Ανανεώνεται και μετονομάζεται σε ID.3 Neo το VW ID.3

Tο ανανεωμένο VW ID.3 θα λάβει καινούργιο όνομα, θα επωφεληθεί από το νέας γενιάς σύστημα infotainment και θα ενισχυθεί με περισσότερη τεχνολογία και μεγαλύτερες δυνατότητες.

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι το αμιγώς ηλεκτρικό ID.3 θα ανανεωθεί ριζικά στα μέσα επόμενου μήνα και παράλληλα μετονομαστεί σε ID.3 Neo. Η λέξη «Neo» δεν επιλέχθηκε τυχαία αλλά αποτελεί την κωδική ονομασία του αυτοκινήτου, όσο αυτό ήταν ακόμη υπό ανάπτυξη.

Η επίσημη παρουσίασή του έγινε το 2019 και αποτέλεσε το πρώτο μέλος της αμιγώς ηλεκτρικής ID. γκάμας της Volkswagen.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αναμενόταν, η γερμανική μάρκα δεν μετονόμασε το ID.3 σε ID. Golf, παρά το γεγονός πως αποτελεί τον εκπρόσωπο της φίρμας στο C-segment. Το ID. Golf θεωρείται βέβαιο πως θα ακολουθήσει το 2028 ως το 9ης γενιάς Golf, και θα γίνει το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SSP (Scalable Systems Platform).

Διαφορετικό σε εμφάνιση

Επιστρέφοντας στο ID.3 Neo, οι πρώτες teaser εικόνες μαρτυρούν ότι η εμφάνιση του μοντέλου θα έχει μερικές διαφορές σε σχέση με το μοντέλουπου βρίσκεται σήμερα στις εκθέσεις. Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου αναμένεται να γίνει πιο τολμηρό, ενώ ελαφρώς ανασχεδιασμένα αναμένεται να είναι τα φωτιστικά σώματα.

Στο πίσω μέρος, η πόρτα του πορτ-μπαγκάζ λέγεται ότι θα βάφεται στο χρώμα του αμαξώματος και το μαύρο δεν θα είναι πλέον η μόνη επιλογή.

Αναβαθμίζεται σε τεχνολογία

Όσον αφορά τον εσωτερικό διάκοσμο, η VW θα ενισχύσει την αίσθηση ποιότητας μέσα στο αυτοκίνητο, αλλάζοντας ή προσθέτοντας περισσότερες επιλογές σε ύφασμα και δέρμα. Εκεί που η εταιρεία θα εστιάσει περισσότερο είναι στο τεχνολογικό υπόβαθρο του αυτοκινήτου, αφού το ID.3 Neo θα επωφελείται από το τελευταίας γενιάς λογισμικό του ομίλου. Αυτό θα επιτρέπει την οδήγηση του οχήματος με one-pedal και θα ενσωματώνει το αναβαθμισμένο σύστημα Travel Assist με λειτουργία αναγνώρισης της οδικής σηματοδότησης.

Νέα στοιχεία θα είναι το ψηφιακό κλειδί, το οποίο θα επιτρέπει στον οδηγό να εισέρχεται στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μόνο το κινητό ή το ψηφιακό ρολόι του, η τεχνολογία Vehicle to Load (V2L) που δίνει τη «δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία του οχήματος», ενώ το μοντέλο θα επωφελείται επίσης από το νέας γενιάς σύστημα ψυχαγωγίας Innovision.

Η VW ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στα κινητήρια σύνολα των εισαγωγικών εκδόσεων στα μοντέλα ID.4 και ID.5. Πλέον, αμφότερα θα ενσωματώνουν τον νέο ηλεκτροκινητήρα APP 350, με ονομαστική ισχύ 190 ίππων που προσφέρει υψηλότερη ροπή και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Στο ID.4, αυτό μεταφράζεται σε αύξηση της αυτονομίας WLTP έως και 40 χιλιόμετρα.