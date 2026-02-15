Με ένα γερό rebranding, η Renault μετατρέπει την κορυφαία full hybrid έκδοση του Captur, από κομπάρσο, σε πρωταγωνιστή της πλέον εμπορικής κατηγορίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Έχοντας συμπληρώσει κάτι περισσότερο από μια δεκαετία αδιάλειπτου εμπορικού βίου, το Renault Captur είναι αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους στυλοβάτες του γαλλικού εργοστασίου. Το Captur ξεκίνησε την καριέρα του το 2013 σε μία εποχή που ακόμα η έννοια των B-SUV δεν είχε πάρει τις σημερινές εμπορικές της διαστάσεις. Το 2024 ακολούθησε η επόμενη γενιά, με αρκετές εξωτερικές και όχι μόνον, αλλαγές.

Παραδοσιακά την μερίδα του λέοντος είχαν οι μικρότερες εκδόσεις, με προεξάρχουσα φυσικά εκείνη του διπλού καυσίμου, με αποτέλεσμα η κορυφαία υβριδική έκδοση να έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο, λόγω και της υψηλής (συγκριτικά με τον καταξιωμένο ιαπωνικό ανταγωνισμό) τιμής.

Τώρα, όμως, η Renault εστιάζει τις προσπάθειες της σε αυτήν ακριβώς την έκδοση, μετατρέποντάς την σε έναν πρωταγωνιστή της εποχής. Σε αυτό δεν έχει συμβάλει μόνο το αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα, αλλά και μία επιθετική τιμολογιακή πολιτική, που φέρνει το full hybrid Captur, σε απόσταση βολής από παλιούς και νέους ανταγωνιστές, της εμπορικότατης κατηγορίας των B-SUV.

Η Renault ανέπτυξε το 2021 το υβριδικό σύστημα E-Tech αξιοποιώντας τεχνογνωσία που είχε αποκτηθεί από την εμπλοκή της εταιρείας στους αγώνες της Formula 1,

Στην προκειμένη περίπτωση, το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα βασίζεται σε μια διάταξη, που συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,8 λίτρων (αντί για το απελθών 1.600αρι σύνολο), με υψηλότερη απόδοση 109 ίππων (αντί 94 ίππων του προηγούμενου συνόλου), με άμεσο ψεκασμό (αντί για έμμεσο), συμβάλλοντας στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της κατανάλωσης και της θερμικής απόδοσης.

Ο θερμικός αυτός κινητήρας υποβοηθείται από το βασικό ηλεκτρικό μοτέρ των 36 kW και ένα δευτερεύον μοτέρ μίζας/γεννήτριας, ισχύος 15 kW. Το σύστημα ολοκληρώνεται με μία μεγαλύτερη πλέον μπαταρία 1,4 kWh (από 1,2 kWh) και το γνωστό multimode κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη.

Σε σχέση με το προηγούμενο σύνολο, η ροπή του βενζινοκινητήρα έχει αυξηθεί κατά 25%, φθάνοντας στα 172 Nm, που αποδίδονται πλέον από τις 2.000 σ.α.λ. , ενώ επιταχύνει πλέον από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,5 δλ. (έναντι 10,6 δλ.). Μάλιστα δεν παρατηρούνται περιορισμοί στην τελική ταχύτητα (η οποία φθάνει στα 180 χλμ./ώρα.), όπως συμβαίνει με ορισμένα full hybrid μοντέλα του ανταγωνισμού. Το νέο σύνολο επίσης έχει αυξήσει την ικανότητα ρυμούλκησης από τα 750, στα 1.000 κιλά.

Σε ένα υβριδικό σύστημα, μπορεί οι βελτιωμένοι χρόνοι επιταχύνσεων να είναι καλοδεχούμενοι, μεγαλύτερη σημασία όμως έχει η ενεργειακή αποδοτικότητα. Εκεί είναι ακόμα πιο εμφανής η βελτίωση του κορυφαίου Captur.

H απόκριση στο πάτημα του γκαζιού είναι πιο άμεση, τόσο σε αστικές συνθήκες όσο και σε επαρχιακές διαδρομές (βοηθάει τα μέγιστα και η ανάλογη επιλογή προγράμματος οδήγησης), ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία αυξάνει τις δυνατότητες αμιγούς ηλεκτροκίνησης, όπου σε αστικό περιβάλλον μπορεί να φθάσει έως και το 80% της διανυθείσας απόστασης

Αυτό μεταφράζεται σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές κατανάλωσης, όπου με λίγη προσοχή η σχετική ένδειξη μπορεί να κατέβει ακόμα και κάτω από τα 4 λτ./100 χλμ., ενώ κατά μέσο όρο δεν ξεπερνάει τα 5 λτ./100 χλμ. Φυσικά με τις εκπομπές CO2 να βρίσκονται στα 99 γρ./χλμ., η κορυφαία έκδοση του Captur δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στον δακτύλιο.

Εντός και εκτός πόλεως

Η εκκίνηση γίνεται πάντοτε ηλεκτρικά και όπως είπαμε, ανάλογα και με την ενέργεια που υπάρχει στην μπαταρία, μπορεί να κινείται αθόρυβα και σε υψηλότερες ταχύτητες.

