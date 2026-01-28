Αναβιώνει το Picasso η Citroen;

Η Citroen θεωρεί πως η επιστροφή των πολυμορφικών είναι προ των πυλών και για αυτό εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβιώσει το όνομα Picasso.

Σε μια εποχή που τα SUV κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά, η επένδυση πάνω στην κατασκευή ενός νέου πολυμορφικού μοντέλου θεωρείται από τις περισσότερες εταιρείες στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας ως ανεδαφική.

Κι όμως, οι ανάγκες που κάποτε ανέδειξαν τα MPV –γενναιόδωροι χώροι, πρακτικότητα, ευελιξία και άνεση για πολλούς επιβάτες– δεν έχουν εξαφανιστεί. Αντιθέτως, συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Citroen φαίνεται να εξετάζει σοβαρό το ενδεχόμενο να αναβιώσει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της, το Picasso.

Αφορμή το νέο Citroen ELO

Στα τέλη του 2025, η γαλλική μάρκα παρουσίασε το πρωτότυπο ELO, ένα ριζοσπαστικό concept μέσω του οποίου οι Γάλλοι ήθελαν να δείξουν πως θα μπορούσε να μοιάζει και να λειτουργεί ένα εξαθέσιο αυτοκίνητο στο μέλλον. Παρότι προς το παρόν δεν έχει δοθεί το «πράσινο φως» για την παραγωγή του, το ELO δεν ήταν απλά ένα φουτουριστικό concept.

Αντίθετα, είναι ένα δείγμα της νέας στρατηγικής της Citroen που περιλαμβάνει την παραγωγή ευρύχωρων και πρακτικών αυτοκινήτων που παράλληλα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες.

Το επιτυχημένο Picasso

Η Citroen διαθέτει μεγάλη παράδοση στην κατηγορία των MPV. Τo Xsara Picasso (έπειτα C3 Picasso και C4 Picasso) υπήρξε ένας από τους στυλοβάτες της εμπορικής πορείας της Citroen στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κατακτώντας την εμπιστοσύνη πολλών οικογενειών χάρη στην πρακτικότητα, τους χώρους και την άνεση που προσέφερε σε σχετικά προσιτή τιμή. Ωστόσο, με την άνοδο των SUV, η κατηγορία αυτή σταδιακά συρρικνώθηκε και πλέον, τα πολυμορφικά έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά.

Θετικός ο Leclercq

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Citroën, Pierre Leclercq, άφησε να εννοηθεί ότι η επιστροφή των MPV στο προσκήνιο δεν είναι μακριά. Ερωτηθείς αν το ELO θα μπορούσε να θεωρηθεί διάδοχος της φιλοσοφίας του Picasso, δήλωσε ότι «είναι εντάξει να αποκαλείται ως MPV», προσθέτοντας πως ο όρος αφήνει πιο θετικές εντυπώσεις σε σχέση με το παρελθόν.

«Όταν αντικαταστάθηκαν από τα SUV, τα MPV έμοιαζαν παλιά και όχι ιδιαίτερα ελκυστικά στην οδήγηση. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να γίνουν επιθυμητά». Ο ίδιος φάνηκε επίσης θετικός στο να αναβιώσει η Citroen το Picasso, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στη βιωσιμότητα και στο να έχει το αυτοκίνητο απήχηση στο κοινό. Όπως τόνισε, μέσω των concept μοντέλων, εταιρείες όπως η Citroen βλέπουν τις αντιδράσεις της αγοράς. «Αν υπάρχει ουσιαστικά θετική ανταπόκριση, αυτό μας δίνει τη δύναμη να πιέσουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση», ανέφερε