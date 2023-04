Όταν άλλοι τρέχουν να προλάβουν την εποχή του υβριδισμού, η Corolla ανανεώνεται, βελτιώνεται και προετοιμάζεται για ακόμα μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες.

Η ανανεωμένη Toyota Corolla εισάγει μικρές αλλαγές στην εμφάνιση, μιας και οι σημαντικότερες διαφορές αφορούν την υιοθέτηση των υβριδικών συστημάτων πέμπτης γενιάς. Επιπλέον, ενισχύεται η ψηφιακή εμπειρία στο εσωτερικό, με έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων και το νέο Toyota Smart Connect με αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, το «παρών» δίνει η τρίτη γενιά του Toyota Safety Sense, με μερικά νέα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού.

Θα είχε ενδιαφέρον πάντως εάν κάποια στιγμή μαθαίναμε τι απέγινε άραγε ο υπεύθυνος ενός μίνι εμπορικού εγκλήματος. Αυτός δηλαδή (ή εκτός και αν επρόκειτο για ολόκληρη ομάδα ξεφτεριών) που εισηγήθηκε ότι θα ήταν καλή ιδέα να παροπλιστεί, τουλάχιστον στην αγορά της Ευρώπης, το θρυλικό brand name της Corolla, για χάρη του «χρυσοποίκιλτου» Auris. Μπορεί να χρειάστηκαν δύο ολόκληρες γενιές Auris από το 2006 μέχρι το 2018 για να έρθουν στα καλά τους οι Ιάπωνες, και μαζί με το περίφημο «no more boring cars» να επαναφέρουν το όνομα «Corolla» στην ηγετική θέση που της αξίζει.

Ένα προνόμιο που δεν της δόθηκε, αλλά το κέρδισε με το σπαθί της, έχοντας στην πλάτη της δώδεκα γενιές με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ενώ οι πωλήσεις της ανά τον κόσμο έχουν προ πολλού ξεπεράσει το ορόσημο των 50.000.000 μονάδων.

Φυσικά τα πράγματα είναι τώρα πια πολύ δυσκολότερα, ακόμα και για ένα τόσο δυνατό όνομα. Από τη μία τα SUV δίνουν συνεχόμενα εμπορικά χτυπήματα στο οχυρό των χάτσμπακ, τα οποία αντιστέκονται σθεναρά, και από την άλλη παραφυλάει ο πλήρης εξηλεκτρισμός, που αναμφίβολα θα φέρει ανακατατάξεις. Σε αυτήν τη μεταβατική περίοδο η Toyota έχει ξεκάθαρο προβάδισμα με την καταξιωμένη υβριδική τεχνολογία, τίποτε όμως δεν είναι εξασφαλισμένο σε μια ηλεκτρική πραγματικότητα, όπως έδειξε η δύσκολη άσκηση λανσαρίσματος του bZ4X.

Οι φιλόδοξοι στόχοι όμως δε λείπουν, μιας και πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ιαπωνική εταιρεία ότι σκοπεύει να παρουσιάσει δέκα νέα EV μοντέλα μέχρι το 2026, στοχεύοντας σε 1,5 εκατ. «ηλεκτρικές» πωλήσεις ετησίως.

Το οπτικό φρεσκάρισμα της ανανεωμένης Corolla

Όπως πάντα σύμφωνα με το σλόγκαν της Toyota, υπάρχει «μία Corolla για όλους» με εκδόσεις Hatchback, Touring Sports και Sedan να συνεχίζουν να δίνουν βροντερό «παρών», ενώ στις εν λόγω παραλλαγές έχει ενταχθεί εδώ και λίγο καιρό και η SUV παραλλαγή, με την ονομασία «Cross». Ένα τόσο χαρακτηριστικό σχήμα, όπως αυτό της Corolla, δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά στο πλαίσιο μιας ανανέωσης, που έφερε μόνο μερικές διαφοροποιήσεις στο ρύγχος.

