Αναβάλλεται επ’ αόριστον η άφιξη του αμιγώς ηλεκτρικού VW Golf

Το αμιγώς ηλεκτρικό VW Golf επρόκειτο να λανσαριστεί το 2028, όμως φαίνεται πως αυτό τελικά δεν θα συμβεί.

Την απόφαση να καθυστερήσει την άφιξη του αμιγώς ηλεκτρικού Golf έχει πάρει η Volkswagen, παρά το γεγονός πως η γερμανική μάρκα έχει ήδη αποκαλύψει μια teaser εικόνα της επόμενης γενιάς, η οποία αναμενόταν να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα ειδικά κατασκευασμένη για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε ο CEO της μάρκας Thomas Schafer, δηλώνοντας συγκεκριμένα: «Έχουμε μια φανταστική γκάμα αυτοκινήτων αυτήν τη στιγμή και δεν χρειαζόμαστε ένα ηλεκτρικό Golf το 2028. Είμαστε ικανοποιημένη με το τι διαθέτουμε στο πορτοφόλιό μας». Ο Schafer δεν ανέφερε εάν η πρεμιέρα του μοντέλου θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Αναβάλλεται το ντεμπούτο της SSP πλατφόρμας

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το επόμενο Golf θα αποτελούσε σημαντικό τεχνολογικό βήμα για τη μάρκα, καθώς θα γινόταν το πρώτο μοντέλο της που θα βασιζόταν στη νέα πλατφόρμα SSP (Scalable Systems Platform) του ομίλου Volkswagen. Εντούτοις, τώρα, υπάρχει έντονη φημολογία ότι ένας από τους λόγους για την καθυστέρηση στην άφιξη του ηλεκτρικού Golf είναι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.

Το σχέδιο της VW ήταν το αμιγώς ηλεκτρικό Golf να μετονομαστεί σε ID. Golf, ακολουθώντας τη στρατηγική ονοματοδοσίας της οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων ID της εταιρείας, με σκοπό να το διαφοροποιήσει από τις συμβατικές εκδόσεις του μοντέλου, οι οποίες θα συνέχιζαν να έχουν εμπορική παρουσία παράλληλα με το νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικό Golf.

Παράλληλα, η Volkswagen ίσως θεωρεί ότι το λανσάρισμα ενός ακόμη compact ηλεκτρικού μοντέλου δεν είναι απαραίτητο, αφού σύντομα, εκτός από το ID. Polo και το ID.3 Neo, η μάρκα θα επεκτείνει την μηδενικών ρύπων οικογένεια μοντέλων της, με το ID. Cross.