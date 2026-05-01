Επίσημο: Αυτό είναι το αναβαθμισμένο Mazda2 Hybrid

To αναβαθμισμένο Mazda2 Hybrid συνδυάζεται με περισσότερο εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις του και τρία νέα χρώματα, ενώ πηγή ισχύος παραμένει το πλήρως υβριδικό σύνολο των 116 ίππων.

To Mazda2 Hybrid, το πιο μικρό μοντέλο στην γκάμα της ιαπωνικής φίρμας και ένα από τα πιο προσιτά υβριδικά που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή στην ελληνική αγορά αναβαθμίζεται σε σχεδίαση, άνεση και ασφάλεια, με σκοπό να παραμείνει ανταγωνιστικό στο B-segment.

H παραγωγή του αναβαθμισμένου Mazda2 Hybrid έχει ξεκινήσει ήδη και τα πρώτα αυτοκίνητα φτάνουν στις εκθέσεις της μάρκας.

Πλουσιότερες εκδόσεις

H φίρμα ανακοινώνει πως το αυτοκίνητο επωφελείται από πλουσιότερο εξοπλισμό σε όλες του τις εκδόσεις, ειδικά στην εισαγωγική Prime-Line, η οποία πλέον φέρνει μαζί της θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματο αντιθαμβωτικό κεντρικό καθρέφτη και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα με τέσσερα ηχεία.

Η Exclusive-Line προσφέρεται τώρα με LED φωτιστικά σώματα μπροστά και πίσω, ενώ οι εκδόσεις Homura και Homura Plus συνδυάζονται με gloss μαύρες σχεδιαστικές λεπτομέρειες πάνω στην κεντρική κονσόλα και στο εσωτερικό των θυρών.

Στις εκδόσεις Prime-Line, Centre-Line και Exclusive-Line, οι καθρέπτες έχουν το χρώμα του αμαξώματος, ενώ οι Homura και Homura Plus έρχονται με μαύρα καπάκια.

Νέα χρώματα και αναβαθμισμένη σουίτα συστημάτων

Η παλέτα χρωμάτων επεκτείνεται επίσης με τρεις νέες επιλογές: Charcoal Grey, Sky Grey και Fern Green, ενώ όσον αφορά τα συστήματα υποβοήθησης, νέα προσθήκη σε όλες τις εκδόσεις είναι η τεχνολογία Driver Monitoring System (DM), η οποία παρακολουθεί τον οδηγό για να διαπιστώσει εάν έχει δείχνει σημάδια κόπωσης.

Με 116 ίππους και χαμηλή κατανάλωση

Πηγή ισχύος του Mazda2 Hybrid είναι ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό κινητήριο σύνολο που αποτελείται από έναν 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.490 κ.εκ. απόδοσης 92 ίππων (68 kW) και έναν ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων (59 kW), με τη συνολική ισχύ του να είναι 116 ίπποι (85 kW) στις 5.500 σ.α.λ..

Η κίνηση μεταδίδεται στον μπροστινό άξονα μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων e-CVT που του επιτρέπει να επιταχύνει από στάση και να φτάνει τα 100 χλμ./ώρα σε 9,7 δευτερόλεπτα, ενώ, αν ο οδηγός συνεχίσει να πατάει το πόδι του στο γκάζι, το αυτοκίνητο μπορεί πετύχει μέγιστη τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα. Όσον αφορά την κατανάλωση, η Mazda ανακοινώσει 3,7 λτ./100 χλμ. σε μικτές συνθήκες.