Δοκιμάζουμε τη νέα υβριδική Mercedes CLA

Η νέα Mercedes CLA διαθέτει πλέον και ηλεκτρικές εκδόσεις, οι πρώτες εντυπώσεις όμως από την εντός έδρας δοκιμή με το καλλίγραμμο γερμανικό σεντάν, προέρχονται από την νέα υβριδική έκδοση των 184 ίππων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Έχοντας δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία για την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς (Car of the Year), έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώνουμε από νωρίς άποψη για τους διεκδικητές του τίτλου και κατ’ επέκταση για αυτοκίνητα που πρόκειται να μας απασχολήσουν. Αυτό έγινε και στη φετινή διαδικασία του Tannistest, όπου πήραμε μια πρώτη γεύση από την ηλεκτρική Mercedes CLA, η οποία εν πολλοίς καθόρισε τις θετικότατες εντυπώσεις, που τελικά της χάρισαν και τον πολυπόθητο τίτλο.

Αργότερα, στις χιονισμένες Αυστριακές Άλπεις μάς δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε και τη δίδυμη, θερμική αδελφή της, σχηματίζοντας έτσι μια πρώτη συνολική εικόνα για το νέο κόμπακτ δημιούργημα της Mercedes, που θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί ολόκληρη η νέα γενιά των μοντέλων στη βάση της γκάμας του Γερμανού κατασκευαστή.

Στην προηγούμενη (υπάρχουσα) γενιά, ακολουθήθηκε η πεπατημένη. Πρώτα παρουσιάστηκαν τα θερμικά, κατόπιν τα υβριδικά plug in και πολύ αργότερα κατέφθασαν οι διάφορες EQA και EQB, με τη CLA πάντως να μένει έξω από τον ηλεκτρικό χορό.

Τώρα, οι ρόλοι αντιστράφηκαν και η νέα CLA έγινε το πρώτο βιολί στην κόμπακτ ορχήστρα της Mercedes. Η CLA είναι το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που βασίζεται στη νέα modular πλατφόρμα MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), η οποία μπορεί να υποστηρίζει τόσο ηλεκτρικά όσο και υβριδικά σύνολα. Κάπου εδώ, λοιπόν, έρχεται και η πρώτη διαπίστωση.

Μπορεί στα ηλεκτρικά μοντέλα με τις εντυπωσιακές προδιαγραφές αρχιτεκτονικής 800V, κιβωτίου, μπαταρίας και αυτονομίας, να υιοθετήθηκε προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την πειραματική Vision EQXX, από την άλλη όμως έχεις την εντύπωση ότι δεν έγιναν αντίστοιχα γενναία βήματα για τα θερμικά αδελφάκια, που αρκούνται στο ελάχιστο, ήτοι σε έναν νέο βενζινοκινητήρα και ξανά σε ένα ταπεινό 48βολτο mild hybrid σύστημα.

Σίγουρα η εταιρεία αντιπροτείνει τα μοντέλα EQ Technology στον υποψήφιο αγοραστή που θέλει διευρυμένες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης, ακόμα και έτσι όμως η απουσία αυτοφορτιζόμενων ή επαναφορτιζόμενων υβριδικών συνόλων με δυνατότερους ηλεκτροκινητήρες είναι εκκωφαντική, αφήνοντας το περιθώριο στον ευρύτερο ανταγωνισμό της Άπω Ανατολής να κερδίζει έδαφος.

Το υβριδικό μενού της νέας CLA

Σε αυτή τη νέα θερμική υλοποίηση, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο νέος Μ252 βενζινοκινητήρας, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τους Κινέζους της Geely. Ανήκει στην οικογένεια κινητήρων FAME (Family of Modular Engines) και έχει χωρητικότητα 1,5 λίτρου. Στα προηγμένα χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τη λειτουργία σε κύκλο Μίλερ, την εξελιγμένη μονάδα υπερτροφοδότησης και την έλλειψη μίζας, ρόλο που έχει αναλάβει το ηλεκτρικό μοτέρ.

