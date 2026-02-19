Οι Αμερικανοί γυρίζουν την πλάτη στα ακριβά αυτοκίνητα – Προτιμούν απλές εκδόσεις με βασικό εξοπλισμό

Οι Αμερικανοί καταναλωτές συνήθιζαν για πολλά χρόνια να επιλέγουν πιο πολυτελή μοντέλα και να αποφεύγουν τις εισαγωγικές εκδόσεις. Τα δεδομένα στην αμερικανική οικονομία είναι πλέον διαφορετικά και κατά συνέπεια το αμερικανικό κοινό στρέφεται προς πιο προσιτές λύσεις.

Μία σημαντική στροφή στις προτιμήσεις των Αμερικανών καταναλωτών παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές στρέφονται προς την αγορά όλο και πιο προσιτών αυτοκινήτων.

Οι υψηλές τιμές ωθούν τους καταναλωτές να προτιμούν τις εισαγωγικές εκδόσεις των πιο προσιτών αυτοκινήτων, γεγονός που ωθεί ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες να αναπροσαρμόσουν την παραγωγή τους. Χαρακτηριστικό είναι το τι συμβαίνει στην αγορά των pick-up και των crossover, όπου, αν και υπάρχουν διαθέσιμα πολλά αυτοκίνητα με τιμή από 70.000 δολάρια και πάνω, οι περισσότερες ταξινομήσεις αφορούν pick-up στις βασικές τους εκδόσεις με κόστος αγοράς γύρω στα 50.000 δολάρια (περίπου 42.000 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες).

Η αλλαγή αυτή στις προτιμήσεις του αμερικανικού κοινού έχει εξήγηση. Το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί απότομα, όπως και αυτό της ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης και συνεπώς, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα αδυνατούν, πλέον, να διαθέσουν χρήματα για την αγορά ενός πιο πολυτελούς ή πιο καλά εξοπλισμένου αυτοκινήτου.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσαρμόζονται

Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, η στροφή προς τις εισαγωγικές εκδόσεις δεν είναι απαραίτητα κακή, καθώς είναι φθηνότερες και ταχύτερες στην κατασκευή. Ενώ το περιθώριο κέρδους ανά όχημα είναι χαμηλότερο, ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της κερδοφορίας σε μια εποχή που οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους.

Οι κατασκευαστές προσαρμόζουν τα σχέδιά τους ανάλογα. Η Ford ανέφερε πως οι παραδόσεις του Maverick pick-up στην βασική του έκδοση αυξήθηκαν κατά 33,5%. H Honda παρατηρεί παρόμοια μετατόπιση και ανακοινώνει ότι η παραγωγή της τον Ιανουάριο θα επικεντρωθεί σε πιο προσιτά μοντέλα. Στην Toyota, η ζήτηση για προσιτά αυτοκίνητα όπως η Corolla και το Camry ήταν σημαντικά υψηλότερη τον Ιανουάριο, τη στιγμή που οι πωλήσεις της Lexus μειώθηκαν.

Εισαγωγικές εκδόσεις αλλά πλούσιες

Η στροφή προς τις πιο προσιτές εισαγωγικές εκδόσεις εξηγείται επίσης και με άλλον τρόπο. Οι περισσότερες βασικές εκδόσεις των νέων μοντέλων είναι πλούσιες σε εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πλειοψηφίας του πληθυσμού σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν οι πιο φθηνές εκδόσεις αφορούσαν τους εταιρικούς στόλους, τους πωλητές και τους οδηγούς ταξί.

Πλέον, τα εισαγωγικά επίπεδα εξοπλισμού συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο, φέρνουν μαζί τους προηγμένο σύστημα infotainment, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες, air-condition ή κλιματισμό και άνετα καθίσματα, συνεπώς, όσοι επιθυμούν ένα αυτοκίνητο για να το χρησιμοποιήσουν σαν ένα μέσο μετακίνησης, δεν έχουν λόγο να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν μια καλύτερα εξοπλισμένη έκδοση.