Εκεί συναντάμε ένα διαφορετικό μοτίβο του πλέγματος της μπροστινής μάσκας, μερικές επιπλέον χρωμιωμένες λεπτομέρειες στο κάτω μέρος των προφυλακτήρων, στα πλαίσια των προβολέων ομίχλης και στα σχέδια των ζαντών αλουμινίου, ενώ το πλέον αναγνωρίσιμο σημείο είναι η νέα φωτιστική υπογραφή, που ενσωματώνει τα φώτα ημέρας και τα φλας σε μία μονάδα σχήματος «J», που διατρέχει ολόκληρο τον προβολέα.

Εάν πάντως ο υποψήφιος αγοραστής θέλει μια ακόμα πιο δυναμική εμφάνιση, υπάρχει και η έκδοση GR Sport, με τις δικές τις αποκλειστικές λεπτομέρειες στο bodykit και στις ζάντες.

Σημαντικότερες θα λέγαμε ότι είναι οι αλλαγές στο εσωτερικό. Το πρώτο που αντιλαμβάνεται ο οδηγός είναι ο νέος ψηφιακός πίνακας των 12,3 ιντσών, που μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του οδηγού σε τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις, Casual, Smart, Sport και Tough, και τρεις διατάξεις (με δύο στρογγυλά όργανα ή ένα κεντρικό, ή ένα λιτό με μερικές βασικές πληροφορίες).

Παράλληλα, για το σύστημα πολυμέσων Smart Connect υπάρχει πλέον μία έγχρωμη οθόνη αφής 10,5 ιντσών, με δυνατότητα φωνητικών εντολών. Ξεχάστε τις απλοϊκές γραμμικές απεικονίσεις του προηγούμενου μοντέλου, καθώς εδώ έχουμε να κάνουμε με πολύ καλύτερα γραφικά, αλλά και τους ελάχιστους δυνατούς φυσικούς διακόπτες, χωρίς περιστροφικά χειρηστήρια..

Επίσης, μία σειρά από απομακρυσμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής MyT, όπου εκτός από πρόσβαση στα δεδομένα της οδήγησης, επιτρέπουν στους οδηγούς να χρησιμοποιούν το smartphone τους για να κλειδώνουν ή να ξεκλειδώνουν το αυτοκίνητό τους και να χειρίζονται τον κλιματισμό για να θερμάνουν ή να ψύχουν την καμπίνα πριν από το ταξίδι – ακόμα και για να ενεργοποιούν τα φώτα κινδύνου και να εντοπίσουν το όχημά τους. Φυσικά, οι όποιες ενημερώσεις μπορούν να γίνουν πλέον over–the–air, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κάποιο συνεργείο.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η αναβάθμιση που συμπεριλαμβάνεται στην τρίτη γενιά του Toyota Safety Sense, με μερικά νέα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού και βελτίωση των υπολοίπων.

Κεντρικός άξονας των συστημάτων αυτών είναι μία νέα κάμερα και αποτελεσματικότερο ραντάρ, που χαρίζει μεγαλύτερες γωνίες οπτικού πεδίου, ενώ παράλληλα έχει διπλασιαστεί ουσιαστικά η απόσταση ανίχνευσης.

Έτσι, έχει βελτιωθεί η λειτουργία συστημάτων όπως αυτό της αποφυγής πρόσκρουσης, αναγνώρισης τυφλής γωνίας και σημάτων κυκλοφορίας, διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας και του προσαρμοζόμενου cruise control, ενώ έχουν προστεθεί ορισμένα καινούργια, όπως διακοπή οδήγησης σε έκτακτη ανάγκη, αποφυγή διασταύρωσης με επερχόμενα οχήματα, καταστολή επιτάχυνσης σε χαμηλή ταχύτητα και υπενθύμιση ελέγχου πίσω καθισμάτων.

Εκεί όπου δεν πρέπει να περιμένει κανείς βελτίωση, είναι σε χωροταξικά θέματα. Τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες νιώθουν να «φοράνε» την Corolla, μιας και δεν περισσεύει πολύς χώρος για τα γόνατα και το κεφάλι, αν και το δάπεδο συνεχίζει να διαθέτει μια απόλυτα ομαλή διαμόρφωση στις πίσω θέσεις. Κάτι ανάλογο ισχύει και για το χώρο αποσκευών με το σχετικά ακανόνιστο σχήμα, ο οποίος προσφέρει μια χωρητικότητα 361-1.052 λίτρων.