Συνδυάζεται αποκλειστικά με μια κόμπακτ διάταξη, όπου στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έχει ενσωματωθεί ο μετατροπέας και το ηλεκτρικό μοτέρ του υβριδικού συστήματος, το οποίο ολοκληρώνεται από την μπαταρία ιόντων λιθίου των 1,3 kWh. Έτσι, οι 163 θερμικοί ίπποι συμπληρώνονται από 30 ηλεκτρικούς ίππους, για μια συνδυαστική απόδοση 184 ίππων και 330 Nm ροπής.

Παρά το βάρος, που στη CLA 200 ξεπερνάει τα 1.700 κιλά, η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στο εντυπωσιακό νούμερο των 232 χλμ./ώρα, καταδεικνύοντας την εντυπωσιακή αεροδυναμική διαμόρφωση του αμαξώματος (με τον συντελεστή να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από το 0,21 της ηλεκτρικής αδελφής). Την γκάμα συμπληρώνουν οι CLA 180 και 220, των 156 και 211 ίππων αντίστοιχα, ενώ οι εκδόσεις 200 και 220 μπορούν να συνδυαστούν με σύστημα τετρακίνησης 4MATIC.

Η νέα CLA, αν και μεγάλωσε συνολικά, δεν δείχνει τόσο μεγαλύτερη, κάτι που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κάλυμμα του πίσω όγκου, που μοιάζει να έχει σχεδόν την ίδια κλίση με το πίσω παρμπρίζ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το μήκος φτάνει τα 4.729 χλστ., με τη C Class να εκτείνεται μόλις κατά 22 χλστ. περισσότερο, αφήνοντας τη σχεδίαση να βγάλει τα κάστανα της διαφοροποίησης από τη φωτιά.

Μια σχεδίαση που καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εντυπωσιάσει. Το μοτίβο του αστεριού πρωταγωνιστεί παντού (έστω και χωρίς τη φωτιστική υπερπαραγωγή της μάσκας του ηλεκτρικού μοντέλου), led μπάρες ενώνουν τα φώτα στο εμπρός και πίσω μέρος, οι χειρολαβές είναι αναδυόμενες, ενώ φυσικά απουσιάζουν τα πλαίσια από τα παράθυρα, τονίζοντας την κουπέ σιλουέτα.

Την εικόνα στην προκειμένη περίπτωση συμπληρώνουν το πακέτο AMG, οι τροχοί 19 ιντσών και οι μαύρες λεπτομέρειες του night package. Χάρη στις μεγαλύτερες διαστάσεις και τα επιπλέον 60 χλστ. του μεταξονίου σε σχέση με το απελθόν μοντέλο, οι χώροι για τους επιβάτες είναι πλέον καλύτεροι. Στη θέση του οδηγού, εντυπωσιάζεσαι από τον τρόπο που τα καθίσματα συγκρατούν το σώμα.

Στις πίσω θέσεις, ο μεσαίος επιβάτης θα χρειαστεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τα κεφάλια, χάρη στη λεπτή στάνταρντ γυάλινη οροφή (μένει πάντως να αποδειχθεί η ικανότητά της στη διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας ελλείψει κάποιου σκίαστρου). Η βελτίωση των χώρων αντισταθμίστηκε πάντως από μια μείωση στη χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ, το οποίο πλέον αρκείται στα 405 λίτρα.

Το μεγάλο highlight στην επαναπροσέγγιση της ταυτότητας του εσωτερικού δεν είναι άλλο από την ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας. Η CLA φέρνει την επόμενη γενιά, όπου ουσιαστικά η πρόσοψη του ταμπλό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από οθόνες, καθώς περισσεύει λίγος χώρος για τους αεραγωγούς και φυσικά την κονσόλα – με τη διώροφη διαμόρφωση.

