Αναβαθμισμένη και σε νέα έκδοση GT California Special η Ford Mustang Mach-E

Η Ford προχώρησε σε νέες αναβαθμίσεις για την πλήρως ηλεκτρική Mustang Mach-E, παρουσιάζοντας παράλληλα και τη νέα έκδοση GT California Special. Η πρώτη Mustang California Special έκανε την εμφάνισή της το 1968, ως φόρος τιμής στους εμπόρους της Ford στην Καλιφόρνια, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων του μοντέλου κατά τη δεκαετία του 1960.

Με νέες ζάντες και μοναδική ρίζα η έκδοση GT California Special

Η νέα Mustang Mach-E GT California Special αντλεί έμπνευση από αυτή την κληρονομιά, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την διακριτή της θέση στην οικογένεια Mustang προσδίδοντας σε αυτή τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.

Οι νέες 20άρες ζάντες σε χρώμα Carbonised Grey φέρουν το λογότυπο GT/CS και σήματα με περίγραμμα στο νέο χρώμα Rave Blue, ενώ στο καπό, εκτείνεται μια μοναδική ρίγα που ξεχωρίζει τόσο για την επιγραφή California Special όσο και για τις ακτινωτές της γραμμές σε γκρι και μαύρη απόχρωση που παραπέμπουν σε ηλιοβασίλεμα. Οι τελευταίες διανθίζονται από μία μπλε πινελιά που παραπέμπει με την σειρά της στον ωκεανό.

Στο εσωτερικό, η Mustang Mach-E GT California Special τραβά την προσοχή με τα σπορ καθίσματα, τα οποία διαθέτουν επενδύσεις Navy Pier ActiveX και Miko, σε συνδυασμό με μπλε και ασημί διακοσμητική ρίγα. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι είναι επίσης επενδυμένα με το συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας Navy ActiveX, το οποίο καθαρίζεται εύκολα, δεν λεκιάζει και είναι πιο ανθεκτικό από το δέρμα.

Αναβαθμίσεις σε όλη τη γκάμα της Mustang Mach-E

Ολόκληρη η γκάμα της Mustang Mach-E έχει επίσης αναβαθμιστεί. Τα νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση των εκδόσεων Premium Extended Range αυξάνουν την αυτονομία στις τετρακίνητες και πισωκίνητες εκδόσεις κατά 5 και 15 χλμ., φτάνοντας αντίστοιχα στα 555 και 615 χλμ., ενώ πλέον η παλέτα του μοντέλου επεκτείνεται με δύο νέα χρώματα: το δυναμικό και σπορ Race Red και το Adriatic Blue-Green.

Το τεχνολογικό προφίλ του μοντέλου έχει αναβαθμιστεί με την τεχνολογία Clear Exit Assist, η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρες για την ανίχνευση ποδηλατών, σκούτερ και πεζών που πλησιάζουν από πίσω. Το σύστημα αυτό προσφέρεται τώρα ως στοιχείο του στάνταρ εξοπλισμού του πακέτου συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), μαζί με τα Intelligent Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Assist, Blind Spot Information System & Cross Traffic Alert και Evasive Steering Assist.

Η Mustang Mach-E είναι επίσης το πρώτο μοντέλο που προσφέρει την τεχνολογία BlueCruise της Ford, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να απομακρύουν τα χέρια τους από το τιμόνι όταν ταξιδεύουν σε καθορισμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones). Η τεχνολογία αυτή προσφέρεται και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Puma, Ranger PHEV και Kuga.