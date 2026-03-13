Αναβαθμίσεις για το Toyota GR Yaris: Νέο τιμόνι, ελαστικά & ανάρτηση

Έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο του, η Toyota συνεχίζει να προσφέρει στο GR Yaris αναβαθμίσεις εμπνευσμένες από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μια σειρά από αναβαθμίσεις για το GR Yaris και το GR Yaris Aero Performance ανακοίνωσε η Toyota, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχουν πραγματοποιηθεί ύστερα από σχετικά σχόλια πολλών οδηγών που έχουν χρησιμοποιήσει το μοντέλο σε αγώνες.

Η συνεχής αναβάθμιση του GR Yaris είναι αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της μάρκας που έχει ως επίκεντρο την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων.

Νέο τιμόνι και περισσότερη τεχνολογία

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το τιμόνι, στο οποίο πλέον τα μπουτόν έχουν τοποθετηθεί πιο μακριά από το στεφάνι γιατί η Toyota διαπίστωσε ότι προηγουμένως, η διάταξή τους προκαλούσε το τυχαία πάτημα κάποιων διακοπτών. Η διάμετρος του νέου τιμονιού έχει μειωθεί κατά 5 χλστ. στα 360 χλστ., ενώ παράλληλα οι περιοχές που τα χέρια κρατούν το τιμόνι έχει μεγαλώσει.

Στο αισθητικό κομμάτι, στο κέντρο του τιμονιού υπάρχει πλέον το έμβλημα GR, θυμίζοντας πως πλέον η Gazoo Racing αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες. Η Toyota έχει επίσης ενισχύσει το τεχνολογικό προφίλ του μοντέλου προσφέροντας Κάμερα Παρακολούθησης Οδηγού, η οποία ανιχνεύει σημάδια απόσπασης της προσοχής ή κόπωσης και συνδέεται με το Σύστημα Διακοπής Έκτακτης Ανάγκης Οδήγησης του οχήματος. Επιπλέον, για μεγαλύτερη άνεση στο κρύο, το GR Yaris έρχεται με θερμαινόμενο κάθισμα και τιμόνι. Προαιρετικά, διατίθεται και αγωνιστικό χειρόφρενο.

Νέα ελαστικά, βελτιωμένη ανάρτηση

Τα Toyota GR Yaris και GR Yaris Aero Performance θα έρχονται από το εργοστάσιο, φορώντας νέα ελαστικά Bridgestone Potenza Race που σύμφωνα με τη μάρκα, προσφέρουν καλύτερη απόδοση μέσα στην πίστα και παράλληλα, παράγουν λιγότερο θόρυβο κατά την κύλιση. Για να μεγιστοποιηθεί η πρόσφυση, η μάρκα έχει κάνει τροποποιήσεις τόσο των εμπρός όσο και των πίσω αμορτισέρ.

Επίσης, μέσα από την εμπειρία της Gazoo Racing σε διοργανώσεις όπως το Super Taikyu και το Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Ράλι, έχει αναβαθμιστεί το ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης EPS, ενισχύοντας τη σταθερότητα του οχήματος κατά το δυνατό φρενάρισμα και στις γρήγορες στροφές.

Τα αναβαθμισμένα GR Yaris και GR Yaris Aero Performance είναι διαθέσιμα για παραγγελία σε όλη την Ευρώπη.