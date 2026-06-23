Νέο Zeekr 7GT: Οι πέντε λόγοι που ξεχωρίζει

Το νέο Zeekr 7GT είναι μια από τις πιο σπορ και ταυτόχρονα πολυτελείς κινεζικές κατασκευές στην ελληνική αγορά.
Η ευρωπαϊκή αυτοκινητική σκηνή βιώνει μια από τις πιο δυναμικές περιόδους μετασχηματισμού της, με την ηλεκτροκίνηση να μην αποτελεί πλέον μια μελλοντική υπόσχεση αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα.
Μέσα σε αυτό το ρευστό και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Zeekr πραγματοποιεί ένα ακόμα στρατηγικό βήμα, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο 7GT.
Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί την καθαρόαιμη έκφραση της ευρωπαϊκής της ταυτότητας, καθώς σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας με αποκλειστικό γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τις οδηγικές συνήθειες των Ευρωπαίων καταναλωτών. Το αυτοκίνητο είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα με αρχική τιμή που ξεκινά από τα 46.990 ευρώ.
Σπορ σχεδίαση που ξεχωρίζει
Το Zeekr 7GT ξεχωρίζει χάρη στις χαρακτηριστικές αναλογίες ενός αυθεντικού GT. Στο εμπρός μέρος, το χαμηλό καπό τύπου clamshell βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα, ενώ τα εξαιρετικά λεπτά Matrix LED φωτιστικά σώματα αποπνέουν ακρίβεια και τεχνολογική υπεροχή.
Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Hidden Energy» της Zeekr ενσωματώνει διακριτικά κάμερες και αισθητήρες στις καθαρές γραμμές του αμαξώματος, ενώ η ενεργή εισαγωγή αέρα ανοίγει μόνο όταν απαιτείται.
Το προφίλ αποκαλύπτει πλήρως τη φιλοσοφία GT, με τη γραμμή της οροφής να εκτείνεται από την εμπρός κολόνα έως την πίσω αεροτομή, καταλήγοντας σε γωνία 21 μοιρών εμπνευσμένη από αεροδυναμικές μορφές της φύσης και της αεροπορίας, συμβάλλοντας στον αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,25, τη στιγμή που οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και η άμεση ένωση γυάλινων επιφανειών και αμαξώματος ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας.
Οι θόλοι των τροχών φιλοξενούν ζάντες αλουμινίου 19 ή 20 ιντσών που με την σειρά τους ενσωματώνουν πορτοκαλί δαγκάνες φρένων.
Στο πίσω μέρος, η αεροτομή τύπου ducktail και ο ενσωματωμένος διαχύτης αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του, ενώ η διπλή αεροτομή οροφής συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση της ροής αέρα.
Πλούσιος hi-tech εξοπλισμός και ανέσεις
Το εσωτερικό του Zeekr 7GT έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον οδηγό. Το τριάκτινο τιμόνι εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και πίσω του βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών. Δίπλα είναι τοποθετημένη μια κεντρική οθόνη OLED 15 ιντσών για το σύστημα Zeekr Entertainment, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη 3SS και βασίζεται στο Android Automotive OS, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming βίντεο, ζωντανής τηλεόρασης και ενημέρωσης από περισσότερους από 15 παγκόσμιους παρόχους περιεχομένου.
Από κάτω βρίσκονται δύο ασύρματοι φορτιστές smartphone ισχύος 50W, συμπληρωμένοι από θύρες USB-C 60W και 27W, ενώ το αυτοκίνητο διαθέτει επιπλέον πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,73 m², ηχοσύστημα Zeekr Sound διατίθεται σε εκδόσεις 10 ή 23 ηχείων και θερμαινόμενα/ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα, Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών κ.α.
Αποδίδει από 421 έως 646 ίππους
Βασισμένο στην πλατφόρμα SEA 800V της Zeekr, το 7GT διατίθεται με διαφορετικές επιλογές μπαταριών και χημικής σύστασης. Η έκδοση Core είναι πισωκίνητη (RWD), με μπαταρία LFP 75 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 310 kW, αποδίδοντας 421 ίππους και αυτονομία έως 519 km (WLTP).
Η έκδοση Long Range RWD χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία NMC 100 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 655 χλμ (WLTP).
Η κορυφαία έκδοση Privilege AWD αποτελεί την πιο σπορ πρόταση. Συνδυάζει τη μπαταρία 100 kWh με δύο ηλεκτροκινητήρες (165 kW εμπρός, 310 kW πίσω), αποδίδοντας 646 ίππους και 710 Nm ροπής. Η έκδοση αυτή διαθέτει επίσης ενεργή αερανάρτηση και ξεχωρίζει εξωτερικά από τα μεγαλύτερα φρένα με πορτοκαλί δαγκάνες, τους αποκλειστικούς τροχούς GT 20 ιντσών και τη μαύρη οροφή αντίθεσης.
Το 7GT υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), με ισχύ φόρτισης έως 450 kW για την έκδοση με μπαταρία LFP και έως 420 kW για την έκδοση με μπαταρία NMC, υπό βέλτιστες συνθήκες.
Για φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους προορισμούς, το 7GT υποστηρίζει εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 22 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 100% σε λιγότερο από πέντε ώρες.
Είναι ένα αυτοκίνητο για τον οδηγό
Οι επιδόσεις του Zeekr 7GT συνοδεύονται από συμπεριφορά εξελιγμένη ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η αίσθηση του τιμονιού έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές του οδηγού στις στροφές, ενώ αξιοποιώντας στο έπακρο την κατανομή βάρους 50:50, η ανάρτηση του Zeekr 7GT είναι αντίστοιχη αυτών που συναντά κανείς σε υψηλής κατηγορίας ευρωπαϊκά σπορ μοντέλα.
Η εμπρός ανάρτηση διπλών ψαλιδιών σε διάταξη κοντού-μακριού βραχίονα και ο πίσω άξονας πέντε συνδέσμων εξασφαλίζουν άνεση στην κατακόρυφη κίνηση για υψηλά επίπεδα άνεσης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ παράλληλα προσφέρουν υψηλό βαθμό πλευρικού ελέγχου, περιορίζοντας τις κλίσεις του αμαξώματος και αυξάνοντας την πρόσφυση, επιτυγχάνοντας την ισορροπία που αναμένουν οι Ευρωπαίοι οδηγοί.
Η ενεργή αερανάρτηση με σύστημα Continuous Damping Control έχει ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκούς δρόμους και προσαρμόζει συνεχώς το ύψος του αμαξώματος ανάλογα με την ταχύτητα, τις συνθήκες του δρόμου και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Περιλαμβάνει επίσης αυτόματη χαμήλωση κατά 20 χλστ..
Τέσσερα προεπιλεγμένα προγράμματα οδήγησης (Comfort, Sport, Eco και Snow) βελτιώνουν περαιτέρω την εμπειρία. Ρυθμισμένα από τους ειδικούς οδηγικής εξέλιξης της Zeekr, ελέγχουν όλες τις παραμέτρους της δυναμικής του οχήματος, από το τιμόνι και την απόσβεση μέχρι το ύψος της αερανάρτησης και την απόδοση ισχύος (ανάλογα με την έκδοση).
Εγγύηση έως 10 έτη
Αντανακλώντας τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Zeekr, όλα τα μοντέλα καλύπτονται από εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χλμ..
Η βασική κάλυψη είναι 5 έτη ή 100.000 χλμ. και μπορεί να επεκταθεί για ακόμη 5 έτη εφόσον τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ.