Αλλαγή κατεύθυνσης: Η Honda δεν προχωρά στην παραγωγή τριών νέων ηλεκτρικών

Η παραγωγή τους ακυρώνεται λίγους μήνες πριν λανσαριστούν, καθώς η Honda αποφάσισε να προχωρήσει σε τεράστια μείωση των επενδύσεων της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Honda, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, έκανε γνωστό πως ακυρώνει την προγραμματισμένη έναρξη παραγωγής των δύο νέων ηλεκτρικών της Σειράς 0, SUV και Saloon, στις ΗΠΑ. Το τρίτο μοντέλο που δεν θα μπει τελικά στις γραμμές παραγωγής της μάρκας είναι το Acura RSX.

Τα αυτοκίνητα της Σειράς 0 θα γίνονταν διαθέσιμα σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και σε αγορές της Ασίας, σε αντίθεση με το Acura RSX που θα προσφερόταν μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αβεβαιότητα και μεγάλος ανταγωνισμός οι λόγοι της απόφασης

Το SUV και το Saloon ήταν τα πρώτα από τα επτά συνολικά μοντέλα της Σειράς 0 που η Honda είχε αποκαλύψει ότι θα γίνονταν διαθέσιμα πριν το 2030. Η απόφαση για να σταματήσει την παραγωγή τους είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας και του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, με τη μάρκα να θεωρεί πως, αυτήν τη στιγμή, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλό κόστος της ανάπτυξης, διάθεσης και υποστήριξής τους.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα επρόκειτο να βασίζονται σε μια νέα, ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το μηδέν. Το Saloon, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μορφή πρωτότυπου το 2024, ήταν προγραμματισμένο να λανσαριστεί πρώτο, πριν ακολουθήσει το SUV.

Ο ρόλος του… Τραμπ

Η εταιρεία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Honda διαπίστωσε ότι η έναρξη της παραγωγής και των πωλήσεων αυτών των τριών μοντέλων στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα μειώνεται σημαντικά, πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες μακροπρόθεσμα».

Εξηγώντας αυτήν την απόφαση, η Honda επισήμανε καταρχάς τις σημαντικές αλλαγές στις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα ανακάλεσε μια σειρά από νόμους που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίοι παρείχαν κίνητρα τόσο για την αγορά όσο και για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.