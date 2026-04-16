Αυτό είναι το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross φέρνει μαζί του αισθητικές επεμβάσεις και περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισμό με σκοπό να δώσει συνέχεια στην πετυχημένη εμπορική του πορεία στην Ευρώπη, στηριζόμενο και πάλι στην υβριδική τεχνολογία.

To Toyota Yaris Cross, το αυτοκίνητο που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025 και περισσότερες από 200.000 νέες ταξινομήσεις σε όλη την Ευρώπη, αποκαλύφθηκε στην ανανεωμένη του έκδοση. Το μοντέλο, πιστό στη φιλοσοφία «kaizen» που μεταφράζεται σε συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, λαμβάνει μια σειρά από αναβαθμίσεις και ελαφρώς διαφορετικό λουκ, που η Toyota θεωρεί πως θα το κρατήσουν πολύ ανταγωνιστικό σε ένα από τα πιο δημοφιλή segment της Γηραιάς Ηπείρου, αυτό των B-SUV.

Ανασχεδιασμένο στο μπροστινό μέρος

Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου, οι μεγαλύτερες αλλαγές έχουν λάβει χώρα στον πρόβολο, όπου το Yaris Cross υιοθετεί τώρα νέα γρίλια στο χρώμα του αμαξώματος που συνδυάζεται με πιο έντονη παρουσία μαύρου χρώματος, προσφέροντας πιο κομψή και επιβλητική παρουσία. Τα φωτιστικά LED σώματα είναι επίσης ανασχεδιασμένα και περιλαμβάνουν DRLs σε όλες τις εκδόσεις.

Η Toyota ανακοινώνει επίσης πως στις πιο πλούσεις εκδόσεις διατίθενται νέα σχέδια στις ζάντες (17 και 18 ιντσών) και πως η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει τώρα δύο νέες επιλογές, το Precious Bronze που συνδυάζεται με μαύρη οροφή και το Celestite γκρι που αντικαθιστά στο Shimmering ασημί.

Οι αλλαγές μέσα στην καμπίνα

Μέσα στην καμπίνα, το ανανεωμένο Yaris Cross έρχεται με πλατινέ ένθετα στις πόρτες που συνδυάζονται με τη λωρίδα από το ίδιο υλικό που υπάρχει στον πίνακα οργάνων, ενώ ανάλογα το εξοπλιστικό επίπεδο, το δημοφιλές μικρό SUV θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άνετα σπορ καθίσματα με καλύτερη στήριξη (που προηγούμενως ήταν διαθέσιμα στις πιο πλούσιες εκδόσεις), ραφές σε τρεις τόνους, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, σύστημα ασύρματης φόρτισης, ηλεκτρική θύρα κ.α.

Στα κορυφαία εξοπλιστικά επίπεδα, υπάρχει πιο έντονη παρουσία οικολογικού δέρματος, ενώ η Toyota σημειώνει πως όλες οι εκδόσεις θα εξοπλίζονται με αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Με 115 και 130 ίππους

Οι διαθέσιμες επιλογές στους κινητήρες παραμένουν ως έχουν. Στη βάση τοποθετείται το υβριδικό σύνολο απόδοσης 115 ίππων και 141 Nm ροπής που επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση 4,4 λτ./100 χλμ. και εκπομπές 100-107 γραμ.C02/χλμ..

Το πέμπτης γενιάς υβριδικό σύστημα προσφέρεται και με ισχύ 130 ίππων με 185 Nm ροπής, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να πετύχει το 0-100 χλμ./ώρα σε 10,7 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση που ανακοινώνει η Toyota είναι 4,4 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται σε 99-115 γραμ.C02/χλμ. απαλλάσσοντας το αυτοκίνητο από τέλη κυκλοφορίας (σε όλες τις εκδόσεις).

Το υβριδικό σύνολο μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με σύστημα τετρακίνησης (AWD-i).

Ξανά σε έκδοση GR Sport

Στην γκάμα του ανανεωμένου Toyota Yaris Cross περιλαμβάνεται ξανά η GR Sport έκδοση, η οποία σε σχέση με τις υπόλοιπες, έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει. Σε αυτά περιλαμβάνονται διαφορετικός μπροστινός προφυλακτήρας που κάνει το αυτοκίνητο να φαίνεται πιο πλατύ και επιθετικό, ειδικές 18 ιντσών ζάντες ελαφρού κράμματος, μοναδικά σπορ καθίσματα με επένδυση suede και κόκκινες ραφές, εμβλήματα στα προσκέφαλα και στο τιμόνι και GR Sport ένθετα στις πόρτες και τον πίνακα οργάνων.

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross GR Sport συνδυάζεται μόνο με το υβριδικό σύνολο των 130 ίππων. Δεν προσφέρεται με σύστημα τετρακίνησης αλλά έχει ειδική ρυθμισμένη ανάρτηση που ενισχύει την οδηγική εμπειρία του χρήστη.