Peugeot 308 PHEV ή ηλεκτρικό – Τι αξίζει να αγοράσω;

Το Peugeot 308 διαθέτει μία πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, όπου εστιάζουμε στην επαναφορτιζόεμνη υβριδική και την αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή, για να δούμε τι συμφέρει περισσότερο.

Το Peugeot 308 (μαζί με το αδελφό Opel Astra) έχουν αυτή την στιγμή την πληρέστερη γκάμα συστημάτων κίνησης, στην κατηγορία των μικρομεσαίων χάτσμπακ, παραπέμποντας σε άλλες εποχές παχιών αγελάδων. Ενδεικτικό είναι ότι εκτός από τις ήπια υβριδικές της εκδόσεις, συνεχίζει να προσφέρει την εναλλακτική ενός πετρελαιοκινητήρα. Το ενδιαφέρον όμως εστιάζεται στα υψηλότερα επίπεδα εξηλεκτρισμού, που προσφέρουν από την μία η επαναφορτιζόμενη υβριδική έκδοση (plug-in hybrid) και φυσικά η αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή του E-308 .

Tο γαλλικό χάτσμπακ ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για την προηγμένη τεχνολογία αλλά και την αποδοτικότητά του, συνδυάζοντας τα οφέλη του εξηλεκτρισμού με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχει ως μοντέλο, όπως η εντυπωσιακή σχεδίαση, ο premium χαρακτήρας, το εντυπωσιακό εσωτερικό που υποστηρίζεται από το i-cockpit, η καλή εκμετάλλευση χώρων και η ευχάριστη οδική συμπεριφορά.

Τα τεχνικά στοιχεία

Η Plug-in υβριδική έκδοση του Peugeot 308 συνδυάζει έναν 1.600αρη υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 150 ίππων, με ένα ηλεκτρικό μοτέρ 125 ίππων ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, αποδίδοντας συνδυαστικά 195 ίππους και 360 Nm ροπής. Η μπαταρία του συστήματος έχει μικτό ενεργειακό περιεχόμενο 17,2 kWh, κάτι που σημαίνει πως μπορεί με την αποκλειστική χρήση αυτής, να προσφέρει έως 85 χλμ. αυτονομίας (WLTP). Με on board φορτιστή ισχύος 7,4 kWh, το Peugeot 308 Plug-in Hybrid, χρειάζεται 125 λεπτά για μια πλήρη φόρτιση. O συνδυασμός της δύναμης του τούρμπο θερμικού κινητήρα και της αμεσότητας του ηλεκτρικού μοτέρ, συντελούν στις καλές επιδόσεις, με την επιτάχυνση για τα 0-100 χλμ/ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 225 χλμ/ώρα στο sport πρόγραμμα οδήγησης, ενώ αμιγώς ηλεκτρικά μπορεί να κινηθεί με 135 χλμ./ώρα.

Το E-308 από την μεριά του κινείται από ένα μοτέρ 156 ίππων, που τροφοδοτείται από μία μπαταρία 58 kWh, με την επιτάχυνση για τα 0-100 χλμ/ώρα να ολοκληρώνεται σε 9,3 δlλ, ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 170 χλμ/ώρα. Για την αναπλήρωση της ενέργειας απαιτούνται 6 ώρες σε wallbox 11kW, ενώ σε ταχυφορτιστή DC 100 kW για το 20-80% χρειάζονται 32 λεπτά. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στις 15 kWh/100 χλμ., με αυτονομία 449 χλμ.

Το κόστος

Τόσο η phev έκδοση του Peugeot 308, όσο και η αμιγώς ηλεκτρική, είναι διαθέσιμες σε παραπλήσιες τιμές. To 308 phev έχει ένα χαμηλότερο τιμολογιακό σημείο εκκίνησης, καθώς είναι διαθέσιμο στην έκδοση style plus των 39.200 ευρώ. Στην επόμενη έκδοση Allure με τον πλουσιότερο εξοπλισμό το κόστος διαμορφώνεται στα 40.500 και 39.700 ευρώ για το 308 phev και e308 αντίστοιχα. Στην κορυφαία έκδοση GT που δίνει προτεραιότητα σε έναν σπορτίφ χαρακτήρα, νικητής είναι και πάλι το ηλεκτρικό μοντέλο και μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, καθώς τιμάται στα 42.300 ευρώ έναντι 45.300 ευρώ του 308 phev. Βέβαια εάν υπολογιστεί και η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, τότε η πλάστιγγα γέρνει σαφώς υπέρ της ηλεκτρικής πλευράς.

Η κατανάλωση

Η εργοστασιακή κατανάλωση του 308 phev είναι 2,4 λτ/100 χλμ σε κύκλο WLTP (το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 40 λίτρων). Σε ότι αφορά την ηλεκτρική αυτονομία, στην πράξη δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα 70 χλμ. σε μικτές συνθήκες. Με άδεια μπαταρία σε ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης, η μέση κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 6 λτ/100 χλμ, , κάτι που μεταφράζεται σε μία αυτονομία της τάξεως των 650 χλμ.

Σε ότι αφορά το Ε-308 και με δεδομένο το καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο των 55,4 kWh, η μέση κατανάλωση που καταγράψαμε κατά την διάρκεια της δοκιμής διαμορφώθηκε στις 14,8 kWh/100 χλμ. με αυτονομία 375 χλμ. Σε αστικές συνθήκες η κατανάλωση μπορεί να πέσει ακόμα και κάτω από τις 13 kWh/100 χλμ., ενώ στην εθνική οδό είδαμε 17,5 kWh/100 χλμ. με μία μέση ταχύτητα της τάξεως των 110 χλμ./ώρα

Το συμπέρασμα

Για αστική χρήση, η υπεροχή του Ε-308 είναι καθολική. Πέρα από το χαμηλότερο κόστος ενέργειας (2,7 ευρώ/100 χλμ. για οικιακή φόρτιση, κόστος που διπλασιάζεται σε δημόσιο AC φορτιστή, είναι και το θέμα της πολιτισμένη ηλεκτρικής του λειτουργίας.Με μία μέση αυτονομία 375 χλμ. μπορεί να υποστηρίξει τις καθημερινές μεταφορικές ανάγκες, ενώ με σωστό προγραμματισμό μπορεί να υποστηρίξει και ένα ταξίδι.

Η Plug-in υβριδική έκδοση συνδυάζει τα χαρακτηριστικά δύο κόσμων, προσφέροντας μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου στην πόλη (αρκεί να τηρείται ευλαβικά ένα τακτικό πλάνο φόρτισης), χωρίς αυτή να συνοδεύεται από άγχος φόρτισης και αυτονομίας στο ταξίδι, αν και ιδανικά θα θέλαμε να διέθετε και δυνατότητα DC ταχυφόρτισης (που θα επέτρεπε την αξιοποίηση του ηλεκτρισμού σε ένα μακρινό ταξίδι).