Φυσικά, ο υποψήφιος αγοραστής της Toyota, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για χώρους, έχει άφθονες εναλλακτικές, αφού μπορεί να στραφεί στο C–HR ή στην Corolla σε έκδοση Cross, σεντάν και στέισον, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την υστέρηση της χάτσμπακ έκδοσης.

Η εύρεση μιας σωστής θέσης οδήγησης είναι εύκολη υπόθεση, αν και θα προτιμούσαμε η έδρα του καθίσματος να είχε μεγαλύτερο μήκος και ρύθμιση της κλίσης, ενώ θα θέλαμε σε αυτή την ανανέωση να είχε γίνει μια πρακτικότερη αναδιάρθρωση της κεντρικής κονσόλας.

Και ξανά προς… τον υβριδισμό τραβά

Η ανανέωση στην Corolla έφερε την πέμπτη γενιά υβριδικών συστημάτων, που μεταφράζεται σε μια σημαντική ενδυνάμωση τόσο της έκδοσης 1.8 όσο και της μεγαλύτερης των 2,0 λίτρων, οι οποίες συνθέτουν εξ ολοκλήρου τη διαθέσιμη γκάμα. Το ισχυρότερο 2λιτρο σύνολο των 196 ίππων το γνωρίσαμε πριν από λίγο καιρό στην Corolla Cross, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με το μικρότερο σύνολο των 1,8 λίτρων.

Η κυριότερη αλλαγή έχει να κάνει με το ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ του συστήματος, που απέκτησε 24 επιπλέον ίππους (από τους 71 του προηγούμενου, αποδίδει πλέον 95 ίππους), κάτι που μεταφράζεται σε μια αύξηση 18 ίππων της συνδυαστικής ισχύος, η οποία τώρα φτάνει στους 140 ίππους. Προσθέστε σε αυτά μία νέα μονάδα ελέγχου (PCU) μαζί με μία νέα μικρότερη, ελαφρύτερη, αλλά ισχυρότερη και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (χάρη σε ένα νέο κύκλωμα ψύξης) μπαταρία.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του αυτοφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος της Toyota (συνεχίζει να) ξεδιπλώνεται σε αστική χρήση. Εκεί όπου οι συμβατικές υλοποιήσεις χρειάζεται να ξοδέψουν μεγάλη ενέργεια στις συνεχόμενες εκκινήσεις, το υβριδικό σύνολο αξιοποιεί την αποθηκευμένη (από τη διαδικασία της ανάκτησης) ηλεκτρική ενέργεια, επιτυγχάνοντας έτσι αμιγή ηλεκτροκίνηση που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει το 50% της συνολικής διαδρομής (αναλυτικές πληροφορίες μπορεί να λαμβάνει ο οδηγός μέσω της εφαρμογής).

Εκτός πόλης το ποσοστό αυτό μειώνεται, αλλά και πάλι το ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ μπορεί να βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα σε αστική χρήση, που αποτελεί συνήθως τον κανόνα, μεταφράζεται σε καταναλώσεις που μπορεί να κατέβουν ακόμα και κάτω από τα 5 λτ./100 χλμ., αρκεί ο οδηγός να φροντίζει να διατηρεί όσο το δυνατόν πιο συχνά αναμμένη την ένδειξη «EV». Ανάλογα πάντα και με το οδηγικό στυλ, στον ανοιχτό δρόμο η κατανάλωση διαμορφώνεται γύρω στα 6 λτ./100 χλμ.

Επανασχεδιασμένο είναι τόσο το διαφορικό όσο και το κιβώτιο, με τη λειτουργία του τελευταίου να συνεχίζει να θυμίζει την αδιάκοπη λειτουργία των πάλαι ποτέ CVT κιβωτίων στην επιτάχυνση. Μόνο που τώρα, χάρη στην εντονότερη συνεισφορά του ηλεκτρικού μοτέρ, η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται συντομότερα, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στη βελτίωση του (εργοστασιακού) χρόνου στο «0-100», από 10,9 σε 9,1 δλ. Εκτός όμως από το χρονικό κέρδος, υπάρχει και ένα ηχητικό όφελος, καθώς το παραγόμενο βουητό είναι λιγότερο.

