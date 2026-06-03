Αγωνία στην Ιαπωνία – Τυφώνας παραλύει 18 εργοστάσια μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών

Ο τυφώνας Τζάνγκμι «χτυπά» την Ιαπωνία και αναγκάζει μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αναστείλουν τη λειτουργία 18, συνολικά, εργοστασίων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας βρίσκεται για άλλη μια φορά στο έλεος των καιρικών συνθηκών. Η Toyota και η Suzuki διακόπτουν προσωρινά τις εργασίες σε 18 εργοστάσια στην Ιαπωνία καθώς πλησιάζει ο τυφώνας «Τζάνγκμι».

Η απόφαση ελήφθη εκ των προτέρων για τη μείωση των κινδύνων για το προσωπικό, την παραγωγική διαδικασία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Δεκατριά εργοστάσια κλείνει η Toyota, πέντε η Suzuki

Σύμφωνα με το Nikkei, η Toyota διέκοψε προσωρινά τις εργασίες σε 13 εργοστάσια το πρωί της 3ης Ιουνίου. Η απόφαση για την επανέναρξη της παραγωγής θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μόλις βελτιωθεί η κατάσταση του καιρού. Η Suzuki έκλεισε πέντε εργοστάσιά της την ίδια ημέρα. Ο τυφώνας Τζάνγκμι βρίσκεται αυτή τη στιγμή νότια του Κιούσου και κινείται βορειοανατολικά.

Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στην μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς τον Ειρηνικό. Τέτοιες αποφάσεις δεν είναι ασυνήθιστες στην Ιαπωνία: οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διακόπτουν τις βάρδιες εκ των προτέρων εάν υπάρχει κίνδυνος για τους δρόμους, τα προϊόντα ή την ασφάλεια των εργαζομένων.

Πολυποίκιλες οι επιπτώσεις

Ο αντίκτυπος του τυφώνα είναι ήδη ορατός. Περισσότερες από 300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, εννέα άτομα έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα και έξι κτίρια έχουν υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν ενημερωθεί πως πρέπει να απομακρυνθούν από τις περιοχές που θα πληγούν σοβαρά.

Για την Toyota, ακόμη και μια μονοήμερη διακοπή σε 13 εργοστάσια μπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα παραγωγής, αφού η εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου εργοστασίου αυτοκινήτων εξαρτάται από τις ακριβείς παραδόσεις εξαρτημάτων, την απρόσκοπτη εργασία των υπαλλήλων και τη σταθερή παραγωγική διαδικασία.

Η ιστορία αυτή αποτελεί υπενθύμιση ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ευάλωτη όχι μόνο από τις ελλείψεις τσιπ, της απεργίες και τη μεταβαλλόμενη ζήτηση αλλά και από τον καιρό, ακόμη και εάν πρόκειται για κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων του πλανήτη.