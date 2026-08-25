1,5 εκατ. κινεζικά οχήματα «Made in Europe»: Η Ευρώπη σε νέο ρόλο

Οι Κινέζοι αναμένεται να παράγουν 1,5 εκατομμύριο οχήματα το 2035 επί ευρωπαϊκού εδάφους και για αυτό, οι νομοθέτες της Γηραιάς Ηπείρου παίρνουν τα μέτρα τους.