Έτσι, δε χρειάζεται να καταφεύγεις και στα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης, όπου εάν ο οδηγός το επιθυμεί, η επιλογή Sport διατηρεί λίγο ψηλότερα τον στάνταρντ ρυθμό περιστροφής, προσφέροντας αμεσότερη απόκριση στην επιτάχυνση.

Στο δρόμο το ιαπωνικό χάτσμπακ δίνει προτεραιότητα σε μια χαλαρωτική ποιότητα κύλισης, κάτι που οφείλεται στην πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, όταν οι περισσότεροι ανταγωνιστές επιμένουν στη λύση του ημιάκαμπτου άξονα. Παρά το 45άρι προφίλ των 17άρηδων τροχών της συγκεκριμένης Corolla που είχαμε στη διάθεσή μας, οι σωστές ρυθμίσεις απορροφούν αποτελεσματικά την πλειονότητα των κακοτεχνιών του οδοστρώματος.

Ο οδηγός που θα θελήσει να ανεβάσει ρυθμό θα βρει σύμμαχο σε αυτή του την προσπάθεια το στιβαρό πλαίσιο και τη δυνατότητα απενεργοποίησης των συστημάτων ελέγχου της πρόσφυσης. Το τιμόνι της μπορεί να μη μεταφέρει την πληροφόρηση που θα θέλαμε από τους τροχούς, είναι όμως άμεσο και αρκούντως γρήγορο.

Τα φρένα έχουν καλή αίσθηση, χωρίς μάλιστα να «μπερδεύονται» στις απότομες επιβραδύνσεις, όπως συμβαίνει με ορισμένες ανταγωνιστικές υβριδικές προτάσεις. Υπάρχει πάντα η επιλογή Β στο κιβώτιο (που αυξάνει το φρένο του κινητήρα σε μια παρατεταμένη κατάβαση), ένα νέο σύστημα όμως κάνει εδώ την εμφάνισή του.

Πρόκειται για το deceleration assist, το οποίο λειτουργεί ως ένα αυτόματο πρόγραμμα ανάκτησης ενέργειας όταν ο οδηγός απελευθερώνει το πεντάλ του γκαζιού, υποβοηθώντας την επιβράδυνση καθώς το αυτοκίνητο πλησιάζει μία στροφή ή ένα προπορευόμενο όχημα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων βοηθάει στο ρολάρισμα, αν και ορισμένες φορές επενέβη κάπως απότομα.

Η οικονομική υπεροχή της Corolla

Είναι προφανές ότι η Corolla, αν και έχει ακριβύνει ξεκινώντας από τα 28.470 ευρώ (δείτε εδώ περισσότερα για τις τιμές της ανανεωμένης Toyota Corolla), συνεχίζει να έχει ένα μεγάλο προβάδισμα έναντι των περισσότερων συμβατικών ανταγωνιστών και φυσικά των αρκετά ακριβότερων full hybrid προτάσεων.

Αν τώρα σε αυτά προστεθεί το χαμηλότερο κόστος χρήσης που χαρίζει η υβριδική Corolla (ειδικά σε αστικό περιβάλλον, το οποίο αφορά συνήθως την ευρύτερη χρήση), τότε εύκολα καταλαβαίνει κανείς τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει η Corolla σε αυτές τις «σφιχτές» εποχές που διανύουμε. Η συνταγή εμπλουτίζεται με μια πολύ ωραία κύλιση, την παραδοσιακή αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομα και η εγγύηση της Toyota, με μοναδικό σημείο κριτικής τη μέτρια χωροταξική αξιοποίηση του χάτσμπακ αμαξώματος._ 4Τ

Toyota Corolla 1.8 Hybrid 140 PS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + η/κ >ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.798 κ.εκ. >ΙΣΧΥΣ (β/κ): 98 ίπποι >ΡΟΠΗ (β/κ): 142 Nm >ΙΣΧΥΣ (η/κ): 95 ίπποι >ΡΟΠΗ (η/κ): 185 Nm >ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 140 ίπποι >KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.370×1.790×1.460 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.640 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 361-1.052 λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 1.345 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ. >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,9 λτ./100 χλμ. >ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 104 (γρ./χλμ.) >ΤΙΜΗ: Από 28.470 ευρώ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