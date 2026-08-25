1,5 εκατ. κινεζικά οχήματα «Made in Europe»: Η Ευρώπη σε νέο ρόλο

Οι Κινέζοι αναμένεται να παράγουν 1,5 εκατομμύριο οχήματα το 2035 επί ευρωπαϊκού εδάφους και για αυτό, οι νομοθέτες της Γηραιάς Ηπείρου παίρνουν τα μέτρα τους.
Η ευρωπαϊκή επέκταση των κατασκευαστών από την Κίνα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, όμως η παραγωγή αυτοκινήτων των νέων αυτών εταιρειών στις χώρες της Ευρώπης αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.
Για τη φετινή χρονιά, εταιρείες όπως η BYD, η Leapmotor και η Chery αναμένεται να βγάλουν από τις ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής περίπου 90.000 οχήματα, είτε σε ολοκαίνουργια εργοστάσια είτε σε υπάρχουσες μονάδες παραγωγής που μέχρι πρότινος υπολειτουργούσαν.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Global Mobility, ο αριθμός αυτός θα εκτοξευθεί στο 1 εκατομμύριο μονάδες ετησίως έως το 2030, φτάνοντας τα 1,5 εκατομμύρια έως το 2035.
Η δικλίδα που βάζει η Ευρώπη
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες εμφανίζονται αποφασισμένοι να διασφαλίσουν ότι οι ασιατικές εταιρείες δεν θα βασίζονται αποκλειστικά σε εισαγόμενα κινεζικά εξαρτήματα, αλλά θα συνεργαστούν ουσιαστικά με την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα.
Το βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η Πράξη για την Βιομηχανική Επιτάχυνση (Industrial Accelerator Act – IAA), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης και την τόνωση της εγχώριας παραγωγής.
Παρόλο που οι λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, η νομοθεσία αναμένεται να εισαγάγει αυστηρές ποσοστώσεις για τη χρήση ευρωπαϊκών ανταλλακτικών στα οχήματα που συναρμολογούνται στην ήπειρο.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο οικονομολόγος Sander Tordoir, χωρίς αυτά τα μέτρα, ο κύριος κίνδυνος είναι η Κίνα να δημιουργήσει απλά εργοστάσια συναρμολόγησης κινεζικών εξαρτημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας ελάχιστη οικονομική προστιθέμενη αξία στους Ευρωπαίους.
Οι κινήσεις των Κινέζων στο ευρωπαϊκό έδαφος
Ήδη ο χάρτης των επενδύσεων διαμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς. Η BYD ετοιμάζεται να ξεκινήσει την παραγωγή των μοντέλων της στην Ουγγαρία, ενώ ταυτόχρονα αναζητά τοποθεσία για μια νέα μονάδα στην Ισπανία.
Παράλληλα, στην Ισπανία κατασκευάζονται ήδη αρκετά μοντέλα των Omoda & Jaecoo, ενώ η Leapmotor θα ξεκινήσει σύντομα την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιο της Stellantis στη Σαραγόσα. Την ίδια στιγμή, η Geely ετοιμάζεται να κατασκευάσει οχήματα στη Βαλένθια μέσω μιας ευρύτερης συνεργασίας με τη Ford.
Ο κύριος λόγος που ωθεί τις κινεζικές εταιρείες στη μεταφορά της παραγωγής τους επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι η αποφυγή των υψηλών εισαγωγικών δασμών.
Ωστόσο, εάν ο νόμος IAA υποχρεώσει τις εταιρείες να αυξήσουν την εξάρτησή τους από Ευρωπαίους προμηθευτές και να κατασκευάζουν περισσότερα εξαρτήματα τοπικά, κάποιες κινεζικές μάρκες, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην καθετοποιημένη παραγωγή, θα κληθούν να επανεξετάσουν σοβαρά τη στρατηγική τους.