας πάρουμε όμως τα τεχνικά θέματα από την αρχή. Το Micra βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small των Γάλλων. Οι κινητήριες εκδόσεις είναι δύο. Η βασική αποδίδει 90 kW (122 ίππους) και 225 Nm ροπής, με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 χιλιόμετρα. Η ισχυρότερη φτάνει τα 110 kW (150 ίππους) και τα 245 Nm, με μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh και αυτονομία που αγγίζει τα 408 χιλιόμετρα.

Για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα, η μικρή χρειάζεται 9 δλ., όταν αυτή που δοκιμάζουμε εδώ, χρειάζεται 8 δλ., ενώ και στις δύο περιπτώσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα.

Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή φτάνει έως τα 80 kW για την έκδοση των 40 kWh και έως τα 100 kW για τη μεγαλύτερη, όπου πάντως και οι δύο εκδόσεις χρειάζονται γύρω στην μισή ώρα για την φόρτιση από το 15% έως το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Κατά την διάρκεια της δοκιμής, η μέση κατανάλωση των 14,4 kWh/100 χλμ. που καταγράψαμε επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή, κάτι που μεταφράζεται σε μία μέση αυτονομία γύρω στα 360 χλμ., όπου σε αυστηρά αστικές συνθήκες μπορεί να ξεπεράσει σχετικά εύκολα τα 400 χλμ. ενώ εάν εξερευνήσεις τα οδηγικά περιθώρια της κατασκευής, τότε ο πήχης κατεβαίνει στα 300 χλμ.

Τα οδηγικά αυτά περιθώρια όμως είναι εκείνα που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του νέου Micra. Σε αστικό περιβάλλον, όλα υποστηρίζουν μία καθημερινή ευχρηστία, καθώς το μικροκαμωμένο όχημα ελίσσεται και παρκάρει με ευκολία.

Καθοριστική είναι η συνεισφορά του συστήματος ανάκτησης ενέργειας, το οποίο διαθέτει τρεις βαθμίδες και επιπλέον μία πολύ καλή λειτουργία one pedal, όπου σπάνια χρειάζεται να ακουμπήσεις το αριστερό πεντάλ, με τον όλο χειρισμό να διεκπεραιώνεται από τα paddles στο τιμόνι.

Επίσης το προσαρμοζόμενο cruise control με stop & go function, αποδεικνύεται σωτήριο όταν προσπαθείς να διασχίσεις τον ακινητοποιημένο Κηφισό (λίγη προσοχή χρειάζεται μόνο στις απότομες σφήνες που επιχειρούν προπορευόμενα αμάξια).

Ακόμα πιο ευχάριστες εμπειρίες όμως σου επιφυλάσσει το νέο Micra, σε μία επαρχιακή σφικτή διαδρομή. Για να ανακαλύψουμε πότε είχε συμβεί αυτό για τελευταία φορά με ένα Micra, θα πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω στον χρόνο, μιας και ούτε η απερχόμενη γενιά, ούτε βεβαίως και η άχρωμη 4η, είχαν να προσφέρουν κάτι το ιδιαίτερο.

Λίγο πριν την αυγή όμως της νέας χιλιετηρίδας, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε παρουσιάσει μία αναβαθμισμένη εκδοχή του μοντέλου της 2ης γενιάς, με την ονομασία Challenge, που υπό προϋποθέσεις αποτελούσε τον έτερο πόλο στην μάχη με τα «σαξόραλα» (τα Citroen Saxo και Peugeot 106 Rally δηλαδή) της εποχής.

Τότε χρειάστηκε να πειραχτούν ο κινητήρας και η ανάρτηση, ενώ σήμερα όλα ήρθαν ως φυσικό επακόλουθο μιας καλοδουλεμένης ηλεκτρικής πλατφόρμας. Το χαμηλό κέντρο βάρους από την τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο, τα φαρδιά μετατρόχια και το γρήγορο τιμόνι, δημιουργούν μία go cart αίσθηση (παρόμοια με εκείνη ενός Mini Cooper), που σε προδιαθέτει να ανεβάσεις ρυθμό, ακόμα και αν τα οικολογικά Hankook iON evo δεν μας κέρδισαν με την πρόσφυση τους.

Μικρογραφiα και όχι ανορθογραφiα

Η αναπαραγωγή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε μικρό μέγεθος από την Nissan στέφθηκε λοιπόν με επιτυχία. Με αρκετές αλλαγές στην εξωτερική και λιγότερο στην εσωτερική εικόνα, η ιαπωνική εταιρεία δίνει ένα διαφορετικό στίγμα από τους Γάλλους συγγενείς, με δεδομένη την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, που συνιστούν η μπαταρία των 52 kWh και το μοτέρ των 150 ίππων. Το δυνατότερο στοιχείο του Micra, είναι η οδική του συμπεριφορά, τόσο σε αστική όσο και σε υπεραστική χρήση, ενώ το μικρό μέγεθος αποτυπώνεται χωροταξικά στις πίσω θέσεις και το πόρτ μπαγκάζ.

Σε ότι αφορά τις τιμές, αυτές βρίσκονται στα 26.900 ευρώ και 31.500 ευρώ για τις αρχικές εκδόσεις engage 40 kWh και evolve 52 kWh αντίστοιχα, όπου με τον συμψηφισμό της κρατικής επιδότησης, εταιρικής έκπτωσης και όφελος απόσυρσης (που προσφέρεται από την ελληνική αντιπροσωπεία), οι τελικές τιμές για τις δύο αρχικές εκδόσεις ξεκινούν από 21.900 ευρώ και 26.500 ευρώ αντίστοιχα. Αυτό είναι μία σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια που θα κάνει το Nissan Micra προκειμένου να βρει την θέση του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για λάθη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

NISSAN MICRA 52 kWh 150 ps

ΙΣΧΥΣ: 110 kW (150 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 245 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.974 x 1.772 × 1.499 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.540 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 326-1.106 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.452 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 14,4 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 360 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 4 ώρες 45 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (DC): 30 λεπτά (100 kW)

ΤΙΜΗ: από 26.500 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται επιδότηση και όφελος απόσυρσης)