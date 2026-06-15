Αλλαγές για το Mazda MX-5: Περισσότερη δύναμη, νέα έκδοση

Η Mazda καθιστά διαθέσιμο το MX-5 σε μια νέα έκδοση και ενισχύει την αποδοτικότητα του 1.500άρη ατμοσφαιρικού κινητήρα του.

Περισσότερα από 35 χρόνια μετά το ιστορικό του ντεμπούτο και έχοντας σημειώσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια πωλήσεις το εμβληματικό Mazda MX-5 δέχεται μια σειρά από προσεκτικά μελετημένες αναβαθμίσεις.

Αρχικά, αποκτά νέα έκδοση. Αυτή είναι η Yakudo (όνομα που προέρχεται από την ιαπωνική λέξη για τη δυναμική κίνηση και τη ζωντάνια), η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για το μοντέλο με τη μαλακή οροφή και παντρεύει ασημένιες εξωτερικές λεπτομέρειες και ασημί δαγκάνες φρένων Brembo με επενδύσεις από Alcantara στο εσωτερικό.

Παράλληλα, η γκάμα πλαισιώνεται από τις εκδόσεις Kazari και τη Homura. Η τελευταία τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου με μαύρες ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών της RAYS, κόκκινα φρένα Brembo, αμορτισέρ Bilstein και μπάρα θόλων, εξασφαλίζοντας μια πιο απολαυστικά οδηγική εμπειρία.

Η αισθητική παλέτα του MX-5 εμπλουτίζεται επίσης με τη νέα μεταλλική απόχρωση Zinc Green που αντιδρά μοναδικά στο φως, δείχνοντας πιο συμπαγές και στιβαρό υπό σκιά και πιο εκλεπτυσμένο κάτω από τον ήλιο.

Στον τομέα της ασφάλειας, το roadster ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που προστατεύουν τον οδηγό από την εμπειρία, όπως το σύστημα Driver Attention Alert που ανήκει πλέον στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.

Πιο ισχυρό με 136 ίππους

Κάτω από το καπό, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας Skyactiv-G των 1,5 λίτρων αποδίδει πλέον 136 ίππους και 155 Nm ροπής (από 132 PS και 150 Nm πριν), την ώρα που η μέση κατανάλωση (κατά WLTP) μειώνεται στα 6,1 λτ./100 χλμ. (από 7,8 λτ.) και οι εκπομπές C02 περιορίζονται στα 139 γρ./χλμ. Επιπλέον, η Mazda βελτίωσε την ακουστική του κινητήρα, προσφέροντας έναν ακόμα πιο ζωντανό και γεμάτο ήχο .

Η παραγωγή των αριστεροτίμονων εκδόσεων ξεκινά τον Μάιο του 2026, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στις ευρωπαϊκές αγορές από τον Σεπτέμβριο του 2026.