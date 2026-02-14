Δοκιμάζουμε το Xpeng G6 Long Range Pro RWD

To G6 είναι μία ακόμα απόδειξη, ότι η Xpeng θέλει να ξεχωρίσει βασιζόμενη στη σχεδίαση και την τεχνολογία, παρά σε μία επιθετική εμπορική πολιτική.

Η Xpeng μπορεί να μην είναι ακόμα τόσο γνωστή όσο κάποιοι ομοεθνείς αντίπαλοι της, αυτό όμως δεν μειώνει το εύρος και την σπουδαιότητα των επιτευγμάτων της, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να αναψηλαφήσουμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη μας στην κινεζική της έδρα, στην πόλη Γκουαγνκζού.

Δεν περιορίζεται μόνο σε ξερά νούμερα πωλήσεων (που αντιπροσωπεύουν όμως μία αναμφισβήτητα αλματώδη εξέλιξη, με πάνω από 400.000 μονάδες το 2025 και στόχο για 600.000 μονάδες το 2026), αλλά ούτε και στα αυτοκίνητα, αφού η Xpeng με το σλόγκαν «from horsepower to brainpower» έχει ως στόχο να γίνει επίσης γνωστή ως εταιρεία Physical AΙ, με ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ανθρωποειδή ρομπότ, ρομποταξί και ιπτάμενες λύσεις κινητικότητας.

Σε ό,τι αφορά την γκάμα των αυτοκινήτων, μπορεί στην Κίνα να διαθέτει μία σειρά από ενδιαφέροντα μοντέλα, στην Ευρώπη, αρχικά διαθέτει τα G6 και G9, ενώ σύντομα θα έρθει και το σεντάν P7+.

Τις πρώτες επαφές με το G6 τις έχουμε ήδη κάνει στο εξωτερικό, τόσο με το πρώτο μοντέλο (που ξεκίνησε την καριέρα του το 2023), όσο και με το ανανεωμένο που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Από την πρώτη στιγμή πάντως που παρουσιάστηκε το G6 ήταν προφανής η απευθείας στόχευση στον βασιλιά της κατηγορίας, που δεν είναι άλλος από το Tesla Model Y.

Η εντυπωσιακή σιλουέτα του Xpeng G6

Το G6, είναι ένα crossover, που συνδυάζει χαρακτηριστικά SUV και κουπέ οχημάτων, ενώ διακρίνεται για την αεροδυναμική σχεδίαση (Cd 0,248). Εμπρός ξεχωρίζει η φωτεινή μπάρα Starlight LED με ένα πλάτος που αγγίζει τα 2 μ., με το σήμα της εταιρείας να βρίσκεται τοποθετημένο σε περίοπτη θέση, ενώ τα τριγωνικά ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα φιλοξενούν τους προβολείς.

Τα τόξα των θόλων των τροχών είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ στο πίσω μέρος, εκτός από τον νέο διαχύτη και το ματ γκρι λογότυπο Xpeng, υπάρχει πλέον μία διαμόρφωση τύπου «Ducktail», με αυτό το μικρό σπόιλερ που προεξέχει πάνω από τα λεπτά πίσω φωτιστικά σώματα.

Μία λεπτομέρεια που περνάει απαρατήρητη κολακεύοντας τη σχεδίαση, είναι ο πίσω υαλοκαθαριστήρας που κρύβεται κάτω από το σπόιλερ της οροφής (σε κάθε περίπτωση είναι θετικό και μόνο ότι υπάρχει, όταν έχουμε παρατηρήσει ότι σε ορισμένα κινέζικα μοντέλα απουσιάζει από τον βασικό εξοπλισμό).

Μπορεί το G6, με αυτή την ουρά να μην σου αφήνει περιθώρια να το μπερδέψεις με τους ομοεθνείς ανταγωνιστές του, δεν ισχύει το ίδιο όμως και για το κάπως ομογενοποιημένο ρύγχος του.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η minimal αισθητική, με δύο ανισομεγέθεις οθόνες και υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα. Ποιοτικές λεπτομέρειες στην επιλογή των υλικών, η διχρωμία του εσωτερικού (σαφώς πιο φωτεινό από την εναλλακτική σκούρη γκρί απόχρωση) και ένας εντυπωσιακός ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν μία premium ατμόσφαιρα, που ενισχύεται από την φωτεινότητα που χαρίζει η μεγάλη ηλιοροφή, την ηχομόνωση και τα πολυλειτουργικά καθίσματα με δυνατότητες θέρμανσης (όπως και στα πίσω), εξαερισμού και μασάζ..

Χρέη πίνακα οργάνων εκτελεί μία μακρόστενη οθόνη 10,25 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μία οθόνη αφής 15,6 ιντσών ανάλυσης 2.4 Κ. Μέσω αυτής, με αφή ή φωνητικές εντολές, ο οδηγός καλείται να διεκπεραιώσει τον χειρισμό των διαφόρων λειτουργιών. Ακόμα και όταν συνηθίσει τη διάταξη των διαφόρων μενού, παραμένει (ως συνήθως) το θέμα της απενεργοποίησης των παρεμβατικών συστημάτων υποβοήθησης (μία πολυπόθητη shortcut λειτουργία ομαδοποίησης προσωπικών ρυθμίσεων θα είναι πάντοτε καλοδεχούμενη).

Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ένα σεβαστών διαστάσεων όχημα, μήκους 4.758 χλστ. και μεταξονίου 2.890 χλστ., μόνο όμως όταν βρεθείς στο εσωτερικό του G6, αντιλαμβάνεσαι τα γενναιόδωρα περιθώρια άνεσης που προσφέρει σε έως και πέντε επιβαίνοντες κανονικού αναστήματος.

Υπάρχει άφθονος χώρος για τα πόδια και το κεφάλι, ρυθμίζεται και η κλίση της πλάτης των πίσω καθισμάτων, ενώ υπάρχει δυνατότητα οριζοντίωσης της πλάτης των εμπρός καθισμάτων. Παραδόξως δεν υπάρχει κλασικό ντουλαπάκι στο ταμπλό, κάτι που εν μέρει αντισταθμίζεται από τον μεγάλο χώρο αποθήκευσης στο κεντρικό υποβραχιόνιο.

Ο χώρος αποσκευών είναι εξίσου εντυπωσιακός, καθώς φθάνει τα 571 λίτρα σε στάνταρ διάταξη και τα 1.374 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Αναξιοποίητος πάντως μένει ο χώρος κάτω από το εμπρός καπό, μιας και δεν προσφέρεται κάποιος χώρος αποθήκευσης (καλύπτεται από ένα σταθερό πλαστικό κάλυμμα).

Το τεχνικό υπόβαθρο του G6

Το G6 βασίζεται στην πλατφόρμα SEPA 2.0 της Xpeng, που υιοθετεί μια αρχιτεκτονική 800V. Η σημαντικότερη αλλαγή του ανανεωμένου μοντέλου, αφορά στην αναθεώρηση της χημικής σύστασης της μπαταρίας, που είναι πλέον φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Έτσι εξαλείφεται η χρήση ακριβών και λιγότερο βιώσιμων υλικών, όπως το κοβάλτιο, το μαγγάνιο και το νικέλιο, προσφέροντας μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Παλιότερα το μειονέκτημα αυτής της χημικής σύστασης, ήταν οι περιορισμοί στην ισχύ φόρτισης, κάτι όμως που οι μηχανικοί της εταιρείας κατάφεραν να υπερκεράσουν, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως θα δούμε παρακάτω.

Σε ό,τι αφορά τις διαθέσιμες εκδόσεις, το το G6 προσφέρει δύο επιλογές στην χωρητικότητα της μπαταρίας και τρεις ιπποδυνάμεις. Η αρχική έκδοση έχει μπαταρία 68 kWh, 252 ίππους και αυτονομία 470 χλμ.

