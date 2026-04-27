Αναβαθμισμένο και με νέα έκδοση 4MOTION το Volkswagen ID. Buzz

Το ID. Buzz αναβαθμίζεται τεχνολογικά και αποκτά νέα έκδοση 4MOTION, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Από το καλοκαίρι του 2026, το ID. Buzz θα είναι επίσης διαθέσιμο για πρώτη φορά στον νέο χρωματικό συνδυασμό Candy White / Cherry Red.

Νέα έκδοση 4MOTION με αυξημένη δυνατότητα ρυμούλκησης

Με το νέο ID. Buzz Pro 4MOTION, η Volkswagen δίνει στο αμιγώς ηλεκτρικό VW Bus ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης. Η νέα τετρακίνητη έκδοση αποδίδει 340 PS και επιτρέπει τη ρυμούλκηση μεγαλύτερων φορτίων, ενισχύοντας την πρακτικότητα και την ευελιξία του μοντέλου.

Στην έκδοση με κανονικό μεταξόνιο, το ID. Buzz Pro 4MOTION προσφέρει μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης 1.800 κιλών, με φρένα και σε κλίση 8%. Στην έκδοση με μακρύ μεταξόνιο, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 1.600 κιλά. Σε σχέση με την πισωκίνητη έκδοση, η μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης έχει αυξηθεί κατά 600 κιλά.

Το ID. Buzz Pro 4MOTION με κανονικό μεταξόνιο εφοδιάζεται με μπαταρία 79 kWh, ενώ η έκδοση με μακρύ μεταξόνιο διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 86 kWh.

Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών

Μια νέα εξελικτική βαθμίδα του Travel Assist θα είναι προαιρετικά διαθέσιμη στο ID. Buzz. Καθώς το σύστημα αξιοποιεί ευρύ φάσμα online δεδομένων, μετονομάζεται πλέον σε Connected Travel Assist. Μία σημαντική καινοτομία είναι ότι το σύστημα υποβοήθησης πλευρικής και διαμήκους καθοδήγησης μπορεί πλέον να αντιδρά και σε φωτεινούς σηματοδότες. Όταν το σύστημα ανιχνεύει κόκκινο φανάρι, επιβραδύνει αυτόματα το ID. Buzz έως την πλήρη ακινητοποίηση, εντός των ορίων λειτουργίας του συστήματος. Νέα είναι και η λειτουργία one-pedal driving, η οποία επιτρέπει την έντονη επιβράδυνση του ID. Buzz έως την ακινητοποίηση μέσω της ρύθμισης μόνο του πεντάλ του γκαζιού. Με αυτόν τον τρόπο, η καθημερινή οδήγηση γίνεται πιο άνετη, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα αξιοποιείται αποτελεσματικά η ανάκτηση ενέργειας.

Vehicle-to-load: περισσότερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση

Με τη νέα γενιά λογισμικού, το ID. Buzz αποκτά και λειτουργία vehicle-to-load. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος, ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου σε μετακινήσεις, ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής. Μέσω της σύνδεσης Mode 3 της υποδοχής φόρτισης και με χρήση ειδικού αντάπτορα, η μπαταρία μπορεί να παρέχει συνεχόμενη ισχύ 2,0 kW για τη λειτουργία ή τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών. Έτσι, για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να φορτίσει ηλεκτρικά ποδήλατα απευθείας από το ID. Buzz κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής ή να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές αναψυχής, όπως ένα ηλεκτρικό grill.

Νέο infotainment και ενσωματωμένο app store

Το ID. Buzz εξοπλίζεται πλέον με το νέο Innovision infotainment system, το οποίο ενσωματώνει νέο app store. Μέσα από αυτό, λειτουργίες και υπηρεσίες μπορούν να ενεργοποιούνται ή να επεκτείνονται ψηφιακά, με ευελιξία και ανάλογα με τον εξοπλισμό κάθε οχήματος. Όπως σε ένα smartphone, δημοφιλείς εφαρμογές από τομείς όπως audio, video streaming, στάθμευση, φόρτιση και gaming είναι διαθέσιμες για λήψη. Παράλληλα, η καθημερινή χρήσητου ID. Buzz γίνεται ακόμη πιο εύκολη χάρη στο νέο πολυλειτουργικό τιμόνι με επανασχεδιασμένα χειριστήρια, που προσφέρουν πιο άμεσο και οικείο χειρισμό βασικών λειτουργιών.