Το κιβώτιο είναι ένα ακόμα στοιχείο διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού. Έτσι, καθώς οι αλλαγές σχέσεων δεν γίνονται αντιληπτές (όπως στα κιβώτια διπλού συμπλέκτη ορισμένων ανταγωνιστών), το Captur διατηρεί μία ευχάριστη ρευστότητα στην αστική κίνηση (όπως με τα κάτι σαν CVT κιβώτια άλλων ανταγωνιστών), χωρίς τραντάγματα και μουγκρίσματα.

Θα θέλαμε πάντως να μπορούσε ο οδηγός να επέμβει μέσω περισσότερων επιλογών στην λειτουργία της ανάκτησης (προσφέρεται μόνο η λειτουργία Β, μέσω του επιλογέα του κιβωτίου). Θετικό είναι και το γεγονός ότι δεν παρατηρήσαμε αυξομειώσεις στην γραμμικότητα του πεντάλ των φρένων.

Εργονομικά, στα συν θα συγκαταλέγαμε για μία ακόμα φορά (σε Renault / Dacia) τη λειτουργία My Safety Switch για την εύκολη και άμεση απενεργοποίηση μέσω του σχετικού μπουτόν μιας συστάδας συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία μάλιστα μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά από τον οδηγό.

Στον δρόμο δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή, καθώς το Captur συνεχίζει να κερδίσει τον οδηγό του ποντάροντας στην ομοιογένεια, την ποιότητα κύλισης και την ζηλευτή για την κατηγορία ισορροπία που προσφέρει ανάμεσα στην αίσθηση σε κάθε ασφάλτινο τερέν και την αποτελεσματικότητα.

Η εικόνα του Captur

Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στην εμφάνιση, που να προδίδει την αναβαθμισμένη υβριδική έκδοση, με την τελευταία γενιά του Captur να διαθέτει ένα σύγχρονο παρουσιαστικό, όπου ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά κάθετα φώτα ημέρας.

Αντίθετα, στο εσωτερικό οι πιο παρατηρητικοί θα εντοπίσουν τον νέο, εξαιρετικά μίνιμαλ, επιλογέα του κιβωτίου, ο οποίος πάντως θα μπορούσε να είχε μετακομίσει στην κολώνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας επιπλέον χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Ο οδηγός κάθεται ψηλά, σε ένα κάθισμα που στηρίζει σωστά το σώμα, αν και μόνο άτομα μεγάλου αναστήματος θα διαπιστώσουν ότι ο ογκώδης κεντρικός καθρέπτης δημιουργεί ορισμένα τυφλά σημεία.

Το ταμπλό είναι επενδεδυμένο με μαλακά στην υφή πλαστικά στο ανώτερο τμήμα του, ο πίνακας οργάνων των 7 ιντσών είναι στάνταρ, ενώ το ίδιο ισχύει για την κεντρική οθόνη 10,4 ιντσών, με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης Android Αutio και Apple CarPlay.

Το μήκος των 4.239 χλστ., τοποθετεί το Captur μεταξύ των μικρότερων 4μετρων μοντέλων και των λεγόμενων μικρομέγαλων B-SUV. Έτσι η καμπίνα του γαλλικού μοντέλου προσφέρει ανταγωνιστικές χωροταξικές ικανότητες, με επίκεντρο το πίσω κάθισμα που μετακινείται κατά τον διαμήκη άξονα σε μια διαδρομή μήκους 16 εκατοστών .

Με αυτό το στοιχείο, μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες ο χώρος για τα πόδια των πίσω και η αποθηκευτική δυναμική του πορτ μπαγκάζ –που διαθέτει διπλό πάτωμα, από τα 326 στα 440 λίτρα. Στη δεύτερη ωστόσο περίπτωση, όπου το πίσω κάθισμα έχει μετακινηθεί όσο πιο μπροστά γίνεται, οι επιβάτες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αρκετά… μικρόσωμοι.

Το κερασάκι

Αυτό δεν είναι ο έτσι και αλλιώς σωστός εξοπλισμός, ο οποίος στην αρχική έκδοση evolution plus της έκδοσης E-Tech 160, περιλαμβάνει: όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού (μόνο το adaptive cruise control ανήκει στην πλουσιότερη Techno), αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες βροχής, προβολείς LED, ζάντες 17 ιντσών, keyless σύστημα, θερμαινόμενους καθρέπτες και συρόμενο πίσω κάθισμα.

Βλέπεται για το τέλος άφησε η Renault, το στοιχείο που ολοκληρώνει την εμπορική δυναμική της κορυφαίας έκδοσης του Captur. Με το τιμολογιακό σημείο εκκίνησης της αρχικής έκδοσης evolution plus, να βρίσκεται στα 25.400 ευρώ, το γαλλικό B-SUV τοποθετείται πλέον για τα καλά απέναντι σε όλες τις υβριδικές προτάσεις παλιών και νέων ανταγωνιστών.

Σε συνδυασμό με την 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, την αποτελεσματικότητα ενός full hybrid συστήματος, την ωραία κύλιση και την σωστή εκμετάλλευση χώρων, το Captur καταθέτει μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας.

RENAULT CAPTUR E-TECH 160

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΡΟΜΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ?ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

RENAULT CAPTUR E-TECH 160

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.798 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 109 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 172 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 49 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 205 Nm

ΣΥΝΔΥΑΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 160 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Multi-mode 4+2 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.239×1.797×1.575χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.639 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 326-440 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.366 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 4,8 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 99 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 25.400 ευρώ (evolution plus)