Στο άλλο άκρο βρίσκεται η κορυφαία τετρακίνητη έκδοση performance, με δύο μοτέρ συνολικής απόδοσης 487 ίππων και μπαταρία 80,8 kWh αυτονομίας 510 χλμ. H ίδια μπαταρία τροφοδοτεί την ενδιάμεση έκδοση Long Range της δοκιμής μας, η οποία συνδυάζεται με ένα μοτέρ 296 ίππων, επιτυγχάνοντας την μεγαλύτερη διαθέσιμη εργοστασιακή αυτονομία των 525 χλμ.

Χάρη στα τέσσερα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης (σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο), ο οδηγός μπορεί να επέμβει στη παροχή της ισχύος, στο βάρος του τιμονιού, την αίσθηση του πεντάλ των φρένων και την ανάκτηση ενέργειας.

Αναφορικά με την τελευταία, υπάρχουν τρείς βαθμίδες και η λειτουργία Χpedal, η οποία αν και προσφέρει την μέγιστη ανάδραση, δεν ακινητοποιεί πλήρως το αυτοκίνητο, ελαχιστοποιώντας όμως ομαλά την ταχύτητα (κάτι που είναι τελικά προτιμότερο από ορισμένες ενοχλητικά απότομες υλοποιήσεις του ανταγωνισμού).

Παρά το βάρος των 2,1 τόνων και την ύπαρξη ενός μόνο μοτέρ, ποτέ δεν νιώσαμε ότι μας έλειψε η δύναμη για να αποζητούμε την ισχυρότερη τετρακίνητη έκδοση των 487 ίππων. Με σχεδόν 300 ίππους και 440 Nm ροπής, ετούτη η δικίνητη Long Range έκδοση μπορεί να επιταχύνει από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 6,7 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνάει τα 200 χλμ./ώρα., τιμές άκρως ικανοποιητικές για τον χαρακτήρα του G6.

Ούτε όμως και στον δρόμο νιώσαμε ότι θα θέλαμε την τετρακίνητη μετάδοση της ισχυρότερης παραλλαγής, έστω και αν δεν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με επιφάνειες χαμηλού συντελεστή τριβής. Στην στεγνή άσφαλτο μπορεί η δύναμη να περνάει στον δρόμο μόνο από τους πίσω τροχούς, το G6 όμως επιφυλάσσει μία ευχάριστη έκπληξη σε ό,τι αφορά τα ελαστικά των 20ηδων τροχών.

Εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά, το ελαστικό Michelin Pilot Sport EV (την έκδοση του για ηλεκτρικά αυτοκίνητα), το οποίο είναι ένα ελαστικό επιδόσεων, σε σχέση με τα οικολογικά ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, που συναντάμε κατά κόρον πλέον στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Δεν μπορούμε να μην δώσουμε τα εύσημα στην Xpeng που αποφάσισε να κάνει αυτή την επιλογή η οποία μπορεί μεν να έχει κάποιο κόστος στην ενεργειακή απόδοση, συνεπάγεται όμως μία επιπλέον σιγουριά σε ό,τι αφορά την πρόσφυση, έστω και αν δεν πρόκειται για μία ξεκάθαρα σπορ κατασκευή.

Αυτό το αντιλαμβάνεσαι από την πρώτη στιγμή, αφού ακόμα και σε σημεία όπου η άσφαλτος γλιστράει, το πισωκίνητο G6 εμπνέει εμπιστοσύνη, ακόμα και αν ο οδηγός το παρακάνει κάποιες στιγμές.

Η εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εξασφαλίζει μία ωραία κατευθυντικότητα και το μόνο που μετριάζει τις εντυπώσεις είναι η κάπως αόριστη αίσθηση του τιμονιού, το οποίο γίνεται αδικαιολόγητα βαρύ στην σπορ λειτουργία.

