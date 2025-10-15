Επιστρέφει το Nissan Navara – Πότε θα κάνει ντεμπούτο

To νέο Nissan Navara βρίσκεται προ των πυλών, με τη μάρκα να έχει ήδη ανακοινώσει πως το ντεμπούτο του θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου. Μένει να αποσαφηνιστεί αν διατεθεί και στην Ευρώπη.

To Nissan Navara έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο στο βιβλίο με τα πιο εμβληματικά pick-up που έχουν εμφανιστεί στην ελληνική αγορά, καθώς έχει μείνει χαραγμένο στις μνήμες πολλών επαγγελματιών και μη για τις μεγάλες δυνατότητές του. Το τέλος που μπήκε στην παραγωγή της προηγούμενης γενιάς έκανε πολλούς να το αναπολούν, όμως φαίνεται πως όσοι φίλοι του μοντέλου έχασαν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα καινούργιο Navara, ίσως έχουν την ευκαιρία να το κάνουν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Πώς θα μοιάζει σε εμφάνιση

Στις 19 Νοεμβρίου, η Nissan ανακοίνωσε πως θα παρουσιάσει ένα νέας γενιάς Navara για την αγορά της Ωκεανίας, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα teaser video στο οποίο αναδεικνύεται η μεγάλη κληρονομιά που έχει αφήσει το μοντέλο στην περιοχή. Μέσα από το video αυτό, δεν μπορούμε να διακρίνουμε πολλά, όμως πηγές αναφέρουν πως το νέο Navara θα έρχεται με μοναδικά LED γραφικά στα μπροστινά και τα πίσω φώτα, νέα γρίλια, ανασχεδιασμένο μπροστινό προφυλακτήρα και καπό γεμάτο… νεύρα, ενώ αναμένεται να προσφερθεί τόσο ως μονοκάμπινο όσο και ως διπλοκάμπινο.

Σε diesel σίγουρα, στο μέλλον και plug-in

Το νέο Navara θα βασιστεί πάνω στην πλατφόρμα τύπου σκάλας που έχει χρησιμοποιηθεί και το Mitsubishi L200, ωστόσο οι άνθρωποι της Nissan λέγεται πως θα κοιτάξουν να το διαφοροποιήσουν αρκετά τόσο σε εμφάνιση όσο και μηχανικά. Η πηγή ισχύος πάντως αναμένεται να είναι ίδια και συγκεκριμένα το 2,4 λίτρων turbodiesel μοτέρ των 204 ίππων, με κάποια plug-in υβριδική έκδοση να αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα.

Το εμπορικό λανσάρισμα του νέου Navara αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2026 στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι μέσα στις σκέψεις της μάρκας είναι να το φέρει και στην ευρωπαϊκή αγορά.