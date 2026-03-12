Αναβάθμιση over-the-air για το Leapmotor B10: Διαθέσιμο πλέον με one-pedal

Η Leapmotor προχώρησε στην πρώτη over-the-air αναβάθμιση του Β10, ενισχύοντας το ηλεκτρικό της SUV με σύστημα one-pedal, περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης και νέα επίπεδα συνδεσιμότητας.

H Leapmotor ανακοίνωσε πως μέσω της τελευταίας over-the-air (OTA) αναβάθμισης λογισμικού που πραγματοποεί στο B10, το ηλεκτρικό της SUV ενισχύεται με ένα πλούσιο πακέτο νέων χαρακτηριστικώ. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την άνεση κατά την οδήγηση, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια των επιβατών.

Αναβαθμίσεις για καλύτερη εμπειρία

Χάρη στη νέα αναβάθμιση, ο οδηγός μπορεί πλέον να επιλέξει τη λειτουργία one-pedal, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει ή να επιβραδύνει το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, βελτιώνοντας την ανάκτηση της ενέργειας και συμβάλλοντας στην βελτιωμένη απόδοση του αυτοκινήτου, ενώ η μάρκα αναφέρει πως έχουν γίνει επίσης βελτιώσεις στην λειτουργία του Adaptive Cruise Control και του Lane Centering Control κατά την προσέγγιση σε στροφές.

Περισσότερη συνδεσιμότητα και επιλογές εξατομίκευσης

Η συνδεσιμότητα κάνει επίσης ένα άλμα προς τα εμπρός, καθώς το όχημα μπορεί να συνδεθεί πλέον τόσο με Apple όσο και με Android συσκευές, ενσύρματα ή ασύρματα, παρέχοντας στους οδηγούς απρόσκοπτη πρόσβαση στις εφαρμογές που προτιμούν.

Η Leapmotor έχει εισαγάγει επίσης περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης μέσα στην καμπίνα. Για παράδειγμα, οι οδηγοί μπορούν τώρα να τοποθετήσουν στα κουμπιά του τιμονιού τους τις συντομεύσεις που επιθυμούν. Ακόμα, η πλοήγηση, μπορεί πλέον να εμφανίζεται μέσω μιας νέας διάταξης διαιρεμένης οθόνης στην αριστερή πλευρά, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση πολλαπλών εφαρμογών. Το σύστημα του infotainment ξεκινά, επίσης, ταχύτερα.

Τι χρειάζεται να κάνει ο οδηγός

Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση λογισμικού για το 2026 και ήδη έχει εγκατασταθεί από πολλούς ιδιοκτήτες. Όσοι δεν το έχουν κάνει, χρειάζεται απλά να αποδεχτούν το μήνυμα για την εγκατάσταση του αναβαθμισμένου λογισμικού, όταν λάβουν τη σχετική ειδοποίηση στο αυτοκίνητό τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια επίσκεψη στην αντιπροσωπεία.

Η αναβάθμιση έρχεται μόλις έξι μήνες μετά το λανσάρισμα του Leapmotor B10, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση της εταιρείας στην ταχεία και ουσιαστική εξέλιξη του λογισμικού του.