2026: 12 διαδρομές που πρέπει να κάνετε μέσα στους επόμενους 12 μήνες

Γιατί το ταξίδι εξακολουθεί να είναι η ουσία της αυτοκίνησης. Δώδεκα διαδρομές για το 2026 που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει πρόσωπο -ηλεκτροκίνηση, συνδεσιμότητα, αυτοματισμοί- υπάρχει κάτι που μένει αναλλοίωτο: η χαρά της διαδρομής. Το τιμόνι στα χέρια, ο δρόμος μπροστά και ο χρόνος να κυλά με τον ρυθμό των στροφών.

Το 2026 είναι η τέλεια αφορμή για να θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε το αυτοκίνητο. Επιλέξαμε 12 διαδρομές, μία για κάθε μήνα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όχι απλώς για να φτάσετε κάπου, αλλά για να οδηγήσετε.

Και ναι, όλοι θα θέλαμε να ταξιδεύουμε σε πιο απλησίαστα και «δύσκολα» μέρη, ιδανικά πίσω από το τιμόνι ενός supercar. Ας το δούμε όμως λίγο πιο γήινα: όπως ταξιδεύει –και οδηγεί– ο περισσότερος κόσμος.

Ιανουάριος – Πήλιο: Χάνια – Ζαγορά – Νταμούχαρη

Ο χειμώνας στο Πήλιο δεν συγχωρεί προχειρότητες. Στενός δρόμος, υγρασία, σκιά, φύλλα στο οδόστρωμα. Αν όμως έχεις σωστά λάστιχα και καθαρό μυαλό, η διαδρομή από τα Χάνια προς το Αιγαίο είναι μάθημα ακρίβειας. Οδηγική απόλαυση χαμηλής ταχύτητας, όπως παλιά. Προσοχή στα φρένα…

Φεβρουάριος – Τοσκάνη (Ιταλία): Φλωρεντία – Σιένα – Montepulciano

Κυματιστές επαρχιακές, ανοιχτές καμπές και ορίζοντας που δεν τελειώνει. Η Τοσκάνη δεν είναι για βιασύνη. Είναι για ισορροπία πλαισίου, γραμμικότητα κινητήρα και απόλαυση στο… 70%. Ιδανική διαδρομή για GT και σύγχρονα υβριδικά.

Μάρτιος – Αρκαδία: Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα -Στεμνίτσα

Η καρδιά της Πελοποννήσου, εκεί όπου το βουνό συναντά την ιστορία. Στροφές με ρυθμό, υψομετρικές διαφορές και άσφαλτος που «μιλά». Μια διαδρομή που θυμίζει γιατί η Ελλάδα είναι οδηγικός παράδεισος – αρκεί να ξέρεις πού να πας.

Απρίλιος – Route Napoleon (Γαλλία)

Από τη Γκρενόμπλ μέχρι τις Κάννες, η ιστορική Route Napoleon συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οδηγικές εμπειρίες της Ευρώπης. Καλοστρωμένος δρόμος, τέλειες καμπές, συνεχής εναλλαγή τοπίου. Εδώ δοκιμάζεις πραγματικά πλαίσιο, φρένα και… τον εαυτό σου.

Μάιος – Κρήτη: Χανιά – Ομαλός – Σούγια -Παλαιόχωρα

Η Κρήτη δεν είναι μόνο εθνική οδός. Είναι σφιχτές ορεινές διαδρομές, στενά περάσματα και άγρια ομορφιά. Η ανάβαση προς τον Ομαλό και η κατάβαση προς το Λιβυκό είναι εμπειρία ζωής – και απαιτεί σεβασμό.

Ιούνιος – Μαύρο Δάσος (Γερμανία)

Μέλανας Δρυμός – B500. Τρεις χαρακτήρες, ένα όνομα. Από τις πιο εμβληματικές οδηγικές διαδρομές της Ευρώπης, με άψογη άσφαλτο και ρυθμό που χτίζεται φυσικά. Αν υπάρχει δρόμος που δικαιώνει το «engineered for driving», είναι αυτός.

Ιούλιος – Ήπειρος: Ιωάννινα – Κόνιτσα – Πάπιγκο

Καλοκαίρι στο βουνό. Στενά περάσματα, φαράγγια, πέτρινα χωριά και δρόμοι που απαιτούν καθαρή οδήγηση. Η Ήπειρος είναι σχολείο τεχνικής και υπομονής. Και κάθε στροφή, ανταμοιβή.

Αύγουστος – Νορβηγία: Trollstigen – Geiranger

Από τις πιο θεαματικές διαδρομές του πλανήτη. Απότομες φουρκέτες, καταρράκτες και θέα που κόβει την ανάσα. Δεν είναι για γρήγορα περάσματα, αλλά για εμπειρία. Και ίσως η ιδανική διαδρομή για ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Σεπτέμβριος – Εύβοια: Στενή – Στρόπωνες – Κύμη

Από τα πιο υποτιμημένα οδηγικά κομμάτια της χώρας. Τεχνικός δρόμος, συνεχείς εναλλαγές και πλούσιο φυσικό τοπίο. Ιδανικός για ένα σύγχρονο hot hatch ή ένα καλοστημένο crossover.

Οκτώβριος – Ανδαλουσία (Ισπανία): Ρόντα – Σετένιλ – Γρανάδα

Ορεινοί δρόμοι, φαράγγια και άσφαλτος με χαρακτήρα. Η Ανδαλουσία προσφέρει οδήγηση με συναίσθημα και πολιτισμό στο ίδιο πακέτο. Ο Οκτώβριος είναι η ιδανική εποχή.

Νοέμβριος – Αττική: Πάρνηθα – Κατσιμίδι – Φυλή

Μικρή σε μήκος, μεγάλη σε σημασία. Η κλασική αθηναϊκή διαδρομή, εκεί όπου όλοι δοκιμάσαμε αυτοκίνητα, αντοχές και όρια. Όχι για επίδοση – για αίσθηση.

Δεκέμβριος – Αυστρία: Grossglockner Hochalpenstrasse

Η αυλαία του 2026 πέφτει ψηλά. Πολύ ψηλά. Μια από τις ωραιότερες αλπικές διαδρομές, με χειμερινό φως και απόλυτη καθαρότητα. Οδήγηση που σε κάνει να σκεφτείς τη χρονιά που πέρασε.

Γιατί τελικά μετράνε οι διαδρομές

Το αυτοκίνητο μπορεί να αλλάζει, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Δεν είναι οι ίπποι, τα 0-100 και οι τελικές ταχύτητες. Είναι οι δρόμοι που θυμάσαι. Το 2026 βάλε στο πρόγραμμα να οδηγήσεις. Έστω μία από αυτές τις διαδρομές. Θα σου θυμίσει γιατί ξεκίνησαν όλα.