Υπάρχουν οι απολύτως απαραίτητοι φυσικοί διακόπτες, κάτι που δυστυχώς έχει επίπτωση ακόμα και σε αυτούς για τα παράθυρα. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό εργονομικό φάουλ, αφού εκπτώσεις έχουμε και στα paddles, που απλώς καταργήθηκαν.

Έτσι ο επιλογέας του κιβωτίου στην κολόνα του τιμονιού μπορεί να ελέγχει τη χειροκίνητη επιλογή των σχέσεων, αρκεί να τον σπρώξεις στο ανέβασμα ή να τον τραβήξεις στο κατέβασμα, μια μάλλον άβολη κίνηση που απαιτεί και το ανάλογο διπλοτσεκάρισμα στην οθόνη για να βεβαιωθείς ότι το κιβώτιο υπάκουσε. Μέσα σε όλα αυτά μπορεί να έχεις και τον συνοδηγό να παίζει παιχνίδια στη δική του οθόνη.

Όλα αυτά καθώς το MBUX Superscreen, όπως ονομάζεται, απαρτίζεται από μία οθόνη 10,25΄΄ πίσω από το τιμόνι, μία 14άρα στο κέντρο και μία ακόμα με την ίδια διαγώνιο μπροστά από τον συνοδηγό. Βασίζεται στην πλατφόρμα Unity, την ίδια που χρησιμοποιούν τα videogames, προκειμένου να υπάρχει άμεση και εξαιρετικής ποιότητας απεικόνιση των γραφικών.

Στην καρδιά της νέας ψηφιακής εμπειρίας βρίσκεται ο MBUX Virtual Assistant, ο πρώτος φωνητικός βοηθός της Mercedes που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Με βάση τη μηχανή αναζήτησης Bing και το Google Gemini, ο βοηθός μπορεί να διεξάγει διαλόγους (στα αγγλικά) με φυσικό τρόπο, να θυμάται προηγούμενες εντολές και να προσφέρει πραγματικά χρήσιμες απαντήσεις, όχι απλώς να «εκτελεί» εντολές.

Επιπλέον, το Google Maps έχει ενσωματωθεί βαθύτερα στο σύστημα πλοήγησης, με real-time οπτικοποίηση του περιβάλλοντος και των δεδομένων υποβοήθησης οδήγησης. Το αποτέλεσμα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά φαντασμαγορικό, με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και την πολύ καλή ποιότητα υλικών και φινιρίσματος να ολοκληρώνουν μια luxury εμπειρία, αντάξια του ονόματος και της κατηγορίας τιμής.

Στην πράξη

Στη νέα CLA 200 το ηλεκτρικό μοτέρ των μόλις 30 ίππων έχει καθαρά υποστηρικτικό ρόλο σε εκκινήσεις και σε ορισμένες επιταχύνσεις, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις εκπομπές CO₂ που ανέρχονται στα 123 γρ./χλμ.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, είναι αλήθεια ότι, στη διάρκεια της δοκιμής, πολλές φορές είδαμε τον κινητήρα να σβήνει κατά το ρολάρισμα (όχι στο sport πρόγραμμα λειτουργίας) και, σε συνδυασμό με ένα προνοητικό στιλ οδήγησης, η μέση τιμή σε αστική χρήση μπορεί να κατέβει ακόμα και κάτω από τα 7 λτ./100 χλμ., ενώ γενικότερα διαμορφώθηκε γύρω στα 8 λτ./100 χλμ.

Εκεί όπου υπάρχει μια αξιοσημείωτη βελτίωση είναι στο θέμα του βενζινοκινητήρα, καθώς αυτή η νέα μονάδα είναι πιο ομαλή σε λειτουργία, με πιο πολιτισμένα χαρακτηριστικά, ενώ υπό πίεση παράγει ένα σχετικά σπορτίφ μπάσο μουγκρητό.

Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα και στο θέμα του κιβωτίου, όπου, παρά τις κάποιες περιπτώσεις διστακτικότητας στις έντονες εντολές του δεξιού πεντάλ, το διπλοσύμπλεκτο 8άρι τα κατάφερε αρκετά καλά, ταιριάζοντας ωραία την απόδοση με την πυκνή κλιμάκωση των σχέσεων. Αυτό ισχύει και σε γρήγορο ρυθμό, έχοντας ενεργοποιήσει και το sport πρόγραμμα για αμεσότερη απόκριση, αρκεί να μην προσπαθείς να εμπλακείς σε χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων.

Ο τομέας όμως που δέχτηκε τη μεγαλύτερη βελτίωση είναι αυτός της ανάρτησης. Παρά το 40άρι προφίλ των ελαστικών σε τροχούς 19 ιντσών, η πίσω διάταξη των πολλαπλών συνδέσμων αντιμετωπίζει ακόμα και τις πιο έντονες κακοτεχνίες του δρόμου με αρκετή αποτελεσματικότητα, δείχνοντας έτσι ότι η μέτρια προηγούμενη γενιά και η σχεδόν τραγική σε αυτό το θέμα πρώτη γενιά αποτελούν πλέον μακρινή ανάμνηση.

Ο σπορ χαρακτήρας δεν μένει μόνο στην εμφάνιση, αλλά εξαργυρώνεται και στον δρόμο. Η βελτιωμένη απόσβεση δεν έχει επίπτωση στις κλίσεις του αμαξώματος, με την CLA να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές του πολύ καλού σε αίσθηση τιμονιού και τα φρένα να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Σίγουρα όμως θα θέλαμε κάτι περισσότερο από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Η ετυμηγορία

«Η πιο αποδοτική, η πιο έξυπνη και διαισθητική Mercedes-Benz που έχει δημιουργηθεί ποτέ». Αυτό το σύνθημα συνοδεύει τη νέα CLA και, σε ό,τι αφορά το δεύτερο και το τρίτο στοιχείο, φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ο στόχος.

Το θέμα της αποδοτικότητας είναι αυτό που σηκώνει κουβέντα, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι, στα 54.900 ευρώ που κοστίζει αυτή η mild hybrid C200, μπορούσες να αγοράσεις την προηγούμενη γενιά της CLA με plug in υβριδικό σύστημα, με έναν πολύ δυνατότερο ηλεκτροκινητήρα και μεγάλες δυνατότητες αμιγούς ηλεκτροκίνησης. Είπαμε όμως ότι γι’ αυτό η νέα γενιά έχει την ηλεκτρική έκδοση.

Η mild CLA 200, από την πλευρά της, φαίνεται ότι προσπαθεί να σου επιβληθεί, κυρίως με τη luxury σχεδίαση, την παραδοσιακά καλή ποιότητα και την εκτεταμένη ψηφιοποίησή της, παρά με το μηχανολογικό της υπόβαθρο.

Δεν απογοητεύεσαι, αφού τα καταφέρνει καλά στον δρόμο, με την ανάρτηση να φλερτάρει με τη χρυσή τομή, ενώ ο νέος κινητήρας, με τη βοήθεια σωστά κλιμακωμένου κιβωτίου, κινεί ευχάριστα και χωρίς παρατράγουδα το μεγάλο και βαρύ αμάξωμα.

MERCEDES CLA 200

ΥΠΕΡ

ΕΙΚΟΝΑ/ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΚΑΤΑ

ΤΙΜΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MERCEDES CLA 200

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ β/κ + 48V mhev

ΙΣΧΥΣ β/κ: 163 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 250 Nm/1.750-4.000 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 30 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 200 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 184 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 330 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.723 × 1.855 × 1.450 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.790 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΕΥΩΝ: 405 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.705 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 232 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO₂: 123 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 54.900 ευρώ