19χρονος έκλεψε πινακίδες από 15 αυτοκίνητα μέσα σε ένα βράδυ

Οι ιδιοκτήτες επικοινώνησαν με τις Αρχές και αυτή συνέλαβε τον δράση μέσα σε μια εβδομάδα, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο του 19χρονου.

Ένας 19χρονος άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς στο Βουκουρέστι με την κατηγορία ότι έκλεψε πινακίδες κυκλοφορίας από 15 αυτοκίνητα από συγκεκριμένη περιοχής της ρουμανικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό άρχισε να ερευνάται από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Βουκουρεστίου, όταν στις 9 Φεβρουαρίου, πολλοί οδηγοί κατήγγειλαν στις Αρχές ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας είχαν κλαπεί από τα αυτοκίνητά τους, ενώ αυτά ήταν σταθμευμένα. Οι έρευνες που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση έδειξαν ότι όλες οι κλοπές διαπράχθηκαν μέσα σε ένα βράδυ και από τον ίδιο δράστη.

Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, στις 16 Φεβρουαρίου, Ρουμάνοι αστυνομικοί εντόπισαν τον 19χρονο άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Βουκουρεστίου, όλες οι πινακίδες ανακτήθηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο 19χρονος βρίσκεται υπό κράτηση και κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή.

Το κίνητρο πίσω από την παράνομη αυτή πράξη δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ωστόσο, οι κλοπές πινακίδων συνδέονται συχνά με παράνομες δραστηριότητες. Τις περισσότερες φορές, οι πινακίδες τοποθετούνται σε κλεμμένα αυτοκίνητα ίδιας μάρκας και μοντέλου με σκοπό να πουληθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.