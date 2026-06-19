Ford Pro Blue Days: Η καρδιά των επαγγελματιών χτυπά στο δίκτυο της Ford

Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, η Ford διοργανώνει την εκδήλωση Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

H Ford Pro διοργανώνει την εκδήλωση Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση αυτή, η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στους επαγγελματίες και στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, η Ford Pro θα αναδείξει το μεγάλο εύρος επιλογών που προσφέρει διαχρονικά και τις λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες επαγγελματιών κάθε είδους, μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford:

Αθήνα

Ford ΒΕΛΜΑΡ – Νέα Ερυθραία (18ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας, Τ.Κ. 14671)

Ford ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Περιστέρι (Λ. Κηφισού 146-148, T.K. 12131)

Ford CAR CENTER – Παλαιό Φάληρο (Πεντέλης 46, T.K.17564)

Ford NEW MOTION – Ρέντη, Πέτρου Ράλλη 85 & Κηφισού, T.K.18233)

Θεσσαλονίκη

Ford ΒΡΟΧΙΔΗΣ – ΧΑΤΖΗΣ – Θεσσαλονίκη (Γεωργικής Σχολής 29, T.K. 57001)

Οι λύσεις που προσφέρει η Ford Pro

Πέρα από τις εργοστασιακές εκδόσεις των μοντέλων της Ford Pro, οι επισκέπτες των Ford Pro Blue Days θα μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις μετασκευών που προσφέρει η εταιρία μέσα από το εξειδικευμένο Τμήμα Μετασκευών που σχεδιάζει λύσεις με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία.

Το ευρύ φάσμα εφαρμογών καλύπτει από οχήματα άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά) και οχήματα ψύξης, μέχρι κινητά συνεργεία και κόφες ξηρού φορτίου με υδραυλικές πόρτες. Παράλληλα, διατίθενται ανατρεπόμενες υπερκατασκευές για τη διαχείριση απορριμμάτων, σασί με πλευρικές κουρτίνες, καρότσες-κλούβες, καθώς και οχήματα εξοπλισμένα με γερανούς, ανυψωτικά εργαλεία και ειδικά ράφια.

Η γκάμα ολοκληρώνεται με εξειδικευμένες μετατροπές για τη μεταφορά ζώων ή ευαίσθητων φαρμακευτικών προϊόντων, επιβεβαιώνοντας ότι η Ford Pro μπορεί να υλοποιήσει με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία κάθε ιδιαίτερη επαγγελματική απαίτηση.

Ενημέρωση για ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικά προγράμματα

Παράλληλα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα επισκεφτούν τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford που συμμετέχουν στην εκδήλωση Ford Pro Blue Days, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά τις ημέρες εκείνες, αλλά και για όλες τις λεπτομέρειες των ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance – που μεταξύ άλλων προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλό και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6%) – όπως επίσης και για τα μοντέλα που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα ΕΣΠΑ, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές ανανέωσης ή επέκτασης του εταιρικού στόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το επίσημο Δίκτυο Εμπόρων Ford.