Οι σχετικά μαλακές ρυθμίσεις, μαζί με την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, χαρίζουν μία ωραία ποιότητα κύλισης, με υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης και μόνο οι έντονες εγκάρσιες ατέλειες του δρόμου θα γίνουν αντιληπτές από τους επιβαίνοντες.

Η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στους τομείς της αεροδυναμικής και της διαχείρισης της ενέργειας (με ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης θερμότητας), αντικατοπτρίζεται στην μέση κατανάλωση, η οποία σε μικτές συνθήκες διατηρήθηκε οριακά κάτω από τις 18 kWh/100 χλμ. Σε ήπια αστική χρήση μπορεί να κατέβει στις 15 kWh/100 χλμ., ενώ σε ένα σβέλτο ταξίδι στην εθνική εύκολα ξεπερνάει τις 20 kWh/100 χλμ.

Παρά την LFP τεχνολογία, η μπαταρία επιτυγχάνει μία πολύ υψηλή μέγιστη ισχύ DC φόρτισης που φτάνει τα 451 kW. Αυτό σημαίνει, ότι θεωρητικά μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά.

Στην πράξη πάντως σε 300αρη ταχυφορτιστή της ΔΕΗ και χωρίς να ενεργοποιήσουμε την λειτουργία preconditioning της μπαταρίας, η μέγιστη ισχύς έφθασε στα 230 kW, (όπου ακόμα και στο 80% η ισχύς διατηρήθηκε στα 190 kW), κάτι που σημαίνει ότι η «εισροή» 51 kWh (25-80%) έγινε σε μόλις 16 λεπτά.

Τέλος κάτω από την ομπρέλα του συστήματος Xpilot Assist προσφέρεται μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, η οποία μεταξύ άλλων έχει συμβάλει για την κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP.

Βήμα διεκδίκησης

Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις από τον σωρό των Κινέζων, δεν μπορείς όμως να μην αναγνωρίσεις ότι το G6 καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες. Το G6 είναι ένα crossover με μία κομψή σιλουέτα, η καμπίνα έχει την άνεση και την πολυτέλεια που περιμένεις από ένα τέτοιο όχημα, η δικίνητη long range έκδοση ικανοποιεί σε επίπεδο απόδοσης και αυτονομίας, ενώ το κάτι παραπάνω έρχονται να δώσουν τα ελαστικά, αλλά και η ισχύς ταχυφόρτισης.

Το αντίτιμο για όλα αυτά είναι μία τιμή που διαμορφώνεται στα 41.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης κρατικής επιδότησης και προωθητικής ενέργειας), καταδεικνύοντας την πρόθεση της Xpeng και του G6 να εμπλακεί σε μία τεχνολογική αντιπαράθεση, παρά σε έναν πόλεμο τιμών με τους αντιπάλους του.

Η Xpeng έρχεται στην χώρα μας με την εγγύηση του Ομίλου Autohellas, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η δημιουργία του απαραίτητου δικτύου διάθεσης, διασφαλίζοντας την απαραίτητη υποστήριξη. Οι εγγυήσεις (8 χρόνια / 160.000 χλμ. εγγύηση μπαταρίας, κινητήρα και συστήματος μετάδοσης και 5 χρόνια / 120.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, όπως 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια) και ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο είναι πάντοτε χρήσιμα εμπορικά όπλα, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των υποψηφίων αγοραστών.

Xpeng G6 Long Range Pro RWD

ΥΠΕΡ

ΧΩΡΟΙ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ/ΙΣΧΥΣ DC ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Xpeng G6 Long Range Pro RWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 μοτέρ πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ:: 297 ίπποι

ΡΟΠΗ: 440 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ E.. Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π.: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ : 80,8 kWh (LFP)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.758×1.920×1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.890 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 571-1.374 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.115 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 202 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 17,9 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 446 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 9,2 ώρες (5-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (451 kW) 12 λ. (20-80%)

TIMH: 41.990 ευρώ (συμπ. επιδότηση και έκπτωση)